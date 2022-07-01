12.00 Пешеходная экскурсия по историческому центру Столицы.
Главная площадь страны — Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го.
Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый памятник русским героям - Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке.
История и архитектура Московского Кремля с посещением собора.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
14.00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Царицыно».
Драматична судьба подмосковной императорской резиденции Екатерины Великой.
Так случилось, что он никогда не был использован по своему прямому назначению.
Постепенно разрушаясь он превратился в грандиозные руины.
И вот в начале XXI века всё переменилось!
Дворец восстановили, он по праву получил то, чего был лишен 200 лет: красоту, величие, восхищение и множество долгожданных гостей!
Глядя на великолепное убранство парадных залов, разыгрывается воображение.
Так и кажется, что сейчас заиграет старинная музыка, войдут прекрасные дамы в сопровождении учтивых кавалеров и…….начнется праздник в традициях «галантного века» !
12.00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва...
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины...
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой...
Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить.
В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
15.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т.к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.
Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Заезды: 11.05.2022-28.12.2022.
|Гостиница
|Размещение
|Цена
|Заря
|2-местный номер стандартный
|11 750.00 руб.
|Заря
|1-местный номер стандартный
|15 840.00 руб.
|Заря
|2-местный номер стандартный
10 250.00 руб.
Осн. место Ребёнок
|Заря
|2-местный номер стандартный
10 250.00 руб.
Доп. место Ребёнок
|Заря
|2-местный номер стандартный
11 750.00 руб.
Доп. место Взрослый
|Космос
|2-местный номер стандартный
|12 450.00 руб.
|Космос
|1-местный номер стандартный
|16 390.00 руб.
|Космос
|2-местный номер стандартный
11 350.00 руб.
Доп. место Ребёнок
|Космос
|2-местный номер стандартный
11 650.00 руб.
Осн. место Ребёнок
|Космос
|2-местный номер стандартный
12 150.00 руб.
Доп. место
Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно..