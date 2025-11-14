Мои заказы

Московский сюжет за 3 дня. Весенне-летний тур

Московский сюжет за 3 дня
В туре выходного дня мы познакомимся с историей, культурой и атмосферой столицы России.

Совершим променад по территории Московского Кремля, Красной площади, где сможем полюбоваться на Храм Василия Блаженного и ГУМ.

Также мы посетим Третьяковскую галерею, имеющую одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.
Ближайшие даты:
1
мая15
мая22
мая29
мая5
июн12
июн19
июн

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галерея

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Гид ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Альянс Бородино в 10:40;
  • Сущевский Сафмар в 11:00;
  • Лесная Сафмар в 11:30;
  • Аэростар в 11:45

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы — настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья.

Экскурсия в Третьяковской галерее.

Третьяковская галереяхудожественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.

Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства.

Окончание программы в гостинице не позднее 17:00.

Прибытие. Экскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галереяПрибытие. Экскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галереяПрибытие. Экскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галереяПрибытие. Экскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галерея
2 день

Обзорная экскурсия по городу

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • Альянс Бородино в 9:45;
  • Сущевский Сафмар в 10:00;
  • Лесная Сафмар в 10:30;
  • Аэростар в 10:45.

Обзорная экскурсия по городу.

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, золотые купола Храма Христа Спасителя, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

Посещение территории Московского Кремля(самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городуОбзорная экскурсия по городу
3 день

Экскурсия «Усадьба Кусково». Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

  • 09:45 от отеля Аэростар;
  • Лесная Сафмар в 10:00;
  • Сущевский Сафмар в 10:30;
  • 10:45 от отеля Альянс Бородино.

Экскурсия в усадьбу Кусково.

Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России!

Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.

На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.

Неповторимая архитектура и изысканное убранство, никого не оставят равнодушным!

Окончание программы в гостинице не позднее 15:00.

Экскурсия «Усадьба Кусково». ОтъездЭкскурсия «Усадьба Кусково». ОтъездЭкскурсия «Усадьба Кусково». ОтъездЭкскурсия «Усадьба Кусково». Отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

2-местноеОсновное место
(ребенок до 14 лет)		Доп. местоДоп. место
(ребенок до 14 лет)		1-местное

Сущевский Сафмар 4*

стандарт

2020018600178001620024800
Аэростар 4*2035018750178001620025400

Лесная Сафмар 4*

стандарт

2205020450178001610028500
Альянс Бородино 4*2130019700199001830028200

Варианты проживания

Альянс Бородино

2 ночи

Отель «Альянс Бородино» - это 4-звездочный бизнес-отель, расположенный в деловой части столицы - Центральном округе Москвы. Расположение отеля вблизи парка Сокольники и важных транспортных развязок делает его привлекательным как для бизнес-сегмента, так и для туристов. От отеля удобно добираться до центров деловой активности и основных достопримечательностей - как на личном транспорте, так и на общественном. В распоряжении гостей 236 номеров различных категорий, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, 2 ресторана - «Кутузов» и «Денис Давыдов» с возможностью проведения банкета и фуршета, а также лобби-бар «Барклай» на 1 этаже отеля.

Альянс БородиноАльянс БородиноАльянс БородиноАльянс БородиноАльянс БородиноАльянс Бородино
Аэростар

2 ночи

Гостиница «Аэростар» располагается на Ленинградском проспекте Москвы, рядом со станциями метро «Динамо» и «Петровский парк». Здесь одинаково комфортно себя будут чувствовать как транзитные, так и деловые путешественники.

Номерной фонд оформлен в классическом стиле, в котором использованы пастельные тона. Из удобств предложена вся необходимая техника, а также мягкая и корпусная мебель.

В дизайне ресторанов и баров отеля преобладают бордовые оттенки. В определенные часы ежедневно сервируется завтрак по системе «Шведский стол».

Для деловых туристов предлагается большой спектр услуг по проведению корпоративных мероприятий разной направленности — от аренды зала до креативного оформления помещения. Арендуя переговорную комнату, гости получат также услуги менеджера, который сможет помочь им в любом вопросе.

Живописный Петровский парк располагается в 5 минутах ходьбы от гостиницы «Аэростар». Станция метро «Динамо» - в 7.

АэростарАэростарАэростарАэростарАэростарАэростар
Лесная Сафмар

2 ночи

Отель «Лесная Сафмар» располагается в Москве, в 3 км от центра города. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также можно воспользоваться парковкой, трансфером, экскурсионным бюро, прачечной. Для отдыха и развлечений предусмотрен фитнес-центр.

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

Есть конференц-комплекс, состоящий из нескольких залов. Также можно арендовать мультимедийное оборудование и канцелярские принадлежности. По запросу организуется кофе-брейк.

До станции метро Белорусская можно дойти за 7 минут, а уже с нее доехать до ближайшего аэропорта. Также вблизи есть галерея Депо Москва, где часто проводятся развлекательные мероприятия.

Лесная СафмарЛесная СафмарЛесная СафмарЛесная СафмарЛесная СафмарЛесная Сафмар
Сущевский Сафмар

2 ночи

Отель «Сущевский Сафмар 4*», бывшийХолидей Инн Москва Сущевский – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Сущевский СафмарСущевский СафмарСущевский СафмарСущевский СафмарСущевский СафмарСущевский Сафмар
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со второго дня тура - шведский стол
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды и ужины
  • Камера хранения на вокзале и в гостинице
  • Проезд на общественном транспорте
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

