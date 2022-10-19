Новогодний тур в Москву на 4 дня

Новогодний тур по главным достопримечательностям Москвы за 4 дня

4.7
3 отзыва
Новогодний тур по главным достопримечательностям Москвы за 4 дня.

Мы посетим величественный Кремль, который в эти праздничные дни наполнен детским смехом и принимает тысячи детей на главную елку страны. Увидим купеческие особняки, дома «на лавках» и старинные храмы.

Нас ждет прекрасная композиция на реке Неглинике, Манежная площадь и много других, достойных внимания мест, которые мы увидим во время экскурсии по Москве. Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь.
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Новогодний тур в Москву на 4 дня
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Новый год на Красной площади
Новый год на Красной площади
Только представьте эту сказочную картину: главная ёлка страны и настоящая атмосфера каникул
Крупнейший выставочный комплекс в городе
Крупнейший выставочный комплекс в городе
Отправимся в одно из любимейших мест отдыха москвичей и гостей города
Московский колорит
Московский колорит
Увидим неповторимый природный ландшафт, который сочетается с непревзойденной рукотворной красотой

Программа тура по дням

1 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

За дополнительную плату предлагается экскурсия по территории московского Кремля с посещением собора.

Стоимость 2 250 руб. /взрослый, 2 050 руб. /ребенок до 16 лет.

Начало в 11:30.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Величественный Кремль в эти праздничные дни наполнен детским смехом и радостью — принимает тысячи детей на главную елку страны.

Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.

Храмы и терема, дворцы и парк — это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России!

Отсюда, из Кремля, Президент страны поздравляет россиян с Новым Годом!

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
2 день

Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»

В 12.00 пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».

Самой грандиозной выставке XX века исполнилось 80 лет.

Великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя "Восток" и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…

Выставка пережила Великую Отечественную войну, триумфальное возрождение 1954 года, эйфорию оттепели 60-х, тяжелые годы перестройки и распад СССР.

Сегодня, как и прежде, посетителей встречает скульптура В. Мухиной «Рабочий и колхозница», как и прежде, украшают выставку фонтаны, клумбы и изысканный ландшафтный дизайн, радуют посетителей республиканские павильоны - Армения, Азербайджан, Белоруссия…

В эти прекрасные зимние дни вы увидите: чем живёт идеальный город советских мечтателей и романтиков сегодня, спустя восемьдесят лет.

По желанию, можно посетить музеи ВДНХ: москвариум, музей чиновничества, павильон бабочек и многие другие.

Встреча Нового Года в ресторане отеля (за доп. плату).

Желающие могут посетить народные гуляния на городских площадях Москвы в Новогоднюю ночь!

Традиция у россиян встречать новый год на улице, появилась впервые, скорее всего, в Москве.

Многие жители и гости столицы мечтают встретить эту ночь на праздничных площадях и в парках.

Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ»
3 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

За дополнительную плату предлагается экскурсия по территории нового символа Москвы парка «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой».

Стоимость 2 200 руб. /взрослый, 2 000 руб. /ребенок до 16 лет.

Начало в 12.30.

В парке созданы четыре ландшафтные зоны, характерные для России: лес, тундра, степь и заливные луга.

Открыта уникальная смотровая площадка.

Со 140-метровой дуги над Москва-рекой, которая словно парит в воздухе, открываются захватывающие виды на Красную площадь и Кремль.

«Парящий мост» не имеет опор и поддерживающих конструкций.

А его высота — 15 метров!

Неповторимое путешествие «Полет над Москвой».

Виртуальный тур по главным местам Москвы.

Вы садитесь в кресло, пристегиваетесь, как в самолете, и шоу начинается.

Платформа под вами двигается, поднимается вертикально, и вы проноситесь мимо знаменитых высоток Москвы, небоскребов, монастырей и храмов, новых стадионов, магистралей, парков, центральных улиц и скверов.

Вас ждут самые захватывающие виды Москвы, лучшие примеры старинной и современной архитектуры, природные заповедники и ощущение реального полета.

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
4 день

Пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы

В 12.00 пешеходная экскурсия по историческому центру Москвы с посещением Красной Площади.

На Красной площади — новогодняя красота: главная ёлка страны, настоящая атмосфера каникул!

Всё, что окружает нас здесь (от Кремлёвских стен, до брусчатки) — всё имеет историческую ценность!

Храм Василия Блаженного — точно самая главная новогодняя игрушка — украшает площадь!

Прекрасная композиция на реке Неглинике, Манежная площадь и много других, достойных внимания мест, предстоит увидеть во время экскурсии по историческому центру Москвы.

Окончание экскурсии в 15:00.

