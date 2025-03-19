Северная Осетия манит своей самобытностью, ароматными пирогами, дружелюбным народом и, конечно, невероятной природой! Нас ждут четыре ущелья или Золотое Кольцо Северной Осетии: Кармадонское, Даргизское, Алагирское, Фиагдонское. Необычное место, которое манит и удивляет - Даргавский некрополь. Крупнейшая наскальная крепость на Кавказе - Дзивгисская крепость и "Лавочка счастья"!
Описание экскурсииСеверная Осетия манит своей самобытностью, ароматными пирогами, дружелюбным народом и, конечно, невероятной природой! Благодаря нашей экскурсии мы сможем не только оценить всё это, но и ощутить на себе. Нас ждут четыре ущелья или Золотое Кольцо Северной Осетии: Кармадонское, Даргизское, Алагирское, Фиагдонское. Фиагдонское ущелье, оно же Куртатинское. Фиагдон — узкий каньон, который образовала горная река. Мы вместе прогуляемся по ущелью, посмотрим заброшенные поселения и я расскажу вам о традициях осетинского народа. Алагирское ущелье или ворота Закавказья, тут нас ждут: Зарамагское водохранилище с необычными смотровыми, святилище Мыкалгабырт, а также прилегающее к Алагирскому ущелью небольшое Урсдонское ущелье. Необычное место, которое манит и удивляет - Даргавский некрополь. Только представьте: среди гор раскидано множество маленьких домиков, гробницы. Я с удовольствием расскажу, как появилась такая традиция - захоронений в горах. Мы с вами посмотрим Кармадонского ущелье. Здесь вы узнаете об истории гибели съемочной бригады Сергея Бодрова-младшего и мы посмотрим на последствия схода ледника спустя почти 20 лет. Несмотря на страшные последствия, Кармадонское ущелье очень живописно и красиво. А ещё мы увидим: - Дзивгисскую крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Гид расскажет об очень продуманной системе защиты Куртатинского ущелья, благодаря которой аланы — предки осетин выживали и отбивались от многочисленных вражеских набегов. - Аланский Свято-Успенский мужской монастырь - жемчужина духовной жизни края, самый высокогорный и самый южный православный оплот в России. - «Лавочку счастья» Важная информация: Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Обязательно возьмите документы удостоверяющие личность.
Ежедневно в 07:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от вашего места проживания и обратно до вашего места проживания
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Вход в некрополь - 100 р. с человека
Место начала и завершения?
Место вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде
- Обязательно возьмите документы удостоверяющие личность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
19 мар 2025
Всем рекомендую съездить на эту экскурсию с гидом Геворком! Он очень интересно всë рассказывает, отвечает на все вопросы и даëт полезные советы. Не забудьте взять с собой бутылку для воды,
Входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие экскурсии из Минеральных Вод
-
20%
Мини-группа
до 8 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:15
11 ноя в 06:15
6000 ₽
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Главные красоты Осетии - за один день
Увлекательное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя памятники, монастыри и попробуйте национальные блюда. Идеально для мини-групп
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
6000 ₽ за человека