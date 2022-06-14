Чарующий Архыз. Треккинг тур

В одном туре вы совершите: пешие походы на гору София к Софийским водопадам

4.7
3 отзыва
В одном туре вы совершите: пешие походы на гору София к Софийским водопадам и на Семицветное озеро, горный треккинг к Дуккинским озерам и экскурсы в историю в древнее аланское Нижнеархызское городище и в современность к комплексу телескопов астрофизической обсерватории.
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Чарующий Архыз. Треккинг тур
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Что вас ожидает 🤩

Отдых от городской суеты
Отдых от городской суеты
Побываем в прекрасном всесезонном горно-климатическом курорте Архыз
Волшебная природа Кавказа
Волшебная природа Кавказа
Пройдем по живописным каньонам, поднимемся к высокогорным водопадам и озерам
Активный отдых
Активный отдых
Попробуем свои силы в рафтинге по бурной реке или в конных прогулках
Культурное наследие
Культурное наследие
Приобщимся к византийской истории и культуре древней Великой Алании, увидим необычные строения Архыза
Вдохновение Кавказа
Вдохновение Кавказа
Получим заряд бодрости, здоровья, молодости на целый год вперед

Программа тура по дням

1 день
Минеральные Воды. Пос. Архыз

Этот активный пеший треккинг тур на Кавказе по праву может называться путешествием для всех и каждого!

Мы встретим вас в Минеральных Водах, – воротах Северного Кавказа, — и отправимся в Архыз, курорт в Карачаево-Черкесии.

Путь в Архыз – это автобусная экскурсия, которая порадует вас великолепием разнообразных видов и ландшафтов, — от просторов полей и равнинных прудов до темнохвойных лесов и монументальных громад гор с вершинами в снежных шапках!

По приезде вы сможете оценить чистоту воздуха и воды, красоту горной природы, встретить чудесный закат и отведать блюда местной колоритной и щедрой кухни.

Так встречает вас Архыз, подтверждая, что кавказское гостеприимство – отнюдь не легенда, это истина.

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: ужин в гостинице.

Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 к месту размещения, рекомендуемое время прибытия до 15:00.

Перепад высот: 900 м. Автомобильная часть маршрута: 221 км.

Минеральные Воды. Пос. АрхызМинеральные Воды. Пос. АрхызМинеральные Воды. Пос. АрхызМинеральные Воды. Пос. Архыз
2 день
Софийские водопады. Софийская долина

Сегодня в путешествии на Северном Кавказе – авто-экскурсия по живописной долине реки София и треккинг на гору София.

На вершине расположен Софийский ледник, откуда берут начало грандиозные каскадные водопады.

В июле-августе, когда приходит время тотального таяния снегов в горах, наступает пик полноводья.

Каскады разнятся по величине и высоте, самый большой водопад — 100 м.

В воде никогда не тает ледяная крошка, потоки с грохотом обрушиваются, разбиваясь о камни ущелья, и серебристая пыль клубится над ними.

При солнце летающая вода раскрашивается всеми цветами радуги!

Вы не только полюбуетесь водопадами, но и сможете принять ледяной душ и получить огромный прилив сил и энергии!

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 200 м. Пешая часть маршрута: 2-3 км. Автомобильная часть маршрута: 18 км

Софийские водопады. Софийская долинаСофийские водопады. Софийская долинаСофийские водопады. Софийская долинаСофийские водопады. Софийская долина
3 день
Река Большая Дукка. Семицветное озеро

Треккинг тур на Кавказе продолжается пешим походом в долину реки Большая Дукка.

Дорога к высокогорному Семицветному озеру изумительно красива.

Над уникальным водоемом на высоте 2420 м нависает гора Дукка-Баши с ее скалами высотой до 800 м, радужным многоцветьем играет поверхность воды.

Учтите, чтоб увидеть всю красоту озера, его надо обойти по периметру.

Глубина озера велика, но вода такая прозрачная, что отлично видно кристаллическую мозаику камней на дне.

Розо-белая кайма рододендрона служит восхитительной рамой зеркала, в котором отражаются горы, небо, облака, и картина настолько гармонична, что вы воскликните – мы попали в рай!

Искупайтесь и почувствуйте силу живительной воды.

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 450 м. Пешая часть маршрута: 8 км. Автомобильная часть маршрута: 5 км.

Река Большая Дукка. Семицветное озероРека Большая Дукка. Семицветное озероРека Большая Дукка. Семицветное озероРека Большая Дукка. Семицветное озеро
4 день
Архыз, свободный день

«Делай все, что душе угодно» — девиз этого дня в путешествии по Северному Кавказу. 

