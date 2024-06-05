1 чел.
По популярности
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Популярное предложение
Парадная Москва: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте для себя красоту Москвы через объектив камеры! Наша фото-прогулка подарит вам не только знания, но и великолепные снимки
Начало: В районе метро Китай-Город
9 июня в 10:30
10 июня в 10:00
61005 490₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Променад по классической Москве: групповая экскурсия
Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы
Начало: В районе Красной площади
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
1 550₽ за человека
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Экспресс-фотосессия на Красной площади: красота Москвы в каждом кадре
Захватите дух столицы в профессиональных снимках с экспресс-фотосессией на Красной площади. Впечатления и качество гарантированы
Начало: У входа в ГУМ
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых
Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии
Начало: У метро «Китай город»
9 июня в 14:00
14 июня в 12:00
670₽ за человека
Квест
1.5 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад
Начало: У Старой башни Китай-города, станция метро Театрал...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве
Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории
Начало: У метро Площадь революции
Завтра в 17:00
11 июня в 16:00
700₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Москва для кофеманов: путешествие от руссиано до свекольного латте
Погрузитесь в мир кофе в Москве: от исторических кофеен до современных бариста. Экскурсия для истинных ценителей
Начало: В районе метро Площадь Революции
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
ГУМ - от рядов до пассажа: погружение в историю в мини-группе
Познайте историю ГУМа на Красной площади, от деревянных лавок до великолепного пассажа, в увлекательной экскурсии для мини-групп
Начало: На Никольской улице
9 июня в 17:00
13 июня в 19:00
890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Святыни Москвы: уникальное путешествие от Красной площади до храма под Вязом
Погрузитесь в мир православных святынь Москвы, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и духовное значение
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
от 1 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Москва
Красная площадь и Никольская улица на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У памятника Жукову
9 июня в 16:00
10 июня в 13:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайной тропой - в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Начало: у отеля Метрополь
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Красная площадь и средневековый Китай-город: путешествие в историю Москвы
Важнейшие места исторического центра Москвы на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: Рядом с метро Охотный ряд
Завтра в 15:00
9 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Москву: Однодневное путешествие
Исследуйте красоту Москвы, её исторические уголки и современные достопримечательности, наслаждаясь комфортом индивидуальной поездки
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
Познавательная экскурсия Тайны Китай-города
Исследуйте загадки Китай-города на экскурсии, где история Москвы оживает в увлекательных рассказах и детских заданиях
Начало: Метро Китай - грод
13 июня в 16:30
14 июня в 11:00
62005 580₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Предприниматели царской России: пешая прогулка по городу
Скандалы, интриги, расследования в истории предпринимательства - как это было 100 лет назад
Начало: Около здания «Славянский базар»
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва: исторический центр за пару часов
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию на Славянской площади
Расписание: В любой день по договоренности
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
от 15 000₽ за всё до 9 чел.
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия «С любовью к Москве»
Откройте для себя исторический центр Москвы, узнайте уникальные истории и легенды, стоящие за знаменитыми местами
Начало: Лубянский пр-д, 25
Расписание: Ежедневно
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
700₽ за человека
Групповая
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Прогулка по историческому центру, идеально подходящая для первого свидания с городом
Начало: В районе м. Китай-город
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00 и 18:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Святая Дорога: от Кремля до Белого Города
Начало: Памятник Маршалу Жукову у Воскресенских Ворот
Расписание: каждый день
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
9 секретов Никольской улицы
Весёлая и познавательная прогулка-игра
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Китай-город: по следам учёных и торговцев
Прогуляться по заповедным улочкам «Великого посада» и услышать любопытные сюжеты из жизни столицы
Начало: в районе метро «Лубянка»
20 июня в 15:00
1 июля в 17:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Китай-город: прошлое и настоящее (прогулка в центре Москвы)
Начало: Памятник Кириллу и Мефодию, Лубянский проезд, 27 м
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Детский квест-экскурсия «Вокруг Кремля» в Москве
Исследуйте тайны Кремля с детским квестом, раскрывая истории знаменитых стен и башен в игровой форме
Начало: В районе Красной площади
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
7 340₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
Москва от купцов до бизнесменов
История русского предпринимательства на прогулке по району Китай-город
Начало: Памятник Маршалу Жукову
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 400₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2 часа
История моды на улицах Москвы
Прогулка по центру города про стиль: персоналии, события и связь с архитектурой
