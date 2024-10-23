3 день

Архыз. Свободный день

В этот день путешествия на Северном Кавказе Вы можете устроить осенний праздник по своему вкусу.

Отдайтесь объятьям осени, — природа уже устроила для Вас феерию!

Пешие и конные прогулки, катание на квадроциклах и джиппинг, — выбирайте развлечение и отдыхайте в полную меру!

Канатная дорога комплекса Романтик поднимет Вас на высоту 2500 м, и вам откроются такие панорамы царственной цепи гор, которые Вы не увидите даже на полотнах великих живописцев!

Сегодня в экскурсионном автобусном туре на Кавказе — лучший день для уникальных, только ваших фотосессий в горах Архыза!

Проживание: база отдыха/гостиница пос. Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.