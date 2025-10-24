6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Замоскворечье идеально подходит для изучения храмов с архитектурного ракурса — здесь много обителей и представлены основные стили. Вы рассмотрите декоративные элементы, увидите чудотворные иконы и работы великих зодчих. Погрузитесь в историю государства, услышите о чудесах и человеческих подвигах. А также узнаете, где можно увидеть все снесённые храмы района.
Описание экскурсии
Всё об архитектуре храмов
- Вы подробно рассмотрите и научитесь определять элементы, характерные для каждого архитектурного стиля.
- В одном из храмов полюбуетесь роскошным иконостасом в стиле барокко и рококо 18 века, созданным русскими художниками по рисункам итальянских мастеров.
- В другой церкви увидите иконостас Осипа Бове — архитектора, который восстанавливал Москву после пожара 1812 года.
- И конечно, побываете в Марфо-Мариинской обители. Здесь сконцентрированы архитектурные, исторические, художественные и православные реликвии. Вы узнаете, какой вклад в облик обители внесли архитектор Щусев, скульптор Коненков, художники Корин и Нестеров — полотна последнего чудом сохранились в соборе.
Я расскажу:
- Как архитектурный облик Москвы менялся при разных правителях.
- Как простые люди — стрельцы, купцы, настоятели и служители храмов — заботились о приходах, ремонтировали и строили новые церкви, порой рискуя жизнью.
- Как усадьбы известных меценатов Замоскворечья связаны с храмами и приходами.
- О названиях улиц и переулков.
- Трагичной истории создательницы Марфо-Мариинской обители.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Третьяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1777 туристов
Я получила дополнительное образование по специальности экскурсовод. Люблю всё, что связано с историей Москвы, её архитектурой. Подготавливая экскурсию, я тщательно прорабатываю тему, тем самым стараясь избежать неподтвержденных фактов, повысить уровень своей компетенции по данной теме. Работа в данной сфере мне необходима не только как средство заработка, но, прежде всего, как средство повышения уровня самообразования и передачи своих знаний другим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У нас была потрясающая экскурсовод, она развернуто отвечала на все наши вопросы, меняла маршрут под наши интересы и хотелось экскурсию продолжать до ночи.
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М
два с половиной часа, проведенных с Еленой, пролетели как один миг. Настолько было интересно и ново то, что она рассказала. Нас, как коренных москвичей, не очень интересовали даты постройки или
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Это была вторая экскурсия, которую для нас провела Елена и снова мы не разочаровались ее работой. Ранее нам не приходилось бывать в этой части Москвы и экскурсия помогла лучше узнать
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Я
Хотелось бы выразить благодарность гиду Елене за проведенную экскурсию! Экскурсию дарила бабушке, она была в полном восторге: интересный, обстоятельный рассказ, прекрасный маршрут, комфортная длительность, всё отлично продумано и реализовано.
Экскурсия замечательная, для тех, кто сомневается идти или не идти: очень рекомендую!
Экскурсия замечательная, для тех, кто сомневается идти или не идти: очень рекомендую!
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Н
Прекрасный экскурсовод Елена. Знающий и образованный гид. Мы-кореные москвичи, но очень много не знали из истории храмов Большой Ордынки.
И это только Брльшая Ордынка! А сколько ещё впереди.
Обязательно воспользуемся услугами Елены в следующий и следующий раз! Рекомендую.
И это только Брльшая Ордынка! А сколько ещё впереди.
Обязательно воспользуемся услугами Елены в следующий и следующий раз! Рекомендую.
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Экскурсия по Замоскворечью, по храмам Замоскворечья, была проведена экскурсоводом Еленой. И вы знаете, с большим профессионализмом! Хорошая, чистая русская речь, багаж знаний и любовь к истории. Всем рекомендуем. Прекрасно проведете время.
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