Пешеходная экскурсия по историческому центру МосквыПешеходная экскурсия по историческому центру МосквыПешеходная экскурсия по историческому центру МосквыПешеходная экскурсия по историческому центру Москвы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаРазмещениеЦена
Максима Заря 3*2-местный номер стандартный12 300
Максима Заря 3*1-местный номер стандартный16 800
Максима Заря 3*2-местный номер стандартный

11 900

Ребенок до 16 лет на основном месте

Максима Заря 3*2-местный номер стандартный

11 900

Ребенок до 16 лет на доп. месте

Максима Заря 3*2-местный номер стандартный

12 300

Доп. место взрослый

Аэростар 4*2-местный номер стандартный14 100
Аэростар 4*1-местный номер стандартный18 200
Аэростар 4*2-местный номер стандартный

13 700

Ребенок до 16 лет на основном месте

Аэростар 4*2-местный номер стандартный

13 700

Ребенок до 16 лет на доп. месте

Аэростар 4*2-местный номер стандартный

14 100

Доп. место взрослый

Стоимость дополнительных суток в гостиницах:

Отель Аэростар 4*
2 местный стандартный номер 3800 руб. за номер за сутки, включая завтраки
2 местный стандартный номер с доп. местомУточняется
1 местный стандартный номер3500 руб. за номер за сутки, включая завтрак

Гостиница Максима Заря 3*
2 местный стандартный номер 3200 руб. за номер за сутки, включая завтраки
2 местный стандартный номер с доп. местом Уточняется
1 местный стандартный номер3000 руб. за номер за сутки, включая завтраки

Варианты проживания

«Заря» 3*

3 ночи

Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.

Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.

В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.

К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.

Завтраки - шведский стол.

«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*«Заря» 3*

«Аэростар» 4*

3 ночи

Отель «Аэростар» расположен в Москве, напротив Петровского парка и в 5 минутах ходьбы от станции метров «Динамо». К услугам гостей номера с кондиционером и бесплатный тренажерный зал.

Номера отеля «Аэростар» оформлены в изящном классическом стиле. В числе стандартных удобств телевизор со спутниковыми каналами, рабочий стол, а также собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Повсеместно подключен бесплатный Wi-Fi.

По утрам в ресторане «Брассери Эрте» сервируют полный завтрак «шведский стол». Также здесь подают традиционные блюда русской кухни. В распоряжении гостей лобби-бар.

Стойка регистрации отеля «Аэростар» открыта круглосуточно и без выходных. Гости могут воспользоваться услугами консьержа, а также в любое время суток заказать доставку еды и напитков в номера.

«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*«Аэростар» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки со второго дня тура
  • Экскурсионная программа в соответствии с днями недели
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, кроме завтраков
  • Дополнительные экскурсии:экскурсия по парку «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой» — 2 200 руб. /взрослый, 2 000 руб. /ребенок до 16 летэкскурсия по территории московского Кремля с посещением собора — 2 250 руб. /взрослый, 2 050 руб. /ребенок до 16 лет
  • Экскурсия по парку «Зарядье» с виртуальным туром «Полет над Москвой» — 2 200 руб. /взрослый, 2 000 руб. /ребенок до 16 лет
  • Экскурсия по территории московского Кремля с посещением собора — 2 250 руб. /взрослый, 2 050 руб. /ребенок до 16 лет
  • Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом: 1 200 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7 часов
  • Трансфер ж/д вокзал — гостиница: 2 700 руб. за машину
  • Трансфер гостиница — ж/д вокзал: 2 700 руб. за машину
  • Трансфер аэропорт — гостиница: 3 500 руб. за машину
  • Трансфер гостиница — аэропорт: 3 500 руб. за машину
  • Встреча Нового Года в ресторане отеля:новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняетсяновогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* — 9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет
  • Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняется
  • Новогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* — 9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет
  • Билеты на Новогодние елочные представления, в московские театры и концертные залы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Где происходит встреча?

Встреча с гидом в первый день тура в фойе гостиницы.

Время встречи сообщается дополнительно.

Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».

Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.

Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.

При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.

При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении НЕродителей (бабушки, дедушки, тети, дяди…) требуется письменное согласие от одного из родителей.

Сколько стоит новогодний банкет?

Новогодний банкет в ресторане гостиницы «Заря» 3* — уточняется.

Новогодний банкет в ресторане гостиницы Аэростар 4* (шведский стол с фуршетной подачей, зажигательная программа с ведущим, шоу-балет и дискотека. Детский стол, аниматоры для детей и подростков до 14 лет) —9 000 руб. /взрослый, 4 500 руб. /детский билет до 14 лет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
19 окт 2022
Организация тура достойная, всё что заявлено - выполнено. Спасибо нашему гиду Алле за помощь и интересные рассказы о посещаемых местах. Один минус организаторам, что не оформили тур на 4 ночи с кэшбэк. Пожелание - расширить диапазон экскурсий.
Е
5 окт 2022
Все понравилось
Е
3 авг 2022
Организация тура очень хорошая, гид Алла замечательная женщина, все рассказала и отвечала всегда на все интересующие нас вопросы. Экскурсоводы на экскурсиях тоже показали себя с самой лучшей стороны, грамотные, интересные, познавательные рассказы про просмаиривпемые объекты. Каждый день время пролетало очень быстро и познавательно. Однозначно рекомендую данное сообщество туроператоров, десь работают настоящие специалисты, готовые найти любое решение к поставленной задаче.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елена!
Спасибо за доверие к нашей компании, будем рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов! У нас еще много регионов и туров, можно планировать отдых на несколько лет вперед:)

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