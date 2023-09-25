Познавательная экскурсия в Москве: Визитная карточка России - Большой Театр
Как живет Большой Театр за кулисами? Наверное, многие задавались этим вопросом. Мы сможем приоткрыть для вас завесу тайны и показать Большой Театр вне представлений.
Вы прогуляетесь по отреставрированным коридорам и залам, узнаете о жизни самых известных артистов и посетите подземный театр. А если повезет, даже увидите репетицию вечернего спектакля.
Вы прогуляетесь по отреставрированным коридорам и залам, узнаете о жизни самых известных артистов и посетите подземный театр. А если повезет, даже увидите репетицию вечернего спектакля.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
28
окт
окт
4
ноя
ноя
11
ноя
ноя
18
ноя
ноя
26
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Большой театр — это визитная карточка России и Москвы, предмет гордости и символ величия культуры с собственной историей, величественной, как и само здание театра.
Что вас ожидает:
Вместе с экскурсоводом вы пройдетесь по пустым залам театра, узнаете историю его основания и «факты биографии», посмотрите технические новинки, такие как подземная сцена-конструктор, заглянете в ложи основной сцены, и даже — при условии, что в этот день это будет возможно — на репетицию вечернего спектакля.
На этой экскурсии вы:
- посетите один из выдающихся в мире театров;
- прослушаете увлекательный рассказ об истории и архитектуре Большого театра;
- побываете в Императорских фойе театра и узнаете их секретные особенности;
- увидите старые и новые помещения театра, преобразившиеся после глобальной реставрации.
Важно:
- По правилам театра, экскурсия проводится только при наборе группы. Просим указывать в комментарии к заявке список удобных дат, группы будут сформированы исходя из предоставленных данных.
- В случае отмены экскурсии об этом сообщат заранее, деньги за билет будут возвращены в полном объеме.
- На экскурсию могут попасть дети не моложе 14 лет. Дети младше не допускаются даже в сопровождении родителей.
- 100% предоплата обязательна либо на сайте Спутник8, либо по ссылке, которую мы пришлем после бронирования.
Ежедневно в 15:00. Время начала может меняться в связи с репетициями
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионная программа
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Театральная площадь, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00. Время начала может меняться в связи с репетициямиЭкскурсия длится около 1 часа 15 минутБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Важные организационные детали:
- Заявленная продолжительность 1 час 15 мин. включает в себя 15 минут предварительной организации (сбор денежных средств и выдача билетов) и 1 час непосредственно экскурсии. Необходимо прибыть на место встречи строго в указанное в заказе время, и не позднее, т. к. экскурсоводы театра не ждут опоздавших.
- Оплата на месте производится только наличными - терминала у сопровождающего вас гида не имеется.
- Наш гид будет ждать Вас у главного входа, у 12-го подъезда театра с табличкой "Sputnik". Подъезд №12 расположен в здании Исторической сцены рядом с кассами (это прямо у главного входа).
- Переносов экскурсии нет из-за трудности сбора новой группы.
- Просьба в обязательном порядке уведомить нас о получении информации
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 150 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мизюрина
25 сен 2023
Хотелось бы увидеть и узнать побольше. Побывать за кулисами, заглянуть в гримерки и репетиционные классы. И хотелось бы побольше четкости в организации экскурсии. Сначала перенесли с одной даты на другую, потом с 15.00 на 10.00.
О
Ольга
20 сен 2023
Е
Елена
19 сен 2023
Экскурсия оптимальна по времени (15:30 вск), продолжительности (2 часа), наполненности группы (18 чел), насыщенности и продуманности маршрута. Отличный экскурсовод Наталья: внимательна, благожелательна, знающа, умеет заинтересовать и удержать внимание, с грамотной речью. Впечатлило многое: богатейшая история Большого, эксклюзивные локации, Бетховенский зал, царская ложа, люстра, зал Тамары Синявской; возможность увидеть смену декораций на основной сцене и кусочек репетиции балета на 10 этаже
Л
Людмила
18 сен 2023
А
Анастасия
15 сен 2023
Экскурсия переносится уже во второй раз, и до сих пор так и не состоялась
А
Алексей
13 сен 2023
М
Михаил
13 сен 2023
Экскурсия длилась почти два часа, побывали в партере, на балконах, в ложах, на галерке, узнали, где в Большом есть стоячие места; были в Бетховенском зале, спускались на минус второй этаж, поднимались в репетиционный зал на самый верх и видели настоящую репетицию на точной копии главной сцены. И ещё услышали и увидели много интересного. Отличная экскурсия, много фоток и масса впечатлений.
Г
Гурьянова
12 сен 2023
Я - гость столицы. И для меня экскурсия в Большой театр была редкой удачей. Вся информация была очень интересна. Интерьеры театра восхитительны. Находясь в театре, можно было перенестись мысленно на несколько столетий или десятилетий назад и ощутить себя современником разных эпох. Служители театра на протяжении всех лет его существования бережно сохранили не только его убранство, но и традиции. Очень поразила и впечатлила современная реконструкция. Отдельное спасибо экскурсоводу Виталию.
Т
Татьяна
11 сен 2023
Понравилась экскурсия, все прошло хорошо. Хотелось попасть за кулисы но не были там
М
Мария
11 сен 2023
основную и репетиционную сцены, партер; бельэтаж; императорские комнаты и музей.
M
Mila.mar
21 авг 2023
Экскурсия не состоялась. На сайте неактуальная информация!!!
Спасибо, что позвонили и сообщили.
Спасибо, что позвонили и сообщили.
Л
Лариса
19 авг 2023
Экскурсия в Большой театр - событие, которое запоминается на всю жизнь! Красивейшее здание, волшебная атмосфера! Нам рассказали историю театра, об особенностях залов, параллельно экскурсии проводилась репетиция предстоящего спектакля — незабываемо! Экскурсовод Зоя помимо основной исторической сцены провела нас на репетиционную сцену и в подземный Бетховенский зал. Мы остались в восторге!
А
Алекспндр
30 июля 2023
Все прошло хорошо! Интересно было как на лекции в большом зале Исторического Большого театра. Просто попали в сказку
М
Мария
28 июля 2023
А
Альбина
27 июля 2023
Очень понравилась эта экскурсия. Молоденькая девушка Зоя с большим энтузиазмом и улыбкой рассказывала о Большом театре, его истории и жизни. Сам зал очень впечатляет, нам включили на 5 минут полностью подсветку, успели сделать фото. Рекомендую.
Ещё 135 отзывов
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