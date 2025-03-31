Экскурсия «Рождество и Новогодие на Пресне» предлагает уникальную возможность пройтись по историческим местам Москвы, где жили и творили известные личности.
Участники увидят здание заставы кордегардии, универмаг в стиле конструктивизма и дом,
Участники увидят здание заставы кордегардии, универмаг в стиле конструктивизма и дом,
5 причин купить эту экскурсию
- 🎄 Праздничная атмосфера Пресни
- 🏛 Исторические здания и места
- 📚 Интересные факты о жителях
- 🎨 Коллекция открыток СССР
- 📸 Фото для соцсетей
Что можно увидеть
- Здание заставы кордегардии
- Универмаг в стиле конструктивизма
- Дом Кочубея
- Лакокрасочная фабрика братьев Мамонтовых
Описание экскурсии
Вы увидите здание заставы кордегардии — бывшее караульное помещение Камер-Коллежского вала.
Рассмотрите большие окна-витрины универмага в стиле конструктивизма, который построили архитекторы Веснины.
Пройдёте мимо дома Кочубея, где проживал Маяковский с мамой и сёстрами. Поэт посвятил этому дому строки: «Я живу на Большой Пресне, 36–24. Место спокойненькое, тихонькое».
Исследуете территорию лакокрасочной фабрики братьев Мамонтовых — одну из первых и крупнейших в России. Часть промышленных зданий из красного кирпича сохранилась до наших дней.
А ещё:
- Разберётесь, где проходила граница города
- Пройдёте тропинками, которыми ходил Маяковский, и выясните, почему он носил в кармане кусок мыла
- Услышите, за что фабрика Мамонтовых получила на Всемирной выставке 1900 года в Париже золотую и бронзовую медали
- Загадаете заветные желания и, чтобы они непременно сбылись, потрёте чугунные носики джентльменов
- Сделаете с помощью гида незабываемые фото для соцсетей на смартфон
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
- Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате (подробности уточняйте в переписке с гидом)
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|945 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Улица 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 87 туристов
Привет, дорогие друзья! Позвольте представиться, меня зовут Людмила. Я дипломированный гид-экскурсовод. Моя семья более 100 лет проживает на Пресне, и я готова поделиться с вами интересной информацией и воспоминаниями о той уже ушедшей Москве и познакомить вас с современным городом в разрезе эпох. Записывайтесь на экскурсии, буду рада знакомству. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ю
Юлия
31 мар 2025
Очень понравилось на экскурсии вместе с Людмилой. Познавательно, интересно, интерактивно. Большое спасибо, приду еще и буду рекомендовать друзьям!
М
Маргарита
31 мар 2025
Благодарю, было интересно и есть то что меня сильно удивило ☺️
Елена
30 мар 2025
Отличная экскурсия 30.03.2025 г! Очень много интересной и полезной информации, прошлись по насыщенному маршруту на Красной Пресне. Благодарность Людмиле за те знания, которыми она поделилась и места, которое показала. Рекомендую!!
Наталья
15 мар 2025
Людмила очень приятная и знающая девушка. Любовь к городу, его истории и знание материала подкупают. Очень комфорно прогулялись, несмотря на прохладную погоду - Людмила подсказала, где купить вкусный горячий кофе))) Не хотелось расставаться! Пойдем обязательно на новые экскурсии Людмилы!
О
Ольга
19 янв 2025
Вчера побывали на интересной и содержательной экскурсии Рождество и Новогодние на Пресне. Благодаря Людмиле как будто побывали в увлекательнейшем путешествии во времени. Узнали как отмечали Новый год и Рождество на
Наталья
13 янв 2025
Чудесная экскурсия в канун старого нового года! Людмила очень душевный и увлекательный экскурсовод, район открылся и заиграл новыми смыслами после этой экскурсии! Жду с нетерпением новых экскурсий)
Ирина
13 янв 2025
Было время до поезда 31 декабря, решили сходить послушать экскурсию про Новый год и Рождество. Экскурсовод старается, как человек приятная, но оцениваю я, как специалиста, поэтому выше трёх звёзд поставить
Людмила
Ответ организатора:
Ирина, я сожалею, что мне не удалось оправдать ваши ожидания от экскурсии.
Отвечу аргументированно:
Карта местности распечатана в цвете, в формате А4
Отвечу аргументированно:
Карта местности распечатана в цвете, в формате А4
А
Антон
8 янв 2025
Людмила, спасибо Вам за оригинальный сценарий экскурсии в таком неприметном на первый взгляд уголке города. Благодаря своей осведомленности, знаниям истории района, грамотной речи и приятной подаче материала, она располагает к себе группу и обеспечивает приятную и интересную прогулку по городу. Будем ждать от Вас новых маршрутов, чтобы встретиться снова!
A
Alena
7 янв 2025
Экскурсия оказалась очень познавательной и интересной, благодаря Людмиле, узнали о Пресне много нового и увидели её совершенно с другой стороны. Экскурсию рекомендую, а Людмиле отдельная благодарность за увлекательный материал!!!
Т
Тимур
7 янв 2025
Огромная благодарность Людмиле за интересную и содержательную экскурсию! Подача информации и содержание прекрасные, Людмила отвечает на все интересующие вопросы!
Е
Елена
7 янв 2025
Интересная, познавательная экскурсия с Людмилой! Много неизвестных фактов из жизни семьи В. Маяковского. С удовольствием прошли по улочкам Красной Пресни. Рекомендуем посетить.
Д
Диана
6 янв 2025
Интересная экскурсия, спасибо Людмилле
Марина
5 янв 2025
Прекрасная экскурсия! Интересно было узнать про этот район Москвы, и даже погода не помешала насладиться и получить новые знания!
Людмила, благодарю 🙏
Людмила, благодарю 🙏
А
Анастасия
1 янв 2025
Спасибо Людмиле за проведенное время на экскурсии! В особенности за интересное повествование о жизни и семье Маяковского, чтение стихов поэта, который он написал, живя в доме на Пресне. На фоне
Е
Евгения
1 янв 2025
Большое спасибо Людмиле. Интересно, содержательно.
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