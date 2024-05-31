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было случиться и я рада, что являясь самостоятельным путешественником, этот тур я провела в группе добрых и приятных людей, потому что Кавказ - это мусульманство, это традиции, и это культура, Самостоятельно я бы проехать вдоль хребта не решилась, а тут случился Рамадан и все граждане были сдержаны, скромны и терпеливы. Мне очень повезло с гидами. Особую благодарность хочу выразить Елизавете- Ставрополье и её сыну Дмитрию Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В будущем хотелось бы, чтобы организаторы учитывали особенности питания. Я не ем мясо и из-за этого приходилось постоянно сталкиваться с фразой "нам заранее не сообщили, поэтому можем вам предложить вот такой вариант". Суть в том, что достаточно заранее побеспокоиться и вопрос с питанием будет снят. Хочу отметить, что везде всё очень чисто. Особенно поразила ухоженность туалетных комнат! Везде всё шло по плану. Приезжали все вовремя. Жилье обычное(переночевать). Особая благодарность водителям в Дагестане. Крепкие, веселые, выносливые ребята. Меня укачивает в дороге, они разрешали мне садиться вперед рядом с гидами. Спасибо-этот момент подарил мне хорошее самочувствие на протяжении всех сложных маршрутов. Очень рада, что многое на Кавказе удалось увидеть и пресытить себя впечатлениями. Желаю всем новых интересных дорог. Приятных встреч и общения. Всем счастья!