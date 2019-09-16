6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Храмы Замоскворечья: архитектура и история

Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами

Елена
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Елена – ваш гид
Замоскворечье идеально подходит для того, чтобы посмотреть на красивейшие храмы с «архитектурного ракурса» — здесь много обителей, и представлены основные стили.

Вы научитесь разбираться в храмовой архитектуре, рассмотрите декоративные элементы, увидите чудотворные иконы и произведения великих зодчих.

Через архитектуру погрузитесь в историю государства, услышите о чудесах и человеческих подвигах.

А также узнаете о топонимах района и о том, где можно увидеть все снесенные храмы Замоскворечья.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча м. Третьяковская
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Храмы Замоскворечья: архитектура и история

Что вас ожидает

Всё об архитектуре храмов
На старинных улицах Замоскворечья вы взглянете на самые интересные с архитектурной точки зрения храмы: подробно рассмотрите и научитесь определять элементы, характерные для каждого архитектурного стиля. В одном из храмов полюбуетесь роскошным иконостасом в стиле барокко и рококо 18 века, созданным русскими художниками по рисункам итальянских мастеров. А в другом — иконостасом Осипа Бове, архитектора, который восстанавливал Москву после пожара 1812 года. И конечно, вы побываете в Марфо-Мариинской обители, где сконцентрированы архитектурные, исторические, художественные и православные реликвии. Вы узнаете, какой вклад в облик обители внёс архитектор Щусев, скульптор Коненков, художники Корин и Нестеров — полотна последнего чудом сохранились в соборе.

Храмы в истории государства и людских судьбах
Архитектура неразрывно связана с историей страны, с теми, кто стоял во главе государства: я расскажу, как архитектурный облик Москвы менялся при разных правителях. Поговорим и о простых людях — стрельцах, купеческих семьях, настоятелях и служителях храмов. Я расскажу, как они пытались преобразить город, заботились о приходах, ремонтировали и строили новые церкви, порой рискуя жизнью. Вы услышите о связи усадеб известных меценатов Замоскворечья с храмами и приходами, узнаете о названиях улиц и переулков, а также откроете трагичную историю создательницы Марфо-Мариинской обители.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с особенностями храмовой архитектуры и с историей Москвы и Замоскворечья. Экскурсия не перегружена информацией, поэтому подойдёт для всех путешественников.

Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Храмы Замоскворечья: архитектура и история

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура м. Третьяковская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Мне 49 лет, получила дополнительное образование по специальности экскурсовод. Люблю все, что связано с историей Москвы, ее архитектурой. Подготавливая экскурсию, я тщательно прорабатываю тему, тем самым стараясь избежать не подтвержденных фактов, повысить уровень своей компетенции по данной теме. Работа в данной сфере мне необходима не только как средство заработка, но прежде всего как средство повышения уровня самообразования и передачи своих знаний другим. Сверхзадача - иметь свой собственный
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 сентября 2019
Это была вторая экскурсия , которую для нас провела Елена и снова мы не разочаровались ее работой. Ранее нам не приходилось бывать в этой части Москвы и экскурсия помогла лучше узнать историю этих мест и познакомиться с необычными храмами Замоскворечья. Каждый из храмов имеет свою историю , различную архитектуру и свою неповторимую ауру. Эмоции самые положительные . Нет никакой помпезности все очень душевно и по домашнему. Спасибо Елене, что она помогла прочувствовать атмосферу этих мест.
5 августа 2019
два с половиной часа, проведенных с Еленой, пролетели как один миг. Настолько было интересно и ново то, что она рассказала. Нас, как коренных москвичей, не очень интересовали даты постройки или имена царей, в правление которых строились храмы. Нам было интересны события, с которыми связана история храмов и Замоскворечья. И мы получили такой рассказ от Елены. Спасибо!

если Елена будет проводить еще и экскурсию по улицам и переулкам Замоскворечья, рассказывая истории зданий и интересных людей с них проживавших, мы с удовольствием придем на такую экскурсию к Елене.
24 июля 2019
Прекрасный экскурсовод Елена. Знающий и образованный гид. Мы-кореные москвичи, но очень много не знали из истории храмов Большой Ордынки.
И это только Брльшая Ордынка! А сколько ещё впереди.
Обязательно воспользуемся услугами Елены в следующий и следующий раз! Рекомендую.
Leonid
16 июля 2019
Спасибо гиду Елене за интересную и содержательную экскурсию!
2 февраля 2019
Отличная экскурсия, прекрасное знание и понимание материала гидов, явная любовь к предлагаемому материалу!
30 июля 2018
Хотелось бы выразить благодарность гиду Елене за проведенную экскурсию! Экскурсию дарила бабушке, она была в полном восторге: интересный, обстоятельный рассказ, прекрасный маршрут, комфортная длительность, всё отлично продумано и реализовано.
Экскурсия замечательная, для тех, кто сомневается идти или не идти: очень рекомендую!

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