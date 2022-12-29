Михаил — ваша команда гидов в Минеральных Водах

Провели 745 экскурсий для 912 туристов

Приветствую тебя, путник, на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Моя команда состоит из опытных гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда. Хочешь отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём тебя! До встречи!