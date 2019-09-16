6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Замоскворечье идеально подходит для того, чтобы посмотреть на красивейшие храмы с «архитектурного ракурса» — здесь много обителей, и представлены основные стили. Вы научитесь разбираться в храмовой архитектуре, рассмотрите декоративные элементы, увидите чудотворные иконы и произведения великих зодчих. Через архитектуру погрузитесь в историю государства, услышите о чудесах и человеческих подвигах. А также узнаете о топонимах района и о том, где можно увидеть все снесенные храмы Замоскворечья.

Что вас ожидает

Всё об архитектуре храмов

На старинных улицах Замоскворечья вы взглянете на самые интересные с архитектурной точки зрения храмы: подробно рассмотрите и научитесь определять элементы, характерные для каждого архитектурного стиля. В одном из храмов полюбуетесь роскошным иконостасом в стиле барокко и рококо 18 века, созданным русскими художниками по рисункам итальянских мастеров. А в другом — иконостасом Осипа Бове, архитектора, который восстанавливал Москву после пожара 1812 года. И конечно, вы побываете в Марфо-Мариинской обители, где сконцентрированы архитектурные, исторические, художественные и православные реликвии. Вы узнаете, какой вклад в облик обители внёс архитектор Щусев, скульптор Коненков, художники Корин и Нестеров — полотна последнего чудом сохранились в соборе.

Храмы в истории государства и людских судьбах

Архитектура неразрывно связана с историей страны, с теми, кто стоял во главе государства: я расскажу, как архитектурный облик Москвы менялся при разных правителях. Поговорим и о простых людях — стрельцах, купеческих семьях, настоятелях и служителях храмов. Я расскажу, как они пытались преобразить город, заботились о приходах, ремонтировали и строили новые церкви, порой рискуя жизнью. Вы услышите о связи усадеб известных меценатов Замоскворечья с храмами и приходами, узнаете о названиях улиц и переулков, а также откроете трагичную историю создательницы Марфо-Мариинской обители.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с особенностями храмовой архитектуры и с историей Москвы и Замоскворечья. Экскурсия не перегружена информацией, поэтому подойдёт для всех путешественников.