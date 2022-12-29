Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня

Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус

Отправляемся в трип по самым топовым местам Кавказа: сфотографируем высшую точку Европы с лучших ракурсов в урочище Джилы-Су, увидим Архыз с высоты птичьего полёта, поднявшись по канатной дороге «Млечный путь», и побываем на чистейшей Серебряной реке в Домбае.

Вас ждут шумные водопады, густые хвойные леса, вкуснейшая национальная кухня и бесконечные горы вокруг.

Будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике и гулять пешком по оборудованным тропинкам с зонами отдыха — физическая подготовка не понадобится.
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Ближайшие даты:
6
янв
13
янв
20
янв
27
янв
3
фев
10
фев
17
фев
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В туре возможно участие детей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш отель, 6:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш отель, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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🚗На машине🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🌓2-дневные туры🧳Многодневные туры🙏РелигиозныеСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмы🪨ПещерыЭльбрус🗽Популярные местаДжилы-су

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