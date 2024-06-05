И Ирина 9 секретов Никольской улицы Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!

Л Лидия Москва для кофеманов Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.

О Олеся Фотопрогулка в огнях столицы читать дальше и креатив Александра творил чудеса! Интересно, весело, душевно и заботливо!!! Очень ждем фото с прогулки и точно еще не раз хотели бы прогуляться в компании Александра! Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив

А Александр Парадная Москва: прогулка с фотографом Всё хорошо, нам понравилось. Фото качественные и места/фоны для фото классные. Спасибо!

К Кристина Променад по классической Москве в мини-группе Супер экскурсия! Мы были семьей: мама, папа и сын 12 лет, было безумно интересно всем! Очень комфортно, говорили обо всём! Рекомендую всем!!!

В Виктория Москва: от уличных калачей до палат Романовых читать дальше драмы известных семей и деятелей. Впечатляет очень рассказ, летописи идут друг за другом, хочется слушать бесконечно! Спасибо большое, от души рекомендую тем, кто любит и хочет быть ближе к истории! Татьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление города как столицы, биографии и

О Ольга Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу читать дальше старинного наследия из истории (не буду спойлерить, чего именно). Мы много общались и обсуждали исторические моменты и вместо 2-х часов Наталья задержалась с мной на 3,5ч! Спасибо огромное! Это очень ценно! Рекомендую! Благодарю за такую 3D экскурсию! Вся прогулка сопровождалась помимо интересного рассказа, еще и демонстрацией фото на планшете, а также кусочком

И Ирина 9 секретов Никольской улицы Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили большое удовольствие. Интересно, познавательно, много нового узнали о знакомых, казалось бы, местах. Очень профессиональный гид, отличный рассказчик, историк! Рекомендуем путешественникам всех возрастов.

И Игорь Парадная Москва: прогулка с фотографом Прогулялись с Иваном по центру Москвы, незаурядная беседа, весьма содержательная, много исторических моментов обсудили, подача материала легкая и комфортная, прекрасный рассказчик без занудства.