1 день

Прибытие. Станции метро, Храм Христа Спасителя, музей сословий России

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Ориентировочное время начала экскурсионной программы – 10:00.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия по красивейшим станциям Московского метрополитена – признанным истинными объектами культурного наследия.

Вы увидите величественные станции-дворцы из мрамора и гранита, украшенные мозаичными панно, нарядными витражами, барельефами или скульптурными группами.

И это единственное в мире метро, по которому водят экскурсии, как по своеобразному музею!

Посещение Храма Христа Спасителя – кафедрального собора Русской Православной Церкви, главного храма России и крупнейшего собора в Русской Церкви.

Прогулка по Патриаршему мосту является пешеходным и соединяет два берега Москвы-реки у Пречистенской и Берсеневской набережной.

Посещение музея сословий России (по входным билетам), который был открыт 12 июня 2017 года.

Этот музей – об отечественном культурном наследии, о традициях и жизни русского общества до революции 1917 года.

Окончание программы в городе.

Свободное время или за доп. плату:

Посещение Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (входные билеты) – одного из самых крупных музеев России, в котором представлены произведения европейского и мирового искусства с древнейших времен до начала XIX века.

Стоимость 750 руб. /взр., 450 руб. /школьники.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160