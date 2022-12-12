Наступает зимняя пора, и Москва, кружась в снежном танце, потихоньку прихорашивается к встрече Нового года и Рождества. Любуясь Красной и Театральной площадями, заглядывая в тихие уголки шумной Никольской, вы узнаете о ёлочных традициях в царской и советской России. В уютной пекарне согреемся чаем и почитаем старинные открытки. И не забудем о главном новогоднем салате — у «Оливье» есть свои секреты.

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Описание

Что вас ожидает

«Ёлки-палки» и другие ёлочные истории

Вы раскроете значение этого выражения и услышите, как при Петре I было принято встречать Новый Год. Я расскажу о Великой Княгине, которая привезла к нам традицию наряжать дома ёлки, и объясню, что же это за обычай такой — разграбление рождественского дерева. А с героями произведения Ивана Шмелёва «Лето Господне» отправимся на ёлочный базар и выясним, что там нужно было обязательно купить, помимо хвойного дерева.

Зимний праздник в старину — как это было?

Чтобы погрузиться в былую эпоху, мы вспомним рассказы о Рождестве Чехова, Куприна и других классиков. У Никольской башни поговорим о прототипе Санты-Клауса. В середине маршрута заглянем в уютную пекарню, попьем чаю с вкуснейшей выпечкой и почитаем старые новогодние открытки с поздравлениями разных столетий. Кроме того, попутно я покажу магазин, где люди могли попасть в капкан, а в примерочных горели уличные газовые фонари.

Новый год по-советски

Полюбуемся зданием, где впервые провели Ёлку для советских детей. Вы выясните, почему с 1927 года она в СССР была под запретом и кто же был тем добрым волшебником, который вернул ее ребятишкам в 1935 году. Кто вместо Деда Мороза поздравлял детей с Новым годом в 60-е годы и как создавался новогодний киношедевр, который в 1957 году посмотрели 50 млн. человек? Узнаете на встрече! И конечно, не забудем о легенде советского стола — в деревне один ингредиент для «Оливье» считался деликатесом. Подумаем, что это мог быть за продукт.

Приходите — будет душевно, весело и очень интересно! А после экскурсии каждый участник получит приятный сюрприз.

Организационные детали

Напитки и выпечка в пекарне оплачивается самостоятельно.