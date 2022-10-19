Московский калейдоскоп. Тур выходного дня

Представляем вам тур выходного дня по столице

4.7
3 отзыва
Представляем вам тур выходного дня по столице, в котором мы посетим главную площадь страны — Красную площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, увидим храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля, посетим знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ и увидим новейший современнейший деловой и жилой комплекс столицы.
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
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4
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Что вас ожидает 🤩

Москва с высоты птичьего полёта
Москва с высоты птичьего полёта
Увидим со смотровой площадки Москва-сити потрясающие виды на окружающие пейзажи
Таинственный ВДНХ
Таинственный ВДНХ
Узнаем историю создания выставки и увидим знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ
Московский колорит
Московский колорит
Нас ждет неповторимый природный ландшафт и непревзойденная рукотворная красота зданий

Программа тура по дням

1 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве

10:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей родины» с посещением Кремля.

Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.

Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.

Территория Кремля.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк – всё это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.

Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

Автобусно-пешеходная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная экскурсия по МосквеАвтобусно-пешеходная экскурсия по Москве
2 день

Пешеходная экскурсия по Москва-сити

15:30 Пешеходная экскурсия по Москва-сити.

Вы увидите новейший современнейший деловой торговый и жилой комплекс столицы.

Блистающий огнями «Афимол-сити».

Главные башни делового центра Москва-сити: «Империя», «Город Столиц», «На набережной», «Федерация».

Вы узнаете о новых инженерных и архитектурных решениях, а также будущих инновационных постройках в Москве.

По желанию, за доп. плату подъем на смотровую площадку башни «Федерация».

Стоимость 2 300 руб. /чел.

Скоростные лифты поднимут Вас на 89 этаж со скоростью 7 м/сек.

На фоне прекрасной панорамы столицы вам предстоит продегустировать мороженое и шоколад.

Пешеходная экскурсия по Москва-ситиПешеходная экскурсия по Москва-ситиПешеходная экскурсия по Москва-ситиПешеходная экскурсия по Москва-сити
3 день

Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»

09:30 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Во время экскурсии Вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.

Узнаете: что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где "колдуют над погодой" синоптики.

Вам представится уникальная возможность загадать желание у "Счастливой семьи", увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города…

Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета.

В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.

Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаРазмещениеЦена
Заря 2-местный номер стандартный8 690
Заря1-местный номер стандартный11 590
Заря2-местный номер стандартный

7 790

Осн. место ребёнок

Заря2-местный номер стандартный

7 790

Доп. место ребёнок

Заря2-местный номер стандартный

8 690

Доп. место взрослый

Космос2-местный номер стандартный9 090
Космос1-местный номер стандартный11 840
Космос2-местный номер стандартный

8 090

Доп. место ребёнок

Космос2-местный номер стандартный

8 290

Осн. место ребёнок

Космос2-местный номер стандартный

8 890

Доп. место

Варианты проживания

Заря 3*

2 ночи

Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.

Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.

В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.

К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.

Завтраки - шведский стол.

Заря 3*Заря 3*Заря 3*Заря 3*Заря 3*

Космос 3*

2 ночи

Расположена на станции метро «ВДНХ», напротив ВДНХ и Останкино.

Неподалеку от здания гостиницы «Космос» находятся также Ботанический сад и «Лосиный остров».

К услугам гостей: обслуживание в номерах 24 часа; депозитный сейф на ресепшн; обмен валюты; ресторан; бар; кафе; дискотека; кино-концертный зал; фитнес-центр; тренажерный зал; бассейн; баня русская; солярий; салон красоты; парикмахерская; прачечная; химчистка; присмотр за детьми; финская сауна; ночной клуб.

Завтраки шведский стол. (возможны изменения формата завтрака!)

Космос 3*Космос 3*Космос 3*Космос 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа в соответствии с днями недели
  • Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии в пятницу
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, кроме завтраков
  • Дополнительные индивидуальные экскурсии
  • Подъем на смотровую площадку Москва-сити (бронировать и оплачивать при покупке тура) — 2 300 руб. /чел.
  • Трансфер аэропорт — гостиница (за машину) 3 500 руб.
  • Трансфер гостиница — ж/д вокзал: (за машину) 2 700 руб.
  • Трансфер ж/д вокзал — гостиница: (за машину) 2 700 руб.
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7 часов — 1 200 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
19 окт 2022
Организация тура достойная, всё что заявлено - выполнено. Спасибо нашему гиду Алле за помощь и интересные рассказы о посещаемых местах. Один минус организаторам, что не оформили тур на 4 ночи с кэшбэк. Пожелание - расширить диапазон экскурсий.
Е
5 окт 2022
Все понравилось
Е
3 авг 2022
Организация тура очень хорошая, гид Алла замечательная женщина, все рассказала и отвечала всегда на все интересующие нас вопросы. Экскурсоводы на экскурсиях тоже показали себя с самой лучшей стороны, грамотные, интересные, познавательные рассказы про просмаиривпемые объекты. Каждый день время пролетало очень быстро и познавательно. Однозначно рекомендую данное сообщество туроператоров, десь работают настоящие специалисты, готовые найти любое решение к поставленной задаче.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елена!
Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)

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