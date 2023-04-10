Покровка в лицах, судьбах, эпохах

Раскрыть былое величие исторической улицы среди эклектичной застройки и круговорота имён

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Покровка — одна из самых старинных улиц Москвы.

Несмотря на то, что в последние годы здесь шла реконструкция, появились новые рестораны и пешеходная зона, характер улицы остался прежним.

Как и много лет назад, на Покровке целы древние храмы, усадьбы и купеческие особняки, окутанные легендами и тайнами. Я открою вам галерею лиц и судеб людей, когда-то живших в этих местах.
Покровка в лицах, судьбах, эпохах
Покровка в лицах, судьбах, эпохах
Покровка в лицах, судьбах, эпохах
Покровка в лицах, судьбах, эпохах
Покровка в лицах, судьбах, эпохах
Покровка в лицах, судьбах, эпохах
Покровка в лицах, судьбах, эпохах
Покровка в лицах, судьбах, эпохах
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Описание

Что вас ожидает

Улица, которую вы узнаете (и не узнаете!)

Покровка сохраняет очарование старинной Москвы и свой оригинальный облик. Но как понять, какую эпоху принять за точку отсчёта? При Иване III здесь были царские фруктовые сады, перемежающиеся отдельными слободами. В пост-петровскую эпоху улица расцветает дворянскими усадьбами. В 19 веке эту местность осваивает купечество — и вот уже Покровка пестреет лавками, магазинами, трактирами. В начале 20-го века здесь вырастают доходные дома и происходят радикальные трансформации: варварский снос памятников истории и возведение революционных конструктивистских гигантов.

Покровка: вокруг да около

Следуя от Ильинских ворот до Земляного вала, мы станем свидетелями смены нескольких архитектурных стилей и исторических пластов. Пройдём по бывшей «государевой дороге». Выясним, как одна улица может находиться сразу в двух городах. Рассмотрим наиболее примечательные строения и отыщем ответы на следующие вопросы:

  • кому не повезло проживать в «доме нелюбви»
  • что случилось в «Кровавом переулке»
  • почему дом с «галдарейками» называют «последним из могикан»
  • зачем Пушкин приходил в «дом-комод»
  • какая церковь лишилась головы и голоса

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Ильинском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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