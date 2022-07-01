Пешеходная экскурсия по историческому центру Столицы

Московский калейдоскоп. Сокращенная программа

Тур по главным достопримечательностям Москвы за 4 дня

Тур по главным достопримечательностям Москвы за 4 дня.

Посетим Московский Кремль — визитную карточку не только Москвы, но и России: красота и величие архитектурно-художественного ансамбля, неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Прогуляемся по музею-усадьбе «Царицыно», где вы почувствуете красоту, величие и восхищение от этого прекрасного места. Отправимся в Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим, где сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва… Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Московский калейдоскоп. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
4
июл
11
июл
18
июл
25
июл
1
авг
8
авг

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по историческому центру Столицы

12.00 Пешеходная экскурсия по историческому центру Столицы

Главная площадь страны — Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го. 

Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый памятник русским героям - Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке. 

История и архитектура Московского Кремля с посещением собора. 

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России. 

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля! 

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры. 

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля. 

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России. 

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Пешеходная экскурсия по историческому центру СтолицыПешеходная экскурсия по историческому центру СтолицыПешеходная экскурсия по историческому центру СтолицыПешеходная экскурсия по историческому центру Столицы
2 день

Царицыно

14.00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Царицыно». 

Драматична судьба подмосковной императорской резиденции Екатерины Великой. 

Так случилось, что он никогда не был использован по своему прямому назначению. 

Постепенно разрушаясь он превратился в грандиозные руины. 

И вот в начале XXI века всё переменилось! 

Дворец восстановили, он по праву получил то, чего был лишен 200 лет: красоту, величие, восхищение и множество долгожданных гостей! 

Глядя на великолепное убранство парадных залов, разыгрывается воображение. 

Так и кажется, что сейчас заиграет старинная музыка, войдут прекрасные дамы в сопровождении учтивых кавалеров и…….начнется праздник в традициях «галантного века» !

ЦарицыноЦарицыноЦарицыноЦарицыно
3 день

Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»

12.00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи. 

Замоскворечье — район Москвы, который всегда был купеческим. 

Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва... 

Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины... 

Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества. 

С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой... 

Посещение Третьяковской Галереи — сокровищницы русской живописи. 

От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков. 

«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» - всего не перечислить. 

В каждом зале Вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.

Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»
4 день

Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд»

15.00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм. 

Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т.к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки — их место занимают другие из богатейшей коллекции студии. 

Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки. 

Павильоны, натурные площадки. 

Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.

Пешеходная экскурсия &quot;Московский Голливуд»Пешеходная экскурсия &quot;Московский Голливуд»Пешеходная экскурсия &quot;Московский Голливуд»Пешеходная экскурсия &quot;Московский Голливуд»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Заезды: 11.05.2022-28.12.2022.

ГостиницаРазмещениеЦена
Заря                  2-местный номер стандартный11 750.00 руб.
Заря1-местный номер стандартный15 840.00 руб.
Заря2-местный номер стандартный

10 250.00 руб.

Осн. место Ребёнок

Заря2-местный номер стандартный

10 250.00 руб.

Доп. место Ребёнок

Заря2-местный номер стандартный

11 750.00 руб.

Доп. место Взрослый

Космос2-местный номер стандартный12 450.00 руб.
Космос1-местный номер стандартный16 390.00 руб.
Космос2-местный номер стандартный

11 350.00 руб.

Доп. место Ребёнок

Космос2-местный номер стандартный

11 650.00 руб.

Осн. место Ребёнок

Космос2-местный номер стандартный

12 150.00 руб.

Доп. место

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание: в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели
  • Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии в пятницу
Что не входит
  • Билеты в московские театры и концертные залы
  • Дополнительные индивидуальные экскурсии
  • Трансфер аэропорт — гостиница (за машину) 3 700.00 руб.
  • Трансфер гостиница — ж/д вокзал: (за машину) 2 500.00 руб.
  • Трансфер ж/д вокзал — гостиница: (за машину) 2 500.00 руб.
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 07ч 00мин 1 000.00 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно..

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры3-дневные туры🔭Обзорные

Похожие туры в Москве

Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 22 чел.
Организатор экскурсии Любимый
Любимый
Нет отзывов
Московский Кремль + Оружейная палата + Успенский собор (для орг. групп)
Московский Кремль и Оружейная палата - две самые главные достопримечательности российской столицы. Каждый турист
34 600 за всё до 22 чел.
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Подземные дворцы Москвы: экскурсия по Московскому метро
Как человек без образования заложил московскую подземку
от 990 за 1 человека
Москва Мистическая: по следам Московских приведений
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Москва Мистическая: по следам Московских приведений
Хотите заглянуть по ту сторону всем известных достопримечательностей
от 700 за 1 человека
Неизведанная Москва: аудиоэкскурсия по необычным местам столицы
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
Нет отзывов
Неизведанная Москва: аудиоэкскурсия по необычным местам столицы
Смотрите, какая разная Москва! И сегодня она не покажет вам свои главные достопримечательности. Вы идёте гулять по
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
1 290 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
4 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе (4 часа)
Мы проедем на автобусе по центральным улицам и исследуем главные московские достопримечательности. Вы познакомитесь с
900 за 1 человека
Московский Кремль (с посещением собора)
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
Нет отзывов
Московский Кремль (с посещением собора)
На экскурсии вы узнаете все секреты ключевых достопримечательностей Москвы: Красной площади, Кремля и его соборов
52 850 за всё до 40 чел.
Москва: всё самое главное
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
4.5
2 отзыва
Москва: всё самое главное
Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому саду
3 400 за всё до 15 чел.
Москва: и главная площадь, и уютные улицы столицы
5.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Excursions.city
Excursions.city
5
2 отзыва
Москва: и главная площадь, и уютные улицы столицы
Каждый гость Москвы старается первым делом увидеть Красную площадь и пройтись по Александровскому саду
9 900 за всё до 15 чел.
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
5
1 отзыв
Московский Кремль: билет и аудиоэкскурсия для детей и взрослых
Московский Кремль - главный музей России. «Кто в Кремле не бывал, красоты не видал», - говаривали
Сегодня
Завтра
1 июля
2 июля
1 490 за 1 человека
Москва: исторический центр за пару часов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Алла
Алла
5
61 отзыв
Москва: исторический центр за пару часов
Чтобы ближе познакомиться с Москвой, нужно пройтись по древним улицам исторического центра
Сегодня
Завтра
30 июня
1 июля
от 7 285 за всё до 5 чел.
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 49 чел.
Организатор экскурсии Артём
Артём
4.6
61 отзыв
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Сегодня
Завтра
30 июня
1 июля
1 000 за 1 человека
Один день в Москве
8 часов
🚗 На машине
Групповая
до 45 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
5
2 отзыва
Один день в Москве
Москву невозможно изучить за один день. Город меняется стремительными темпами. Через пару месяцев вы уже не сможете
Сегодня
Завтра
30 июня
1 июля
3 600 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