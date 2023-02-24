6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в историческое путешествие по Мясницкой улице, где каждый камень хранит в себе отголоски прошлого Москвы.
Эта экскурсия откроет перед вами страницы истории, ведущие от московских князей до эпохи Петра Великого.
Вместе мы раскроем тайны старинных особняков, узнаем о жизни аристократии и увидим, как историческое наследие сочетается с современностью на одной из самых живописных улиц столицы
Эта экскурсия откроет перед вами страницы истории, ведущие от московских князей до эпохи Петра Великого.
Вместе мы раскроем тайны старинных особняков, узнаем о жизни аристократии и увидим, как историческое наследие сочетается с современностью на одной из самых живописных улиц столицы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 📜 Историческая значимость
- 👥 Индивидуальный подход
- 📸 Возможность фотосессии
- 🍽 Множество кафе и ресторанов
Что можно увидеть
- Мясницкая улица
- Строгоновские дома
- Чайная лавка
- Особняк Юшкова
Описание экскурсии
Мясницкая — это музей под открытым небом, где каждая эпоха оставила свой след. Сравнивая старые фотографии с сегодняшним днём, вы станете проследите, как менялась жизнь города. А помогут в этом архитектурные шедевры одной из старейших улиц Москвы.
Вы увидите:
- Дома, где жили аристократы, купцы и промышленники
- Архитектурные приметы 18–20 веков — от строгановских училищ до фарфоровой витрины России
- Места, связанные с Петром I, Долгоруковыми и касимовскими царевичами
- Детали, сохранившие дух старой Москвы, несмотря на современные изменения
И узнаете:
- Как менялся облик города от века к веку и почему Мясницкая оставалась его визитной карточкой
- Как вкусы дворянства и буржуазии влияли на архитектуру
- Почему Пётр I любил эту дорогу в Лефортово и как это повлияло на статус улицы
- Как трагедии и триумфы прошлого отразились в зданиях, которые стоят до сих пор
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Чистые пруды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провела экскурсии для 7920 туристов
Я аккредитованный московский экскурсовод. Экскурсии, познавательные прогулки, квесты по Москве для детей и взрослых — это моя работа, любимая, интересная и единственная. Я работаю с семьями, группами и людьми, которые
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Доброго дня, экскурсия очень понравилась. Как оказалось, живя в Москве, мы многого не знаем. Очень хотим убрать этот пробел. Узнали много интересных фактов, гуляя по улице Мясницкой и ближайших переулках, про историю улицы, зданиях и людях, которые здесь жили. Большое спасибо экскурсоводу Елене. Будем советовать друзьям. Единственный минус - было очень холодно. Поэтому выбирайте день менее холодный!
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Н
Еще раз, добрый день. Я была сегодня на экскурсии у Елены и Ольги" От петровских ухабов….". Мне очень понравилось, хоть и день 1 апреля и холодно было жутко. Я вроде
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Н
Замечательная, интересная экскурсия! В отличие от привычных и стандартных экскурсий, услышанные истории не забываются через несколько часов после ее окончания. Никогда бы не подумала, что всего одна улица "помнит" столько событий и людей. Спасибо Елене и Ольге за неравнодушные рассказы, энтузиазм и любовь к своему городу!
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E
Отличная экскурсия! Ольга и Елена интересно, доступно и увлекательно рассказывают об истории московских улиц. С удовольствием прогулялись по Мясницкой и соседним переулочкам, узнали много нового. Спасибо Елене и Ольге! Всем рекомендую.
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Вчера с подругами побывали на экскурсии по Мясницкой. Ольга и Елена встретили нас у Библиоглобуса и, не смотря на 30-ти градусную жару, бодро начали экскурсию. Мы сразу зарядились от них
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И
Очень интересная экскурсия. Спасибо гиду за динамичную, информативную и доступную подачу материала! Рекомендуем!
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