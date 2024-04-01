1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Я шагаю по Москве. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Москва
«12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи»
6 июля в 10:00
8 авг в 10:00
от 18 400₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Город чудный, город древний
Начало: Москва
«Посетите Третьяковскую галерею, одну из крупнейших коллекций русского искусства»
12 янв в 10:00
19 янв в 10:00
от 25 550₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Две столицы. Два города - миллион впечатлений! Москва и Санкт-Петербург
Начало: Москва
«В Москве вы посетите Кремль, Красную площадь, Третьяковскую галерею и усадьбу Кусково»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 38 960₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Московский сюжет за 3 дня
Начало: Москва
«Посетите Третьяковскую галерею, имеющую одну из самых крупных и значительных в мире коллекций русского изобразительного искусства»
от 14 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 7 дней
Начало: Москва
«Воспарите над Россией в современном парке «Зарядье», ощутите атмосферу царских времен в Коломенском, пройдитесь по историческому Арбату и погрузитесь в мир искусства в Третьяковской галерее»
от 33 450₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 6 дней
Начало: Москва
«Воспарите над Россией в современном парке «Зарядье», проникнитесь духом царских времен в Коломенском, прогуляетесь по историческому Арбату и погрузитесь в мир искусства в Третьяковской галерее»
от 30 150₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 5 дней
Начало: Москва
«Путешествие для всей семьи по главным достопримечательностям Москвы: парк Зарядье, музей Космонавтики, Коломенское и Третьяковскую галерею»
от 26 150₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 4 дня
Начало: Москва
«Тур выходного дня, в котором мы посетим самые знаковые достопримечательности города: парк Зарядье, музей Космонавтики, музеи-усадьбы Коломенское и Кусково, Третьяковскую галерею»
от 20 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Москва - день за днем. Зимне-весеннее путешествие на 3 дня
Начало: Москва
«Мы посетим самые знаковые достопримечательности города: парк Зарядье, музей Космонавтики, музеи-усадьбы Коломенское и Кусково, Третьяковскую галерею»
от 15 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга1 апреля 2024Отличный тур. Не болит голова, куда пойти и что посмотреть)
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
- ООльга31 марта 2024Тур замечательный, экскурсии очень интересные, посмотрели самые известные места Москвы, шикарные экскурсоводы, особенно Нина Леонидовна. Думаем и летом воспользоваться предложениями вашей тур организации. Большое спасибо, всё понравилось.
- ВВладислав19 марта 2024Программу выбрали короткую, но информативную, то что надо, экскурсоводы - молодцы, размещение супер, всё на всех этапах отдыха прошло без заминок. Спасибо большое!
- ААнна22 августа 2023Все очень понравилось, экскурсоводы замечательные, очень грамотные и увлеченные. Мы отлично провели время и узнали много нового и интересного.
- ССофья1 августа 2023Спасибо сообществу туроператоров "Большая Страна" за организацию нашего отдыха. Тур в целом прошел неплохо, все экскурсии были организованы на высоком
- ННаталия17 июля 2023Прошел месяц как мы вернулись из Москвы и наконец-то появилась возможность написать отзыв. Во-первых, Москва сама по себе прекрасна!!! Несмотря
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Третьяковская галерея»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Третьяковская галерея" можно забронировать 9 авторских туров от 14 350 до 38 960. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самый интересный из 9 туров в Москве на 2024 год по теме «Третьяковская галерея», 27 ⭐ отзывов, цены от 14350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август