Рождество в старой Москве всегда отмечали с размахом. Двухнедельные городские гулянья чередовались семейными новогодними торжествами и заканчивались Крещенскими Богослужениями. Столы ломились, бокалы звенели, елки искрились радужными огоньками, а на московских улицах гулянья, балаганы, горячий сбитень и калачи, скоморохи и ряженые, катанье с ледяных горок, фейерверки и иллюминация. Москва за две недели до Крещения погружалась в волшебство новогодних праздников. Мы прогуляемся по центру праздничной Москвы, воссоздадим атмосферу забытых традиций, сравним Москву настоящего и прошлого, а также расскажем:

Как появилась традиция устанавливать елки в домах на Рождество,

Где были елочные базары в Москве,

Какое блюдо было «обязательным» на рождественском столе, а какое на новогоднем,

Как встречали новый год московская аристократия, а как купечество,

Маскарады и что можно делать маске,

Рождественские распродажи в «Мюр и Мерлиз»,

Как мандарин стал атрибутом новогоднего стола,

Какой настоящий рецепт главного новогоднего салата и многое многое другое.

На экскурсии вы увидите:

Здание Благородного собрания.

Театральную площадь в новогоднем наряде.

Бывшие доходные дома Копьёвского переулка.

Усадьбу Хомяковых.

Старое здание «Мюр и Мерлиз» (ЦУМ).

Гостиницу «Метрополь».

Никольскую улицу.

Чижевское подворье и очаровательный храм 17 века, затерянный в переулках Китай-города.

Закончится наша экскурсия дегустацией вкуснейшего сбитня и коврижки (входит в стоимость) в очаровательной трапезной в самом центре Москвы