Тур на Новый год в Архыз

4.4
3 отзыва
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Погрузимся в волшебную зимнюю сказку и насладимся ароматным глинтвейном и яркими новогодними огнями — это путешествие в Архыз обещает быть уютным и одновременно захватывающим.

Вы встретите Новый год в замечательной компании, побываете на винодельне, где продегустируете несколько образцов, расслабитесь в горячих источниках и попаритесь в бане, после которого вас будет ждать горный чай с травами.

А ещё заглянете в мир астрономии и на ночной экскурсии понаблюдаете за звёздами и планетами и посмотрите на Архыз с высоты, поднявшись туда по канатной дороге с космическим названием Млечный Путь.

Не обойдётся и без активных развлечений: вас ждёт катание на лыжах, сноуборде или ватрушках паровозиком.

Можно будет оседлать коня для прогулки по окрестностям поселка, стать водителем снегохода или квадроцикла или даже познакомиться с ратраками.
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Тур на Новый год в Архыз
Ближайшие даты:
30
дек
4
янв

Что вас ожидает:

Дегустация вин
Дегустация вин
Побываем на винодельне и её старинных подвалах и продегустируем 9 сортов напитка
Баня и горячие источники
Баня и горячие источники
Попаримся в бане и геотермальных источниках «Жемчужина Кавказа» и, возможно, увидим Эльбрус
Активные развлечения
Активные развлечения
Покатаемся на лыжах, сноуборде или ватрушках, конях, снегоходе или квадроцикле и, может, даже на ратраке
Наблюдение за звёздами
Наблюдение за звёздами
Побываем на ночной экскурсии и посмотрим на звёзды и планеты через телескоп
Встретим Новый Год
Встретим Новый Год
Отметим праздник в хорошей компании с салютом, песнями, танцами и весельем

Программа тура по дням

1 день

Дегустация вин и знакомство с Архызом

Встречаемся в аэропорту Минеральных вод и отправляемся в долину реки Кума, где раскинулись прасковейские виноградные плантации.

На винзаводе узнаем, как зародилось хозяйство, на котором немецкие и итальянские виноделы производили напитки для внука Николая I. Что здесь происходило в эпоху СССР и как ставропольские фермеры восстанавливали виноградные шпалеры.

Гид проведет нас по старинным подвалам, хранящим на выдержке благородный напиток. Вы увидите как в дубовых бочках созревают Совиньон, Шардоне, Рислинг, Мерло, Пино Нуар.

Также мы познакомимся с производством и осмотрим подвал с редким хранилищем, где хранятся царские деревянные бочки и размещалась небольшая коллекция марочных вин середины 20 века.

И, конечно, нас пригласят в дегустационный зал, где мы попробуем 9 сортов напитка: вина, вермут, коньяк, виски.

После действительно увлекательной экскурсии отправимся знакомиться с самым активно развивающимся горнолыжным курортом России — Архызом.

Заселимся в гостиницу, которая будет нашим домом на ближайшие 5 дней. В этом удивительном месте мы сможем полностью погрузиться в атмосферу зимнего волшебства и ощутить все прелести активного отдыха на горных склонах.

Дегустация вин и знакомство с АрхызомДегустация вин и знакомство с АрхызомДегустация вин и знакомство с АрхызомДегустация вин и знакомство с Архызом
2 день

Новый год

Сегодня мы поднимемся на канатке Млечный Путь на высоту 2240 м над уровнем моря, будем лицезреть открывшиеся пейзажи на высочайшие вершины Архыза: Пшиш и Софию. Выпьем горячего чаю из горных трав, погуляем на смотровой и вернёмся обратно на гондолах.

Вечером нас ждет чудесная встреча Нового 2024 года с салютом, песнями, танцами и весельем. Растопим горнолыжный курорт нашими горячими сердцами и горячим глинтвейном. Только не весь, нам ведь здесь еще кататься!

Новый годНовый годНовый год
3 день

Познание природы и Космоса

В этот день мы наберемся сил и энергии от горной реки Белая с ее знаменитым водопадом Белый. Погуляем по зимнему лесу вдали от шума и суеты курорта, посмотрим на скованную льдом воду. У нас будет время пообщаться с природой и согреться горячим какао с вкусняшками.

От поселка Архыз в горы ведет серпантин, дорога поднимается к Большому Телескопу Азимутальному (БТА) — крупнейшему оптическому инструменту Евразии.

С наступлением темноты отправимся туда, и научный сотрудник САО РАН поможет нам погрузиться в увлекательный мир астрономии. Под открытым небом с помощью телескопов CELESTRON мы сможем рассмотреть все планеты, некоторые галактики и скопления звезд.

Стекло телескопа диаметром 6 м и толщиной 0,8 м отливалось и остывало в течение двух лет в специальных условиях, чтобы внутри не осталось мелких пузырьков, влияющих на четкость изображения. Затем его шлифовали алмазами, добивались нужного градуса кривизны, напыляли алюминий.

Познание природы и КосмосаПознание природы и КосмосаПознание природы и Космоса
4 день

Горнолыжный курорт Архыз

В полукилометре выше посёлка Архыз сливаются две реки Кизгыч и Псыш, здесь начинается территория заповедника. После завтрака проведем время в приятной прогулке по зимнему лесу, выйдем на поляну с двух сторон ограниченную рекой, насладимся тишиной и видами на окрестные горы.

Сегодня у нас будет свободное время и много развлечений, чтобы насладиться зимними горами.

Можно будет покататься на трассах курорта на лыжах, сноуборде или ватрушках паровозиком. Можно поездить на конях в окрестностях поселка. Можно побыть водителем снегохода или квадроцикла и, рассекая по снежным переметам, добраться до самых укромных уголков Архыза.

Вечером всей нашей теплой компанией можно попариться в дровяной бане. А с наступлением темноты при желании можно познакомимся с ратраками, покататься и узнать о закулисье подготовки трасс.

Горнолыжный курорт АрхызГорнолыжный курорт АрхызГорнолыжный курорт АрхызГорнолыжный курорт Архыз
5 день

Термальные источники и путь домой

Сегодня можем позволить себе поздний завтрак, неспешные сборы и прощание с горами Архыза.

Комфортабельный трансфер отвезет нас сначала в здравницу Карачаево-Черкесской республики — геотермальные источники Жемчужина Кавказа. После эмоционально наполненной недели, купание в горячих источниках — настоящие оздоровление организма.

Если товарищ Эльбрус будет в хорошем настроении, мы сможем наблюдать его сначала с Западной стороны, потом с Северной.

Путь с Архыза в Минеральные Воды лежит как раз вокруг этого красавца.

Термальные источники и путь домойТермальные источники и путь домойТермальные источники и путь домой

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице Кавказ в Архызе.

Стоимость тура на 1 человека, руб. : 69 900.

Варианты проживания

Отель Кавказ

1 ночь

Отель «Кавказ» расположен в селе Архыз, в 400 метрах от центра Архыза. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. В этом 3-звездочном отеле можно воспользоваться помещением для хранения лыж и общей кухней. Расстояние до поселка Нижний Архыз составляет 26 км, а до села Буковый Участок — 27 км.

Во всех номерах установлен платяной шкаф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Из некоторых номеров отеля «Кавказ» открывается вид на реку. В числе прочих удобств чайник.

По утрам сервируется континентальный завтрак.

В Архызе и его окрестностях гости отеля «Кавказ» могут заняться различными видами активного отдыха, включая лыжный спорт.

Река Псыш находится в 8 км от гостиницы, а поселок Верхний Архыз — в 10 км. Международный аэропорт Сочи (Адлер) расположен в 529 км от гостиницы «Кавказ».

Отель КавказОтель КавказОтель КавказОтель КавказОтель КавказОтель Кавказ

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация помощь организатора в орг. вопросах по желанию (приобретение билетов, бронирование проживания, приобретение страховки, снаряжения)
  • Трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные воды — Архыз — аэропорт / ж/д вокзал Минеральные воды
  • Трансфер экскурсионный до обсерватории и обратно
  • Проживание в гостинице двух- или трёхместное размещение
  • Экскурсия и дегустация вин на винзаводе
  • Легкие перекусы на прогулочных маршрутах
  • Ночное наблюдение за звездами в обсерватории
  • Посещение горячих источников
  • Ски пасс на канатную дорогу на 1 подъем
  • Завтраки 2-5 дни
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты из вашего города в Минеральные воды и обратнопитание в кафе
  • Новогодний банкет
  • Питание в кафе (средний чек в кафе — 500 рублей)
  • Дополнительные развлечения по желанию:полет на параплане по желанию — 6000 рублейкатание на снегоходе по желанию — от 3600 рублейпоездка на конях по желанию — от 2000 рублейбаня по желанию — от 500 рублейпрокат лыж, сноуборда, тюбинговзанятия с инструктором по лыжам/сноуборду — от 2000 рублей.
  • Полет на параплане по желанию — 6000 рублей
  • Катание на снегоходе по желанию — от 3600 рублей
  • Поездка на конях по желанию — от 2000 рублей
  • Баня по желанию — от 500 рублей
  • Прокат лыж, сноуборда, тюбингов
  • Занятия с инструктором по лыжам/сноуборду — от 2000 рублей
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь

