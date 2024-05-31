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Авторский тур
7 дней
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Джигитовка для начинающих. Конный тур
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 83 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Начало: Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 85 920₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 77 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Начало: г. Минеральные Воды
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
52 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 79 250₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горизонты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 33 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
14 июля в 10:00
от 3280029 520₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 сен в 10:00
29 сен в 10:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Начало: Минеральные Воды
12 сен в 10:00
17 окт в 10:00
20 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
14 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 38 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
17 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 39 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
23 июня в 10:00
25 авг в 10:00
от 5280047 520₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг-тур «Перезагрузка в Домбае»
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июля в 10:00
15 авг в 10:00
61 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осенние красоты Северного Кавказа
Начало: г. Минеральные Воды
29 сен в 10:00
6 окт в 10:00
59 150₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Начало: г. Минеральные Воды
24 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
от 55 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Семейные выходные в Домбае
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
25 окт в 10:00
от 66 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Архыз. Горнолыжный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
9 фев в 10:00
от 4480038 080₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
5840049 640₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Большой зимний тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
2 мар в 10:00
16 мар в 10:00
от 87 500₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Яркие образы зимнего Кавказа
Начало: Минеральные Воды
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 74 858₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
13 сен в 10:00
18 окт в 10:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
8 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от 20 810₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
55 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на Новый год в Архыз
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
6 сен в 10:00
11 окт в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Домбай: снежный Новый год
Начало: г. Минеральные Воды
30 дек в 10:00
69 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Майский родственник на Кавказе. Сокращенная программа
Начало: г. Минеральные Воды
от 32 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ожерелье Северного Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минераловодский городской окр...
48 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
16 июня в 12:30
22 сен в 12:30
73 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
Расписание: Согласно расписанию
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия31 мая 2024Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
- ЮЮлия31 мая 2024Кавказ красив в любое время года. Я побывала в два этапа осень и в этом туре весна. Когда-нибудь это должно
- ММарина30 мая 2024Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ДДмитрий27 мая 2024Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
- ССветлана23 мая 2024Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
- ССоловьева16 мая 2024Замечательные организаторы. Душевные.
- ЯЯна16 мая 2024Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно, понятно, до тура все объяснили, рассказали, во время тура, если возникали вопросы – быстро решались!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На автобусе»
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