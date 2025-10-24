6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить имена царей, в правление которых строились храмы. Нам было интересны события, с которыми связана история храмов и Замоскворечья. И мы получили такой рассказ от Елены. Спасибо!



если Елена будет проводить еще и экскурсию по улицам и переулкам Замоскворечья, рассказывая истории зданий и интересных людей с них проживавших, мы с удовольствием придем на такую экскурсию к Елене.

два с половиной часа, проведенных с Еленой, пролетели как один миг. Настолько было интересно и ново то, что она рассказала. Нас, как коренных москвичей, не очень интересовали даты постройки или