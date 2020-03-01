Irina проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Погрузиться прошлое района

В неспешном, комфортном для вас, ритме мы исследуем знаковые строения Китай-города. Вы рассмотрите палаты Шуйских — образец жилой застройки XVII столетия. Отыщете спрятавшиеся среди домов особняки Юргенсона и Кнопа и дворец Долгоруких. Московская синагога, лютеранский собор Петра и Павла и православный храм Троицы Живоначальной добавят прогулке религиозной эстетики. А Ивановский женский монастырь — один из старейших в столице — очарует любителей средневековой архитектуры.

Узнать о людях и событиях

Вы откроете удивительные факты о постройках и москвичах, населявших их. Разберётесь, кто на самом деле жил в палатах Шуйских и почему у дворца Долгоруких такое интересное расположение. Погрузитесь в судьбы особняков Юргенсона и Кнопа и получите ответ на вопрос, жил ли гетман Запорожья в доме, названном в его честь. Я поделюсь деталями строительства лютеранского собора и синагоги и расскажу все, что знаю, о моей любимой церкви Троицы Живоначальной. Самые значимые события из прошлого Китай-города откроются вам на экскурсии.