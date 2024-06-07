🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 48 отзывов Секреты Ивановской горки: экскурсия по старой Москве Ивановская горка - колоритный уголок Москвы. Узнайте легенды, разгадайте тайны Хитровки и погрузитесь в атмосферу Старой Москвы Начало: В районе м. Китай-город 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 255 отзывов Тайны Кремля: Некрополь и Мавзолей Ленина Откройте для себя исторические тайны Кремлевского некрополя и Мавзолея Ленина, исследуя сердце Москвы Начало: В районе метро Охотный ряд/Площадь революции Расписание: во вторник, среду, четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 10:30 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Москва через призму творчества Шехтеля: экскурсия в мир модерна и символизма Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы Начало: В центре Москвы от 7200 6 480 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 33 отзыва Фото-прогулка «Дворы Солянки»: путешествие и фото Исследуйте уникальные дворы Солянки с экскурсоводом-фотографом и сохраните воспоминания в стильных фотографиях Начало: В районе метро Китай-город 7600 6 460 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 551 отзыв Популярное предложение Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов Начало: У метро Деловой центр 660 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 52 отзыва Променад по классической Москве: групповая экскурсия Откройте для себя сердце России, пройдитесь по легендарным местам Москвы и узнайте их секреты в уютной атмосфере мини-группы Начало: В районе Красной площади Расписание: ежедневно в 14:00 1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Групповая 2 часа 548 отзывов Москва-Сити: эксклюзивное путешествие сквозь время Погрузитесь в уникальный мир Москва-Сити, где каждый небоскреб расскажет свою историю. Откройте для себя невиданные ранее аспекты знаменитого комплекса Начало: У моста Багратион 800 600 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Фотопрогулка 1 час 51 отзыв Москва-Сити: экскурсия с фотографом Прогулка по футуристическим небоскребам Москва-Сити с профессиональным фотографом. Узнайте историю и сделайте стильные кадры на фоне современных высоток Начало: Около Башни-2000 8000 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1 час 50 отзывов Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы Начало: У метро Маяковская 6800 6 120 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 275 отзывов Лабиринт истории: экскурсия по Китай-городу, сердце старой Москвы Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, прогуливаясь по Китай-городу. Исторические здания и уникальные архитектурные памятники ждут вас Начало: У памятника героям Плевны 5 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 82 отзыва Тайны Ваганьковского некрополя Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях Начало: В районе метро Улица 1905 года от 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 213 отзывов Новодевичье кладбище: некрополь советской элиты Раскрыть истории знаменитых людей, хранимые памятниками и надгробиями Начало: У входа на Новодевичье кладбище от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 68 отзывов История и легенды Новодевичьего монастыря в Москве Погрузитесь в атмосферу древней Москвы, исследуя историю и архитектуру Новодевичьего монастыря с профессиональным гидом Начало: В районе метро Спортивная Расписание: в пятницу в 12:00, в воскресенье в 16:00 1 100 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 134 отзыва Старая Москва: Путешествие по Ивановской горке и Хитровке Познакомьтесь с уникальными уголками Москвы, пройдитесь по историческим местам Ивановской горки и Хитровки Начало: В районе м. Китай-город Расписание: в пятницу в 16:30, в субботу в 11:00 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 27 отзывов Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей Начало: У м. Красные ворота 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 111 отзывов Нескучная прогулка по московским переулкам: от Тверской до Петровки Прогулка по старинным переулкам Москвы: архитектура, история и увлекательные факты о жизни москвичей. Погружение в атмосферу прошлого Начало: В районе м. Тверская/Пушкинская/Чеховская Расписание: в среду в 10:00, в субботу в 14:00, в воскресенье в 16:00 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Северное Чертаново: путешествие по району будущего и его архитектуре Погрузитесь в мир архитектуры и истории Северного Чертаново, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: У станции метро Чертановская 10 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 252 отзыва Москва: путешествие сквозь века - от Китай-города до Романовых Погрузитесь в историческое путешествие по Москве, открывая секреты Китай-города и следы династии Романовых в увлекательной групповой экскурсии Начало: У метро «Китай город» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 34 отзыва Измайловский кремль в Москве: от исторического наследия до арт-пространства Погрузитесь в мир русской культуры и искусства, посетив Измайловский кремль - место, где история встречается с современностью Начало: В районе метро Партизанская 5 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 17 отзывов Экскурсия-фотосессия «Нечистые Чистые»: путешествие по Москве Откройте для себя Москву с новой стороны: мистические легенды и фотосессия в исторических локациях Начало: В районе метро Чистые пруды 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 3 часа 50 отзывов Солянка, Хитровка, Ивановская горка: заповедные уголки Старой Москвы Погулять по извилистым переулкам, раскрыть их тайны и научиться «читать» фасады домов Начало: У метро Китай-город Расписание: