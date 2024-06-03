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Авторский тур
4 дня
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Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
11 июня в 12:00
21 июня в 12:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
30 июня в 11:00
7 июля в 11:00
56 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
14 июня в 13:00
21 июня в 13:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
13 июня в 10:00
18 июля в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
28 июня в 10:00
5 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3300029 700₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Начало: Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 85 920₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 77 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Начало: г. Минеральные Воды
27 апр в 10:00
8 мая в 10:00
52 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Красоты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 55 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 79 250₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Каникулы на Домбае. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 76 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горизонты Домбая. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Бермамыт и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Начало: Минеральные Воды
12 сен в 10:00
17 окт в 10:00
20 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь в Архызе. Софийские озёра
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
3140028 260₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Верхней Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 авг в 10:00
22 сен в 10:00
5100045 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
30 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь в Северной Осетии. Дигорское ущелье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
7 июля в 10:00
4 авг в 10:00
3140028 260₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горный лагерь Уллу-Тау. Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Экскурсионный тур «Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи» на 7 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Семейный горный лагерь в Архызе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
13 июля в 10:00
от 41 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
Экскурсионный тур «Семейный горный лагерь в Приэльбрусье» на 8 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
22 июня в 10:00
от 41 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Активная зимняя программа на Кавказе
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
59 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осенние красоты Северного Кавказа
Начало: г. Минеральные Воды
29 сен в 10:00
6 окт в 10:00
59 150₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Горнолыжка для начинающих. Активный тур на Кавказ
Начало: Г. Минеральные Воды
11 янв в 10:00
18 янв в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 40 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Семейные выходные в Домбае
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
25 окт в 10:00
от 66 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Архыз. Горнолыжный тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
9 фев в 10:00
от 4480038 080₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
8 дек в 10:00
19 янв в 10:00
4140035 190₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
5840049 640₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана3 июня 2024Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
- ССтанислава29 мая 2024Огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ССергей19 мая 2024Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ГГалина12 мая 2024Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
- ЕЕлена8 мая 2024Все отлично организовано, отель, трансфер.
- ТТатьяна8 мая 2024Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
- ТТатьяна2 мая 2024Все хорошо организовано, большое спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Можно с детьми»
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