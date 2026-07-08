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спасибо за такт и деликатность. Артемий чувствует группу потрясающе: никогда не перебивает, отвечает на любые, даже самые наивные вопросы без тени снисхождения, а если видит, что тема «зашла» не всем — плавно и ненавязчиво переключает внимание.



При этом его эрудиция вызывает искреннее восхищение. Он как энциклопедия, которая ожила: история, архитектура, искусство, бытовые мелочи и городские легенды — все разложено по полочкам, но при этом абсолютно не нудно. Материал подается легко, с юмором, интересными сравнениями и без воды. Информации много, но она не давит, а наоборот, хочется впитывать каждое слово.



И главное — невероятная доброжелательность. С Артемием комфортно всем: и взрослым, и детям, и тем, кто пришел первый раз, и тем, кто думал, что знает о городе всё (спойлер: вы узнаете новое!).



Огромное спасибо за подаренное настроение и новые знания! Таким экскурсоводам хочется ставить не 5, а 10 баллов. Рекомендую от всей души!