В одном туре вы совершите: пешие походы на гору София к Софийским водопадам и на Семицветное озеро, горный треккинг к Дуккинским озерам и экскурсы в историю в древнее аланское Нижнеархызское городище и в современность к комплексу телескопов астрофизической обсерватории.

Получим заряд бодрости, здоровья, молодости на целый год вперед

Приобщимся к византийской истории и культуре древней Великой Алании, увидим необычные строения Архыза

Попробуем свои силы в рафтинге по бурной реке или в конных прогулках

Пройдем по живописным каньонам, поднимемся к высокогорным водопадам и озерам

Программа тура по дням

1 день Минеральные Воды. Пос. Архыз

Этот активный пеший треккинг тур на Кавказе по праву может называться путешествием для всех и каждого! Мы встретим вас в Минеральных Водах, – воротах Северного Кавказа, — и отправимся в Архыз, курорт в Карачаево-Черкесии. Путь в Архыз – это автобусная экскурсия, которая порадует вас великолепием разнообразных видов и ландшафтов, — от просторов полей и равнинных прудов до темнохвойных лесов и монументальных громад гор с вершинами в снежных шапках! По приезде вы сможете оценить чистоту воздуха и воды, красоту горной природы, встретить чудесный закат и отведать блюда местной колоритной и щедрой кухни. Так встречает вас Архыз, подтверждая, что кавказское гостеприимство – отнюдь не легенда, это истина. Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз. Питание: ужин в гостинице. Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 к месту размещения, рекомендуемое время прибытия до 15:00. Перепад высот: 900 м. Автомобильная часть маршрута: 221 км.

2 день Софийские водопады. Софийская долина

Сегодня в путешествии на Северном Кавказе – авто-экскурсия по живописной долине реки София и треккинг на гору София. На вершине расположен Софийский ледник, откуда берут начало грандиозные каскадные водопады. В июле-августе, когда приходит время тотального таяния снегов в горах, наступает пик полноводья. Каскады разнятся по величине и высоте, самый большой водопад — 100 м. В воде никогда не тает ледяная крошка, потоки с грохотом обрушиваются, разбиваясь о камни ущелья, и серебристая пыль клубится над ними. При солнце летающая вода раскрашивается всеми цветами радуги! Вы не только полюбуетесь водопадами, но и сможете принять ледяной душ и получить огромный прилив сил и энергии! Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз. Питание: завтрак и ужин в гостинице. Перепад высот: 200 м. Пешая часть маршрута: 2-3 км. Автомобильная часть маршрута: 18 км

3 день Река Большая Дукка. Семицветное озеро

Треккинг тур на Кавказе продолжается пешим походом в долину реки Большая Дукка. Дорога к высокогорному Семицветному озеру изумительно красива. Над уникальным водоемом на высоте 2420 м нависает гора Дукка-Баши с ее скалами высотой до 800 м, радужным многоцветьем играет поверхность воды. Учтите, чтоб увидеть всю красоту озера, его надо обойти по периметру. Глубина озера велика, но вода такая прозрачная, что отлично видно кристаллическую мозаику камней на дне. Розо-белая кайма рододендрона служит восхитительной рамой зеркала, в котором отражаются горы, небо, облака, и картина настолько гармонична, что вы воскликните – мы попали в рай! Искупайтесь и почувствуйте силу живительной воды. Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз. Питание: завтрак и ужин в гостинице. Перепад высот: 450 м. Пешая часть маршрута: 8 км. Автомобильная часть маршрута: 5 км.

4 день Архыз, свободный день

«Делай все, что душе угодно» — девиз этого дня в путешествии по Северному Кавказу. Для вас — конные и пешие прогулки по окрестностям Архыза, треккинг на Баритовый или Казачий водопад, канатный подъемник поселка Романтик, автоэкскурсии в Тебердинский заповедник, к Сентинскому и Шоанинскому аланским средневековым храмам. Смелые и задорные, для вас — рафтинг по реке Большой Зеленчук! Опытные покорители вершин — отправляйтесь в треккинг на Софийские озера! Рынок Архыза предлагает вам карачаевские блюда, берега реки манят устроить пикник! Словом, перерыв в активном пешем туре по Карачаево-Черкесии может стать отличным днем для любого туриста! Было бы желание, а мы вам поможем его осуществить! Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз. Питание: завтрак и ужин в гостинице.

5 день Нижнеархызское городище и астрофизическая обсерватория РАН

Путешествие на Кавказе продолжается автоэкскурсией в историко-археологический феномен X-XX вв. Нижнеархызское городище. Руины древнейшей столицы Алании Магаса, языческие могильники и святилища, христианские храмы византийской архитектуры Х в. и постройки XIX в. Афонского Зеленчукского монастыря соседствуют здесь. После культурно-исторического экскурса в активном туре по Архызу – поездка к телескопам современной астрофизической обсерватории РАН. Особенно интересным объектом является Большой телескоп азимутальный или БТА с диаметром зеркала 6 м – самый крупный в Европе. Воистину сегодня в туре по Кавказу – день приключений и контрастов! Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз. Питание: завтрак и ужин в гостинице. Перепад высот: 600 м. Пешая часть маршрута: 1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 80 км.

6 день Долина реки Малой Дукки

Автоподвоз, а затем треккинг в долину Малой Дукки приводят вас к дуэту уникальных горных водоемов на высоте 2300-2500 м. Солнечный аквамарин, небесная голубизна, лунная синева, — так сменяются цвета воды при подъеме на перешеек, с которого видны сразу две зеркальные чаши. Путь пешего похода по Архызу лежит сначала по берегу почти равнинной реки, где плавает форель, потом сменяется бурной речкой с мини-водопадами. Купели под ними – это ванны с гидромассажем, дар самой природы, и купание в них — это удовольствие в чистом виде. Вы полюбуетесь зарослями цветущего рододендрона, полянками нежнейших крокусов, а озерные пейзажи и, конечно, купание в их чистейшей воде перенесут вас во времени к началу создания Земли. Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз. Питание: завтрак и ужин в гостинице. Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2 км. Автомобильная часть маршрута: 6 км.

7 день К озеру Бездонному

Доехав на машине до коша, совершим небольшой подъем по гребню горы. Идти придется «в лоб», но подъем не очень крут и не длителен. По мере подъема можно полюбоваться красотой окружающих склонов, извивающейся змейкой реки. С хребта открывается замечательный вид на поселок Романтик и верховья реки Малая Дукка. И вот, пройдя немного по хребту, в небольшом углублении вам откроется невероятно синее озеро. А почему оно Бездонное? Наверное, потому, что синева озера сливается с синевой неба и в глубине трудно увидеть дно. Эта бездонная синева затягивает и от озера не хочется никуда уходить, хочется погрузиться в эту синеву и наполниться ею до самой глубины души! Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз. Питание: завтрак и ужин в гостинице. Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 6 км.

8 день Трансфер в г. Минеральные Воды. Отъезд