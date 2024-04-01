Билеты и туры в Третьяковку

Найдено 9 туров в категории «Третьяковская галерея» в Москве, цены от 14 350 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Москва
«12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи»
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 18 400 за человека
Город чудный, город древний
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Город чудный, город древний
Начало: Москва
«Посетите Третьяковскую галерею, одну из крупнейших коллекций русского искусства»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 25 550 за человека
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
«В Москве вы посетите Кремль, Красную площадь, Третьяковскую галерею и усадьбу Кусково»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 960 за человека
Московский сюжет за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Московский сюжет за 3 дня
Начало: Москва
«Посетите Третьяковскую галерею, имеющую одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства»
от 14 350 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
Начало: Москва
«Воспарите над Россией в современном парке «Зарядье», ощутите атмосферу царских времен в Коломенском, пройдитесь по историческому Арбату и погрузитесь в мир искусства в Третьяковской галерее»
от 33 450 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 6 дней
Начало: Москва
«Воспарите над Россией в современном парке «Зарядье», проникнитесь духом царских времен в Коломенском, прогуляетесь по историческому Арбату и погрузитесь в мир искусства в Третьяковской галерее»
от 30 150 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Начало: Москва
«Путешествие для всей семьи по главным достопримечательностям Москвы: парк Зарядье, музей Космонавтики, Коломенское и Третьяковскую галерею»
от 26 150 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Начало: Москва
«Тур выходного дня, в котором мы посетим самые знаковые достопримечательности города: парк Зарядье, музей Космонавтики, музеи-усадьбы Коломенское и Кусково, Третьяковскую галерею»
от 20 950 за человека
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
Начало: Москва
«Мы посетим самые знаковые достопримечательности города: парк Зарядье, музей Космонавтики, музеи-усадьбы Коломенское и Кусково, Третьяковскую галерею»
от 15 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Московский сюжет за 3 дня
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Московский сюжет за 3 дня
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
    Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)
    Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Московский сюжет за 3 дня
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
    Тур замечательный, экскурсии очень интересные, посмотрели самые известные места Москвы, шикарные экскурсоводы, особенно Нина Леонидовна. Думаем и летом воспользоваться предложениями вашей тур организации. Большое спасибо, всё понравилось.
  • В
    Владислав
    19 марта 2024
    Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
    Программу выбрали короткую, но информативную, то что надо, экскурсоводы - молодцы, размещение супер, всё на всех этапах отдыха прошло без заминок. Спасибо большое!
    Программу выбрали короткую, но информативную, то что надо, экскурсоводы - молодцы, размещение супер, всё на всех
  • А
    Анна
    22 августа 2023
    Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
    Все очень понравилось, экскурсоводы замечательные, очень грамотные и увлеченные. Мы отлично провели время и узнали много нового и интересного.
  • С
    Софья
    1 августа 2023
    Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
    Спасибо сообществу туроператоров "Большая Страна" за организацию нашего отдыха. Тур в целом прошел неплохо, все экскурсии были организованы на высоком
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    уровне и впечатлили насыщенностью, богатством информации и высоким уровнем экскурсоводов. Отлично то, что при организации тура учтены наши пожелания и возможность иметь свободные дни, на которые мы сами заранее забронировали экскурсии и смогли посетить Алмазный фонд, Оружейную Палату и даже посмотрели развод караулов на Соборной площади Московского Кремля. Немного не повезло с погодой, было дождливо. Отель "Космос" оставил сложное впечатление. С одной стороны, отличный шведский стол, с другой, неудобный узкий номер, обшарпанная мебель, непонятное освещение. Но это несущественно.

  • Н
    Наталия
    17 июля 2023
    Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
    Прошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва сама по себе прекрасна!!! Несмотря
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    на наш питерский снобизм (куда ж без него😂) нельзя не признать её радушие и многогранность! Здесь каждый найдет свою мелодию для души. По организации все идеально. Всё в соответствии с описанием. Программа грамотная и не перегруженная (из доп. экскурсий брали только Коломенское): остаётся время для самостоятельного изучения города. Мы в свои 50 почти по 20 км каждый день нашагивали! Татьяна увлекательный и доброжелательный гид😊 Жили в Космосе, на фото вид из номера ночью. Соотношение цена-качество в сочетании с близостью к метро идеально. Хорошие завтраки. Метро Москвы это восторг в смысле удобства, мой совет установите программу Яндекс. Метро и ничего не бойтесь! Конечно, хочется ещё много много раз посетить НАШУ столицу, будь она благословенна!

    Прошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва самаПрошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва самаПрошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва самаПрошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва самаПрошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва сама

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Третьяковская галерея»

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  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
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  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Третьяковская галерея" можно забронировать 9 авторских туров от 14 350 до 38 960. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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