2 день

Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд»

15.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т.к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.

Павильоны, натурные площадки.

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.