Сейчас актуально
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборДень у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Минвод в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборПоездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
Насладитесь захватывающими видами и вкусными хычинами на плато Бермамыт. Узнайте легенды Кавказа и попробуйте приготовить блюда сами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5600 ₽ за человека
-
25%
Мини-группа
до 10 чел.
Из Минвод - на Эльбрус
Познакомиться с природой, историей и кухней Кавказа на групповой автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4875 ₽
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
Быстрая и безопасная поездка с профессиональным водителем
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от 2000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
11 авг в 06:30
12 авг в 06:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
10 авг в 06:15
5035 ₽
5300 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5300 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в сердце Кавказа
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5700 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Северному Приэльбрусью. Вас ждут величественные горы, древние аулы и целебные нарзаны
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Подъём на гору Змейка
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: На конечной остановке маршруток 6 и 6А
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: По договоренности
10 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай
Быстро и безопасно добраться от аэропорта или вокзала до курорта или наоборот
Начало: По договорённости
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от 7000 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
5600 ₽
7000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
5100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Минеральных Вод)
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00, 06:30 и 07:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:30
6200 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
В Домбай по незабываемому маршруту
Путешествие в Домбай подарит вам невероятные впечатления от горных пейзажей и уникальных природных объектов. Ваша экскурсия - это настоящее приключение
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от 18 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз
Быстро и безопасно добраться от аэропорта или вокзала до курорта или наоборот
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от 7500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Мин. Вод)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя памятники, монастыри и попробуйте национальные блюда. Идеально для мини-групп
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
6800 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная прогулка
Попасть с самолёта на кавказское застолье и посмотреть главное в городе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
8 чудес ущелья Хасаут из Минеральных вод
Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Домбаю
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
30%
Мини-группа
до 8 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Побывать в местах, где горные вершины целуют небо, а долины хранят тайны веков
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
10 авг в 06:15
5250 ₽
7500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Ессентуки или наоборот
Быстрая и безопасная поездка с профессиональным водителем
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от 1500 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
6290 ₽
7400 ₽ за человека
Большое разнообразие экскурсий позволяет подобрать каждому туристу то, что подходит именно вам. Для детей имеются парки и аттракционы, всей семье можно посетить гору Змейку, посмотреть на город со смотровой площадки. А для восстановления здоровья, искупаться в соленом озере, в котором грязь является лечебной
Минеральные воды — удивительный городок Ставропольского края России. Достопримечательности можно рассмотреть за несколько дней, если заранее найти гида, который покажет самые главные и интересные для вас места. Поездки проводятся по интересам и могут подбираться индивидуально. Конные прогулки, горы, озеро с соленой водой и лечеными грязями — это самый минимум того, что видит турист. От Минеральных вод можно доехать до озера Гижгит с небесным цветом воды, увидеть Эльбрус издалека. Он находится на расстоянии 190 километров от города
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 8 июл 2026
Все прошло отлично! Наталья великолепный гид!!! Спасибо за насыщенный и интересный день!!!
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н
Дата посещения: 20 мар 2026
Всё отлично, гид Михаил приложил все усилия, что бы сделать наше путешествие самым удобным, комфортным и незабываемым, всё получилось!
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Д
Дата посещения: 23 мар 2026
Побывал сегодня на экскурсии на Эльбрус с гидом Михаилом. Это было просто потрясающе! Программа, локации, красавец Эльбрус! Гид Михаил просто
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Л
Дата посещения: 28 июл 2025
Спасибо большое за отличную поездку!
Доставка пассажиров была удобной- от места проживания. Путешествие насыщенным. Посмотрели много живописных мест, искупались в источнике.
Всем, кто желает получить максимум впечатлений, рекомендую эту экскурсию.
Доставка пассажиров была удобной- от места проживания. Путешествие насыщенным. Посмотрели много живописных мест, искупались в источнике.
Всем, кто желает получить максимум впечатлений, рекомендую эту экскурсию.
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Это было захватывающе интересно, а самое главное какие виды😍мы ездили на закат, живем в равнинной местности, поэтому горы в облаках
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П
гид Альянс, был общительный, весёлый, много информации по маршруту, необыкновенный день, локация по верхней Кабардинке стоит посетить!
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А
Это тот редкий случай, когда экскурсия превращается не в лекцию, а в увлекательный разговор с очень умным другом.
Хочется сказать отдельное
Хочется сказать отдельное
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П
день ВДВ встретил на высоте, огромный плюс гиду Александру, выполнил свою работу качественно, день пролетел на одном дыхании. Спасибо за организацию!
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Замечательный день! Понравилось всё. Даже выделить что-то одно не получается. Мы полны впечатлений, видов, историй. Впервые были во всех городах.
Группа
Группа
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Все прошло на отлично: заранее обговорили с Владимиром детали. Встретил вовремя, подстроился под время прилета, несколько раз уточнял, нет ли переноса рейса, вождение аккуратное. Рекомендую.
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Всего 2181 отзыв в Минеральных Водах
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Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам
Самые популярные экскурсии в Минеральных Водах
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Что посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в августе 2026
Сейчас в Минеральных Водах можно забронировать 148 экскурсий и билетов от 1500 до 38 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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