Большой театр — это визитная карточка России и Москвы, предмет гордости и символ величия культуры с собственной историей, величественной, как и само здание театра.

Что вас ожидает:

Вместе с экскурсоводом вы пройдетесь по пустым залам театра, узнаете историю его основания и «факты биографии», посмотрите технические новинки, такие как подземная сцена-конструктор, заглянете в ложи основной сцены, и даже — при условии, что в этот день это будет возможно — на репетицию вечернего спектакля.

На этой экскурсии вы:

посетите один из выдающихся в мире театров;

прослушаете увлекательный рассказ об истории и архитектуре Большого театра;

побываете в Императорских фойе театра и узнаете их секретные особенности;

увидите старые и новые помещения театра, преобразившиеся после глобальной реставрации.

Важно: