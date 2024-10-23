Тур по Архызу и Домбаю осенью оставит яркие впечатления от истории мест и невероятной красоты природы.
Посетим главные достопримечательности двух главных курортов республики, которые хранят в себе память античных лет, историю изучения космоса, редкую флору и фауну.
Программа тура по дням
Прибытие. Архыз
Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод.
После встречи, Вы отправитесь в самый лучший горнолыжный курорт России — Архыз, дорога к Архызу пролегает через живописные уголки Карачаево-Черкесии, Вы сможете насладиться осенней красотой республики.
Прибытие в Архыз ознаменуется заселением в отель и вкусным ужином.
Тайминг дня:
- 13:00-14:00 встреча в аэропорту Минеральных Вод;
- 14:00-18:00 трансфер в Архыз;
- 18:30 заселение в отель;
- 19:00-20:00 ужин.
Проживание: база отдыха/гостиница пос. Архыз.
Архыз. Нижне-Архызское городище. Телескопы астрофизической обсерватории
В Архызе Вы отправитесь на экскурсию в археолого-исторический комплекс Нижне-Архызское городище, где увидите храмы Х в., подниметесь к наскальной иконе — Лику Христа.
В путешествии по Карачаево-Черкесии древность уступает место современности, — на высоте 2070 м разместился комплекс телескопов астрофизической обсерватории.
Открывающиеся с высоты осенние виды бархатного разноцветия гор Архыза – восхитительный фон для ваших фото!
Тайминг дня:
- 09:00-10:00 завтрак;
- 10:00-12:00 сбор и отправление;
- 12:30 прибытие в Нижний Архыз;
- 12:30-13:30 обед в кафе;
- 13:30-15:00 экскурсия по Нижне-Архызскому городищу;
- 15:30-16:00 Лик Христа;
- 16:20-17:00 обсерватория САО РАН;
- 17:30 прибытие в Архыз.
Проживание: база отдыха/гостиница пос. Архыз.
Питание: завтрак в гостинице.
Архыз. Свободный день
В этот день путешествия на Северном Кавказе Вы можете устроить осенний праздник по своему вкусу.
Отдайтесь объятьям осени, — природа уже устроила для Вас феерию!
Пешие и конные прогулки, катание на квадроциклах и джиппинг, — выбирайте развлечение и отдыхайте в полную меру!
Канатная дорога комплекса Романтик поднимет Вас на высоту 2500 м, и вам откроются такие панорамы царственной цепи гор, которые Вы не увидите даже на полотнах великих живописцев!
Сегодня в экскурсионном автобусном туре на Кавказе — лучший день для уникальных, только ваших фотосессий в горах Архыза!
Проживание: база отдыха/гостиница пос. Архыз.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Теберда. Шоанинский и Сентинский храмы
Карачаево-Черкесская республика славится не только своим природным разнообразием, но памятниками истории.
Сегодня Вы отправитесь в Теберду.
По дороге в Теберду Вы посетите Шоанинский и Сентинский храмы, древние христианские византийские храмы относящиеся к 10-12 векам.
Вы услышите интересные и увлекательные истории о временах Аланского царства, сможете погрузиться в историю и увидеть с высоты храмовых комплексов пути следования древних караванов.
Тайминг дня:
- 09:00-10:00 завтрак;
- 10:00-12:00 сбор группы, выселение из отеля и отправление;
- 13:30 прибытие к Шоанинскому храму;
- 13:30-14:30 Шоанинский храм;
- 15:00-16:00 обед в кафе в Карачаевске;
- 16:30-17:30 Сентинский храм;
- 18:00 прибытие в Теберду;
- 18:20 заселение в гостиницу в Теберде;
- 18:30-20:00 ужин.
Проживание: база отдыха/гостиница г. Теберда.
Питание: завтрак в гостинице.
Домбай. Канатный подъем на гору Мусса-Ачитара. Водопад Чертова Мельница. Теберда
В экскурсионном туре на Кавказе время третьего всемирно известного курорта в Карачаево-Черкесии!
В Домбае Вы подниметесь на гору Мусса-Ачитара.
Канатный подъемник доставит Вас на высоту более 3000 м, и Вы увидите 30-километровую цепь вершин Главного Кавказского хребта, глубокие домбайские ущелья, а при ясной погоде – даже две головы исполинского стратовулкана Эльбруса!
Прибавьте к этому обед из блюд щедрой кавказской кухни на горе, прогулку в ущелье Аманауз к завораживающему водопаду Чертова мельница.
