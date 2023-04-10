Раскрыть былое величие исторической улицы среди эклектичной застройки и круговорота имён
Несмотря на то, что в последние годы здесь шла реконструкция, появились новые рестораны и пешеходная зона, характер улицы остался прежним.
Как и много лет назад, на Покровке целы древние храмы, усадьбы и купеческие особняки, окутанные легендами и тайнами. Я открою вам галерею лиц и судеб людей, когда-то живших в этих местах.
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Описание
Что вас ожидает
Улица, которую вы узнаете (и не узнаете!)
Покровка сохраняет очарование старинной Москвы и свой оригинальный облик. Но как понять, какую эпоху принять за точку отсчёта? При Иване III здесь были царские фруктовые сады, перемежающиеся отдельными слободами. В пост-петровскую эпоху улица расцветает дворянскими усадьбами. В 19 веке эту местность осваивает купечество — и вот уже Покровка пестреет лавками, магазинами, трактирами. В начале 20-го века здесь вырастают доходные дома и происходят радикальные трансформации: варварский снос памятников истории и возведение революционных конструктивистских гигантов.
Покровка: вокруг да около
Следуя от Ильинских ворот до Земляного вала, мы станем свидетелями смены нескольких архитектурных стилей и исторических пластов. Пройдём по бывшей «государевой дороге». Выясним, как одна улица может находиться сразу в двух городах. Рассмотрим наиболее примечательные строения и отыщем ответы на следующие вопросы:
- кому не повезло проживать в «доме нелюбви»
- что случилось в «Кровавом переулке»
- почему дом с «галдарейками» называют «последним из могикан»
- зачем Пушкин приходил в «дом-комод»
- какая церковь лишилась головы и голоса
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Ильинском сквере
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.