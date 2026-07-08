Мои заказы

Экскурсии в Минеральных Водах

Найдено 148 экскурсий в Минеральных Водах, цены от 1500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Минвод в мини-группе
На машине
12 часов
148 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Минвод в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5000 ₽ за человека
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
На машине
8 часов
21 отзыв
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
Насладитесь захватывающими видами и вкусными хычинами на плато Бермамыт. Узнайте легенды Кавказа и попробуйте приготовить блюда сами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5600 ₽ за человека
Из Минвод - на Эльбрус
На машине
На микроавтобусе
13 часов
-
25%
45 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Минвод - на Эльбрус
Познакомиться с природой, историей и кухней Кавказа на групповой автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4875 ₽6500 ₽ за человека
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
На машине
1 час
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
Быстрая и безопасная поездка с профессиональным водителем
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от 2000 ₽ за всё до 4 чел.
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
На машине
10 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
11 авг в 06:30
12 авг в 06:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
На машине
10 часов
-
5%
45 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
10 авг в 06:15
5035 ₽5300 ₽ за человека
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
На машине
Канатная дорога
13 часов
58 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5300 ₽ за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в сердце Кавказа
На машине
12 часов
87 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в сердце Кавказа
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Минводах
Расписание: ежедневно в 06:30 и 07:00
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
5700 ₽ за человека
По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
На машине
13 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Северному Приэльбрусью. Вас ждут величественные горы, древние аулы и целебные нарзаны
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
7500 ₽ за человека
Подъём на гору Змейка
Пешая
4.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Подъём на гору Змейка
Покорите вершину Змейки, исследуйте древние легенды и насладитесь неповторимыми пейзажами Кавказских гор
Начало: На конечной остановке маршруток 6 и 6А
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 2 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
На машине
8 часов
135 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: По договоренности
10 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай
Быстро и безопасно добраться от аэропорта или вокзала до курорта или наоборот
Начало: По договорённости
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от 7000 ₽ за всё до 3 чел.
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На машине
На микроавтобусе
13 часов
-
20%
27 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
5600 ₽7000 ₽ за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
75 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
5100 ₽ за человека
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
На машине
8 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Минеральных Вод к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Начало: По договоренности в регионе КМВ
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Минеральных Вод)
На машине
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон (из Минеральных Вод)
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
На машине
На микроавтобусе
13 часов
43 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00, 06:30 и 07:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:30
6200 ₽ за человека
В Домбай по незабываемому маршруту
На машине
12 часов
-
10%
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В Домбай по незабываемому маршруту
Путешествие в Домбай подарит вам невероятные впечатления от горных пейзажей и уникальных природных объектов. Ваша экскурсия - это настоящее приключение
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от 18 000 ₽20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз
На машине
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз
Быстро и безопасно добраться от аэропорта или вокзала до курорта или наоборот
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от 7500 ₽ за всё до 3 чел.
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Мин. Вод)
На машине
На микроавтобусе
12 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Мин. Вод)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии. Откройте для себя памятники, монастыри и попробуйте национальные блюда. Идеально для мини-групп
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
6800 ₽ за человека
Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
На машине
12 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
4700 ₽ за человека
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная прогулка
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная прогулка
Попасть с самолёта на кавказское застолье и посмотреть главное в городе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
8 чудес ущелья Хасаут из Минеральных вод
На машине
6.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
8 чудес ущелья Хасаут из Минеральных вод
Открыть незабываемую природу Приэльбрусья, попробовать хычины и погладить животных на ферме
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Домбаю
На машине
12 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большое путешествие по Домбаю
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 7 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
На машине
13 часов
-
30%
57 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Минеральных Вод
Побывать в местах, где горные вершины целуют небо, а долины хранят тайны веков
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
10 авг в 06:15
5250 ₽7500 ₽ за человека
На джипе из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
На машине
Джиппинг
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе из Минеральных Вод на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
На машине
На микроавтобусе
10 часов
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
5400 ₽ за человека
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Джиппинг
На машине
10 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Ессентуки или наоборот
На машине
30 минут
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Ессентуки или наоборот
Быстрая и безопасная поездка с профессиональным водителем
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от 1500 ₽ за всё до 4 чел.
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
На машине
13 часов
-
15%
34 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Лучшие места Северной Осетии (из Минеральных Вод)
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
6290 ₽7400 ₽ за человека

Что можно увидеть на экскурсиях в Минеральных Водах?

