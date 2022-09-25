Усадьба Измайлово - любимое место русских царей

Погулять по идилоическому острову, посетить Покровский собор и услышать о забавах русских царей

Далеко не каждый житель Москвы знает о существовании усадьбы Измайлово. Это удивительное место: спокойное, живописное, с богатой историей.

Здесь Алексей Михайлович выращивал арбузы, Петр I дрессировал рыбок, а Екатерина II устраивала соколиную охоту.

Я расскажу, что еще интересного происходило в царской вотчине и помогу расшифровать необычную архитектуру Покровского собора.
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
Усадьба Измайлово - любимое место русских царей
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Описание

Что вас ожидает

Чудесный Измайловский остров

Гуляя по Измайловскому острову, вы увидите Триумфальную арку знаменитого архитектора Тона и Царские въездные ворота, построенные по европейскому образцу. А также полюбуетесь панорамой эклектичного Измайловского кремля, зелеными лугами и Серебряно-Виноградным прудом, где Петр I в детстве дрессировал рыбок. Я расскажу, какие еще забавы были у юного царя и его сестры Натальи.

Покровский собор снаружи и изнутри

Главная достопримечательность острова — Покровский собор 17 века. Вы рассмотрите украшающие его «павлиньи ока» и узнаете, при каких обстоятельствах к храму была пристроена богадельня. Кроме того, мы посетим музейный комплекс, повествующий о быте царской семьи. Я попробую удивить вас интересными фактами из ее повседневной жизни: вы услышите о хозяйственных интересах Алексея Михайловича и старинных роскошных пирах.

Организационные детали

  • Экскурсия для вас проведу я (Юлия) — аккредитованный гид музея-усадьбы Измайлово
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: 150-250 руб/чел.
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Доплата за каждого дополнительного участника составит 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Партизанская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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