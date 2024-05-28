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как только мы выехали из Минеральных вод и закончил его в самом конце, когда мы уже начали засыпать))) очень много локаций, только и успевали садиться и выходить из машины) Артемий не сильно торопил, несколько раз подчеркивал, что мы приехали отдыхать) хорошо выстроена экскурсия, спасибо гиду, что Кармадонское ущелье сделал последней точкой, в конце дня после него мы уже приуныли, все-таки там произошло трагическое событие, которое унесло столько жизней.