1 день

Прибытие на место старта. Отплытие

Встреча группы в 08:00, трансфер из Мурманска от кинотеатра «Атлантика».

Дорога займёт приблизительно 2,5 часа, в течение которых можно будет полюбоваться окружающими красотами и познакомиться друг с другом.

Пребываем к месту старта, в район Экостровского пролива, откуда берет начало наше путешествие.

В зависимости от метеоусловий место старта может быть изменено на усмотрение инструктора.

Следующим этапом пакуем весь багаж по каякам, не забывая про групповое снаряжение.

Для упаковки того, что обязательно должно остаться сухим будут предоставлены гермомешки объёмом 20 л.

Прослушиваем инструктаж по технике безопасности на воде, правилах поведения в туре, нюансах гребли и управления каяком.

Рассаживаемся по каякам и начинаем движение на Север.

Через несколько километров нам откроется прекрасный вид на ещё заснеженные Хибины (для тура 13–16.06).

Пройдя несколько километров для обеда и отдыха, остановимся на острове с очень приятным мелко-галечным пляжем.

После нам предстоит длительный переход вдоль Хибинских гор до одного из островов, где разобьём лагерь, приготовим ужин.

В этот день суммарно нам предстоит пройти примерно 20 км.