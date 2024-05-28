В Северной Осетии гармонично переплетаются живописная природа и историческое наследие.
Кармадонское ущелье напомнит о трагическом сходе ледника, а Даргавский некрополь откроет древние легенды. Современные арт-объекты, средневековые постройки и монастырь дополнят ваше
Кармадонское ущелье напомнит о трагическом сходе ледника, а Даргавский некрополь откроет древние легенды. Современные арт-объекты, средневековые постройки и монастырь дополнят ваше
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Исторические и культурные памятники
- 📸 Возможность сделать атмосферные снимки
- 🗣 Профессиональный гид с интересными рассказами
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 🏞 Посещение самых знаковых мест Осетии
Что можно увидеть
- Кармадонское ущелье
- Даргавский некрополь
- Арт-объекты
- Качели с видом на Фиагдонское ущелье
- Аланский мужской монастырь
- Башни Курта и Тага
- Дзивгисская наскальная крепость
- Кадаргаванский каньон
Ближайшие даты:
Время начала: 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Кармадонское ущелье. В печально известном месте, где произошёл сход ледника Колка, вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.
- Даргавский некрополь. На территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдёт не только о ценности археологического памятника, но и о загадках Города мёртвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами.
- Арт-объекты. В пути будет также несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин.
- Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков.
- Аланский мужской монастырь. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.
- Башни Курта и Тага. Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий.
- Дзивгисская наскальная крепость 13–16 вв. Впереди у нас культовый фортификационный памятник Средних веков с историями и преданиями о самой неприступной цитадели Осетии.
- Кадаргаванский каньон. В завершение вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю ещё одно природное чудо.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Минеральных водах и по окончании отвезут обратно.
- Выезд в 6–7 утра, возвращение в Минеральные воды приблизительно в 21:00. Дорога в одну сторону до первой остановки займёт около 3 часов.
- Питание оплачивается отдельно — 300–500 руб. /средний чек.
ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 1213 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
28 мая 2024
Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне))) Организатор Анастасия быстро реагирует на все вопросы, гид Артемий - великолепный, он начал рассказ,
А
Анна
23 мая 2024
Великолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в плане большого количества точек, но это того стоит! Да и компания у нас собралась веселая, включая гида Александра, поэтому время в дороге прошло незаметно, даже несмотря на дожди местами))
К
КоролёваЕкатерина
3 мая 2024
Добрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаря интересным рассказам нашего гида Константина и маршрутам. Несмотря на то, что было облачно и
А
Алёна
26 апр 2024
Восторг! Гид Виталий самый лучший!!! Он прекрасный рассказчик, день с ним был лучшим за весь отпуск! Спасибо огромное!!!
Анастасия
18 апр 2024
Удивительное путешествие, очень красивые места!) Отдельное спасибо Юрию! Благодаря ему вся поездка прошла спокойно и комфортно. Он много интересного рассказал нам про Осетию, про каждую локацию, которую мы посетили!)
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод
Похожие экскурсии из Минеральных Вод
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив за один день Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: от Кармадона до Даргавса
Откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю древних крепостей и уникальные традиции кулинарии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
65005 525₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100₽ за всё до 4 чел.