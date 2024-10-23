Осенний поцелуй на Кавказе

Экскурсионный автобусный тур по Карачаево-Черкесии. Прощальный поцелуй с осенью, которая в этих края особенно живописна.

Тур по Архызу и Домбаю осенью оставит яркие впечатления от истории мест и невероятной красоты природы.

Посетим главные достопримечательности двух главных курортов республики, которые хранят в себе память античных лет, историю изучения космоса, редкую флору и фауну.
5
3 отзыва
Осенний поцелуй на Кавказе
Осенний поцелуй на Кавказе
Осенний поцелуй на Кавказе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Архыз

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод.

После встречи, Вы отправитесь в самый лучший горнолыжный курорт России — Архыз, дорога к Архызу пролегает через живописные уголки Карачаево-Черкесии, Вы сможете насладиться осенней красотой республики.

Прибытие в Архыз ознаменуется заселением в отель и вкусным ужином.

Тайминг дня:

  • 13:00-14:00 встреча в аэропорту Минеральных Вод;
  • 14:00-18:00 трансфер в Архыз;
  • 18:30 заселение в отель;
  • 19:00-20:00 ужин.

Проживание: база отдыха/гостиница пос. Архыз.

Прибытие. АрхызПрибытие. АрхызПрибытие. АрхызПрибытие. Архыз
2 день

Архыз. Нижне-Архызское городище. Телескопы астрофизической обсерватории

В Архызе Вы отправитесь на экскурсию в археолого-исторический комплекс Нижне-Архызское городище, где увидите храмы Х в., подниметесь к наскальной иконе — Лику Христа.

В путешествии по Карачаево-Черкесии древность уступает место современности, — на высоте 2070 м разместился комплекс телескопов астрофизической обсерватории.

Открывающиеся с высоты осенние виды бархатного разноцветия гор Архыза – восхитительный фон для ваших фото!

Тайминг дня:

  • 09:00-10:00 завтрак;
  • 10:00-12:00 сбор и отправление;
  • 12:30 прибытие в Нижний Архыз;
  • 12:30-13:30 обед в кафе;
  • 13:30-15:00 экскурсия по Нижне-Архызскому городищу;
  • 15:30-16:00 Лик Христа;
  • 16:20-17:00 обсерватория САО РАН;
  • 17:30 прибытие в Архыз.

Проживание: база отдыха/гостиница пос. Архыз.

Питание: завтрак в гостинице.

Архыз. Нижне-Архызское городище. Телескопы астрофизической обсерваторииАрхыз. Нижне-Архызское городище. Телескопы астрофизической обсерваторииАрхыз. Нижне-Архызское городище. Телескопы астрофизической обсерваторииАрхыз. Нижне-Архызское городище. Телескопы астрофизической обсерватории
3 день

Архыз. Свободный день

В этот день путешествия на Северном Кавказе Вы можете устроить осенний праздник по своему вкусу.

Отдайтесь объятьям осени, — природа уже устроила для Вас феерию!

Пешие и конные прогулки, катание на квадроциклах и джиппинг, — выбирайте развлечение и отдыхайте в полную меру!

Канатная дорога комплекса Романтик поднимет Вас на высоту 2500 м, и вам откроются такие панорамы царственной цепи гор, которые Вы не увидите даже на полотнах великих живописцев!

Сегодня в экскурсионном автобусном туре на Кавказе — лучший день для уникальных, только ваших фотосессий в горах Архыза!

Проживание: база отдыха/гостиница пос. Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Архыз. Свободный деньАрхыз. Свободный деньАрхыз. Свободный деньАрхыз. Свободный день
4 день

Теберда. Шоанинский и Сентинский храмы

Карачаево-Черкесская республика славится не только своим природным разнообразием, но памятниками истории.

Сегодня Вы отправитесь в Теберду.

По дороге в Теберду Вы посетите Шоанинский и Сентинский храмы, древние христианские византийские храмы относящиеся к 10-12 векам.

