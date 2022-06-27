Я шагаю по Москве

Самый насыщенный экскурсионный тур по весенней Москве. Совершим теплоходную прогулку по Москва-реке на яхте-ледоколе

Самый насыщенный экскурсионный тур по весенней Москве.

Совершим теплоходную прогулку по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Radisson.Вас ожидают замечательные виды на весенний город! С реки Москва смотрится совсем иначе! Прогуляемся по Арбату, старейшей улице Москвы, романтический образ которой известен всей России по песням Булата Окуджавы.

Вы полюбуетесь церковными реликвиями и посольскими дарами, облачениями для коронаций, и царскими венцами в Оружейной палате. Восхититесь подвенечными платьями императриц, столовой утварью и прочими уникальными предметами.
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Я шагаю по Москве
Ближайшие даты:
4
мая

Что вас ожидает 🤩

Теплоходная прогулка по Москва-реке
Теплоходная прогулка по Москва-реке
Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы
Москва-сити
Москва-сити
Подниметесь на смотровую площадку на скоростных лифтах со скоростью 7 м / сек и полюбуетесь панорамой Москва-реки, телебашней «Останкино», башнями «Эволюция» и «Меркурий»
Замоскворечье
Замоскворечье
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва
Бессмертный полк
Бессмертный полк
Привезите фото своих родных, участников в Великой Отечественной Войне. Пройдите с ними по Красной площади Столицы
Музей-усадьба «Коломенское»
Музей-усадьба «Коломенское»
Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве 600-летними липами, под которыми учил букварь Петр Великий

Программа тура по дням

1 день

Свободный день

За доп. плату предлагается (1000 руб. взрослый, 900 руб. ребенок до 16 лет).

15.00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Radisson. 

Продолжительность: 2,5 часа.                                                                                                                                    

Вас ожидают замечательные виды на весенний город! 

С реки Москва смотрится совсем иначе!

Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы. 

Крытая палуба теплохода обогревается. 

Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе. 

А можно и ничего не заказывать: просто любоваться видами вечного города!

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
2 день

Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд»

15.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм. 

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т.к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии. 

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки. 

Павильоны, натурные площадки. 

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.

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3 день

Свободный день

За доп. плату предлагается (2650 руб. взрослый, 2000 руб. ребенок до 16 лет): 

10.30 экскурсия в Оружейной палате «Сокровища московского кремля».

Оружейная палата — уникальный музей, обладающий бесценными сокровищами. 

В залах представлено около 4-х тысяч экспонатов. 

Украшенные золотом и драгоценными камнями, сверкающие разными оттенками эфесы мечей и шпаг; старинные военные доспехи и облачение рыцаря и его коня; пистолеты с золотой гравировкой. 

Вы полюбуетесь церковными реликвиями и посольскими дарами, одеяниями для коронаций, и царскими венцами. 

Восхититесь подвенечными платьями императриц, столовой утварью и прочими уникальными предметами. 

Коллекция царских тронов раскроет секрет: кто сидел на двухместном троне, и зачем в спинке этого трона прорезано окошечко, прикрытое шторкой. 

Знаменитая шапка Мономаха и коллекция царских карет.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Пешеходная экскурсия по Москва-сити

15.30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити. 

Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы. 

Блистающий огнями «Афимол-сити». 

Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация». 

Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м / сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий». 

Подъем на смотровую площадку Москва-сити (за доп. плату, бронировать и оплачивать при покупке тура).

Вам предстоит осмотреть макет комплекса. 

Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.

Пешеходная экскурсия по Москва-ситиПешеходная экскурсия по Москва-ситиПешеходная экскурсия по Москва-ситиПешеходная экскурсия по Москва-сити
5 день

Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»

За доп. плату предлагается (2150 руб. взрослый, 1750 руб. ребенок до 16 лет):

10.00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим. 

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва... 

Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины... 

Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества. 

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой... 

Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи. 

От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков. 

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить. 

В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»
6 день

Бессмертный полк. Пешеходная экскурсия «Тайны старого Арбата»

В этот день предлагаем принять участие в шествии Бессмертный полк.

Привезите фото своих родных, участников в Великой Отечественной Войне. 

Пройдите с ними по Красной площади Столицы. 

Они это заслужили. 

13.00 Пешеходная экскурсия «Тайны старого Арбата».

Арбат - старейшая улица Москвы, романтический образ которой известен всей России по песням Булата Окуджавы. 

Изрезанная переулками, она донесла до нас истинно московский колорит. 

Вы побываете в «Московском дворике» В. Поленова; увидите дом, в котором жил А.С. Пушкин; познакомитесь с местами, известными по увлекательному сюжету романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и многое другое.

Бессмертный полк. Пешеходная экскурсия «Тайны старого Арбата»Бессмертный полк. Пешеходная экскурсия «Тайны старого Арбата»Бессмертный полк. Пешеходная экскурсия «Тайны старого Арбата»Бессмертный полк. Пешеходная экскурсия «Тайны старого Арбата»
7 день

Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»

За доп. плату предлагается (1350 руб. взрослый, 1150 руб. ребенок до 16 лет):

12.00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»

Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника. 

Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю. 

Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москв 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Храм был построен по случаю рождения наследника Василия III, будущего царя Ивана Грозного. 

На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века. 

Вы побываете на Сытном дворе. 

Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы). 

Оцените совершенство Церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи – одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.

Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

ГостиницаРазмещениеЦена
Аэростар 4*               2-местный номер стандартный18 600.00 руб.
Аэростар 4*        1-местный номер стандартный25 900.00 руб.
Аэростар 4*        2-местный номер стандартный

17 200.00 руб.

Осн. место Ребёнок

Аэростар 4*        2-местный номер стандартный

17 200.00 руб.

Доп. место Ребёнок

Аэростар 4*      2-местный номер стандартный

18 600.00 руб.

Доп. место Взрослый

Космос 3*2-местный номер стандартный18 600.00 руб.
Космос 3*1-местный номер стандартный25 900.00 руб.
Космос 3*2-местный номер стандартный

17 200.00 руб.

Доп. место Ребёнок

Космос 3*2-местный номер стандартный

17 200.00 руб.

Осн. место Ребёнок

Космос 3*2-местный номер стандартный

18 600.00 руб.

Доп. место

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание: в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели
Что не входит
  • Питание, не указанное в программе
  • Подъем на смотровую площадку Москва-сити (бронировать и оплачивать при покупке тура).
  • Авиа и ж/д. билеты в Москву и обратно
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Дополнительные услуги
30.04 13.00 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Моя Москва» взрослый1 600.00 руб.
04.05 15.00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Radisson. взрослый1 000.00 руб.
Трансфер гостиница - аэропорт3 700.00 руб.
Трансфер аэропорт - гостиница3 700.00 руб.
Трансфер гостиница - ж/д вокзал2 700.00 руб.
Трансфер ж/д вокзал - гостиница2 700.00 руб.
06.05 10.30 экскурсия в Оружейной палате «Сокровища московского кремля». реб. до 16 лет2 000.00 руб.
06.05 10.30 экскурсия в Оружейной палате «Сокровища московского кремля». взрослый2 650.00 руб.
04.05 15.00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Radisson. реб. до 16 лет900.00 руб.
02.05 10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с посещением Кремля реб. до 16 лет2 700.00 руб.
02.05 10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с посещением Кремля. взрослый3 050.00 руб.
30.04 13.00 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Моя Москва» реб. до 16 лет1 400.00 руб.
Встреча у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом1 200.00 руб.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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