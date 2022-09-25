Гуляя по Измайловскому острову, вы увидите Триумфальную арку знаменитого архитектора Тона и Царские въездные ворота, построенные по европейскому образцу. А также полюбуетесь панорамой эклектичного Измайловского кремля, зелеными лугами и Серебряно-Виноградным прудом, где Петр I в детстве дрессировал рыбок. Я расскажу, какие еще забавы были у юного царя и его сестры Натальи.
Главная достопримечательность острова — Покровский собор 17 века. Вы рассмотрите украшающие его «павлиньи ока» и узнаете, при каких обстоятельствах к храму была пристроена богадельня. Кроме того, мы посетим музейный комплекс, повествующий о быте царской семьи. Я попробую удивить вас интересными фактами из ее повседневной жизни: вы услышите о хозяйственных интересах Алексея Михайловича и старинных роскошных пирах.