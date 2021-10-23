А Александр 5

Здравствуйте, все кто читает этот отзыв. Начну с того, что поездка в данный регион была рассчитана всего на выходные (Мин. Воды - Кисловодск). Сама экскурсия заняла где-то 12ч., проехали около 300км, это цифра серьезная, но ни один час не было скучно, только усталость с улыбкой уже после поездки. Во-Первых, наш гид Салих, отличный гид и водитель, мгновенно реагировал на любые просьбы и грамотно отвечал на вопросы, проверено), чувство юмора, что в купе с интересным фольклором и историей региона погрузило нас в пейзажи и местный калорит. Во-вторых, это гостеприимство (мы не остались голодными), объелись очень вкусным мясом (стейк), МММ. (CHICKEN 09 - мини кафе, Черкесск, советую), были также очень вкусные хычины, уже в горной местности), кто подумает, что тяжелая пища, то знайте в течении всей экскурсии было около 6 источников мин. вод из недр, она отлично абсорбирует мясо и пищу, так что тяжести не было. В-третьих, это горы и бушующие реки, увиденные на протяжении всей поездки, в купе даже с не погодой, был ветер, одевайтесь тепло, также зелёными, как в Скандинавии ландшафтами, зарядились энергией и мысленно освободились от суеты жизни, потрясающие виды, всем кто любит горы, природу, аскетичность жизни в горах, кому интересна история региона и архитектура, обычаи, да и просто хочет поесть, как не в себя, но при этом без дискомфорта, очень советую, вы не пожалеете, а захотите вернуться, уже более подробно все пройти и обрести полную гармонию с самим собой! Must Have adventure!!!))) У нас теперь новый друг - Салих! Обязательно ещё вернёмся))