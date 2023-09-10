Вы встретите Новый год в замечательной компании, побываете на винодельне, где продегустируете несколько образцов, расслабитесь в горячих источниках и попаритесь в бане, после которого вас будет ждать горный чай с травами.
А ещё заглянете в мир астрономии и на ночной экскурсии понаблюдаете за звёздами и планетами и посмотрите на Архыз с высоты, поднявшись туда по канатной дороге с космическим названием Млечный Путь.
Не обойдётся и без активных развлечений: вас ждёт катание на лыжах, сноуборде или ватрушках паровозиком.
Можно будет оседлать коня для прогулки по окрестностям поселка, стать водителем снегохода или квадроцикла или даже познакомиться с ратраками.
дек
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дегустация вин и знакомство с Архызом
Встречаемся в аэропорту Минеральных вод и отправляемся в долину реки Кума, где раскинулись прасковейские виноградные плантации.
На винзаводе узнаем, как зародилось хозяйство, на котором немецкие и итальянские виноделы производили напитки для внука Николая I. Что здесь происходило в эпоху СССР и как ставропольские фермеры восстанавливали виноградные шпалеры.
Гид проведет нас по старинным подвалам, хранящим на выдержке благородный напиток. Вы увидите как в дубовых бочках созревают Совиньон, Шардоне, Рислинг, Мерло, Пино Нуар.
Также мы познакомимся с производством и осмотрим подвал с редким хранилищем, где хранятся царские деревянные бочки и размещалась небольшая коллекция марочных вин середины 20 века.
И, конечно, нас пригласят в дегустационный зал, где мы попробуем 9 сортов напитка: вина, вермут, коньяк, виски.
После действительно увлекательной экскурсии отправимся знакомиться с самым активно развивающимся горнолыжным курортом России — Архызом.
Заселимся в гостиницу, которая будет нашим домом на ближайшие 5 дней. В этом удивительном месте мы сможем полностью погрузиться в атмосферу зимнего волшебства и ощутить все прелести активного отдыха на горных склонах.
Новый год
Сегодня мы поднимемся на канатке Млечный Путь на высоту 2240 м над уровнем моря, будем лицезреть открывшиеся пейзажи на высочайшие вершины Архыза: Пшиш и Софию. Выпьем горячего чаю из горных трав, погуляем на смотровой и вернёмся обратно на гондолах.
Вечером нас ждет чудесная встреча Нового 2024 года с салютом, песнями, танцами и весельем. Растопим горнолыжный курорт нашими горячими сердцами и горячим глинтвейном. Только не весь, нам ведь здесь еще кататься!
Познание природы и Космоса
В этот день мы наберемся сил и энергии от горной реки Белая с ее знаменитым водопадом Белый. Погуляем по зимнему лесу вдали от шума и суеты курорта, посмотрим на скованную льдом воду. У нас будет время пообщаться с природой и согреться горячим какао с вкусняшками.
От поселка Архыз в горы ведет серпантин, дорога поднимается к Большому Телескопу Азимутальному (БТА) — крупнейшему оптическому инструменту Евразии.
С наступлением темноты отправимся туда, и научный сотрудник САО РАН поможет нам погрузиться в увлекательный мир астрономии. Под открытым небом с помощью телескопов CELESTRON мы сможем рассмотреть все планеты, некоторые галактики и скопления звезд.
Стекло телескопа диаметром 6 м и толщиной 0,8 м отливалось и остывало в течение двух лет в специальных условиях, чтобы внутри не осталось мелких пузырьков, влияющих на четкость изображения. Затем его шлифовали алмазами, добивались нужного градуса кривизны, напыляли алюминий.
Горнолыжный курорт Архыз
В полукилометре выше посёлка Архыз сливаются две реки Кизгыч и Псыш, здесь начинается территория заповедника. После завтрака проведем время в приятной прогулке по зимнему лесу, выйдем на поляну с двух сторон ограниченную рекой, насладимся тишиной и видами на окрестные горы.
Сегодня у нас будет свободное время и много развлечений, чтобы насладиться зимними горами.
Можно будет покататься на трассах курорта на лыжах, сноуборде или ватрушках паровозиком. Можно поездить на конях в окрестностях поселка. Можно побыть водителем снегохода или квадроцикла и, рассекая по снежным переметам, добраться до самых укромных уголков Архыза.
Вечером всей нашей теплой компанией можно попариться в дровяной бане. А с наступлением темноты при желании можно познакомимся с ратраками, покататься и узнать о закулисье подготовки трасс.
Термальные источники и путь домой
Сегодня можем позволить себе поздний завтрак, неспешные сборы и прощание с горами Архыза.
Комфортабельный трансфер отвезет нас сначала в здравницу Карачаево-Черкесской республики — геотермальные источники Жемчужина Кавказа. После эмоционально наполненной недели, купание в горячих источниках — настоящие оздоровление организма.
Если товарищ Эльбрус будет в хорошем настроении, мы сможем наблюдать его сначала с Западной стороны, потом с Северной.
Путь с Архыза в Минеральные Воды лежит как раз вокруг этого красавца.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице Кавказ в Архызе.
Стоимость тура на 1 человека, руб. : 69 900.