Вы услышите интересные и увлекательные истории о временах Аланского царства, сможете погрузиться в историю и увидеть с высоты храмовых комплексов пути следования древних караванов.

Тайминг дня:

  • 09:00-10:00 завтрак;
  • 10:00-12:00 сбор группы, выселение из отеля и отправление;
  • 13:30 прибытие к Шоанинскому храму;
  • 13:30-14:30 Шоанинский храм;
  • 15:00-16:00 обед в кафе в Карачаевске;
  • 16:30-17:30 Сентинский храм;
  • 18:00 прибытие в Теберду;
  • 18:20 заселение в гостиницу в Теберде;
  • 18:30-20:00 ужин.

Проживание: база отдыха/гостиница г. Теберда.

Питание: завтрак в гостинице.

Теберда. Шоанинский и Сентинский храмыТеберда. Шоанинский и Сентинский храмыТеберда. Шоанинский и Сентинский храмыТеберда. Шоанинский и Сентинский храмы
5 день

Домбай. Канатный подъем на гору Мусса-Ачитара. Водопад Чертова Мельница. Теберда

В экскурсионном туре на Кавказе время третьего всемирно известного курорта в Карачаево-Черкесии!

В Домбае Вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара.

Канатный подъемник доставит Вас на высоту более 3000 м, и Вы увидите 30-километровую цепь вершин Главного Кавказского хребта, глубокие домбайские ущелья, а при ясной погоде – даже две головы исполинского стратовулкана Эльбруса!

Прибавьте к этому обед из блюд щедрой кавказской кухни на горе, прогулку в ущелье Аманауз к завораживающему водопаду Чертова мельница.

Тайминг дня:

  • 09:00-10:00 завтрак;
  • 10:00-11:00 сбор и отправление;
  • 11:30 прибытие к канатке в Домбае;
  • 11:30-13:30 Мусса Ачитара: подъём, осмотр видов и спуск;
  • 14:00-15:00 обед;
  • 15:00-16:00 пеший переход к водопаду Чёртова Мельница;
  • 16:00-16:30 водопад Чёртова Мельница: фотографирование на фоне и релаксирование;
  • 17:30 Домбай;
  • 18:10 прибытие в Теберду;
  • 18:30-19:30 ужин.

Проживание: база отдыха/гостиница г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Домбай. Канатный подъем на гору Мусса-Ачитара. Водопад Чертова Мельница. ТебердаДомбай. Канатный подъем на гору Мусса-Ачитара. Водопад Чертова Мельница. ТебердаДомбай. Канатный подъем на гору Мусса-Ачитара. Водопад Чертова Мельница. ТебердаДомбай. Канатный подъем на гору Мусса-Ачитара. Водопад Чертова Мельница. Теберда
6 день

Тебердинский национальный парк. Водопад Шумка

Сегодня Вас ждет знакомство с удивительной флорой и фауной.

Вы посетите Тебердинский национальный парк, где познакомитесь с самыми диковинными и интересными животными, многие из которых занесены в Красную Книгу.

Также в этот день Вы увидите удивительной красоты водопад Шумка.

Насладитесь удивительной природой живописной Теберды и обновите социальные сети красочными фотографиями.

Тайминг дня:

  • 09:00-10:00 завтрак;
  • 11:00-13:00 посещение Тебердинского национального парка;
  • 13:00-14:00 обед в кафе в Теберде;
  • 14:00-15:00 пеший тур к водопаду Шумка;
  • 15:00-15:30 водопад Шумка: фотографирование и релаксирование;
  • 16:30 прибытие в Теберду;
  • 18:00-19:00 ужин в гостинице.

Проживание: база отдыха/гостиница г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед в кафе.