  • тёплое термобелье;
  • горнолыжный / сноубордический костюм / удобная куртка и теплые штаны;
  • шапка;
  • шарф / бафф;
  • тёплая удобная обувь на -15 градусов;
  • тёплые носки, которые влезут в вашу обувь;
  • свитер / флисовая кофта;
  • тонкие перчатки;
  • тёплые перчатки или рукавицы (рукавицы лучше сохраняют тепло);
  • тапочки для горячих источников (резиновые);
  • одежда для сна.

Также рекомендуем с собой взять принадлежности для мытья и индивидуальную аптечку.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Входит самая стандартная туристическая страховка (так как в туре нет экстремальных активностей).

Какой транспорт используется в туре?

Обычно используем 18-местный Мерседес спринтер, может быть заменен на аналогичную модель микроавтобуса. Есть кондиционер и печка.

В какое время встречается группа в первый день?

В первый день программы в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных вод в 12:00. Всем участникам заблаговременно будет разослана орг. информация с подробностями.

Билеты на какое время и даты лучше брать?

Билеты нужно приобретать до аэропорта Минеральные Воды или до ж/д Минеральные воды.

Время приезда до 12:00 в аэропорт и до 11:00 на ж/д в первый день.

Уезжать можно после 19:00 в последний день. Перед приобретением билетов проконсультируйтесь с организатором.

Рекомендуем остаться на пару дней в Пятигорске — это атмосферный южный городок в окружении гор: здесь и термальные, и минеральные источники.

Еще в царское время здесь начали строится санаторно-курортные учреждения, которые процветают до сих пор — такой благодатный здесь климат! Да и побывать в местах молодости Михаила Лермонтова и бурной деятельности Остапа Бендера очень интересно.

Какая температура может быть на улице?

Обычно в Архызе зимой -5-10 градусов днем и -10-15 ночью

Какое питание предусмотрено в туре?

Питание в кафе; питание перекусами на горных маршрутах.

Есть ли банкоматы?

Банкоматы в поселке Архыз есть (Сбер, Россельхозбанк, СКБ-банк), но с ними бывают проблемы (кончились наличные, или из-за непогоды нет электричества).

Есть ли сотовая связь?

В поселке Архыз достаточно стабильна, доступен мобильный интернет LTE. Проблемы возникают только у абонентов Теле2 и Билайн.

Рекомендуем предупредить близких, что во время выходов на прогулки связь, вероятнее всего, будет пропадать.

Есть ли возрастные ограничения?

Возможно участие активных детей с 10 лет (в сопровождении взрослых родственников). Верхняя граница возраста участника обсуждается индивидуально.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
10 сен 2023
Удобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета.
Вкусная еда с дополнительным местным колоритом - морепродукты и икра - элемент гастрономического туризма, необходимый атрибут для ознакомления с этими краями.
Замечательные гиды - фанаты своего дела. Водители, которые довозят в труднодоступные места благодаря своему профессионализму и проверенной технике. Спасибо всем организаторам тура!
Удобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета.Удобное расположение отеля недалеко от аэропорта, почти мгновенное заселение - то, что нужно после долгого перелета.
Д
24 авг 2023
Гостиница в которой останавливались хорошая, в номере было все необходимое.
Из минусов: еда. Хотелось бы чуть больше разнообразия по меню. Периодически были задержки с ужинами.
Также во время поездок на локации было бы интересно послушать больше историй о городе, его основании, вулканах, посещаемых местах и т. д.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Дарья!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией питания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации питания, так же передадим ваши пожелания по улучшению экскурсий в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
С
22 авг 2023
По организации все было гуд.

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Можно с детьми
Многодневные туры
5-дневные туры
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