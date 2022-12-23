От Рождества до Крещения: новогодние забавы

От Рождества до Крещения

От Рождества до Крещения: новогодние забавы
От Рождества до Крещения: новогодние забавы
От Рождества до Крещения: новогодние забавы
От Рождества до Крещения: новогодние забавы
От Рождества до Крещения: новогодние забавы
Ближайшие даты:
23
дек
29
дек
1
янв
2
янв
6
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Здание Благородного собрания.
  • Театральную площадь в новогоднем наряде.
  • Бывшие доходные дома Копьёвского переулка.
  • Усадьбу Хомяковых
  • Старое здание «Мюр и Мерлиз» (ЦУМ)
  • Гостиницу «Метрополь»
  • Никольскую улицу.
  • Чижевское подворье и очаровательный храм 17 века, затерянный в переулках Китай-города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Рождество в старой Москве всегда отмечали с размахом. Двухнедельные городские гулянья чередовались семейными новогодними торжествами и заканчивались Крещенскими Богослужениями. Столы ломились, бокалы звенели, елки искрились радужными огоньками, а на московских улицах гулянья, балаганы, горячий сбитень и калачи, скоморохи и ряженые, катанье с ледяных горок, фейерверки и иллюминация. Москва за две недели до Крещения погружалась в волшебство новогодних праздников. Мы прогуляемся по центру праздничной Москвы, воссоздадим атмосферу забытых традиций, сравним Москву настоящего и прошлого, а также расскажем:
Как появилась традиция устанавливать елки в домах на Рождество,
Где были елочные базары в Москве,
Какое блюдо было «обязательным» на рождественском столе, а какое на новогоднем,
Как встречали новый год московская аристократия, а как купечество,
Маскарады и что можно делать маске,
Рождественские распродажи в «Мюр и Мерлиз»,
Как мандарин стал атрибутом новогоднего стола,
Какой настоящий рецепт главного новогоднего салата и многое многое другое.

На экскурсии вы увидите:

  • Здание Благородного собрания.
  • Театральную площадь в новогоднем наряде.
  • Бывшие доходные дома Копьёвского переулка.
  • Усадьбу Хомяковых.
  • Старое здание «Мюр и Мерлиз» (ЦУМ).
  • Гостиницу «Метрополь».
  • Никольскую улицу.
  • Чижевское подворье и очаровательный храм 17 века, затерянный в переулках Китай-города.
Закончится наша экскурсия дегустацией вкуснейшего сбитня и коврижки (входит в стоимость) в очаровательной трапезной в самом центре Москвы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионные услуги
  • Дегустация сбитня и коврижки
Что не входит
  • Личные расходы
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Охотный ряд, выход №8
Завершение: Никольская улица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешая
  • Пожалуйста
  • Одевайтесь по погоде и даже еще теплее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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