Тебердинский национальный парк. Водопад ШумкаТебердинский национальный парк. Водопад ШумкаТебердинский национальный парк. Водопад ШумкаТебердинский национальный парк. Водопад Шумка
7 день

Джамагатские нарзаны. Отъезд

Перед отъездом Вы отправитесь на прогулку по живописному Джамагатскому ущелью к одноимённым нарзанам, дорога пролегает через интересные горные тропы.

Сами источники известны своими целебными свойствами еще со времен античности.

Вода нарзана насыщена углекислым газом, железом, кальцием и магнием, она полезна для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, укрепления иммунитета и общего оздоровления организма.

Тайминг дня:

  • 09:00-10:00 завтрак;
  • 10:00-11:00 сбор, выселение из гостиницы и отправление;
  • 11:20-12:20 пеший поход к Джамагатским нарзанам от КПП (до КПП едем на авто);
  • 12:20-12:50 Джамагатские нарзаны: фотографирование и релаксирование;
  • 13:50 прибытие в Теберду;
  • 14:00-15:00 обед в кафе;
  • 15:00-18:30 трансфер в Минеральные Воды.

Проживание: база отдыха/гостиница г. Теберда.

Питание: завтрак в гостинице, обед в местном кафе.

Джамагатские нарзаны. ОтъездДжамагатские нарзаны. ОтъездДжамагатские нарзаны. ОтъездДжамагатские нарзаны. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2-, 3-местных номерах категории стандарт.

Доплата за одноместное размещение — 15 000 руб. /весь период тура.

Варианты проживания

Gold Star

3 ночи

Отель «Gold Star» расположен в Домбае, то есть, в поселке городского типа, который является самом популярным горно-лыжным курортом России. Из окон открывается прекрасный вид на горы.

Номерной фонд составляет 20 просторных номеров. Все комнаты оформлены в классическом стиле. В каждой есть собственный санузел с душем, туалетом, раковиной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Также на территории работает ресторан, подающий местные блюда, а так же русские и европейские.

Для проведения бизнес-встреч и других мероприятий имеется конференц-зал с сопутствующим оборудованием.

Рядом несколько канатных дорог. Центр города отдалился на 0,4 км. Ближайший аэропорт находится на расстоянии 157 км., а ж/д вокзал — 159,9 км.

Gold StarGold StarGold StarGold StarGold StarGold Star

Корона

3 ночи

Загородный отель «Корона» располагается в селе Архыз. В распоряжении гостей бесплатный wi-fi, парковка, место для хранения лыж.

К проживанию предлагаются номера различных категорий. В каждом есть удобные кровати, шкаф, чайник, телевизор с цифровым телевидением, ванная комната с душем. Из окон открывается потрясающий вид на горы и окружающую природу.

В отеле подается континентальный завтрак, обед и ужин можно заказать по меню.

Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды (162 км).

КоронаКоронаКоронаКоронаКоронаКорона

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Питание: завтраки, обеды, ужины
  • Проживание в 2-, 3-местных номерах стандарт
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты и экосборы
  • Индивидуальные экскурсии
  • Доплата за одноместное размещение - 15 000 руб. /весь период тура
  • Курортный сбор
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • наряды для фотосессий, полотенца, тапочки (не одноразовые);
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
  • солнцезащитные очки, гигиеническая помада и крем: солнце в горах очень активно;
  • удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
  • наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • кепка / панамка;
  • пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Тур начинается в городе Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота, 13:00-14:00, трансфер в поселок Архыз.

Место окончания тура: г. Теберда, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — с 19:30.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
23 окт 2024
Большое спасибо организаторам тура, всё четко, ясно и понятно. Любые вопросы решаются быстро.
Т
21 окт 2024
С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты, но всегда в итоге, оказывается, что еду с Большой Страной)) И всегда встречающая компания оказывается самой лучшей, и отдых комфортным)
С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,
А
13 окт 2024
Отпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время в сети, я заказывала дополнительные экскурсии и не было никаких проблем, на связи 24/7, ни на секунду не чувствовала себя брошенной, спасибо за все!
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Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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