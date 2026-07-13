Irina проводит ещё 1 экскурсию

Е Екатерина

БЫли в Москве несколько раз, решили открыть для себя что-то новое. Очень много интересной информации, взгляд на столицу не официальный, а такой из двориков и улочек. Было очень интересно. И в какой-то момент даже было ощущение,чтоб всю эту информацию просто не переварить за один раз - так насыщенно рассказывал гид. ПРиятные впечатления остались, оч понравилось.