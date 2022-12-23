Рождество в старой Москве всегда отмечали с размахом. Двухнедельные городские гулянья чередовались семейными новогодними торжествами и заканчивались Крещенскими Богослужениями. Столы ломились, бокалы звенели, елки искрились радужными огоньками, а на московских улицах гулянья, балаганы, горячий сбитень и калачи, скоморохи и ряженые, катанье с ледяных горок, фейерверки и иллюминация. Москва за две недели до Крещения погружалась в волшебство новогодних праздников. Мы прогуляемся по центру праздничной Москвы, воссоздадим атмосферу забытых традиций, сравним Москву настоящего и прошлого, а также расскажем:
Как появилась традиция устанавливать елки в домах на Рождество,
Где были елочные базары в Москве,
Какое блюдо было «обязательным» на рождественском столе, а какое на новогоднем,
Как встречали новый год московская аристократия, а как купечество,
Маскарады и что можно делать маске,
Рождественские распродажи в «Мюр и Мерлиз»,
Как мандарин стал атрибутом новогоднего стола,
Какой настоящий рецепт главного новогоднего салата и многое многое другое.
На экскурсии вы увидите:
- Здание Благородного собрания.
- Театральную площадь в новогоднем наряде.
- Бывшие доходные дома Копьёвского переулка.
- Усадьбу Хомяковых.
- Старое здание «Мюр и Мерлиз» (ЦУМ).
- Гостиницу «Метрополь».
- Никольскую улицу.
- Чижевское подворье и очаровательный храм 17 века, затерянный в переулках Китай-города.
Закончится наша экскурсия дегустацией вкуснейшего сбитня и коврижки (входит в стоимость) в очаровательной трапезной в самом центре Москвы