Туры на автобусе в Минеральных Водах

Найдено 46 туров в категории «На автобусе» в Минеральных Водах, цены от 15 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900 за человека
Джигитовка для начинающих. Конный тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джигитовка для начинающих. Конный тур
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 83 400 за человека
Чарующий Архыз. Треккинг тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Начало: Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 85 920 за человека
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 73 000 за человека
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 77 000 за человека
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Начало: г. Минеральные Воды
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
52 800 за человека
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 79 250 за человека
Горизонты Домбая. Пеший тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горизонты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 33 000 за человека
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Архызе PRO. 10 горных озёр
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
14 июля в 10:00
от 3280029 520 за человека
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450 за человека
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 22 500 за человека
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000 за человека
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 сен в 10:00
29 сен в 10:00
49 900 за человека
Треккинг в Безенги без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 800 за человека
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 900 за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Начало: Минеральные Воды
12 сен в 10:00
17 окт в 10:00
20 000 за человека
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
14 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 38 000 за человека
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
17 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 39 000 за человека
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
23 июня в 10:00
25 авг в 10:00
от 5280047 520 за человека
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 000 за человека
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 200 за человека
Треккинг-тур «Перезагрузка в Домбае»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг-тур «Перезагрузка в Домбае»
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000 за человека
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июля в 10:00
15 авг в 10:00
61 800 за человека
Осенние красоты Северного Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Осенние красоты Северного Кавказа
Начало: г. Минеральные Воды
29 сен в 10:00
6 окт в 10:00
59 150 за человека
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900 за человека
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 40 000 за человека
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Джигитовка для начинающих. Зимний тур
Начало: г. Минеральные Воды
24 ноя в 10:00
1 дек в 10:00
от 55 800 за человека
Семейные выходные в Домбае
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Семейные выходные в Домбае
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
25 окт в 10:00
от 66 000 за человека
Архыз. Горнолыжный тур
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Архыз. Горнолыжный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
9 фев в 10:00
от 4480038 080 за человека
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
5840049 640 за человека
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
15 900 за человека
Большой зимний тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Большой зимний тур по Кавказу
Начало: Минеральные Воды
2 мар в 10:00
16 мар в 10:00
от 87 500 за человека
Яркие образы зимнего Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Яркие образы зимнего Кавказа
Начало: Минеральные Воды
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 74 858 за человека
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
Начало: Минеральные Воды
13 сен в 10:00
18 окт в 10:00
15 000 за человека
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние Кавказские Минеральные Воды и Карачаево-Черкесия
Начало: Минеральные Воды
8 дек в 10:00
23 дек в 10:00
от 20 810 за человека
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
55 800 за человека
Тур на Новый год в Архыз
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на Новый год в Архыз
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 янв в 10:00
69 900 за человека
Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Осенний Лаго-Наки и Гуамское ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
6 сен в 10:00
11 окт в 10:00
15 900 за человека
Домбай: снежный Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Домбай: снежный Новый год
Начало: г. Минеральные Воды
30 дек в 10:00
69 000 за человека
Майский родственник на Кавказе. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Майский родственник на Кавказе. Сокращенная программа
Начало: г. Минеральные Воды
от 32 000 за человека
Ожерелье Северного Кавказа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Ожерелье Северного Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минераловодский городской окр...
48 000 за человека
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
16 июня в 12:30
22 сен в 12:30
73 300 за человека
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900 за человека
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
Расписание: Согласно расписанию
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
29 000 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Большой зимний тур по Кавказу
    Спасибо за прекрасную организацию тура. Всё получилось так, как и задумывалось. Надеюсь в будущем будут учитываться особенности питания туристов. Всего
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    лишь достаточно сообщать о предпочтениях на кухню. Связь прекрасная везде. Было красиво, комфортно и интересно. Путешествие удалось! С благодарностью желаю всей команде и спутникам счастья)

  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Яркие образы зимнего Кавказа
    Кавказ красив в любое время года. Я побывала в два этапа осень и в этом туре весна. Когда-нибудь это должно
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    было случиться и я рада, что являясь самостоятельным путешественником, этот тур я провела в группе добрых и приятных людей, потому что Кавказ - это мусульманство, это традиции, и это культура, Самостоятельно я бы проехать вдоль хребта не решилась, а тут случился Рамадан и все граждане были сдержаны, скромны и терпеливы. Мне очень повезло с гидами. Особую благодарность хочу выразить Елизавете- Ставрополье и её сыну Дмитрию Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. В будущем хотелось бы, чтобы организаторы учитывали особенности питания. Я не ем мясо и из-за этого приходилось постоянно сталкиваться с фразой "нам заранее не сообщили, поэтому можем вам предложить вот такой вариант". Суть в том, что достаточно заранее побеспокоиться и вопрос с питанием будет снят. Хочу отметить, что везде всё очень чисто. Особенно поразила ухоженность туалетных комнат! Везде всё шло по плану. Приезжали все вовремя. Жилье обычное(переночевать). Особая благодарность водителям в Дагестане. Крепкие, веселые, выносливые ребята. Меня укачивает в дороге, они разрешали мне садиться вперед рядом с гидами. Спасибо-этот момент подарил мне хорошее самочувствие на протяжении всех сложных маршрутов. Очень рада, что многое на Кавказе удалось увидеть и пресытить себя впечатлениями. Желаю всем новых интересных дорог. Приятных встреч и общения. Всем счастья!

  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Яркие образы зимнего Кавказа
    Большое спасибо организаторам, мы долго выбирали, долго сомневались и долго оплачивали. Приносим свои извинения. Благодарим за терпение и понимание.)))
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Осенние красоты Северного Кавказа
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг в Безенги без рюкзаков
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
    Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
    Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!Все здорово, отлажено, всем рекомендую!
  • С
    Соловьева
    16 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Замечательные организаторы. Душевные.
    Замечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. ДушевныеЗамечательные организаторы. Душевные
  • Я
    Яна
    16 мая 2024
    Три счастливых осенних дня на Кавказе. Экскурсионный тур
    Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно, понятно, до тура все объяснили, рассказали, во время тура, если возникали вопросы – быстро решались!
    Нам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясноНам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясноНам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясноНам настолько понравилась организация, что теперь только с принимающей стороной будем в туры ездить. Все ясно

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
  2. Джигитовка для начинающих. Конный тур
  3. Чарующий Архыз. Треккинг тур
  4. Джип-тур по Карачаево-Черкессии
  5. Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На автобусе" можно забронировать 46 авторских туров от 15 000 до 87 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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