1 день

Пешеходная экскурсия на ВДНХ. Музей Космонавтики

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

10:00 Встреча с гидом у главного входа в парк ВДНХ.

Пешеходная экскурсия на ВДНХ, посещение музея Космонавтики.

Музей Космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев мира. История музея началась во второй половине XX века, когда в 1964 году на карте Москвы появился монумент «Покорителям космоса».

Вы узнаете много нового об истории советской и российской космонавтики, проектах Константина Циолковского по воплощению мечты человечества о полетах в космос, о становлении космической отрасли в СССР и многое другое.

Место окончания программы: ВДНХ.

Продолжительность программы: ~ 4 часа.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.