Большое разнообразие экскурсий позволяет подобрать каждому туристу то, что подходит именно вам. Для детей имеются парки и аттракционы, всей семье можно посетить гору Змейку, посмотреть на город со смотровой площадки. А для восстановления здоровья, искупаться в соленом озере, в котором грязь является лечебной

Местные экскурсоводы

Минеральные воды — удивительный городок Ставропольского края России. Достопримечательности можно рассмотреть за несколько дней, если заранее найти гида, который покажет самые главные и интересные для вас места. Поездки проводятся по интересам и могут подбираться индивидуально. Конные прогулки, горы, озеро с соленой водой и лечеными грязями — это самый минимум того, что видит турист. От Минеральных вод можно доехать до озера Гижгит с небесным цветом воды, увидеть Эльбрус издалека. Он находится на расстоянии 190 километров от города

Последние отзывы на экскурсии

О
По городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Дата посещения: 8 июл 2026
Все прошло отлично! Наталья великолепный гид!!! Спасибо за насыщенный и интересный день!!!
Вам был полезен этот отзыв?
н
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
Дата посещения: 20 мар 2026
Всё отлично, гид Михаил приложил все усилия, что бы сделать наше путешествие самым удобным, комфортным и незабываемым, всё получилось!
Всё отлично, гид Михаил приложил все усилия, что бы сделать наше путешествие самым удобным, комфортным и незабываемым, всё получилось!
Всё отлично, гид Михаил приложил все усилия, что бы сделать наше путешествие самым удобным, комфортным и незабываемым, всё получилось!
Всё отлично, гид Михаил приложил все усилия, что бы сделать наше путешествие самым удобным, комфортным и незабываемым, всё получилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
Дата посещения: 23 мар 2026
Побывал сегодня на экскурсии на Эльбрус с гидом Михаилом. Это было просто потрясающе! Программа, локации, красавец Эльбрус! Гид Михаил просто
читать дальшеуменьшить

мастер своего дела. Все рассказал, показал, посоветовал где что можно купить, чтобы получить качество и не переплатить. При этом совершенно не навязывал какие-то дополнительные покупки. Никогда не торопил на локациях, всегда останавливался по первой же просьбе. А чувство юмора у него выше всяких похвал.

Огромная благодарность Михаилу и команде, с которой он работает. Это высший уровень!

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Дата посещения: 28 июл 2025
Спасибо большое за отличную поездку!
Доставка пассажиров была удобной- от места проживания. Путешествие насыщенным. Посмотрели много живописных мест, искупались в источнике.
Всем, кто желает получить максимум впечатлений, рекомендую эту экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод)
Это было захватывающе интересно, а самое главное какие виды😍мы ездили на закат, живем в равнинной местности, поэтому горы в облаках
читать дальшеуменьшить

вызывают слезы своим масштабом! Гид Алан интересно рассказывал о местных красотах, дорога была увлекательная с нотками экстрима😅счачтье не за горами, оно в горах ❤️

Это было захватывающе интересно, а самое главное какие виды😍мы ездили на закат, живем в равнинной местности,
Вам был полезен этот отзыв?
П
В Кабардино-Балкарию из МинВод - в мини-группе
гид Альянс, был общительный, весёлый, много информации по маршруту, необыкновенный день, локация по верхней Кабардинке стоит посетить!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Мин. Вод в мини-группе
Это тот редкий случай, когда экскурсия превращается не в лекцию, а в увлекательный разговор с очень умным другом.