Тайминг дня:
- 09:00-10:00 завтрак;
- 10:00-11:00 сбор и отправление;
- 11:30 прибытие к канатке в Домбае;
- 11:30-13:30 Мусса Ачитара: подъём, осмотр видов и спуск;
- 14:00-15:00 обед;
- 15:00-16:00 пеший переход к водопаду Чёртова Мельница;
- 16:00-16:30 водопад Чёртова Мельница: фотографирование на фоне и релаксирование;
- 17:30 Домбай;
- 18:10 прибытие в Теберду;
- 18:30-19:30 ужин.
Проживание: база отдыха/гостиница г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Тебердинский национальный парк. Водопад Шумка
Сегодня Вас ждет знакомство с удивительной флорой и фауной.
Вы посетите Тебердинский национальный парк, где познакомитесь с самыми диковинными и интересными животными, многие из которых занесены в Красную Книгу.
Также в этот день Вы увидите удивительной красоты водопад Шумка.
Насладитесь удивительной природой живописной Теберды и обновите социальные сети красочными фотографиями.
Тайминг дня:
- 09:00-10:00 завтрак;
- 11:00-13:00 посещение Тебердинского национального парка;
- 13:00-14:00 обед в кафе в Теберде;
- 14:00-15:00 пеший тур к водопаду Шумка;
- 15:00-15:30 водопад Шумка: фотографирование и релаксирование;
- 16:30 прибытие в Теберду;
- 18:00-19:00 ужин в гостинице.
Проживание: база отдыха/гостиница г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед в кафе.
Джамагатские нарзаны. Отъезд
Перед отъездом Вы отправитесь на прогулку по живописному Джамагатскому ущелью к одноимённым нарзанам, дорога пролегает через интересные горные тропы.
Сами источники известны своими целебными свойствами еще со времен античности.
Вода нарзана насыщена углекислым газом, железом, кальцием и магнием, она полезна для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, укрепления иммунитета и общего оздоровления организма.
Тайминг дня:
- 09:00-10:00 завтрак;
- 10:00-11:00 сбор, выселение из гостиницы и отправление;
- 11:20-12:20 пеший поход к Джамагатским нарзанам от КПП (до КПП едем на авто);
- 12:20-12:50 Джамагатские нарзаны: фотографирование и релаксирование;
- 13:50 прибытие в Теберду;
- 14:00-15:00 обед в кафе;
- 15:00-18:30 трансфер в Минеральные Воды.
Проживание: база отдыха/гостиница г. Теберда.
Питание: завтрак в гостинице, обед в местном кафе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 2-, 3-местных номерах категории стандарт.
Доплата за одноместное размещение — 15 000 руб. /весь период тура.
Варианты проживания
Gold Star
Отель «Gold Star» расположен в Домбае, то есть, в поселке городского типа, который является самом популярным горно-лыжным курортом России. Из окон открывается прекрасный вид на горы.
Номерной фонд составляет 20 просторных номеров. Все комнаты оформлены в классическом стиле. В каждой есть собственный санузел с душем, туалетом, раковиной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Также на территории работает ресторан, подающий местные блюда, а так же русские и европейские.
Для проведения бизнес-встреч и других мероприятий имеется конференц-зал с сопутствующим оборудованием.
Рядом несколько канатных дорог. Центр города отдалился на 0,4 км. Ближайший аэропорт находится на расстоянии 157 км., а ж/д вокзал — 159,9 км.
Корона
Загородный отель «Корона» располагается в селе Архыз. В распоряжении гостей бесплатный wi-fi, парковка, место для хранения лыж.
К проживанию предлагаются номера различных категорий. В каждом есть удобные кровати, шкаф, чайник, телевизор с цифровым телевидением, ванная комната с душем. Из окон открывается потрясающий вид на горы и окружающую природу.
В отеле подается континентальный завтрак, обед и ужин можно заказать по меню.
Ближайший аэропорт находится в городе Минеральные Воды (162 км).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Питание: завтраки, обеды, ужины
- Проживание в 2-, 3-местных номерах стандарт
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не включенное в программу тура
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Входные билеты и экосборы
- Индивидуальные экскурсии
- Доплата за одноместное размещение - 15 000 руб. /весь период тура
- Курортный сбор
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- наряды для фотосессий, полотенца, тапочки (не одноразовые);
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- непромокаемая ветрозащитная куртка и теплая одежда для подъема в горы;
- солнцезащитные очки, гигиеническая помада и крем: солнце в горах очень активно;
- удобная спортивная туристическая обувь по сезону (не путать с кедами и балетками!);
- наличные деньги (в горах плохо ловит сеть);
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- кепка / панамка;
- пластиковая бутылка 1 л (для питьевой воды на маршруте).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Тур начинается в городе Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, суббота, 13:00-14:00, трансфер в поселок Архыз.
Место окончания тура: г. Теберда, трансфер в г. Минеральные Воды. Рекомендованное время вылета — с 19:30.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.