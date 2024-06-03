Семейные развлекательные туры Минеральных Вод

Найдено 92 тура в категории «Можно с детьми» в Минеральных Водах, цены от 12 000 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
45 отзывов
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000 за человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
21 отзыв
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000 за человека
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
11 июня в 12:00
21 июня в 12:00
21 000 за человека
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655 за человека
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
30 июня в 11:00
7 июля в 11:00
56 800 за человека
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600 за человека
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
14 отзывов
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200 за человека
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950 за человека
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900 за человека
Две стороны Эльбруса
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000 за человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля в 08:00
52 000 за человека
Верхом по Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500 за человека
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000 за человека
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000 за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900 за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700 за человека
Чарующий Архыз. Треккинг тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Начало: Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 85 920 за человека
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 77 000 за человека
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Начало: г. Минеральные Воды
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
52 800 за человека
Красоты Домбая. Пеший тур
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Красоты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 55 000 за человека
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 79 250 за человека
Каникулы на Домбае. Пеший тур
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Каникулы на Домбае. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 76 000 за человека
Горизонты Домбая. Пеший тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Горизонты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 33 000 за человека
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450 за человека
Треккинг в Безенги без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 800 за человека
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 900 за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Начало: Минеральные Воды
12 сен в 10:00
17 окт в 10:00
20 000 за человека
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
3140028 260 за человека
Треккинг в Верхней Балкарии
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Верхней Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 авг в 10:00
22 сен в 10:00
5100045 900 за человека
Поход в Безенгийском ущелье
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
30 800 за человека
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
3140028 260 за человека
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
32 800 за человека
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Экскурсионный тур «Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи» на 7 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 000 за человека
Семейный горный лагерь в Архызе
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Семейный горный лагерь в Архызе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 июля в 10:00
от 41 000 за человека
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
Экскурсионный тур «Семейный горный лагерь в Приэльбрусье» на 8 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
22 июня в 10:00
от 41 000 за человека
Активная зимняя программа на Кавказе
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800 за человека
Осенние красоты Северного Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Осенние красоты Северного Кавказа
Начало: г. Минеральные Воды
29 сен в 10:00
6 окт в 10:00
59 150 за человека
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
❄️ На снегоходах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900 за человека
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 40 000 за человека
Семейные выходные в Домбае
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Семейные выходные в Домбае
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
25 окт в 10:00
от 66 000 за человека
Архыз. Горнолыжный тур
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Архыз. Горнолыжный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
9 фев в 10:00
от 4480038 080 за человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
19 янв в 10:00
4140035 190 за человека
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
5840049 640 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
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    насыщен и интересен. Было много различных интересных локаций. На Кавказ хочется возвращаться снова и снова!! Так как покоряет радушие и гостеприимство местных жителей. Да и на Кавказе очень много красивых локаций. Все-таки природа и горы лечат душу.

    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))
  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Осенние красоты Северного Кавказа
    Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг в Безенги без рюкзаков
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Поход в Безенгийском ущелье
    Всё чётко и по плану) Спасибо!
    Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!Всё чётко и по плану) Спасибо!
  • Г
    Галина
    12 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
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    благодарность ему за наш отдых!!! Благодаря Мурату у нас получился лучший индивидуальный тур! Помимо основных локаций Архыз, Домбай, Эльбрус, включённых в программу он показал нам такие места, которые впечатлили нас даже больше, чем основная часть. Было очень интересно, динамично, насыщенно! Эмоций, воспоминаний и шикарных фото осталось море. В следующий раз поедем на любую экскурсию именно с Муратом! Рекомендую всем!!! Ещё пару важных слов без лишних восхищенных эмоций. Так как я была с ребёнком для меня было важно не только наполнение тура, но также безопасность и комфорт. Это тоже было предоставлено на 100%. И аккуратное вождение, и размещение и даже просто человеческая помощь всё было на высшем уровне! Мы с дочкой благодарны от всей души за эти незабываемые несколько дней!

    Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Осенние красоты Северного Кавказа
    Все отлично организовано, отель, трансфер.
  • Т
    Татьяна
    8 мая 2024
    Поход в Безенгийском ущелье
    Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
    Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальныеГруппу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Все хорошо организовано, большое спасибо.
    Все хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибоВсе хорошо организовано, большое спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 45
  1. Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
  2. Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
  3. Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
  4. Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
  5. Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
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