2 день

Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»

В 12.00 пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.

Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя "Восток" и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…

Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.

Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны - Армения, Азербайджан, Белоруссия…

В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.

По желанию, можно посетить музеи ВДНХ: москвариум, музей чиновничества, павильон бабочек и многие другие.

Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп. плату).

Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь!

Традиция у россиян встречать новый год на улице, появилась впервые, скорее всего, в Москве.

Многие жители и гости столицы мечтают встретить эту ночь на праздничных площадях и в парках.