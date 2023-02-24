6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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позитивом и погрузились в увлекательные истории судеб Московских купцов, исторических мало известных фактов и современных реалий. Любуясь архитектурными красотами, не заметили как пролетели 3 часа вместо 2,5 заявленных при бронировании. Очень понравился небольшой перерывчик на прохладительные напитки в уютном уличном кафе. Ольга и Елена прекрасно дополняют друг друга. У каждой своя манера подачи информации, но все было очень органично! К концу экскурсии, мы уже были единым коллективом подруг! Спасибо большое за увлекательную экскурсию! Надеемся, что продолжим узнавать нашу Москву вместе с Еленой и Ольгой, ведь они просто влюблены в город, в свою работу и это прекрасно!