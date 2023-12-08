Вы прогуляетесь по территории Московского Кремля, Красной площади, где сможете полюбоваться на Храм Василия Блаженного и ГУМ.
Посетите Третьяковскую галерею, имеющую одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.
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Экскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галерея
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.
Гарантированное размещение в гостинице после 14.00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.
Экскурсия по Замоскворечью.
Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.
Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.
Посещение Третьяковской галереи.
Третьяковская галерея – художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.
Окончание программы в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.
Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая». Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города:
Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.
В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.
Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия «Усадьба Архангельское»
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.
Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля. Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.
Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Отель 4*«Холидей Инн Москва Сущевский»
|Период действия цены
|Взрослый
|Ребенок до 14 лет
Доп. место
взрослый
Ребенок до 14 лет на доп. месте
|Одноместный номер
|12.01.24 - 28.04.24
|14200
|13600
|13100
|12400
|18000
Гостиница 4* «Холидей Инн Лесная»
|Период действия цены
|Взрослый
|Ребенок до 14 лет
Доп. место
взрослый
|Ребенок до 14 лет на доп. месте
|Одноместный номер
|12.01.24 - 28.04.24
|15350
|14750
|13100
|12400
|20300
Варианты проживания
Отель Сущевский 4
Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» - современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.
Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.
Гостиница Лесная 4
Гостиница «Холидей Инн Лесная» располагается в Москве, в 3 км от центра города. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также можно воспользоваться парковкой, трансфером, экскурсионным бюро, прачечной. Для отдыха и развлечений предусмотрен фитнес-центр.
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
До станции метро Белорусская можно дойти за 7 минут, а уже с нее доехать до ближайшего аэропорта. Также вблизи есть галерея Депо Москва, где часто проводятся развлекательные мероприятия.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Завтраки со второго дня тура – шведский стол
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты с экскурсией в музее
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Трансфер с вокзала/аэропорта и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.