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и заламинирована для удобства. Карту я сначала показываю и рассказываю про объекты, которые на ней расположены и только потом предлагаю ее участникам экскурсии в руки, чтобы рассмотреть внимательно. Мне жаль, что вы не смогли ее рассмотреть.



Что касается зданий, которые мы рассматриваем в процессе нашей прогулки, здание «Мосторг. Универсальный магазин», именно он является одним из первых уникальных советских торговых центров, который был построен в Москве с целью заменить дореволюционные лавки и ярмарки, в том числе и рождественские рынки, торговля на которых проходила здесь на Пресне. Здание бывшей церкви, мы рассматриваем, потому что этот объект интересен своей историей и в ней проходили в том числе и рождественские службы. Эти два объекта находятся на пути нашей прогулки по «Большой пресненской».



Что касается связи Маяковского и итальянского модельера, в анонсе экскурсии заявлено, про связь с его семьёй, возможно вы пропустили часть этой информации.



Сожалею, что из всей экскурсии вам понравился только заключительный момент с просмотром советских открыток и угощением конфетами.