7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Когда исследованы главные достопримечательности столицы, хочется проникнуть за её кулисы. Мы это сделаем: погуляем по театральным местам Москвы и поговорим о людях, связанных с ними. Вспомним московский дебют Раневской, последние дни Станиславского, визит в театр Наполеона. И при желании зайдём в дом-музей одной из звёзд сцены.
Описание билета
Истории московских театров
Мы рассмотрим несколько красивых зданий столичных театров и поговорим о развитии театрального искусства в Москве с конца 18 века до наших дней.
Посмотрим на театр Пушкина, обсудим его самые интересные постановки и московский дебют Фаины Раневской. При желании побываем за кулисами театра.
А также:
- познакомимся с историей театра у Никитских ворот
- увидим здание, откуда во время войны передавались сводки Совинформбюро
- выясним, в каком московском театре бывал Наполеон.
Судьбы замечательных людей
Прогуляемся по московским бульварам и пройдём мимо домов, связанных с известными актёрами и режиссёрами.
На Тверском бульваре выясним, где жили Михаил Ульянов, Григорий Александров, Любовь Орлова.
На площади у Брюсового переулка увидим Дом ста роялей и Дом артистов Большого театра.
А также узнаете:
- где находилось ателье одного из первых московских модельеров Надежды Ломановой
- в какой церкви выступал Иван Козловский
- сколько памятников Муслиму Магомаеву есть в Москве
- какая печальная судьба постигла Соломона Михоэлса
- как провёл последние дни Станиславский
- почему произошла ссора между Любовью Орловой и её пасынком Дугласом Александровым
- что такое «жизнь в розовом цвете»
и многое другое!
При желании посетим один из домов-музеев на выбор:
- дом-музей Марии Ермоловой
- дом-музей Константина Станиславского
- музей-квартиру Николая Голованова — дирижёра Большого театра и основателя симфонического оркестра Всесоюзного радио
- музей-квартиру Всеволода Мейерхольда
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение одного из домов-музеев на выбор — цены уточняйте в переписке
- Посещение театра Пушкина (по предварительной договорённости) — 5000 ₽, минимальная группа 10 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро "Тверская"/"Пушкинская"
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 127 туристов
Я закончил Московскую государственную академию водного транспорта. Специальность — организация перевозок и управление на транспорте. Но я очень люблю свой город и мне нравится показывать людям то, что в спешке
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день! 28 марта была на экскурсии "Любите ли вы театр?" Сергей чудесный экскурсовод. Отлично владеет материалом, очень интересно рассказывает. Много узнала об истории возникновения театров, о жизни актёров, режиссеров и других творческих деятелей. Посетила дом -музей Станиславского. Спасибо, Сергею за организацию! Получила огромное удовольствие!
Сергей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Не менее огромное спасибо за такой отзыв. Экскурсия действительно прошла на одном дыхании и очень здорово, что получилось попасть в гости к Станиславскому.
Буду рад видеть Вас на других своих экскурсиях.
Не менее огромное спасибо за такой отзыв. Экскурсия действительно прошла на одном дыхании и очень здорово, что получилось попасть в гости к Станиславскому.
Буду рад видеть Вас на других своих экскурсиях.
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О
Интересный и неутомительный маршрут и рассказ о популярных артистах, музыкантах, театрах. Всегда любопытно заглянуть в закулисье жизни известных и знаменитых. Хотя бы у дома их постоять, подышать одним воздухом с богемой. Сергей отличный рассказчик.
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Т
Театральная Москва (10.08.24) - хотелось провести театральный день в Москве и до вечернего спектакля решили найти прогулку, связанную с театральной судьбой города, и не ошиблись в выборе. Экскурсия, а скорее
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Н
Огромное спасибо Сергею за отлично проведенную экскурсию, удобное и познавательное времяпрепровождение. Узнали очень много нового, Сергей очень интересный рассказчик, не банальный гид (посмотрите налево-посмотрите направо), а человек, умеющей завлечь экскурсантов
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Удивительный субботний день начался приятной прогулкой-экскурсией с Сергеем. Общение один на один, что позволяет более чем демократичная цена, это прекрасный формат познания города и его истории, когда есть возможность задать
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Добрый день. Были на экскурсии Сергея 17.05, очень понравилось. Материал подается легко, но вместе с тем получается очень познавательно и интересно. Маршрут выстроен классно: практически по всем ближайшим к Красной площади переулкам, по Тверскому бульвару. Очень много нового для себя узнали, включая музеи для посещения, да и просто интересные факты из жизни замечательных людей. Прогулку очень рекомендуем!
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