6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Именно на Мясницкой встречаются несколько эпох московской жизни. Здесь сохранилась память об органах управления русского государства 16-17 веков. Здесь есть место, история которого ведется от касимовских царевичей (17 век), помнит трагедию династии Долгоруковых (18 век) и славную историю российского просвещения (19 век). По дощатому настилу Мясницкой Петр Первый часто ездил в любимое Лефортово, чем поднял статус и поменял облик улицы. Лучшие образцы архитектуры 18-20 века до сих пор радуют нас. Это и главная фарфоровая витрина России, и строгоновские дома для училища промышленного рисования, и элитная чайная лавка Москвы, и генеральский особняк Юшкова. Мясницкая не потеряла свой статус и сегодня. Это красивая, отреставрированная в собянинскую эпоху улица. Она не испорчена современной застройкой и, главное, сохранила важные исторические здания, которые помогают нам не только любоваться городом, но и “вживую” изучать его историю.
Программа
Мы отправимся гулять по Мясницкой и найдем следы ушедших времен. Сама улица будет рассказывать нам о людях здесь живших, о вкусах московских дворян, аристократии и буржуазии. На примере Мясницкой мы попробуем понять и увидеть, как менялись исторические эпохи и как это отразилось на лице города. Подборка старых фотографий поможет нам перенестись в прошлое и точнее представить старую Москву и ее жителей.
В конце нашей прогулки мы посмотрим свежим взглядом на сегодняшнюю Мясницкую и поймем, почему она выглядит так привлекательно и в наше время. Это красивая просторная улица в европейском стиле со множеством кафе и ресторанов, магазинов. Современная, но что очень важно, сохранившая свое архитектурное наследие.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мы аккредитованные московские экскурсоводы. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это наша работа, любимая, интересная и единственная. Мы работаем с семьями, группами и людьми, которые просто в одиночку хотят побродить по улицам красавицы столицы. Если вам интересна Москва, то мы будем рада открыть для вас новые и интересные стороны ее истории и современной жизни, учитывая ваши индивидуальные пожелания.
Спасибо Ольге за теплые переулки и глубокие знания!
Инна
16 июля 2016
Вчера с подругами побывали на экскурсии по Мясницкой. Ольга и Елена встретили нас у Библиоглобуса и , не смотря на 30-ти градусную жару, бодро начали экскурсию. Мы сразу зарядились от них позитивом и погрузились в увлекательные истории судеб Московских купцов, исторических мало известных фактов и современных реалий. Любуясь архитектурными красотами, не заметили как пролетели 3 часа вместо 2,5 заявленных при бронировании. Очень понравился небольшой перерывчик на прохладительные напитки в уютном уличном кафе. Ольга и Елена прекрасно дополняют друг друга. У каждой своя манера подачи информации, но все было очень органично! К концу экскурсии, мы уже были единым коллективом подруг! Спасибо большое за увлекательную экскурсию! Надеемся, что продолжим узнавать нашу Москву вместе с Еленой и Ольгой, ведь они просто влюблены в город, в свою работу и это прекрасно!
Oleg
4 апреля 2016
Замечательная экскурсия! Интересный рассказ - узнал много нового
ELENA
3 апреля 2016
Отличная экскурсия! Ольга и Елена интересно, доступно и увлекательно рассказывают об истории московских улиц. С удовольствием прогулялись по Мясницкой и соседним переулочкам, узнали много нового. Спасибо Елене и Ольге! Всем рекомендую.
Наталия
2 апреля 2016
Замечательная, интересная экскурсия! В отличие от привычных и стандартных экскурсий, услышанные истории не забываются через несколько часов после ее окончания. Никогда бы не подумала, что всего одна улица "помнит" столько событий и людей. Спасибо Елене и Ольге за неравнодушные рассказы, энтузиазм и любовь к своему городу!
Наталья
1 апреля 2016
Еще раз, добрый день. Я была сегодня на экскурсии у Елены и Ольги " От петровских ухабов....". Мне очень понравилось, хоть и день 1 апреля и холодно было жутко. Я вроде как и знала эти места, но не заходила никогда в переулки, и поэтому, открытий было много. Интересно, что экскурсоводы работают двоем, это слегка необычно, но...они сами разные и в этом есть дополнительный шарм. Спасибо, еще раз.
Классическая экскурсия по Красной площади для детей от 7 до 14 лет
Чтобы полюбить Москву и пройти посвящение в москвичи, нужно узнать историю города, постараться его прочувствовать и понять. А начнем мы наше знакомство с неповторимой и величественной Красной площади — места, которое в первую очередь стремятся посмотреть те, кто приехал в Москву впервые. Юные путешественники узнают историю Москвы, увидят основные достопримечательности и пройдут викторину "Юный москвич", чтобы первое знакомство превратилось в любовь на всю жизнь.
Открыть новые атмосферные места в Москве и узнать их историю
Пожалуй, нет ни одного человека в России, который бы не слышал про знаменитый район Москвы - Таганку. Но Таганка у каждого своя. Даже для москвичей она разная. Для одних — это знаменитый театр с легендарными спектаклями Юрия Любимова. Для других — особый мир Храма Богородицы в Гончарах, словно драгоценный камень, вкрапленный в старые улочки Москвы. Для кого-то — ретропоказы в " Иллюзионе" или встречи с друзьями в Пауэрхаусе. Прогуливаясь улочками Таганки, ты забываешь, что находишься в центре дикого мегаполиса. А зная, какие удивительные места спрятаны во дворах и переулках, начинаешь возвращаться сюда снова и снова. На этой экскурсии мы познакомим вас с малоизвестной Таганкой, расскажем ее историю и поможем вам пополнить список любимых мест для прогулок.
