Покровка — одна из самых старинных улиц Москвы. Несмотря на то, что в последние годы здесь шла реконструкция, появились новые рестораны и пешеходная зона, характер улицы остался прежним. Как и много лет назад, на Покровке целы древние храмы, усадьбы и купеческие особняки, окутанные легендами и тайнами. Я открою вам галерею лиц и судеб людей, когда-то живших в этих местах.

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Описание

Что вас ожидает

Улица, которую вы узнаете (и не узнаете!)

Покровка сохраняет очарование старинной Москвы и свой оригинальный облик. Но как понять, какую эпоху принять за точку отсчёта? При Иване III здесь были царские фруктовые сады, перемежающиеся отдельными слободами. В пост-петровскую эпоху улица расцветает дворянскими усадьбами. В 19 веке эту местность осваивает купечество — и вот уже Покровка пестреет лавками, магазинами, трактирами. В начале 20-го века здесь вырастают доходные дома и происходят радикальные трансформации: варварский снос памятников истории и возведение революционных конструктивистских гигантов.

Покровка: вокруг да около

Следуя от Ильинских ворот до Земляного вала, мы станем свидетелями смены нескольких архитектурных стилей и исторических пластов. Пройдём по бывшей «государевой дороге». Выясним, как одна улица может находиться сразу в двух городах. Рассмотрим наиболее примечательные строения и отыщем ответы на следующие вопросы:

кому не повезло проживать в «доме нелюбви»

что случилось в «Кровавом переулке»

почему дом с «галдарейками» называют «последним из могикан»

зачем Пушкин приходил в «дом-комод»

какая церковь лишилась головы и голоса

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.