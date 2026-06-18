Мы с вами отправимся в Кармадонское ущелье, знакомое всем из-за трагической гибели съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего.
По пути заедем в Даргавс — древний некрополь, самый большой на Северном Кавказе, а ещё увидим современные арт-объекты, установленные в живописных местах и на смотровых площадках, а также увидим Аланский Свято-Успенский монастырь.
По пути заедем в Даргавс — древний некрополь, самый большой на Северном Кавказе, а ещё увидим современные арт-объекты, установленные в живописных местах и на смотровых площадках, а также увидим Аланский Свято-Успенский монастырь.
Описание экскурсииКармадонское ущелье Обладает одним из самых красивых ландшафтов Кавказа: живописные долины, величественные горы. Выход на поверхность целебных минеральных вод привлекает сотни туристов в этот регион. Мы увидим последствия схода селевого потока ледника Колка, который стал причиной гибели более 100 человек, включая съёмочную группу известного актёра и режиссёра Сергея Бодрова-младшего. На территории ущелья видны следы трагедии. Также здесь установлен мемориал памяти. Город мёртвых — Даргавс Небольшое древнее село в Пригородном районе республики. Дорога сюда лежит по горному серпантину, который начинается в Куртатинском ущелье. Здесь находится аланский некрополь конца первого тысячелетия, именуемый «Городом мёртвых». В нём почти 100 усыпальниц — надземные и полуподземные склепы с крышами в виде пирамиды или конуса, часть из которых будто вросла в склон. Склепы Даргавского некрополя высотой в два, три или даже четыре этажа. Выглядит это со стороны как небольшой каменный город, особенно живописный на закате. Аланский Успенский монастырь Расположен на высоте 2000 метров в горах Куртатинского ущелья, неподалёку от поселения Верхний Фиагдон. Он построен в классическом византийском стиле совсем недавно — в 2000 году. Алания издревле была одним из центров христианства на Кавказе. Арт-объект Один из самых популярных арт-объектов Северной Осетии — монумент, изображающий на великолепном фоне гор букву осетинского алфавита Æ. Это так называемая лигатура — знак, образованный из слияния двух букв. «Буква» выполнена качественно, стильно. За счет великолепного заднего фона получаются прекрасные фото. Кадаргаванский каньон Здесь можно увидеть Зеркального барса. Он притаился над ущельем на застрявшем между скал валуне. Фигура барса состоит из зеркальных фрагментов, которые отражают небо и окружающие скалы и «маскируют» зверя. Рассмотреть его можно, только подойдя поближе. Важная информация:
- Тур проходит на внедорожнике/минивэне.
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
- На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур.
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о тёплых вещах.
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки.
Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кармадонское ущелье
- Место гибели и памятник Бодрова-младшего
- Крупнейший на Северном Кавказе склеповый могильник «Город мертвых»
- Арт-объект буква Аланского алфавита
- Арт-объект «Снежный Барс»
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
Что включено
- Водитель-гид
- Транспорт (внедорожник или минивэн).
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Даргавс - 200 р. /чел.
- Питание, средний чек - 1000р. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минводы, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00, 6:30, 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Тур проходит на внедорожнике/минивэне
- Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован
- На экскурсию допускаются дети от 4 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 4 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о тёплых вещах
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Природа, история Северной Осетии не оставит никого равнодушным!
Наш Гид Евгений очень интересно рассказал про историю, традиции, культуру народов.
Попробовали вкуснейшие осетинские пироги. Остановились, чтобы купить вкуснейшей клубники по пути домой.
Спасибо за возможность поближе познакомиться с таким интересным регионом и его культурой
Наш Гид Евгений очень интересно рассказал про историю, традиции, культуру народов.
Попробовали вкуснейшие осетинские пироги. Остановились, чтобы купить вкуснейшей клубники по пути домой.
Спасибо за возможность поближе познакомиться с таким интересным регионом и его культурой
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М
Все очень понравилось. Наш гид Евгений построил маршрут так, что мы успели посмотреть без спешки все достопримечательности и завершить экскурсию до наступления дождя. Быстро, четко и очень познавательно и интересно. Даже в пасмурную погоду, удалось насладиться горами и горными реками. Рекомендую
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Н
Всё понравилось, очень насыщенная и интересная программа. Никалай всё подробно и интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Рекомендую экскурсию и гида))
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Т
Спасибо, прекрасная экскурсия и великолепный гид! Несмотря на дождливую погоду все было супер!
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М
Все по маршруту посмотрели и попробовали. Спасибо большое Николаю за подробную и интересную экскурсию. Много нового узнали про Северную Осетию.
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T
Шикарная экскурсия! 14 часов на одном дыхании.
Хочется отметить работу гида Евгения. Вежливый, тактичный, знающий. Поездка проходила в комфортных условиях.
Много потрясающих локаций и интересных фактов.
Данная экскурсия обязательна к посещению! Северная Осетия прекрасна!
Хочется отметить работу гида Евгения. Вежливый, тактичный, знающий. Поездка проходила в комфортных условиях.
Много потрясающих локаций и интересных фактов.
Данная экскурсия обязательна к посещению! Северная Осетия прекрасна!
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Входит в следующие категории Минеральных Вод
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