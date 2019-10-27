7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и судьба театрального искусства

На протяжении экскурсии вы увидите несколько красивых, интересных, необычных зданий московских театров, а я расскажу вам об истории и развитии театра в Москве с конца 18 века до наших дней. Вы увидите театр Пушкина в здании 18 века, где узнаете о судьбе режиссёра Александра Таирова, об одном из московских дебютов Фаины Раневской и о самых интересных постановках. Кроме того, у вас будет возможность побывать за кулисами театра Пушкина. Вы познакомитесь с историей Театра у Никитских ворот, увидите здание, откуда во время войны передавались сводки Совинформбюро, и узнаете, в каком театре побывал Наполеон.

Жизни замечательных людей

Вас ждёт прогулка по московским бульварам и переулкам мимо домов, связанных с известными актёрами и режиссёрами. На Тверском бульваре вы узнаете, где жили Михаил Ульянов, Григорий Александров, Любовь Орлова, а на площади у Брюсового переулка увидите Дом ста роялей и Дом артистов Большого театра. А ещё вы узнаете, где находилось ателье одного из первых московских модельеров Надежды Ломановой, в какой церкви выступал Иван Козловский, сколько памятников Муслиму Магомаеву есть в Москве, и какая печальная судьба постигла Соломона Михоэлса. Кроме того по желанию вы сможете посетить один из домов-музеев на выбор: дом-музей Марии Ермоловой, дом-музей Константина Станиславского, музей-квартиру дирижёра Большого театра и основателя симфонического оркестра Всесоюзного радио Николая Голованова, музей-квартиру Всеволода Мейерхольда.