Описание экскурсии Северная Осетия манит своей самобытностью, ароматными пирогами, дружелюбным народом и, конечно, невероятной природой! Благодаря нашей экскурсии мы сможем не только оценить всё это, но и ощутить на себе. Нас ждут четыре ущелья или Золотое Кольцо Северной Осетии: Кармадонское, Даргизское, Алагирское, Фиагдонское. Фиагдонское ущелье, оно же Куртатинское. Фиагдон — узкий каньон, который образовала горная река. Мы вместе прогуляемся по ущелью, посмотрим заброшенные поселения и я расскажу вам о традициях осетинского народа. Алагирское ущелье или ворота Закавказья, тут нас ждут: Зарамагское водохранилище с необычными смотровыми, святилище Мыкалгабырт, а также прилегающее к Алагирскому ущелью небольшое Урсдонское ущелье. Необычное место, которое манит и удивляет - Даргавский некрополь. Только представьте: среди гор раскидано множество маленьких домиков, гробницы. Я с удовольствием расскажу, как появилась такая традиция - захоронений в горах. Мы с вами посмотрим Кармадонского ущелье. Здесь вы узнаете об истории гибели съемочной бригады Сергея Бодрова-младшего и мы посмотрим на последствия схода ледника спустя почти 20 лет. Несмотря на страшные последствия, Кармадонское ущелье очень живописно и красиво. А ещё мы увидим: - Дзивгисскую крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Гид расскажет об очень продуманной системе защиты Куртатинского ущелья, благодаря которой аланы — предки осетин выживали и отбивались от многочисленных вражеских набегов. - Аланский Свято-Успенский мужской монастырь - жемчужина духовной жизни края, самый высокогорный и самый южный православный оплот в России. - «Лавочку счастья» Важная информация: Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Обязательно возьмите документы удостоверяющие личность.

Что включено Услуги гида

Трансфер от вашего места проживания и обратно до вашего места проживания Что не входит в цену Еда и напитки
Вход в некрополь - 100 р. с человека

Место начала и завершения? Место вашего места проживания Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 07:00 Экскурсия длится около 15 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Важная информация Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде

Обязательно возьмите документы удостоверяющие личность