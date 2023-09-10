1 день

Дегустация вин и знакомство с Архызом

Встречаемся в аэропорту Минеральных вод и отправляемся в долину реки Кума, где раскинулись прасковейские виноградные плантации.

На винзаводе узнаем, как зародилось хозяйство, на котором немецкие и итальянские виноделы производили напитки для внука Николая I. Что здесь происходило в эпоху СССР и как ставропольские фермеры восстанавливали виноградные шпалеры.

Гид проведет нас по старинным подвалам, хранящим на выдержке благородный напиток. Вы увидите как в дубовых бочках созревают Совиньон, Шардоне, Рислинг, Мерло, Пино Нуар.

Также мы познакомимся с производством и осмотрим подвал с редким хранилищем, где хранятся царские деревянные бочки и размещалась небольшая коллекция марочных вин середины 20 века.

И, конечно, нас пригласят в дегустационный зал, где мы попробуем 9 сортов напитка: вина, вермут, коньяк, виски.

После действительно увлекательной экскурсии отправимся знакомиться с самым активно развивающимся горнолыжным курортом России — Архызом.

Заселимся в гостиницу, которая будет нашим домом на ближайшие 5 дней. В этом удивительном месте мы сможем полностью погрузиться в атмосферу зимнего волшебства и ощутить все прелести активного отдыха на горных склонах.