Начало: В районе метро Охотный ряд
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мозаика «Метрополя»
Изучить историю и искусство Серебряного века по фасаду фешенебельного отеля
Начало: На Театральной площади
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
2 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3.5 часа
Палаты Печатного двора + подъём на Китайгородскую стену
Побывать в старейшем здании на Никольской и раскрыть его тайны в группе до 20 человек
Начало: У СТ.М. «Площадь Революции»
12 июня в 12:00
21 июля в 12:00
2 380₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Любопытное путешествие по Китай-городу
100 тайн древнего района - о царях, торговцах, медведях и многих других
13 июня в 10:30
20 июня в 11:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ангелы и демоны Китай-города
Рассекретить закулисную историю района и отыскать на его улицах артефакты прошлого
Начало: В районе станции метро «Китай-город»
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
Расписание: в субботу в 19:00
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
1 100₽ за человека
Квест
1.5 часа
Детская экскурсия-квест «Загадки Китай-города»
Совершить путешествие на «машине времени», погрузиться в прошлое Москвы и разгадать ее тайны
Начало: в районе м. Лубянка
9 июня в 16:00
11 июня в 08:00
6 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В поисках Китайгородской стены
Найти следы крупнейшей средневековой крепости Европы в Москве и открыть ее секреты
Начало: в районе станции метро Охотный ряд
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Квест «В поисках завещания Ивана Грозного»
Отыскать в центре Москвы клад и разгадать зашифрованное послание потомкам
Начало: В районе м. Китай-город
18 июня в 17:00
19 июня в 18:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Ключи Китай-города
Расшифровать символы и понять архитектурный язык самого древнего квартала Москвы
Начало: На улице Охотный Ряд
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
75006 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2 часа
Древняя. Святая. Судьбоносная. Одним словом, Никольская
Понять особую роль одной из первых улиц города в истории Москвы и России - на прогулке в мини-группе
Начало: В районе метро «Площадь Революции»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
15001 200₽ за человека
Квест
1.5 часа
Исторический квест «Дело о бриллиантах графини Орловой»
Побыть сыщиками и расследовать запутанное дело, погружаясь в атмосферу торговой Москвы конца 19 века
Начало: У ст. метро «Лубянка»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная экскурсия с Часовщиком
Отправиться в путешествие по городу на интерактивной аудиопрогулке с волшебным проводником
Начало: В районе метро Кузнецкий Мост
Расписание: в четверг в 19:30, в субботу в 16:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
2 200₽ за человека
Групповая
2 часа
О Москве легко и с душой
Увидеть визитные карточки города и услышать нескучные истории на групповой обзорной экскурсии
Начало: в районе м. Лубянка
1 050₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Старинные клады Китай-города
Погрузиться в атмосферу приключений и городских легенд в местах, где были найдены клады
Начало: Возле станции метро «Китай-город»
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Весело познакомиться с Красной площадью и её окрестностями и найти следы магических существ
Начало: у метро «Площадь Революции»
от 3 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Никольская: причудливый узор времён
Рассмотреть «лоскутное одеяло» одной из старейших торговых улиц Москвы (в группе)
Начало: Около Красной площади
Расписание: в воскресенье в 16:00
9 июня в 16:00
21 июня в 19:00
700630₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Замечательная экскурсия. Ребенок просто в восторге! Большое спасибо Ариадне!!!!
- ЛЛидия5 июня 2024Одна из лучших экскурсий, что посещали. Информативно, интересно, вкусно) Это был первый подобный опыт изучения города и довольно успешный.
- ООлеся3 июня 2024Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
- ААлександр3 июня 2024Всё хорошо, нам понравилось. Фото качественные и места/фоны для фото классные. Спасибо!
- ККристина2 июня 2024Супер экскурсия! Мы были семьей: мама, папа и сын 12 лет, было безумно интересно всем! Очень комфортно, говорили обо всём! Рекомендую всем!!!
- ВВиктория2 июня 2024Татьяна, потрясающая экскурсии, которая раскрывает очень много из жизни Москвы- как менялся облик города, становление города как столицы, биографии и
- ООльга1 июня 2024Благодарю за такую 3D экскурсию! Вся прогулка сопровождалась помимо интересного рассказа, еще и демонстрацией фото на планшете, а также кусочком
- ИИрина1 июня 2024Очень понравилась экскурсия Ариадны по Никольской улице. Были с детьми 11 и 12 лет, все получили большое удовольствие. Интересно, познавательно, много нового узнали о знакомых, казалось бы, местах. Очень профессиональный гид, отличный рассказчик, историк! Рекомендуем путешественникам всех возрастов.
- ИИгорь31 мая 2024Прогулялись с Иваном по центру Москвы, незаурядная беседа, весьма содержательная, много исторических моментов обсудили, подача материала легкая и комфортная, прекрасный рассказчик без занудства.
- AAigul30 мая 2024Добрый день. Заказали экскурсию «Променад по классической Москве в мини-группе» 17 мая 2024 г, была гид Ирина. Это пешая прогулка. Гид проложила удобный маршрут, увлеченно рассказала много интересных исторических фактов, легенд. Спасибо Ирине, узнали много нового о Москве.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Никольская улица»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Никольская улица" можно забронировать 46 экскурсий и билетов от 630 до 15 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2238 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 46 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Никольская улица», 2238 ⭐ отзывов, цены от 630₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август