в пятницу и воскресенье в 15:00, в субботу в 11:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 233 отзыва Популярное предложение Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве Начало: ст. метро Спортивная 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 214 отзывов Свидание со Старой Москвой: погружение в историю столицы Приглашаем на уникальное путешествие по Старой Москве. Откроем вам тайны древних улиц, переулков и исторических зданий Начало: У метро Третьяковская от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Огородная Слобода и Чистые пруды Истории, которые хранят старинные московские дома Начало: В районе метро Красные Ворота 5 913 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 41 отзыв От Арбата до Спиридоновки: путешествие по историческим особнякам Москвы Погрузитесь в мир роскоши и истории, пройдя маршрутом от Арбата до Спиридоновки, и узнайте тайны московских особняков Начало: В районе метро Арбатская 5 908 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 24 отзыва Заповедник небоскребов: прогулка по Москва-Сити Рассмотреть все башни легендарного комплекса и узнать об их устройстве Начало: Вблизи метро Выставочная 5 850 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 142 отзыва Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве Начало: у стойки экскурсионного бюро Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 26 отзывов Групповая экскурсия в храм Христа Спасителя Побывать в православной обители, расшифровать символы в росписях и полюбоваться Москвой с высоты Начало: У центрального входа в Храм Христа Спасителя Расписание: в четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 13:00 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Архитектурная экскурсия по Москве: от классицизма до модерна Погрузитесь в архитектурное наследие Москвы: от классицизма до модерна, исследуя улицы и здания с богатой историей Начало: В районе метро Красные ворота от 3 990 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 33 отзыва Все секреты Останкинской телебашни: история, панорама и интерактив Погрузитесь в историю самой высокой смотровой площадки России, узнайте, как создавалась Останкинская телебашня и насладитесь неповторимыми видами Москвы Начало: У касс Останкинской башни 8 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей Начало: На Берсеневской набережной 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 103 отзыва Басманная слобода Москвы: путешествие сквозь века Исследуйте историческое наследие Москвы, прогуливаясь по Басманной слободе с экспертом по архитектуре Начало: У м. Красные ворота 5940 5 346 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Восхитительная усадьба Кусково: погружение в мир аристократии Почувствуйте дух XVIII века, посетив усадьбу Кусково. Искусство, история и архитектура ждут вас в этом уникальном месте Начало: У входа в усадьбу 5 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов Некрополь Донского монастыря Погулять по старинному кладбищу и посетить один из древнейших монастырей Москвы Начало: У м. Ленинский проспект 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Царицыно: от Черной грязи до элитных дач Царицыно - живописное место Москвы с богатой историей. Узнайте о его главных достопримечательностях и вековых загадках Начало: У главного входа в музей-заповедник 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Остоженка и Пречистенка: путешествие сквозь века в сердце Москвы Приглашаем на уникальную прогулку по историческим улицам Москвы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе метро «Кропоткинская» 6450 5 805 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Переулки Тверской: путешествие по скрытым сокровищам Москвы Погрузитесь в историю одной из самых знаменитых улиц Москвы, открывая для себя скрытые архитектурные жемчужины и уникальные истории Начало: Около метро Пушкинская 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 22 отзыва Историческая прогулка с дегустацией настоек по Ивановской горке и Хитровке Погрузитесь в атмосферу старой Москвы, открывая секреты её улиц и наслаждаясь традиционными настойками Начало: В районе метро Китай-город 9632 8 669 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Мини-группа 2 часа 20 отзывов Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл Начало: Около Новодевичьего монастыря 1940 1 746 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 20 отзывов От Красной площади до Китай-города - рукой подать Погружение в средневековую Москву с посещением ключевых достопримечательностей. Узнайте то, что путеводители не расскажут, и откройте для себя тайны столицы Начало: У метро «Охотный ряд» Расписание: во вторник в 13:30, в среду и субботу в 11:00, в четверг в 14:00 850 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 321 отзыв Москва непарадная: путешествие по историческим уголкам города Погрузитесь в атмосферу старинной Москвы, гуляя по Китай-городу, открывая тайные дворики и величественные соборы Начало: У метро Китай-город, выход номер 9 от 2 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 46 отзывов Подлинные древности Китай-города: историческое путешествие в Москве Погрузитесь в уникальную атмосферу Китай-города, где каждый уголок хранит вековые тайны и истории Начало: У метро Площадь революции 700 ₽ за человека

Групповая 1.5 часа 98 отзывов 7 чудес московского метро «Прочитать» самые впечатляющие станции и узнать историю подземного города Начало: На станции метро Площадь Революции/Театральная Расписание: в среду и пятницу в 20:00 990 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов От ВДНХ до ВВЦ: тогда и сейчас Прогулка по ВДНХ и ВВЦ в Москве: от роскошных павильонов до знаменитых фонтанов. Узнайте историю и трансформацию выставочного комплекса Начало: В районе метро ВДНХ 600 ₽ за человека