Основано на последних 30 из 64 отзывов

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Ю Юлия Природа, история Северной Осетии не оставит никого равнодушным!



Наш Гид Евгений очень интересно рассказал про историю, традиции, культуру народов.



Попробовали вкуснейшие осетинские пироги. Остановились, чтобы купить вкуснейшей клубники по пути домой.



Спасибо за возможность поближе познакомиться с таким интересным регионом и его культурой Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Все очень понравилось. Наш гид Евгений построил маршрут так, что мы успели посмотреть без спешки все достопримечательности и завершить экскурсию до наступления дождя. Быстро, четко и очень познавательно и интересно. Даже в пасмурную погоду, удалось насладиться горами и горными реками. Рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Всё понравилось, очень насыщенная и интересная программа. Никалай всё подробно и интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Рекомендую экскурсию и гида)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Спасибо, прекрасная экскурсия и великолепный гид! Несмотря на дождливую погоду все было супер! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Максим Все по маршруту посмотрели и попробовали. Спасибо большое Николаю за подробную и интересную экскурсию. Много нового узнали про Северную Осетию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет