Irina проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Лабиринт улиц и переулков Китай-города

Исследовать старейший район Москвы и прикоснуться к судьбам его жителей

Irina
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Irina – ваш гид
В Китай-городе, пожалуй, самые красивые здания столицы.

Я предлагаю «заглянуть» в их прошлое.

Вы увидите дворец Долгоруких и особняк Юргенсона, храмы различных конфессий и Ивановский монастырь.

Узнаете о людях, живших здесь, и разберётесь в тонкостях архитектуры.

Мы затеряемся в узких улочках, чтобы прочувствовать истинный дух старой Москвы.
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника героям Плевны
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Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Лабиринт улиц и переулков Китай-города

Что вас ожидает

Погрузиться прошлое района
В неспешном, комфортном для вас, ритме мы исследуем знаковые строения Китай-города. Вы рассмотрите палаты Шуйских — образец жилой застройки XVII столетия. Отыщете спрятавшиеся среди домов особняки Юргенсона и Кнопа и дворец Долгоруких. Московская синагога, лютеранский собор Петра и Павла и православный храм Троицы Живоначальной добавят прогулке религиозной эстетики. А Ивановский женский монастырь — один из старейших в столице — очарует любителей средневековой архитектуры.

Узнать о людях и событиях
Вы откроете удивительные факты о постройках и москвичах, населявших их. Разберётесь, кто на самом деле жил в палатах Шуйских и почему у дворца Долгоруких такое интересное расположение. Погрузитесь в судьбы особняков Юргенсона и Кнопа и получите ответ на вопрос, жил ли гетман Запорожья в доме, названном в его честь. Я поделюсь деталями строительства лютеранского собора и синагоги и расскажу все, что знаю, о моей любимой церкви Троицы Живоначальной. Самые значимые события из прошлого Китай-города откроются вам на экскурсии.

Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Лабиринт улиц и переулков Китай-города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника героям Плевны.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, я аккредитованный гид, живу в Москве всю жизнь и очень люблю показывать этот замечательный город его гостям. Я придерживаюсь мнения, что знание прошлого помогает понять сегодняшний день и, возможно, представить будущее. Приходите, будет интересно!
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Irina проводит ещё 1 экскурсию

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