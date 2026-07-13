Irina проводит ещё 1 экскурсию

В районе метро Китай-город мы затеряемся в узких улочках, чтобы прочувствовать истинный дух старой Москвы. Здесь вас ждут, пожалуй, самые красивые здания столицы. Я предлагаю «заглянуть» в их прошлое. Вы увидите дворец Долгоруких и особняк Юргенсона, храмы различных конфессий и Ивановский монастырь. Узнаете о людях, живших здесь, и разберётесь в тонкостях архитектуры.
Описание экскурсии
Погрузиться прошлое района
В неспешном, комфортном для вас, ритме мы исследуем знаковые строения в районе метро Китай-город.
- Вы рассмотрите палаты Шуйских — образец жилой застройки XVII столетия.
- Отыщете спрятавшиеся среди домов особняки Юргенсона и Кнопа и дворец Долгоруких.
- Московская синагога, лютеранский собор Петра и Павла и православный храм Троицы Живоначальной добавят прогулке религиозной эстетики.
- А Ивановский женский монастырь — один из старейших в столице — очарует любителей средневековой архитектуры.
Узнать о людях и событиях
Вы откроете удивительные факты о постройках и москвичах, населявших их. Разберётесь, кто на самом деле жил в палатах Шуйских и почему у дворца Долгоруких такое интересное расположение. Погрузитесь в судьбы особняков Юргенсона и Кнопа. Я поделюсь деталями строительства лютеранского собора и синагоги и расскажу все, что знаю, о моей любимой церкви Троицы Живоначальной. Самые значимые события из прошлого этого района откроются вам на экскурсии.
Организационные детали
- Гулять 2 часа лучше с комфортом, поэтому экскурсия может быть отменена или перенесена из-за неблагоприятных погодных условий (сильный мороз, гололед и т. д.)
- Если компания больше 4 человек, то доплата — 1000 ₽ с чел., начиная с пятого участника
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника героям Плевны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 5135 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я родилась и выросла в Москве. У меня 2 образования, финансовое и гуманитарное, всю жизнь работала в бизнесе, а в 2019 году получила лицензию гида и с тех пор провожу экскурсии по Москве. Это работа мечты для меня, надеюсь встретить вас на своих экскурсиях.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 315 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
БЫли в Москве несколько раз, решили открыть для себя что-то новое. Очень много интересной информации, взгляд на столицу не официальный, а такой из двориков и улочек. Было очень интересно. И в какой-то момент даже было ощущение,чтоб всю эту информацию просто не переварить за один раз - так насыщенно рассказывал гид. ПРиятные впечатления остались, оч понравилось.
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О
Организация хорошая, экскурсия была информативной, маршрут удобный, успели посмотреть основные достопримечательности без спешки. Услуга оказана качественно. Своим заказом остались довольны, спасибо.
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A
все просто идеально - максимально советую Ирину как экскурсовода!!!
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А
Экскурсия понравилась. Гид большая молодец, владеет информацией, живо преподносит материал. Нашей компании девочек было интересно, поэтому с благодарностью, рекомендую
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С
Было очень интересно, спасибо!
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Н
Экскурсия прошла отлично. Ирина прекрасный рассказчик, было интересно, некоторые моменты удивили. Спасибо!! ’
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