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Описание
Что вас ожидает
«Ёлки-палки» и другие ёлочные истории
Вы раскроете значение этого выражения и услышите, как при Петре I было принято встречать Новый Год. Я расскажу о Великой Княгине, которая привезла к нам традицию наряжать дома ёлки, и объясню, что же это за обычай такой — разграбление рождественского дерева. А с героями произведения Ивана Шмелёва «Лето Господне» отправимся на ёлочный базар и выясним, что там нужно было обязательно купить, помимо хвойного дерева.
Зимний праздник в старину — как это было?
Чтобы погрузиться в былую эпоху, мы вспомним рассказы о Рождестве Чехова, Куприна и других классиков. У Никольской башни поговорим о прототипе Санты-Клауса. В середине маршрута заглянем в уютную пекарню, попьем чаю с вкуснейшей выпечкой и почитаем старые новогодние открытки с поздравлениями разных столетий. Кроме того, попутно я покажу магазин, где люди могли попасть в капкан, а в примерочных горели уличные газовые фонари.
Новый год по-советски
Полюбуемся зданием, где впервые провели Ёлку для советских детей. Вы выясните, почему с 1927 года она в СССР была под запретом и кто же был тем добрым волшебником, который вернул ее ребятишкам в 1935 году. Кто вместо Деда Мороза поздравлял детей с Новым годом в 60-е годы и как создавался новогодний киношедевр, который в 1957 году посмотрели 50 млн. человек? Узнаете на встрече! И конечно, не забудем о легенде советского стола — в деревне один ингредиент для «Оливье» считался деликатесом. Подумаем, что это мог быть за продукт.
Приходите — будет душевно, весело и очень интересно! А после экскурсии каждый участник получит приятный сюрприз.
Организационные детали
Напитки и выпечка в пекарне оплачивается самостоятельно.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Москве
Провела 26 экскурсий для 50 туристов
Меня зовут Екатерина, я живу в Москве уже 17 лет. Прочитав книгу Гиляровского, влюбилась в Москву и теперь хочу делиться с вами интересными местами и деталями города. Я очень люблю историю, а историю Москвы особенно. Люблю городские легенды и переплетение судеб. Прогулки со мной увлекательны, наполнены дружественной атмосферой, вкусными сюрпризами и артефактами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
12 дек 2022
Добрый день. Отличная экскурсия с Екатериной. Маршрут разработан хорошо, ходить немного, но интересно. Не переживайте, что вы замерзнете, тк вы посетите чудесную пекарню, где можно согреться облепиховым чаем или выпить кофе с булочкой. Узнали много интересного о традициях празднования нового года и рождества, о их зарождении. Екатерина прекрасный рассказчик. Спасибо P.S небольшой, но очень приятный сюрприз в конце от организатора
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Жанна
12 дек 2022
Экскурсия для тех, кто хочет создать предновогоднее настроение, погрузиться в волшебство праздника, вспомнить атмосферу Нового года своей семьи. И все это удалось Екатерине. Экскурсия продумана таким образом, чтобы участники группы не замёрзли, прогулялись по Красной площади, Никольской, увидели убранство города к празднику, а затем согрелись сбитнем в пекарне. Потом экскурсия снова продолжилась на улице. Было продумано много разных сюрпризных моментов, заданий и подарочков! Благодарю и Рекомендую!,
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Николай
11 дек 2022
Катя приятный душевный гид. Видно, что у нее много знаний по теме и отличная подготовка к экскурсии. С собой у Екатерины были артефакты, она показывала необычные городские детали, в конце мы играли в игру. На маршруте была остановка в приятной кофейне. Она позаботилась и о подарках для гостей. Это не просто экскурсия, а настоящее представление! Мы с подругами остались под впечатлением. Благодарю 🌷🌷🌷
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Анастасия
11 дек 2022
Были на экскурсии с Екатериной 3 декабря. Очень понравилось! Дети остались очень довольны. Отметили, что Екатерина рассказала много интересного из истории празднования Рождества и Нового года, а также истории тех мест Москвы, по которым мы прогулялись. Слова сына: «Было очень интересно! О таком не пишут в учебниках истории!» А в конце экскурсии нас ждал небольшой сюрприз - не расскажу, чтобы всем было интересно!;)