Для вас — конные и пешие прогулки по окрестностям Архыза, треккинг на Баритовый или Казачий водопад, канатный подъемник поселка Романтик, автоэкскурсии в Тебердинский заповедник, к Сентинскому и Шоанинскому аланским средневековым храмам

Смелые и задорные, для вас — рафтинг по реке Большой Зеленчук!

Опытные покорители вершин — отправляйтесь в треккинг на Софийские озера! 

Рынок Архыза предлагает вам карачаевские блюда, берега реки манят устроить пикник! 

Словом, перерыв в активном пешем туре по Карачаево-Черкесии может стать отличным днем для любого туриста! 

Было бы желание, а мы вам поможем его осуществить!

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Архыз, свободный деньАрхыз, свободный деньАрхыз, свободный деньАрхыз, свободный день
5 день
Нижнеархызское городище и астрофизическая обсерватория РАН

Путешествие на Кавказе продолжается автоэкскурсией в историко-археологический феномен X-XX вв. Нижнеархызское городище.

Руины древнейшей столицы Алании Магаса, языческие могильники и святилища, христианские храмы византийской архитектуры Х в. и постройки XIX в. Афонского Зеленчукского монастыря соседствуют здесь.

После культурно-исторического экскурса в активном туре по Архызу – поездка к телескопам современной астрофизической обсерватории РАН.

Особенно интересным объектом является Большой телескоп азимутальный или БТА с диаметром зеркала 6 м – самый крупный в Европе.

Воистину сегодня в туре по Кавказу – день приключений и контрастов!

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 600 м. Пешая часть маршрута: 1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 80 км.

Нижнеархызское городище и астрофизическая обсерватория РАННижнеархызское городище и астрофизическая обсерватория РАННижнеархызское городище и астрофизическая обсерватория РАННижнеархызское городище и астрофизическая обсерватория РАН
6 день
Долина реки Малой Дукки

Автоподвоз, а затем треккинг в долину Малой Дукки приводят вас к дуэту уникальных горных водоемов на высоте 2300-2500 м.

Солнечный аквамарин, небесная голубизна, лунная синева, — так сменяются цвета воды при подъеме на перешеек, с которого видны сразу две зеркальные чаши.

Путь пешего похода по Архызу лежит сначала по берегу почти равнинной реки, где плавает форель, потом сменяется бурной речкой с мини-водопадами.

Купели под ними – это ванны с гидромассажем, дар самой природы, и купание в них — это удовольствие в чистом виде.

Вы полюбуетесь зарослями цветущего рододендрона, полянками нежнейших крокусов, а озерные пейзажи и, конечно, купание в их чистейшей воде перенесут вас во времени к началу создания Земли.

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2 км. Автомобильная часть маршрута: 6 км.

7 день
К озеру Бездонному

Доехав на машине до коша, совершим небольшой подъем по гребню горы.

Идти придется «в лоб», но подъем не очень крут и не длителен.

По мере подъема можно полюбоваться красотой окружающих склонов, извивающейся змейкой реки.

С хребта открывается замечательный вид на поселок Романтик и верховья реки Малая Дукка.

И вот, пройдя немного по хребту, в небольшом углублении вам откроется невероятно синее озеро.

А почему оно Бездонное?

Наверное, потому, что синева озера сливается с синевой неба и в глубине трудно увидеть дно.

Эта бездонная синева затягивает и от озера не хочется никуда уходить, хочется погрузиться в эту синеву и наполниться ею до самой глубины души!

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 1 км. Автомобильная часть маршрута: 6 км.

8 день
Трансфер в г. Минеральные Воды. Отъезд

Архызская неделя пролетела так быстро!

Этот край вечных гор-монументов и белых снегов, больших и малых озер и роскошных долин, мощных и игривых водопадов подарил вам праздник горной природы.

Это чудо можно повторить, ведь не только Архыз, но и Домбай, Тебеда, и Кубань, и вся Карачаево-Черкесия – это подлинная кладовая природы, а Северный Кавказ – тем более.

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер от места размещения в 11:00, ориентировочное время прибытия в г. Минеральные Воды около 15:00.

Перепад высот: 900 м. Автомобильная часть маршрута: 221 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами.

Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб. за весь период тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды — Архыз и обратный
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Питание — завтраки и ужины
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Экологические сборы заповедников
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение — 8 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые палки;
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки;
  • треккинговый рюкзак, «сидушку»;
  • плащ-дождевик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и одежду для фотосессий;
  • эластичный бинт;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер — сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в пос. Архыз (ориентировочно 3 — 4 часа).

Место и время завершения тура: пос. Архыз, суббота, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Я
14 июня 2022
Всё замечательно организовано, поездка удалась 👍Спасибо!
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.

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🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🧳Экскурсионные туры🍀Природа и пейзажиГоры💧Водопады🥾Треккинг и походы

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