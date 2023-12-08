Московский сюжет за 3 дня

Групповой тур в Москве
4.7
3 отзыва
Погрузитесь в волшебный мир Москвы и откройте этот многогранный город с новой стороны! Мы предлагаем вам замечательную возможность познакомиться с историей, культурой и атмосферой столицы России. Вас ждет увлекательная экскурсия по самым знаменитым достопримечательностям Москвы.

Вы прогуляетесь по территории Московского Кремля, Красной площади, где сможете полюбоваться на Храм Василия Блаженного и ГУМ.

Посетите Третьяковскую галерею, имеющую одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства.
Московский сюжет за 3 дня
Московский сюжет за 3 дня
Московский сюжет за 3 дня
Московский сюжет за 3 дня
Московский сюжет за 3 дня
Московский сюжет за 3 дня
Московский сюжет за 3 дня
Московский сюжет за 3 дня
Московский сюжет за 3 дня
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Музей-заповедник под открытым небом
Музей-заповедник под открытым небом
Прогуляемся по Замоскворечью – историческому району Москвы, где сохранился дух старого города
Третьяковская галерея
Третьяковская галерея
Увидим подлинники знакомых с детства картин и прочувствуем величие русской культуры
Москва многоликая
Москва многоликая
Познакомимся со столицей во всей ее красе, насладимся городскими пейзажами, узнаем множество интересных исторических фактов

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галерея

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее.

Гарантированное размещение в гостинице после 14.00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы. Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.

Экскурсия по Замоскворечью.

Замоскворечье – исторический район старой Москвы - настоящий музей-заповедник под открытым небом, один из немногих районов в Москве, где сохранился дух старого города.

Вы узнаете, как и почему именно в Замоскворечье появилась Третьяковская галерея, а также услышите и многие другие занимательные факты из истории Замоскворечья и, конечно же, полюбуетесь купеческими особняками и прекрасными храмами, которые издревле украшают этот район.

Посещение Третьяковской галереи.

Третьяковская галерея художественный музей Москвы, основанный в 1856 году купцом Павлом Третьяковым и имеющий одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Здесь Вы увидите подлинники знакомых с детства картин, прочувствуете величие русской культуры и насладитесь произведениями декоративно-прикладного искусства XI – начала XX века в сопровождении лучших гидов.

Окончание программы в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Экскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галереяЭкскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галереяЭкскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галереяЭкскурсия по Замоскворечью. Третьяковская галерея
2 день

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»

Завтрак в гостинице.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая». Обзорная экскурсия в сопровождении профессионального экскурсовода – это уникальная возможность познакомиться со столицей во всей ее красе и многообразии, насладиться городскими пейзажами, узнать множество интересных исторических фактов, и навсегда влюбиться в этот город!

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города:

Бульварному и Садовому кольцу, Кутузовскому проспекту; увидите Большой театр и Манеж, сталинские высотки, Триумфальную арку, золотые купола Храма Христа Спасителя, лебединый пруд у стен Новодевичьего монастыря, Воробьевы горы, здание МГУ, стадион «Лужники», современные небоскребы Москва-Сити и многое другое.

В завершении обзорной экскурсии Вы пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите многоцветные купола Собора Василия Блаженного, насладитесь великолепием панорамы древнего Кремля с Софийской набережной Москвы-реки.

Посещение территории Московского Кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»Обзорная экскурсия по городу - «Москва многоликая»
3 день

Экскурсия «Усадьба Архангельское»

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе: ХИ Сущевский 10:20, ХИ Лесная 10:40.

Экскурсия «Усадьба Архангельское» – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Дворец в Архангельском – сердце старинной подмосковной усадьбы, композиционный центр обширного дворцово-паркового ансамбля. Это выдающийся памятник архитектуры классицизма и в то же время редкий образец частного аристократического художественного собрания, уцелевшего в своём историческом окружении и устроенного согласно владельческому замыслу.

Окончание экскурсии у гостиницы не позднее 15:00.

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Экскурсия «Усадьба Архангельское»Экскурсия «Усадьба Архангельское»

Проживание

Отель 4*«Холидей Инн Москва Сущевский»

Период действия ценыВзрослыйРебенок до 14 лет
Доп. место
взрослый
Ребенок до 14 лет на доп. месте
Одноместный номер
12.01.24 - 28.04.241420013600131001240018000

Гостиница 4* «Холидей Инн Лесная»

Период действия ценыВзрослыйРебенок до 14 лет
Доп. место
взрослый
Ребенок до 14 лет на доп. местеОдноместный номер
12.01.24 - 28.04.241535014750131001240020300

Варианты проживания

Отель Сущевский 4

2 ночи

Отель «Холидей Инн Москва Сущевский» - современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.

Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.

Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4Отель Сущевский 4

Гостиница Лесная 4

2 ночи

Гостиница «Холидей Инн Лесная» располагается в Москве, в 3 км от центра города. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также можно воспользоваться парковкой, трансфером, экскурсионным бюро, прачечной. Для отдыха и развлечений предусмотрен фитнес-центр.

Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.

В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».

До станции метро Белорусская можно дойти за 7 минут, а уже с нее доехать до ближайшего аэропорта. Также вблизи есть галерея Депо Москва, где часто проводятся развлекательные мероприятия.

Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4Гостиница Лесная 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле
  • Завтраки со второго дня тура – шведский стол
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты с экскурсией в музее
  • Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Трансфер с вокзала/аэропорта и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Камера хранения на вокзале
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
Н
8 дек 2023
Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.
Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.Решили, что будем в дальнейшем заказывать туры именно в Большой Стране! Все было прекрасно организовано.
К
3 окт 2023
Хорошая организация тура.
В
28 сен 2023
Всё понравилось, всём довольны, организация от начала тура до его окончания на высшем уровне. С самого начала всё подробно объяснили, потом встретили провели тур и проводили. Всё внимательные, доброжелательные. Всём огромное спасибо.

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