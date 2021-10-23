Все экскурсии в Минеральных Водах
Доступно 5 экскурсий 🚌 в Минеральных Водах на 2021 год, 50 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
8ч
9 200₽
за 1-5 чел.
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Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных...
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7д
34 400₽
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000₽
за 1-4 чел.
На внедорожнике — в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 200₽
за 1-5 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
2 000₽
за 1-8 чел.
Треккинг на гору Змейка
Активная прогулка к одной из самых красивых и загадочных вершин Минеральных Вод
Последние отзывы «Экскурсии Минеральных Вод»
- ММарина23 октября 2021Все было прекрасно! Не хватило лимонада!
- ЕЕлена11 октября 2021Огромное спасибо Карену за экскурсию 5 городов за один день. Очень интересная и познавательная экскурсия. Мы гуляли по паркам и слушали историю и легенды каждого города, время пролетело незаметно. Отдельное спасибо Карену за совет где пообедать и какие блюда выбрать. Все было очень вкусно и интересно!
- ГГрицевская7 октября 2021Были на экскурсии Золотое Кольцо КМВ 03.10.2021 года, не смотря на плохую погоду остались осень довольны - Карен построил экскурсию в соответствии с нашими предпочтениями, интересно рассказывал много фактов и легенд. Приятно иметь дело с доброжелательным и знающим экскурсоводом, обязательно поедем с ним и в следующее путешествие. Спасибо. Тамара Санкт-Петербург
- ЕЕвгения19 сентября 2021Отличная Экскурсия. Очень красивые места. Катались с 9 до 22. Много классных фото и отличное настроение. Отличный водитель. Классный вариант вариант для небольшой компании.
- ММарина23 августа 2021Спасибо ГИДУ все прошло отлично, живописный маршрут
- ЕЕлена26 июля 2021Андрей, очень позитивный гид! Мастерски водит Авто. Очень старается, чтоб мы остались довольны. за время экскурсии он провез по более длинному и интересному маршруту, чем было запланировано. Мы надышались природой…. Впечатлений масса… следующая Экскурсия только с ним! Спасибо
- ААлександр25 апреля 2021Здравствуйте, все кто читает этот отзыв. Начну с того, что поездка в данный регион была рассчитана всего на выходные (Мин. Воды - Кисловодск). Сама экскурсия заняла где-то 12ч., проехали около 300км, это цифра серьезная, но ни один час не было скучно, только усталость с улыбкой уже после поездки. Во-Первых, наш гид Салих, отличный гид и водитель, мгновенно реагировал на любые просьбы и грамотно отвечал на вопросы, проверено), чувство юмора, что в купе с интересным фольклором и историей региона погрузило нас в пейзажи и местный калорит. Во-вторых, это гостеприимство (мы не остались голодными), объелись очень вкусным мясом (стейк), МММ. (CHICKEN 09 - мини кафе, Черкесск, советую), были также очень вкусные хычины, уже в горной местности), кто подумает, что тяжелая пища, то знайте в течении всей экскурсии было около 6 источников мин. вод из недр, она отлично абсорбирует мясо и пищу, так что тяжести не было. В-третьих, это горы и бушующие реки, увиденные на протяжении всей поездки, в купе даже с не погодой, был ветер, одевайтесь тепло, также зелёными, как в Скандинавии ландшафтами, зарядились энергией и мысленно освободились от суеты жизни, потрясающие виды, всем кто любит горы, природу, аскетичность жизни в горах, кому интересна история региона и архитектура, обычаи, да и просто хочет поесть, как не в себя, но при этом без дискомфорта, очень советую, вы не пожалеете, а захотите вернуться, уже более подробно все пройти и обрести полную гармонию с самим собой! Must Have adventure!!!))) У нас теперь новый друг - Салих! Обязательно ещё вернёмся))