Быстрые воды реки Тверцы

Дивное зеркало, в котором отражается древний Торжок, город русской старины и «золотого века» Екатерины Великой, купеческих особняков и дворянских гнёзд. Смотреть в первый раз на город надо с высокого берега, всё равно, с правого или левого. Тогда становится понятно, что Торжок как чаша, внизу река, а по берегам поднимаются улочки, зовущие к себе. Шпили колоколен заставляют вскидывать взгляд в небо, старинный монастырь манит разнообразием архитектурных форм.

Борисоглебский мужской монастырь

Одна из древнейших русских обителей с XI века освящает здешние места. А в веке восемнадцатом, екатерининском, в нём поработал «гений вкуса» Николай Львов и добавил итальянской ноты Торжку. Это удивительное соединение эпох очень гармонично. Вот камни древнейшего храма, а рядом классицизм. Вот на торговой площади старинное здание магистрата в барочном убранстве, а неподалёку деревянная церковь Старое Вознесение, как свечечка, ярусами тянется вверх. Когда-то через Торжок проходили шесть дорог в разные города, кипела торговля, в город приезжали заморские гости, иной раз и оставались здесь. Новый Торг, Торжец, Торжок — это город легенд, историй, судеб. Город, в котором насчитывается 400 объектов культурного наследия. Город неповторимого обаяния.

Маленькая Италия

И как хорошо продолжить итальянскую тему за разговорами об Италии в селе Медное на агроферме, которая так и называется — «Little Italy», Маленькая Италия. Её хозяин — итальянец из Калабрии, потомственный сыровар. И здесь уже откроются другие секреты, сырные. И так уютно, по-домашнему, встречают в Маленькой Италии, так волшебно звучат названия блюд и сыров, что забывается усталость, а хочется слушать, вкушать, наслаждаться.

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