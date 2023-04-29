Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках

Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах

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Пройдём босиком по плато, где когда-то медитировали тибетские ламы, узнаем предсказания и почувствуем потоки энергии у ледникового озера среди скал и снежников. Каждое утро будем встречать с Эльбрусом, наблюдать разноцветные рассветы и закаты из палатки. Полюбуемся сусликами, выискивающими наши печеньки, и побалуем себя в нарзанных ваннах с пузырьками.

Увидим самую высокую гору Кавказа с разных ракурсов, зайдём в лагерь альпинистов, откуда совершаются восхождения на Эльбрус, и рассмотрим наскальные рисунки. Все треккинги без рюкзаков.
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Ближайшие даты:
25
июн
2
июл
30
июл
6
авг
13
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 9 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам и проживанию в палатках. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, тёплую куртку и штаны на вечер, шерстяные носки и комплект одежды для сна в палатке, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокзал в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 14:00 и аэропорт в 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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