Московские каникулы на 4 дня

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В этом туре вас ждет семейный отдых в Москве. Дни будут насыщены экскурсиями и посещением интересных мест. Вы побываете в московском планетарии, на Красной площади, в парках Остров Мечты и Зарядье. А вечерами сможете самостоятельно организовать досуг и сделать путешествие еще интереснее!
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Московские каникулы на 4 дня
Ближайшие даты:
9
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июн
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30
июн
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Что вас ожидает:

Семейное путешествие
Семейное путешествие
Проведете время всей семьей и побываете в новых местах
Удивительная Москва
Удивительная Москва
Полюбуетесь городом во время обзорной экскурсии
Полет над Россией
Полет над Россией
Отправитесь в захватывающее приключение на аттракционе в парке Зарядье

Программа тура по дням

1 день

Пятница. Прибытие в Москву. Планетарий

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 10:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд от гостиниц на автобусе:

  • 12:00 Космос;
  • 12:30 ХИ Сущевский;
  • 12:45 ХИ Лесная.

Посещение Московского планетария (входные билеты, самостоятельный осмотр).

Планетарий Москвы открывает перед вами удивительный мир звёзд, научных достижений и передовых технологий.

В Планетарии вы сможете узнать много нового и интересного из истории астрономии, и освоения космоса, здесь можно создавать искусственные облака и торнадо, генерировать электрическую энергию, сочинять электронную музыку, прокатиться на космическом велосипеде и узнать свой вес на других планетах!

Обед в кафе города.

Прогулка по зоопарку (за доп. плату).

Окончание программы не позднее 17:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пятница. Прибытие в Москву. ПланетарийПятница. Прибытие в Москву. ПланетарийПятница. Прибытие в Москву. ПланетарийПятница. Прибытие в Москву. Планетарий
2 день

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля

Завтрак в гостинице.

Отъезд от гостиниц на автобусе:

  • 10:00 Космос;
  • 10:20 ХИ Сущевский;
  • 10:40 ХИ Лесная.

Обзорная экскурсия по городу – «Москва многоликая».

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города: Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства – Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 18:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

Прогулка по Канатной дороге (за доп. плату).

Суббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского КремляСуббота. Обзорная экскурсия по Москве. Посещение территории Московского Кремля
3 день

Воскресенье. Парк «Остров мечты»

Завтрак в гостинице.

Отъезд от гостиниц на автобусе:

  • 10:30 Космос;
  • 11:00 ХИ Сущевский;
  • 11:15 ХИ Лесная.

Посещение парка «Остров мечты».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Воскресенье. Парк «Остров мечты»Воскресенье. Парк «Остров мечты»Воскресенье. Парк «Остров мечты»Воскресенье. Парк «Остров мечты»
4 день

Понедельник. Зарядье

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров до 12 часов. Вещи можно оставить в багажной комнате отеля или взять с собой в автобус.

Отъезд от гостиниц на автобусе:

  • 12:00 Космос;
  • 12:20 ХИ Сущевский;
  • 12:40 ХИ Лесная.

Пешеходная прогулка по парку Зарядье с посещением аттракциона Полёты над Россией.

Вам посчастливится совершить уникальное путешествие в пространстве и времени. Вы прогуляетесь по живописной территории современного парка и познакомитесь с его главными архитектурными объектами.

Сможете побывать в четырех климатических зонах России, достоверно воссозданных в парке, заглянете под «Стеклянную кору», пройдетесь по Парящему мосту, увидите медиацентр и «Заповедное посольство».

Аттракцион «Полеты над Россией/Москвой.

Обед в кафе города.

Окончание программы не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Понедельник. ЗарядьеПонедельник. ЗарядьеПонедельник. ЗарядьеПонедельник. Зарядье

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиницы

Основное место взрослый

Основное место ребенок до 14 лет

Доп. место взрослый

Доп. место ребенок до 14 лет

Одноместный номер

Космос 3*
стандартный

23 000

20 400

24 500

21 900

28 400

Космос 3*
бизнес

27 300

24 700

24 500

21 900

37 000

ХИ Сущевский 4* стандартный

24 500

21 900

22 400

19 800

29 700

ХИ Лесная 4*
стандарт

26 200

23 600

22 500

19 900

33 100

Варианты проживания

Отель «Космос»

3 ночи

Отель расположен рядом с Всероссийским выставочным центром. К услугам гостей спа-центр с бассейном, фитнес-центром и массажным кабинетом. До станции метро «ВДНХ» — 400 метров.

Номера гостиницы «Космос» оформлены в ярких тонах. В числе удобств Wi-Fi, холодильник и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане «Калинка» подают завтрак в русском стиле.

Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»Отель «Космос»

Отель «Холидей Инн Сущевский»

3 ночи

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» – современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»Отель «Холидей Инн Сущевский»

Отель «Холидей Инн Москва Лесная»

3 ночи

Отель «Холидей Инн Москва Лесная» находится в Москве. Этот отель расположен в центре города в районе Белая Площадь, в 300 м от станции метро «Белорусская». Рядом – Тверская-Ямская улица, ведущая к Красной Площади. Напротив отеля, в отреставрированном Миусском трамвайном парке на Лесной улице, находится фудмолл «Депо. Москва».

Отель «Холидей Инн Москва Лесная»Отель «Холидей Инн Москва Лесная»Отель «Холидей Инн Москва Лесная»Отель «Холидей Инн Москва Лесная»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице
  • Завтраки со 2 дня тура – шведский стол
  • 2 обеда
  • Услуги экскурсовода
  • Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
  • Транспорт – автобусы туристического класса
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Обеды (кроме 2), ужины и завтрак в 1 день тура
  • Проезд на общественном транспорте
  • Встреча (или проводы) на вокзале или в аэропорту
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата для иностранных туристов
  • Услуги камеры хранения на вокзале
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
Туры на 4 дня

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