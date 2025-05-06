Мои заказы

Первомай в Москве. Экскурсионный тур

Семейный тур по весенней Москве, насыщенный яркими впечатлениями и открытиями для всей семьи.

Первый пункт нашей программы – музей-усадьба «Коломенское», один из самых красивых и исторически значимых музеев Москвы.

Затем вас ждёт
читать дальше

экскурсия на «Мосфильм» – легендарную киностудию, которая является не просто предприятием, а настоящим музеем отечественного кинематографа.

Также вы пройдётесь по уникальным ландшафтам парка «Зарядье», представляющим разные природные зоны России.

Ощутите величие «Парящего моста», 140-метровой арки, изящно проносящейся над Москвой-рекой, с которой открывается захватывающий панорамный вид на Кремль, храмы и современные высотки.

4
1 отзыв
Ближайшие даты:
30
апр

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское»

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в отеле после 14:00.

12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» — бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.

Тематическая экскурсия «Мужская половина дворца царя Алексея Михайловича», во время которой мы пройдем в личные покои царя на мужской половине Дворца и узнаем о частной жизни Алексея Михайловича.

Окончание программы в музее-усадьбе «Коломенское».

Свободное время — народные гуляния, концерты, мероприятия на центральных улицах Москвы.

Самостоятельное возвращение в отель.

2 день

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на автобусе.

Экскурсия на киностудию «Мосфильм» — ведущее кино-предприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.

Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве.

Вы проедете по Садовому и Бульварному кольцу столицы, увидите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой, Триумфальной аркой на Кутузовском проспекте и Домом Правительства России, осмотрите небоскребы «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и другие достопримечательности столицы.

Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культового места, обязательного к посещению всеми гостями города. Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-сити», Храм Христа Спасителя, сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.

Посещение комплекса «Москва-сити» — делового квартала российской столицы, где Вы увидите Краснопресненскую набережную и семиметровый монумент «Древо жизни» работы Эрнста Неизвестного, прогуляетесь по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.

Окончание экскурсионной программы в «Москва-сити».

Свободное время или за доп. плату:

  • подъем на смотровую площадку башни «Федерация» в Москва-сити – самую высокую смотровую площадку Европы, расположенную на 89 этаже небоскреба — 3 100 руб. /взр., 1 900 руб. /дети 7-14 лет.
3 день

Экскурсия по территории Московского Кремля, парк «Зарядье». Отъезд

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.

Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.

В аpxитeктypный aнcaмбль Московского Кремля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.

Пешеходная экскурсия по Красной площади — главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.

Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье», одной из главных достопримечательностей которого является «Парящий мост» в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, с которого открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.

Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель «Максима Панорама» 4* (ст. метро Автозаводская)СтоимостьДоп. ночь
2-местное18 9503 000
1-местное25 2006 000
Доп. место18 9503 000

Варианты проживания

Максима Панорама

2 ночи

Отель «Максима Панорама» 4* находится в оживленном районе в центральной части Москвы по адресу ул. Мастеркова, д. 4. Эта локация располагает удачной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро «Автозаводская». Эта комфортная и современная гостиница отвечает запросам даже самого взыскательного гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому постояльцу является традиционной особенностью всей сети «Maxima».

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.

Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.

Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.

Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: 2 завтрака в гостинице
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии и входные билеты по программе тура
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
  • Дополнительные экскурсии: подъем на смотровую площадку башни «Федерация» в Москва-Сити - 3 100 руб. /взр., 1 900 руб. /дети 7-14 лет
  • Доплата за иностранных туристов
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
Ольга
6 мая 2025
Все прошло хорошо, экскурсионное обслуживание и проживание оправдали надежды.

