«С миру по сыру» - гастрономическая поездка в Торжок

Путешествие в Торжок - это прогулка по разным странам и эпохам

Путешествие в Торжок — это прогулка по разным странам и эпохам.

В земли Великого Новгорода, в Италию, а может, и к ганзейским купцам.

Из суеты сегодняшнего дня в течение жизни прошлых веков, основательность и неторопливость русского средневековья.

В траттории, дегустируя свежеприготовленные сыры, вы услышите историю возникновения каждого из них, узнаете названия сыров, которыми восхищались короли и знаменитости прошлого и настоящего.
«С миру по сыру» - гастрономическая поездка в Торжок
«С миру по сыру» - гастрономическая поездка в Торжок
«С миру по сыру» - гастрономическая поездка в Торжок
«С миру по сыру» - гастрономическая поездка в Торжок
«С миру по сыру» - гастрономическая поездка в Торжок
«С миру по сыру» - гастрономическая поездка в Торжок

Что вы увидите 🤩

  • Село Медное: гастрономическая экскурсия по итальянской агроферме La Fattoria «Little Italy»
  • Торжок
  • Борисоглебской монастырь
Быстрые воды реки Тверцы
Дивное зеркало, в котором отражается древний Торжок, город русской старины и «золотого века» Екатерины Великой, купеческих особняков и дворянских гнёзд. Смотреть в первый раз на город надо с высокого берега, всё равно, с правого или левого. Тогда становится понятно, что Торжок как чаша, внизу река, а по берегам поднимаются улочки, зовущие к себе. Шпили колоколен заставляют вскидывать взгляд в небо, старинный монастырь манит разнообразием архитектурных форм.
Борисоглебский мужской монастырь
Одна из древнейших русских обителей с XI века освящает здешние места. А в веке восемнадцатом, екатерининском, в нём поработал «гений вкуса» Николай Львов и добавил итальянской ноты Торжку. Это удивительное соединение эпох очень гармонично. Вот камни древнейшего храма, а рядом классицизм. Вот на торговой площади старинное здание магистрата в барочном убранстве, а неподалёку деревянная церковь Старое Вознесение, как свечечка, ярусами тянется вверх. Когда-то через Торжок проходили шесть дорог в разные города, кипела торговля, в город приезжали заморские гости, иной раз и оставались здесь. Новый Торг, Торжец, Торжок — это город легенд, историй, судеб. Город, в котором насчитывается 400 объектов культурного наследия. Город неповторимого обаяния.
Маленькая Италия
И как хорошо продолжить итальянскую тему за разговорами об Италии в селе Медное на агроферме, которая так и называется — «Little Italy», Маленькая Италия. Её хозяин — итальянец из Калабрии, потомственный сыровар. И здесь уже откроются другие секреты, сырные. И так уютно, по-домашнему, встречают в Маленькой Италии, так волшебно звучат названия блюд и сыров, что забывается усталость, а хочется слушать, вкушать, наслаждаться.

Важно знать:

  • Внимание! Участие в экскурсии возможно только при наличии QR кода о вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.
  • дети до 7 лет могут путешествовать в составе сборной группы только по согласованию с туристической фирмой;
  • несовершеннолетние дети (с 7 до 18 лет) участвуют в сборных группах только в сопровождении своих законных представителей;
  • фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов;
  • транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Цены на экскурсию

Для группы 1-28 человек
Взрослый
2 950 ₽
Детский (до 16 лет)
2 900 ₽
Пенсионный
2 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на туристическом автобусе
  • экскурсионная программа (включая билеты в музей)
  • сопровождение гидом (путевая информация)
  • гастрономическая экскурсия с дегустацией и обедом
Что не входит
  • личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: Отправление автобуса от м. Тимирязевская
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 28 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписанию в календаре

VS-TRAVEL Т.
VS-TRAVEL Т.
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