За доп. плату предлагается (1000 руб. взрослый, 900 руб. ребенок до 16 лет).
15.00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Radisson.
Продолжительность: 2,5 часа.
Вас ожидают замечательные виды на весенний город!
С реки Москва смотрится совсем иначе!
Вы полюбуетесь живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.
Крытая палуба теплохода обогревается.
Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.
А можно и ничего не заказывать: просто любоваться видами вечного города!
15.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т.к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.
Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
За доп. плату предлагается (2650 руб. взрослый, 2000 руб. ребенок до 16 лет):
10.30 экскурсия в Оружейной палате «Сокровища московского кремля».
Оружейная палата — уникальный музей, обладающий бесценными сокровищами.
В залах представлено около 4-х тысяч экспонатов.
Украшенные золотом и драгоценными камнями, сверкающие разными оттенками эфесы мечей и шпаг; старинные военные доспехи и облачение рыцаря и его коня; пистолеты с золотой гравировкой.
Вы полюбуетесь церковными реликвиями и посольскими дарами, одеяниями для коронаций, и царскими венцами.
Восхититесь подвенечными платьями императриц, столовой утварью и прочими уникальными предметами.
Коллекция царских тронов раскроет секрет: кто сидел на двухместном троне, и зачем в спинке этого трона прорезано окошечко, прикрытое шторкой.
Знаменитая шапка Мономаха и коллекция царских карет.
15.30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.
Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы.
Блистающий огнями «Афимол-сити».
Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».
Скоростные лифты поднимут Вас на смотровую площадку со скоростью 7 м / сек и Вы полюбуетесь панорамой столицы: Москва-река, телебашня «Останкино», башни «Эволюция» и «Меркурий».
Подъем на смотровую площадку Москва-сити (за доп. плату, бронировать и оплачивать при покупке тура).
Вам предстоит осмотреть макет комплекса.
Узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.
За доп. плату предлагается (2150 руб. взрослый, 1750 руб. ребенок до 16 лет):
10.00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва...
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины...
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой...
Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить.
В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
В этот день предлагаем принять участие в шествии Бессмертный полк.
Привезите фото своих родных, участников в Великой Отечественной Войне.
Пройдите с ними по Красной площади Столицы.
Они это заслужили.
13.00 Пешеходная экскурсия «Тайны старого Арбата».
Арбат - старейшая улица Москвы, романтический образ которой известен всей России по песням Булата Окуджавы.
Изрезанная переулками, она донесла до нас истинно московский колорит.
Вы побываете в «Московском дворике» В. Поленова; увидите дом, в котором жил А.С. Пушкин; познакомитесь с местами, известными по увлекательному сюжету романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и многое другое.
За доп. плату предлагается (1350 руб. взрослый, 1150 руб. ребенок до 16 лет):
12.00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское».
Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.
Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю.
Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москв 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм был построен по случаю рождения наследника Василия III, будущего царя Ивана Грозного.
На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.
Вы побываете на Сытном дворе.
Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).
Оцените совершенство Церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи – одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
|Гостиница
|Размещение
|Цена
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
|18 600.00 руб.
|Аэростар 4*
|1-местный номер стандартный
|25 900.00 руб.
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
17 200.00 руб.
Осн. место Ребёнок
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
17 200.00 руб.
Доп. место Ребёнок
|Аэростар 4*
|2-местный номер стандартный
18 600.00 руб.
Доп. место Взрослый
|Космос 3*
|2-местный номер стандартный
|18 600.00 руб.
|Космос 3*
|1-местный номер стандартный
|25 900.00 руб.
|Космос 3*
|2-местный номер стандартный
17 200.00 руб.
Доп. место Ребёнок
|Космос 3*
|2-местный номер стандартный
17 200.00 руб.
Осн. место Ребёнок
|Космос 3*
|2-местный номер стандартный
18 600.00 руб.
Доп. место
Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
|30.04 13.00 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Моя Москва» взрослый
|1 600.00 руб.
|04.05 15.00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Radisson. взрослый
|1 000.00 руб.
|Трансфер гостиница - аэропорт
|3 700.00 руб.
|Трансфер аэропорт - гостиница
|3 700.00 руб.
|Трансфер гостиница - ж/д вокзал
|2 700.00 руб.
|Трансфер ж/д вокзал - гостиница
|2 700.00 руб.
|06.05 10.30 экскурсия в Оружейной палате «Сокровища московского кремля». реб. до 16 лет
|2 000.00 руб.
|06.05 10.30 экскурсия в Оружейной палате «Сокровища московского кремля». взрослый
|2 650.00 руб.
|04.05 15.00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе флотилии Radisson. реб. до 16 лет
|900.00 руб.
|02.05 10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с посещением Кремля реб. до 16 лет
|2 700.00 руб.
|02.05 10.30 Автобусно-пешеходная экскурсия «МОСКВА - СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ» с посещением Кремля. взрослый
|3 050.00 руб.
|30.04 13.00 Автобусно-пешеходная экскурсия по городу «Моя Москва» реб. до 16 лет
|1 400.00 руб.
|Встреча у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом
|1 200.00 руб.