Интерактивная экскурсия для школьников и детей от 7 до 12 лет
В воссозданной загородной резиденции царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике «Коломенское» дети увидят красоту, которая поражала современников в 17 веке. Ребятам предстоит разгадать многочисленные загадки и шаг за шагом узнать об убранстве дворца со сказочной архитектурой, предметах домашнего обихода царской фамилии, о жизни самого батюшки-царя и его семьи, традициях и обычаях того времени.
Экскурсионная познавательная программа для школьников 7-14 лет
Во время экскурсии дети откроют тайны древнейшего района Москвы, познакомятся с его архитектурными и историческими памятниками. Прогуляются по самым старым улицам столицы и услышат познавательные истории о царских династиях, юродивых, жителях и гостях Великого Посада.
Участники познакомятся с подлинными шедеврами русского зодчества, расположенными в редкой по красоте местности. Услышат давно забытые народные пословицы и поговорки, узнают о русских традициях гостеприимства и о том, как раньше встречали гостей на Государевом дворе в Коломенском. В результате, дети откроют для себя насыщенную историю заповедника, а увлекательный и веселый формат квеста поможет им усвоить самую важную информацию.
Прогуляться по одной из красивейших улиц Москвы и раскрыть секреты её хроник
Петровка зрелищная, торгово-гостиная, ресторанная и административно-властная — этой улице есть, что показать. Вы прогуляетесь от знаменитой балетно-оперной сцены до Главного Управления, где наличие пистолета на боку было не желательным, а обязательным. Узнаете о доходных и торговых домах, посетите древний монастырь и услышите о прошлом московских улиц.
О людях, любви, семье и выборе на прогулке по одному из самых красивых мест Москвы
Гуляя по некрополю Новодевичьего монастыря, мы поговорим о женщинах прошедших эпох и наших современницах, их судьбах, выборе, роли в истории семьи, страны. Их имена известны: Зоя Космодемьянская, Полина Молотова, Надежда Аллилуева, Любовь Орлова, Раиса Горбачева и другие. Мы вновь встретимся с ними, проследим их жизненный путь и постараемся понять, почему они удостоились чести упокоиться на кладбище «для избранных». Мы проследим, как менялась роль женщины в разное время, и поразмышляем о роли женщины в современном мире.
Мы исследуем сквер и найдем артефакты литературного достояния: Слона и Моську, хитрую лисицу и доверчивую ворону, и даже встретим самого Ивана Андреевича! Мы обсудим скрытую мораль, сюжеты и мотивы, к которым обращался автор. А небольшой кроссворд добавит интриги в наше путешествие.
Познавательная прогулка для детей по древнему и уютному району Москвы
На экскурсии мы познакомим ребят с одним из самых красивых уголков столицы – Замоскворечьем. Мы расскажем об истории возникновения района, его жителях, слободах и ремеслах, о том, кто такие купцы, какой образ жизни они вели, и какое место в их жизни занимала традиция чаепития с пряниками. После такой прогулки у детей сформируется целостное представление о Золотоглавом Замоскворечье и его самобытности.
История и достопримечательности малоизвестных переулков столицы на дружеской экскурсии
Гуляя по старинному району Китай-город, вы рассмотрите церковь на Кулишках, синагогу и лютеранский собор. Заглянете в атмосферные московские дворики, услышите длинную историю женского монастыря и отыщете сад-усадьбу Морозовых. Я помогу вам «отключиться» от динамичного ритма мегаполиса и увидеть другую Москву — многовековую, неспешную и умиротворенную.
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Гуляя по знаменитому на всю страну некрополю, вы услышите истории жизни и смерти Высоцкого, Есенина, Шехтеля, Тимирязева, Льва Яшина и других гениальных личностей. Рассмотрите работы именитых скульпторов и раскроете факты, которые не найти в Википедии!
Прогуляться по парку, заглянуть в павильоны и узнать, как изменился облик комплекса с 1939 года
Столичное пространство, где размещаются с десяток выставок разной тематики, а также неизменные объекты культуры, на которые можно прийти посмотреть в любое время. На прогулке по ВДНХ вы узнаете, как со временем менялась выставка, как трансформировались и перестраивались павильоны и какова судьба исчезнувших экспозиций.
Я коренной москвич и я историк. Мне интересно наблюдать за меняющейся на глазах Москвой, нравится искать и находить в современном городе черты прошлого. Эта прогулка посвящена истории Москвы: казни и свадьбы, бунты и восстания, коронации и похороны. Начиная с далекого XII века и заканчивая сумасшедшим двадцатым. Вот об этом и пойдет речь.
Вы увидите исторические объекты во дворах и переулках, которые находятся в стороне от стандартных маршрутов путешественников и самих москвичей. Я расскажу вам о старинных сохранившихся домах и связанных с ними известных личностях. В результате вы исследуете новый уголок Москвы, который удивительным образом спрятан в самом центре города.
Узнать о строительстве столичных небоскребов и открыть философию стекла на авторской экскурсии
Что отражается в стеклянных башнях Сити? Какие смыслы и даже мифологическое значение люди разных эпох вкладывали в стеклянную архитектуру? На моей прогулке по современному московскому району параллельно с историей его создания вы взглянете на него с небанального ракурса и углубитесь в тему стекла сквозь века.