Первый пункт нашей программы – музей-усадьба «Коломенское», один из самых красивых и исторически значимых музеев Москвы.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское»
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в отеле после 14:00.
12:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия в музей-усадьбу «Коломенское» — бывшую летнюю резиденцию московских царей и князей, с которой связаны многие события русской истории.
Тематическая экскурсия «Мужская половина дворца царя Алексея Михайловича», во время которой мы пройдем в личные покои царя на мужской половине Дворца и узнаем о частной жизни Алексея Михайловича.
Окончание программы в музее-усадьбе «Коломенское».
Свободное время — народные гуляния, концерты, мероприятия на центральных улицах Москвы.
Самостоятельное возвращение в отель.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм» — ведущее кино-предприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.
Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Москве.
Вы проедете по Садовому и Бульварному кольцу столицы, увидите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой, Триумфальной аркой на Кутузовском проспекте и Домом Правительства России, осмотрите небоскребы «Москва-Сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и другие достопримечательности столицы.
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культового места, обязательного к посещению всеми гостями города. Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-сити», Храм Христа Спасителя, сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.
Посещение комплекса «Москва-сити» — делового квартала российской столицы, где Вы увидите Краснопресненскую набережную и семиметровый монумент «Древо жизни» работы Эрнста Неизвестного, прогуляетесь по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.
Окончание экскурсионной программы в «Москва-сити».
Свободное время или за доп. плату:
- подъем на смотровую площадку башни «Федерация» в Москва-сити – самую высокую смотровую площадку Европы, расположенную на 89 этаже небоскреба — 3 100 руб. /взр., 1 900 руб. /дети 7-14 лет.
Экскурсия по территории Московского Кремля, парк «Зарядье». Отъезд
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте.
Экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади.
В аpxитeктypный aнcaмбль Московского Кремля входят Apxaнгeльcкий, Блaгoвeщeнcкий и Уcпeнcкий coбopы, Пaтpиapший дворец с церковью Двенадцати апостолов, цepкoвь Pизoпoлoжeния, кoлoкoльня Ивaн Beликий и Tepeмнoй двopeц.
Пешеходная экскурсия по Красной площади — главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье», одной из главных достопримечательностей которого является «Парящий мост» в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, с которого открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Окончание программы в центре города.
Свободное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель «Максима Панорама» 4* (ст. метро Автозаводская)
|Стоимость
|Доп. ночь
|2-местное
|18 950
|3 000
|1-местное
|25 200
|6 000
|Доп. место
|18 950
|3 000
Варианты проживания
Максима Панорама
Отель «Максима Панорама» 4* находится в оживленном районе в центральной части Москвы по адресу ул. Мастеркова, д. 4. Эта локация располагает удачной транспортной развязкой, в 3 минутах ходьбы есть станция метро «Автозаводская». Эта комфортная и современная гостиница отвечает запросам даже самого взыскательного гостя. Высокий уровень обслуживания и отношение с особой внимательностью к каждому постояльцу является традиционной особенностью всей сети «Maxima».
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами различной категории, каждый из 123 номеров оборудован системой кондиционирования, электрическими чайниками и всеми необходимыми принадлежностями для чаепития. Помимо этого в распоряжении Гостей находятся мини-холодильник, телефон, телевизор со спутниковым вещанием и ванная комната.
Лобби-бар отеля рассчитан на 24 места, он оформлен в современном стиле с особой утонченностью. Работает он круглосуточно, поэтому здесь можно заказать разнообразные напитки и закуски на любой вкус в любое время.
Для деловых переговоров, встреч, презентаций и тренингов подойдет переговорная комната и конференц-залы «Симоновский» и «Даниловский», каждый из них оснащен самым современным оборудованием и эргономичной мебелью.
Аэропорт «Домодедово» находится в 45 минутах езды на машине. В непосредственной близости к отелю расположено большое число достопримечательностей, к их числу относится Свято-Данилов монастырь.
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: 2 завтрака в гостинице
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии и входные билеты по программе тура
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
- Дополнительные экскурсии: подъем на смотровую площадку башни «Федерация» в Москва-Сити - 3 100 руб. /взр., 1 900 руб. /дети 7-14 лет
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.