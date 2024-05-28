Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод

В Северной Осетии вас ждут живописные пейзажи и богатое историческое наследие. Погрузитесь в атмосферу древних легенд и современных арт-объектов
В Северной Осетии гармонично переплетаются живописная природа и историческое наследие.

Кармадонское ущелье напомнит о трагическом сходе ледника, а Даргавский некрополь откроет древние легенды. Современные арт-объекты, средневековые постройки и монастырь дополнят ваше
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путешествие. В Кармадонском ущелье вы узнаете о масштабах катастрофы и ходе поисковых операций. Даргавский некрополь раскроет загадки Города мёртвых и мрачные легенды семейных склепов. Арт-объекты, такие как "Колесо Балсага" и "Зеркальный барс", удивят своей задумкой и символикой. Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления. Аланский мужской монастырь познакомит с важным центром паломничества. Башни Курта и Тага расскажут об истоках родовых поселений осетин.

Дзивгисская наскальная крепость и Кадаргаванский каньон завершат ваше путешествие яркими впечатлениями

5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные пейзажи
  2. 🏛 Исторические и культурные памятники
  3. 📸 Возможность сделать атмосферные снимки
  4. 🗣 Профессиональный гид с интересными рассказами
  5. 🚐 Комфортабельный транспорт
  6. 🏞 Посещение самых знаковых мест Осетии

Что можно увидеть

  • Кармадонское ущелье
  • Даргавский некрополь
  • Арт-объекты
  • Качели с видом на Фиагдонское ущелье
  • Аланский мужской монастырь
  • Башни Курта и Тага
  • Дзивгисская наскальная крепость
  • Кадаргаванский каньон
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Минеральных вод
Ближайшие даты:
Время начала: 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Кармадонское ущелье. В печально известном месте, где произошёл сход ледника Колка, вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.
  • Даргавский некрополь. На территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдёт не только о ценности археологического памятника, но и о загадках Города мёртвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами.
  • Арт-объекты. В пути будет также несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин.
  • Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков.
  • Аланский мужской монастырь. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.
  • Башни Курта и Тага. Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий.
  • Дзивгисская наскальная крепость 13–16 вв. Впереди у нас культовый фортификационный памятник Средних веков с историями и преданиями о самой неприступной цитадели Осетии.
  • Кадаргаванский каньон. В завершение вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю ещё одно природное чудо.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой паспорт.
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Минеральных водах и по окончании отвезут обратно.
  • Выезд в 6–7 утра, возвращение в Минеральные воды приблизительно в 21:00. Дорога в одну сторону до первой остановки займёт около 3 часов.
  • Питание оплачивается отдельно — 300–500 руб. /средний чек.

ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Юлия
28 мая 2024
Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне))) Организатор Анастасия быстро реагирует на все вопросы, гид Артемий - великолепный, он начал рассказ,
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как только мы выехали из Минеральных вод и закончил его в самом конце, когда мы уже начали засыпать))) очень много локаций, только и успевали садиться и выходить из машины) Артемий не сильно торопил, несколько раз подчеркивал, что мы приехали отдыхать) хорошо выстроена экскурсия, спасибо гиду, что Кармадонское ущелье сделал последней точкой, в конце дня после него мы уже приуныли, все-таки там произошло трагическое событие, которое унесло столько жизней.

Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))Все было просто потрясающе! Виды просто захватывают дух, у некоторых в группе закончилась память на телефоне)))
А
23 мая 2024
Великолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в плане большого количества точек, но это того стоит! Да и компания у нас собралась веселая, включая гида Александра, поэтому время в дороге прошло незаметно, даже несмотря на дожди местами))
Великолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в планеВеликолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в планеВеликолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в планеВеликолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в планеВеликолепная поездка, которую буду еще долго вспоминать! Однозначно рекомендую, сам маршрут не из легких в плане
К
3 мая 2024
Добрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаря интересным рассказам нашего гида Константина и маршрутам. Несмотря на то, что было облачно и
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периодами мы были в полном тумане, мы не сдались и поднялись в горы. И на вершине была прекрасная погода и мы насладились видами. Это было незабываемо красиво. Поели вкусных осетинских пирогов, проехали весь маршрут на позитиве. Было маленькая группа из 5 человек и это еще один приятный бонус для нас) Константину, отдельное спасибо.

Добрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаряДобрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаряДобрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаряДобрый день. Несмотря на то, что была не самая лучшая погода, нам все очень понравилось благодаря
А
26 апр 2024
Восторг! Гид Виталий самый лучший!!! Он прекрасный рассказчик, день с ним был лучшим за весь отпуск! Спасибо огромное!!!
Анастасия
18 апр 2024
Удивительное путешествие, очень красивые места!) Отдельное спасибо Юрию! Благодаря ему вся поездка прошла спокойно и комфортно. Он много интересного рассказал нам про Осетию, про каждую локацию, которую мы посетили!)
Удивительное путешествие, очень красивые места!) Отдельное спасибо Юрию! Благодаря ему вся поездка прошла спокойно и комфортно.Удивительное путешествие, очень красивые места!) Отдельное спасибо Юрию! Благодаря ему вся поездка прошла спокойно и комфортно.

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