Варианты проживания
Отель Кавказ
Отель «Кавказ» расположен в селе Архыз, в 400 метрах от центра Архыза. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В этом 3-звездочном отеле можно воспользоваться помещением для хранения лыж и общей кухней. Расстояние до поселка Нижний Архыз составляет 26 км, а до села Буковый Участок — 27 км.
Во всех номерах установлен платяной шкаф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Кавказ» открывается вид на реку. В числе прочих удобств чайник.
По утрам сервируется континентальный завтрак.
В Архызе и его окрестностях гости отеля «Кавказ» могут заняться различными видами активного отдыха, включая лыжный спорт.
Река Псыш находится в 8 км от гостиницы, а поселок Верхний Архыз — в 10 км. Международный аэропорт Сочи (Адлер) расположен в 529 км от гостиницы «Кавказ».
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Консультация помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение страховки, снаряжения)
- Трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные воды — Архыз — аэропорт / ж/д вокзал Минеральные воды
- Трансфер экскурсионный до обсерватории и обратно
- Проживание в гостинице двух- или трёхместное размещение
- Экскурсия и дегустация вин на винзаводе
- Легкие перекусы на прогулочных маршрутах
- Ночное наблюдение за звездами в обсерватории
- Посещение горячих источников
- Ски пасс на канатную дорогу на 1 подъем
- Завтраки 2-5 дни
- Работа гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты из вашего города в Минеральные воды и обратнопитание в кафе
- Новогодний банкет
- Питание в кафе (средний чек в кафе — 500 рублей)
- Дополнительные развлечения по желанию:полет на параплане по желанию — 6000 рублейкатание на снегоходе по желанию — от 3600 рублейпоездка на конях по желанию — от 2000 рублейбаня по желанию — от 500 рублейпрокат лыж, сноуборда, тюбинговзанятия с инструктором по лыжам/сноуборду — от 2000 рублей.
- Полет на параплане по желанию — 6000 рублей
- Катание на снегоходе по желанию — от 3600 рублей
- Поездка на конях по желанию — от 2000 рублей
- Баня по желанию — от 500 рублей
- Прокат лыж, сноуборда, тюбингов
- Занятия с инструктором по лыжам/сноуборду — от 2000 рублей
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь
- тёплое термобелье;
- горнолыжный / сноубордический костюм / удобная куртка и теплые штаны;
- шапка;
- шарф / бафф;
- тёплая удобная обувь на -15 градусов;
- тёплые носки, которые влезут в вашу обувь;
- свитер / флисовая кофта;
- тонкие перчатки;
- тёплые перчатки или рукавицы (рукавицы лучше сохраняют тепло);
- тапочки для горячих источников (резиновые);
- одежда для сна.
Также рекомендуем с собой взять принадлежности для мытья и индивидуальную аптечку.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Входит самая стандартная туристическая страховка (так как в туре нет экстремальных активностей).
- Какой транспорт используется в туре?
Обычно используем 18-местный Мерседес спринтер, может быть заменен на аналогичную модель микроавтобуса. Есть кондиционер и печка.
- В какое время встречается группа в первый день?
В первый день программы в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных вод в 12:00. Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.
- Билеты на какое время и даты лучше брать?
Билеты нужно приобретать до аэропорта Минеральные Воды или до ж/д Минеральные воды.
Время приезда до 12:00 в аэропорт и до 11:00 на ж/д в первый день.
Уезжать можно после 19:00 в последний день. Перед приобретением билетов проконсультируйтесь с организатором.
Рекомендуем остаться на пару дней в Пятигорске — это атмосферный южный городок в окружении гор: здесь и термальные, и минеральные источники.
Еще в царское время здесь начали строится санаторно-курортные учреждения, которые процветают до сих пор — такой благодатный здесь климат! Да и побывать в местах молодости Михаила Лермонтова и бурной деятельности Остапа Бендера очень интересно.
- Какая температура может быть на улице?
Обычно в Архызе зимой -5-10 градусов днем и -10-15 ночью
- Какое питание предусмотрено в туре?
Питание в кафе; питание перекусами на горных маршрутах.
- Есть ли банкоматы?
Банкоматы в поселке Архыз есть (Сбер, Россельхозбанк, СКБ-банк), но с ними бывают проблемы (кончились наличные, или из-за непогоды нет электричества).
- Есть ли сотовая связь?
В поселке Архыз достаточно стабильна, доступен мобильный интернет LTE. Проблемы возникают только у абонентов Теле2 и Билайн.
Рекомендуем предупредить близких, что во время выходов на прогулки связь, вероятнее всего, будет пропадать.
- Есть ли возрастные ограничения?
Возможно участие активных детей с 10 лет (в сопровождении взрослых родственников). Верхняя граница возраста участника обсуждается индивидуально.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Вкусная еда с дополнительным местным колоритом - морепродукты и икра - элемент гастрономического туризма, необходимый атрибут для ознакомления с этими краями.
Замечательные гиды - фанаты своего дела. Водители, которые довозят в труднодоступные места благодаря своему профессионализму и проверенной технике. Спасибо всем организаторам тура!
Из минусов: еда. Хотелось бы чуть больше разнообразия по меню. Периодически были задержки с ужинами.
Также во время поездок на локации было бы интересно послушать больше историй о городе, его основании, вулканах, посещаемых местах и т. д.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией питания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации питания, так же передадим ваши пожелания по улучшению экскурсий в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!