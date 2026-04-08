7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Когда исследованы главные достопримечательности столицы, хочется проникнуть за её кулисы. Мы это сделаем: погуляем по театральным местам Москвы и поговорим о людях, связанных с ними. Вспомним московский дебют Раневской, последние дни Станиславского, визит в театр Наполеона. И при желании зайдём в дом-музей одной из звёзд сцены.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от 2000 ₽ за группу

Ваш гид в Москве

Описание билета

Истории московских театров

Мы рассмотрим несколько красивых зданий столичных театров и поговорим о развитии театрального искусства в Москве с конца 18 века до наших дней.

Посмотрим на театр Пушкина, обсудим его самые интересные постановки и московский дебют Фаины Раневской. При желании побываем за кулисами театра.

А также:

познакомимся с историей театра у Никитских ворот

увидим здание, откуда во время войны передавались сводки Совинформбюро

выясним, в каком московском театре бывал Наполеон.

Судьбы замечательных людей

Прогуляемся по московским бульварам и пройдём мимо домов, связанных с известными актёрами и режиссёрами.

На Тверском бульваре выясним, где жили Михаил Ульянов, Григорий Александров, Любовь Орлова.

На площади у Брюсового переулка увидим Дом ста роялей и Дом артистов Большого театра.

А также узнаете:

где находилось ателье одного из первых московских модельеров Надежды Ломановой

в какой церкви выступал Иван Козловский

сколько памятников Муслиму Магомаеву есть в Москве

какая печальная судьба постигла Соломона Михоэлса

как провёл последние дни Станиславский

почему произошла ссора между Любовью Орловой и её пасынком Дугласом Александровым

что такое «жизнь в розовом цвете»

и многое другое!

При желании посетим один из домов-музеев на выбор:

дом-музей Марии Ермоловой

дом-музей Константина Станиславского

музей-квартиру Николая Голованова — дирижёра Большого театра и основателя симфонического оркестра Всесоюзного радио

музей-квартиру Всеволода Мейерхольда

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию)