От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях

Гуляем по нарядному центру, пьем сбитень, закусываем баранками - и слушаем новогодние истории

5
4 отзыва
Наступает зимняя пора, и Москва, кружась в снежном танце, потихоньку прихорашивается к встрече Нового года и Рождества.

Любуясь Красной и Театральной площадями, заглядывая в тихие уголки шумной Никольской, вы узнаете о ёлочных традициях в царской и советской России. В уютной пекарне согреемся чаем и почитаем старинные открытки. И не забудем о главном новогоднем салате — у «Оливье» есть свои секреты.
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
От Рождества до Ёлки: о зимних праздниках и их традициях
Ближайшие даты:
25
дек
2
янв
4
янв
6
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

«Ёлки-палки» и другие ёлочные истории

Вы раскроете значение этого выражения и услышите, как при Петре I было принято встречать Новый Год. Я расскажу о Великой Княгине, которая привезла к нам традицию наряжать дома ёлки, и объясню, что же это за обычай такой — разграбление рождественского дерева. А с героями произведения Ивана Шмелёва «Лето Господне» отправимся на ёлочный базар и выясним, что там нужно было обязательно купить, помимо хвойного дерева.

Зимний праздник в старину — как это было?

Чтобы погрузиться в былую эпоху, мы вспомним рассказы о Рождестве Чехова, Куприна и других классиков. У Никольской башни поговорим о прототипе Санты-Клауса. В середине маршрута заглянем в уютную пекарню, попьем чаю с вкуснейшей выпечкой и почитаем старые новогодние открытки с поздравлениями разных столетий. Кроме того, попутно я покажу магазин, где люди могли попасть в капкан, а в примерочных горели уличные газовые фонари.

Новый год по-советски

Полюбуемся зданием, где впервые провели Ёлку для советских детей. Вы выясните, почему с 1927 года она в СССР была под запретом и кто же был тем добрым волшебником, который вернул ее ребятишкам в 1935 году. Кто вместо Деда Мороза поздравлял детей с Новым годом в 60-е годы и как создавался новогодний киношедевр, который в 1957 году посмотрели 50 млн. человек? Узнаете на встрече! И конечно, не забудем о легенде советского стола — в деревне один ингредиент для «Оливье» считался деликатесом. Подумаем, что это мог быть за продукт.

Приходите — будет душевно, весело и очень интересно! А после экскурсии каждый участник получит приятный сюрприз.

Организационные детали

Напитки и выпечка в пекарне оплачивается самостоятельно.

Выберите дату при бронировании

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Ю
12 дек 2022
Добрый день. Отличная экскурсия с Екатериной. Маршрут разработан хорошо, ходить немного, но интересно. Не переживайте, что вы замерзнете, тк вы посетите чудесную пекарню, где можно согреться облепиховым чаем или выпить кофе с булочкой.
Узнали много интересного о традициях празднования нового года и рождества, о их зарождении. Екатерина прекрасный рассказчик. Спасибо
P.S небольшой, но очень приятный сюрприз в конце от организатора
Ж
12 дек 2022
Экскурсия для тех, кто хочет создать предновогоднее настроение, погрузиться в волшебство праздника, вспомнить атмосферу Нового года своей семьи. И все это удалось Екатерине. Экскурсия продумана таким образом, чтобы участники группы не замёрзли, прогулялись по Красной площади, Никольской, увидели убранство города к празднику, а затем согрелись сбитнем в пекарне. Потом экскурсия снова продолжилась на улице. Было продумано много разных сюрпризных моментов, заданий и подарочков! Благодарю и Рекомендую!,
Н
11 дек 2022
Катя приятный душевный гид. Видно, что у нее много знаний по теме и отличная подготовка к экскурсии. С собой у Екатерины были артефакты, она показывала необычные городские детали, в конце мы играли в игру. На маршруте была остановка в приятной кофейне. Она позаботилась и о подарках для гостей. Это не просто экскурсия, а настоящее представление! Мы с подругами остались под впечатлением. Благодарю 🌷🌷🌷
Катя приятный душевный гид. Видно, что у нее много знаний по теме и отличная подготовка к
А
11 дек 2022
Были на экскурсии с Екатериной 3 декабря. Очень понравилось! Дети остались очень довольны. Отметили, что Екатерина рассказала много интересного из истории празднования Рождества и Нового года, а также истории тех мест Москвы, по которым мы прогулялись. Слова сына: «Было очень интересно! О таком не пишут в учебниках истории!» А в конце экскурсии нас ждал небольшой сюрприз - не расскажу, чтобы всем было интересно!;)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏛История и архитектура☃️Зимние🎄Новогодние 2023Театральная площадь🗽Популярные местаНикольская улица

Похожие туры в Москве

Новогодние секреты в центре Москвы
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
4.5
2 отзыва
Новогодние секреты в центре Москвы
Зарядиться настроением среди украшенных улиц и услышать самое любопытное о главном празднике страны
у станции м. Театральная
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
5 000 за всё до 4 чел.
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Anna
Anna
5
1 отзыв
Тёплая новогодняя прогулка по Москве
Заглянуть в самые нарядные уголки столицы, узнать о традициях Нового года - и совсем не замерзнуть
на Манежной площади
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
6 000 за всё до 10 чел.
Москва новогодняя - как начинался любимый праздник
4.5 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 47 чел.
Организатор экскурсии Лера
Лера
5
1 отзыв
Москва новогодняя - как начинался любимый праздник
Как и почему начали праздновать Новый год
Новорязанская улица
от 18 000 за всё до 3 чел.
По новогодней Москве - на автомобиле
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.6
9 отзывов
Часто заказывают
По новогодней Москве - на автомобиле
Прокатиться по самым нарядным уголкам столицы и открыть секреты любимого праздника
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
6 200 за всё до 4 чел.
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
4.9
31 отзыв
Прогулка с Дедом Морозом по новогодней Москве
Полюбоваться видами нарядного города и почувствовать настроение праздника
метро Охотный ряд
24 дек
25 дек
30 дек
31 дек
8 000 за всё до 10 чел.
Новогоднее настроение в Москве
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Новогоднее настроение в Москве
Открыть традиции любимого праздника сквозь века на легкой прогулке по нарядному центру
в районе метро Трубная
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
6 500 за всё до 6 чел.
По новогоднему Арбату
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5
1 отзыв
По новогоднему Арбату
Исследовать нарядные переулки и услышать самое любопытное из истории праздника
у метро Арбатская
20 дек
21 дек
23 дек
24 дек
6 500 за всё до 6 чел.
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
до 6 чел.
Организатор экскурсии Вика
Вика
4.4
7 отзывов
По новогодней Москве с детьми: экскурсия-квест
Погулять по сияющему центру города в компании Снегурочки и узнать об истории любимых праздников
В районе метро Маяковская
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
8 000 за всё до 6 чел.
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
1.5 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
5
2 отзыва
Фотоэкскурсия по новогодней Москве
Услышать зимние истории столицы и прогуляться по Зарядью, ГУМу и Красной площади с гидом-фотографом
у метро Китай-Город
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
55004 950 за всё до 4 чел.
Новогодняя сказка
1.5 часа
Групповая
до 70 чел.
Организатор экскурсии Дарим
Дарим
4.9
11 отзывов
Новогодняя сказка
Москва в Новогоднюю ночь зажигает все свои волшебные фонари
СТ.М. Охотный ряд
Сегодня
23 дек
24 дек
30 дек
900 за 1 человека
«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Светлана и Татьяна
Светлана и Татьяна
Нет отзывов
«Как-то раз под Новый год…». Прогулка по Москве, чаепитие и немного магии
Открыть историю зимних праздников, гуляя по небанальному маршруту
в районе метро Кропоткинская
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
6 500 за всё до 5 чел.
Огни и сюжеты новогодней Москвы
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
5
1 отзыв
Огни и сюжеты новогодней Москвы
Полюбоваться городом в ожидании чудес и узнать, как отмечали праздники в прошлом
в районе метро Охотный ряд
22 дек
24 дек
28 дек
29 дек
5 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🧭
ТАМ