Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне

Погрузитесь в атмосферу рождественских праздников на Пресне! Узнайте, как отмечали Рождество и Новый год в Москве, и раскройте секреты знаменитых жителей района
Экскурсия «Рождество и Новогодие на Пресне» предлагает уникальную возможность пройтись по историческим местам Москвы, где жили и творили известные личности.

Участники увидят здание заставы кордегардии, универмаг в стиле конструктивизма и дом,
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где проживал Маяковский.

В программе также посещение территории лакокрасочной фабрики братьев Мамонтовых и рассказ о рождественских ярмарках XVIII века.

Узнайте, как украшали первую ель и за что фабрика Мамонтовых получила медали на Всемирной выставке в Париже. Прогулка будет интересна взрослым и детям от 14 лет

4.9
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎄 Праздничная атмосфера Пресни
  • 🏛 Исторические здания и места
  • 📚 Интересные факты о жителях
  • 🎨 Коллекция открыток СССР
  • 📸 Фото для соцсетей
Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне
Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне
Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне
Время начала: 12:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Здание заставы кордегардии
  • Универмаг в стиле конструктивизма
  • Дом Кочубея
  • Лакокрасочная фабрика братьев Мамонтовых

Описание экскурсии

Вы увидите здание заставы кордегардии — бывшее караульное помещение Камер-Коллежского вала.

Рассмотрите большие окна-витрины универмага в стиле конструктивизма, который построили архитекторы Веснины.

Пройдёте мимо дома Кочубея, где проживал Маяковский с мамой и сёстрами. Поэт посвятил этому дому строки: «Я живу на Большой Пресне, 36–24. Место спокойненькое, тихонькое».

Исследуете территорию лакокрасочной фабрики братьев Мамонтовых — одну из первых и крупнейших в России. Часть промышленных зданий из красного кирпича сохранилась до наших дней.

А ещё:

  • Разберётесь, где проходила граница города
  • Пройдёте тропинками, которыми ходил Маяковский, и выясните, почему он носил в кармане кусок мыла
  • Услышите, за что фабрика Мамонтовых получила на Всемирной выставке 1900 года в Париже золотую и бронзовую медали
  • Загадаете заветные желания и, чтобы они непременно сбылись, потрёте чугунные носики джентльменов
  • Сделаете с помощью гида незабываемые фото для соцсетей на смартфон

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате (подробности уточняйте в переписке с гидом)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет945 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Улица 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Юлия)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Юлия)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Юлия)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Юлия)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Юлия)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Юлия)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Елена)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Елена)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Елена)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Елена)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Наталья)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Наталья)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Наталья)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Наталья)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Наталья)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Наталья)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Наталья)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Alena)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Alena)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Alena)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Alena)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Alena)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Alena)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Елена)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Марина)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Марина)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Марина)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Анастасия)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Анастасия)Маяковские и Мамонтовы: жизнь двух великих династий на Пресне (Анастасия)
Ю
31 мар 2025
Очень понравилось на экскурсии вместе с Людмилой. Познавательно, интересно, интерактивно. Большое спасибо, приду еще и буду рекомендовать друзьям!
Очень понравилось на экскурсии вместе с Людмилой. Познавательно, интересно, интерактивно. Большое спасибо, приду еще и буду рекомендовать друзьям!Очень понравилось на экскурсии вместе с Людмилой. Познавательно, интересно, интерактивно. Большое спасибо, приду еще и буду рекомендовать друзьям!Очень понравилось на экскурсии вместе с Людмилой. Познавательно, интересно, интерактивно. Большое спасибо, приду еще и буду рекомендовать друзьям!Очень понравилось на экскурсии вместе с Людмилой. Познавательно, интересно, интерактивно. Большое спасибо, приду еще и буду рекомендовать друзьям!Очень понравилось на экскурсии вместе с Людмилой. Познавательно, интересно, интерактивно. Большое спасибо, приду еще и буду рекомендовать друзьям!Очень понравилось на экскурсии вместе с Людмилой. Познавательно, интересно, интерактивно. Большое спасибо, приду еще и буду рекомендовать друзьям!
М
31 мар 2025
Благодарю, было интересно и есть то что меня сильно удивило ☺️
Елена
30 мар 2025
Отличная экскурсия 30.03.2025 г! Очень много интересной и полезной информации, прошлись по насыщенному маршруту на Красной Пресне. Благодарность Людмиле за те знания, которыми она поделилась и места, которое показала. Рекомендую!!
Отличная экскурсия 30.03.2025 г! Очень много интересной и полезной информации, прошлись по насыщенному маршруту на КраснойОтличная экскурсия 30.03.2025 г! Очень много интересной и полезной информации, прошлись по насыщенному маршруту на КраснойОтличная экскурсия 30.03.2025 г! Очень много интересной и полезной информации, прошлись по насыщенному маршруту на КраснойОтличная экскурсия 30.03.2025 г! Очень много интересной и полезной информации, прошлись по насыщенному маршруту на Красной
Наталья
15 мар 2025
Людмила очень приятная и знающая девушка. Любовь к городу, его истории и знание материала подкупают. Очень комфорно прогулялись, несмотря на прохладную погоду - Людмила подсказала, где купить вкусный горячий кофе))) Не хотелось расставаться! Пойдем обязательно на новые экскурсии Людмилы!
Людмила очень приятная и знающая девушка. Любовь к городу, его истории и знание материала подкупают. ОченьЛюдмила очень приятная и знающая девушка. Любовь к городу, его истории и знание материала подкупают. ОченьЛюдмила очень приятная и знающая девушка. Любовь к городу, его истории и знание материала подкупают. ОченьЛюдмила очень приятная и знающая девушка. Любовь к городу, его истории и знание материала подкупают. ОченьЛюдмила очень приятная и знающая девушка. Любовь к городу, его истории и знание материала подкупают. ОченьЛюдмила очень приятная и знающая девушка. Любовь к городу, его истории и знание материала подкупают. ОченьЛюдмила очень приятная и знающая девушка. Любовь к городу, его истории и знание материала подкупают. Очень
О
19 янв 2025
Вчера побывали на интересной и содержательной экскурсии Рождество и Новогодние на Пресне. Благодаря Людмиле как будто побывали в увлекательнейшем путешествии во времени. Узнали как отмечали Новый год и Рождество на
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Руси и мире в прошлом, как появились эти наши самые любимые праздники. Погуляли по Пресне, увидели Москву глазами её именитых жителей. Теперь смотрю на эти дома, дворы и переулочки совсем по-другому, как многого мы не замечаем, когда просто пробегаем мимо по своим делам. А в этом доме оказывается жили Маяковские и теперь здесь музей-квартира, а здесь был старинный храм со своей особой судьбой, а в этом доме сохранилась необычная чугунная лестница с коваными перилами… В общем благодаря Людмиле, профессионалу своего дела и при этом очень приятной и милой девушке, узнали очень много нового и интересного, классно и с пользой провели время. Надо ходить на экскурсии чаще.

Наталья
13 янв 2025
Чудесная экскурсия в канун старого нового года! Людмила очень душевный и увлекательный экскурсовод, район открылся и заиграл новыми смыслами после этой экскурсии! Жду с нетерпением новых экскурсий)
Ирина
13 янв 2025
Было время до поезда 31 декабря, решили сходить послушать экскурсию про Новый год и Рождество. Экскурсовод старается, как человек приятная, но оцениваю я, как специалиста, поэтому выше трёх звёзд поставить
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оценку нет желания.
Абсолютно нет структуры рассказа. Экскурсия должна быть построена таким образом, чтобы в голове тут же сложилась картинка, последовательное повествование, плюс должны быть изложены факты, которые намертво запоминаются. Например, хорошо запоминается рассказ про то, как Маяковский праздновал новый год, и совершенно не поняла, зачем нам смотреть какой-то старый универмаг и здание бывшей церкви (таких церквей по Москве пруд пруди). Про связь Маяковского и Армани не рассказали, про Рождество было дико мало, ощущения праздника, в общем, экскурсия не создала. Экскурсовод живёт в этом районе, и ощущение, что решила на этой почве экскурсию состряпать. Но тогда нужно очень грамотно простроить маршрут, связать несвязуемое, чтобы получился эффект цельного рассказа. Показывали карту района - ну, ничего же непонятно, очень мелко. Ее нужно сделать красочной и доступной для быстрого понимания. Речь сбивчивая, цитата:"И в один прекрасный день, хотя для рабочих он был совсем не прекрасный" - улыбнуло. В общем, тема интересная, подача на троечку. Если экскурсовод доработает материал, порепетирует над подачей - будет интересно. Понравилась только концовка экскурсии, мы смотрели альбом с советскими открытками и угостились конфетами, такое я люблю.

Людмила
Людмила
Ответ организатора:
Ирина, я сожалею, что мне не удалось оправдать ваши ожидания от экскурсии.
Отвечу аргументированно:

Карта местности распечатана в цвете, в формате А4
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и заламинирована для удобства. Карту я сначала показываю и рассказываю про объекты, которые на ней расположены и только потом предлагаю ее участникам экскурсии в руки, чтобы рассмотреть внимательно. Мне жаль, что вы не смогли ее рассмотреть.

Что касается зданий, которые мы рассматриваем в процессе нашей прогулки, здание «Мосторг. Универсальный магазин», именно он является одним из первых уникальных советских торговых центров, который был построен в Москве с целью заменить дореволюционные лавки и ярмарки, в том числе и рождественские рынки, торговля на которых проходила здесь на Пресне. Здание бывшей церкви, мы рассматриваем, потому что этот объект интересен своей историей и в ней проходили в том числе и рождественские службы. Эти два объекта находятся на пути нашей прогулки по «Большой пресненской».

Что касается связи Маяковского и итальянского модельера, в анонсе экскурсии заявлено, про связь с его семьёй, возможно вы пропустили часть этой информации.

Сожалею, что из всей экскурсии вам понравился только заключительный момент с просмотром советских открыток и угощением конфетами.

А
8 янв 2025
Людмила, спасибо Вам за оригинальный сценарий экскурсии в таком неприметном на первый взгляд уголке города. Благодаря своей осведомленности, знаниям истории района, грамотной речи и приятной подаче материала, она располагает к себе группу и обеспечивает приятную и интересную прогулку по городу. Будем ждать от Вас новых маршрутов, чтобы встретиться снова!
A
7 янв 2025
Экскурсия оказалась очень познавательной и интересной, благодаря Людмиле, узнали о Пресне много нового и увидели её совершенно с другой стороны. Экскурсию рекомендую, а Людмиле отдельная благодарность за увлекательный материал!!!
Экскурсия оказалась очень познавательной и интересной, благодаря Людмиле, узнали о Пресне много нового и увидели еёЭкскурсия оказалась очень познавательной и интересной, благодаря Людмиле, узнали о Пресне много нового и увидели еёЭкскурсия оказалась очень познавательной и интересной, благодаря Людмиле, узнали о Пресне много нового и увидели еёЭкскурсия оказалась очень познавательной и интересной, благодаря Людмиле, узнали о Пресне много нового и увидели еёЭкскурсия оказалась очень познавательной и интересной, благодаря Людмиле, узнали о Пресне много нового и увидели еёЭкскурсия оказалась очень познавательной и интересной, благодаря Людмиле, узнали о Пресне много нового и увидели её
Т
7 янв 2025
Огромная благодарность Людмиле за интересную и содержательную экскурсию! Подача информации и содержание прекрасные, Людмила отвечает на все интересующие вопросы!
Е
7 янв 2025
Интересная, познавательная экскурсия с Людмилой! Много неизвестных фактов из жизни семьи В. Маяковского. С удовольствием прошли по улочкам Красной Пресни. Рекомендуем посетить.
Интересная, познавательная экскурсия с Людмилой! Много неизвестных фактов из жизни семьи В. Маяковского. С удовольствием прошли
Д
6 янв 2025
Интересная экскурсия, спасибо Людмилле
Марина
5 янв 2025
Прекрасная экскурсия! Интересно было узнать про этот район Москвы, и даже погода не помешала насладиться и получить новые знания!
Людмила, благодарю 🙏
Прекрасная экскурсия! Интересно было узнать про этот район Москвы, и даже погода не помешала насладиться и получить новые знания!Прекрасная экскурсия! Интересно было узнать про этот район Москвы, и даже погода не помешала насладиться и получить новые знания!Прекрасная экскурсия! Интересно было узнать про этот район Москвы, и даже погода не помешала насладиться и получить новые знания!
А
1 янв 2025
Спасибо Людмиле за проведенное время на экскурсии! В особенности за интересное повествование о жизни и семье Маяковского, чтение стихов поэта, который он написал, живя в доме на Пресне. На фоне
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украшенных елочек и заснеженной Москвы, Людмила рассказала, как праздновали новый год наши предки, что придавало особенной атмосферы. Отдельное спасибо за угощение конфетами и трогательные истории о своей семье, которые с давних пор проживали в данном квартале и трудились на благо нашей страны на местной лакокрасочной фабрике. Было очень душевно и уютно, что и хочется испытывать в новогодние праздники!

Спасибо Людмиле за проведенное время на экскурсии! В особенности за интересное повествование о жизни и семьеСпасибо Людмиле за проведенное время на экскурсии! В особенности за интересное повествование о жизни и семьеСпасибо Людмиле за проведенное время на экскурсии! В особенности за интересное повествование о жизни и семье
Е
1 янв 2025
Большое спасибо Людмиле. Интересно, содержательно.

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