Хочется сказать отдельное
читать дальшеуменьшить

спасибо за такт и деликатность. Артемий чувствует группу потрясающе: никогда не перебивает, отвечает на любые, даже самые наивные вопросы без тени снисхождения, а если видит, что тема «зашла» не всем — плавно и ненавязчиво переключает внимание.

При этом его эрудиция вызывает искреннее восхищение. Он как энциклопедия, которая ожила: история, архитектура, искусство, бытовые мелочи и городские легенды — все разложено по полочкам, но при этом абсолютно не нудно. Материал подается легко, с юмором, интересными сравнениями и без воды. Информации много, но она не давит, а наоборот, хочется впитывать каждое слово.

И главное — невероятная доброжелательность. С Артемием комфортно всем: и взрослым, и детям, и тем, кто пришел первый раз, и тем, кто думал, что знает о городе всё (спойлер: вы узнаете новое!).

Огромное спасибо за подаренное настроение и новые знания! Таким экскурсоводам хочется ставить не 5, а 10 баллов. Рекомендую от всей души!

Вам был полезен этот отзыв?
П
Всё Чегемское ущелье за один день
день ВДВ встретил на высоте, огромный плюс гиду Александру, выполнил свою работу качественно, день пролетел на одном дыхании. Спасибо за организацию!
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Минеральных Вод)
Замечательный день! Понравилось всё. Даже выделить что-то одно не получается. Мы полны впечатлений, видов, историй. Впервые были во всех городах.

Группа
читать дальшеуменьшить

была из 6 человек и к каждому Карен нашел свой подход. По пути придумывал детям вопросы, проводил викторину, подсказывал, где можно повкуснее покушать и какое блюдо попробовать - нам было интересно, весело и познавательно!
Спасибо большое.

Замечательный день! Понравилось всё. Даже выделить что-то одно не получается. Мы полны впечатлений, видов, историй. Впервые были во всех городах.
Замечательный день! Понравилось всё. Даже выделить что-то одно не получается. Мы полны впечатлений, видов, историй. Впервые были во всех городах.
Замечательный день! Понравилось всё. Даже выделить что-то одно не получается. Мы полны впечатлений, видов, историй. Впервые были во всех городах.
Замечательный день! Понравилось всё. Даже выделить что-то одно не получается. Мы полны впечатлений, видов, историй. Впервые были во всех городах.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
Все прошло на отлично: заранее обговорили с Владимиром детали. Встретил вовремя, подстроился под время прилета, несколько раз уточнял, нет ли переноса рейса, вождение аккуратное. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 2181 отзыв в Минеральных Водах

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам

Самые популярные экскурсии в Минеральных Водах
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. День у Эльбруса: ущелья, озеро и нарзаны из Минвод в мини-группе;
  2. Поездка на плато Бермамыт с дегустацией хычинов (из Минеральных Вод);
  3. Из Минвод - на Эльбрус;
  4. Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот;
  5. Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики.
Что посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус;
  2. Плато Бермамыт;
  3. Домбай;
  4. Чегемские водопады;
  5. Приэльбрусье;
  6. Джилы-су;
  7. Гижгит;
  8. Перевал Гум-Баши;
  9. Парк Цветник;
  10. Гора Змейка.
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в августе 2026
Сейчас в Минеральных Водах можно забронировать 148 экскурсий и билетов от 1500 до 38 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 2181 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте увлекательные экскурсии из Минвод и откройте для себя уникальные места Кавказа. Цены на 2026 год уже доступны, а рейтинг лучших экскурсий поможет вам определиться с выбором. Осенью и зимой Минеральные Воды раскрывают свои секреты для истинных путешественников. Ищете, куда съездить на экскурсию? Позвольте нашим предложениям стать вашим компасом в мире приключений!