7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о театрах столицы и жизнях замечательных людей

Сергей
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Сергей – ваш гид
Когда изучены самые главные достопримечательности, всегда хочется посмотреть на город с другой стороны, увидеть его за кулисами.

На этой экскурсии вы сможете это сделать почти в прямом смысле: вас ждёт прогулка по театральным местам Москвы, рассказ об истории театра, о судьбах людей, связанных с этим видом искусства.

Вы узнаете, что такое «жизнь в розовом цвете», как провёл свои последние дни Станиславский, почему произошла ссора между Любовью Орловой и ее пасынком Дугласом Александровым и еще множество интересных историй.
От 500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча от метро "Тверская" или "Пушкинская"
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У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Театральная Москва
Театральная Москва

Что вас ожидает

История и судьба театрального искусства
На протяжении экскурсии вы увидите несколько красивых, интересных, необычных зданий московских театров, а я расскажу вам об истории и развитии театра в Москве с конца 18 века до наших дней. Вы увидите театр Пушкина в здании 18 века, где узнаете о судьбе режиссёра Александра Таирова, об одном из московских дебютов Фаины Раневской и о самых интересных постановках. Кроме того, у вас будет возможность побывать за кулисами театра Пушкина. Вы познакомитесь с историей Театра у Никитских ворот, увидите здание, откуда во время войны передавались сводки Совинформбюро, и узнаете, в каком театре побывал Наполеон.

Жизни замечательных людей
Вас ждёт прогулка по московским бульварам и переулкам мимо домов, связанных с известными актёрами и режиссёрами. На Тверском бульваре вы узнаете, где жили Михаил Ульянов, Григорий Александров, Любовь Орлова, а на площади у Брюсового переулка увидите Дом ста роялей и Дом артистов Большого театра. А ещё вы узнаете, где находилось ателье одного из первых московских модельеров Надежды Ломановой, в какой церкви выступал Иван Козловский, сколько памятников Муслиму Магомаеву есть в Москве, и какая печальная судьба постигла Соломона Михоэлса. Кроме того по желанию вы сможете посетить один из домов-музеев на выбор: дом-музей Марии Ермоловой, дом-музей Константина Станиславского, музей-квартиру дирижёра Большого театра и основателя симфонического оркестра Всесоюзного радио Николая Голованова, музей-квартиру Всеволода Мейерхольда.

Организационные детали

  • Место встречи у Новопушкинского фонтана
  • Посещение одного из домов-музеев по желанию и не входит в стоимость экскурсии
  • Посещение Театра Пушкина возможно по предварительной договорённости и не входит в стоимость экскурсии (3000р за группу от 1 до 20 человек)
Театральная Москва
Театральная Москва
Театральная Москва
Театральная Москва
Театральная Москва
Театральная Москва
Театральная Москва

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от метро "Тверская" или "Пушкинская".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Мне 44 года. Закончил Московскую государственную академию водного транспорта. Специальность - организация перевозок и управление на транспорте. Но я очень люблю свой город и мне очень нравится показывать людям то, что, чаще всего, в спешке они не замечают. Много раз на своих экскурсиях я слышал "Я здесь столько раз проходил (а) и не знала этого!!!" Помимо пешеходных экскурсий по центру Москвы я также провожу теплоходные экскурсии. На экскурсиях я всегда стараюсь немного "раздвинуть" рамки заявленной темы. Так в экскурсии ЖЗЛ (театральная) я неоднократно вспоминаю великую Фаину Раневскую, ее рассказы о своем дебюте в театре Таирова, о встрече со Станиславским, об отказе записываться на студии фирмы "Мелодия" и др. Всегда стараюсь "настроиться" на своих слушателей, быть с ними на одной волне. Экскурсии я провожу для того, чтобы показать москвичам и гостям города Москву с той стороны, с которой ее не замечают. Я считаю, в Москве (да и в целом в России) есть масса удивительных мест, где каждый должен побывать.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 октября 2019
Мне очень понравилась экскурсия, было познавательно и не утомительно. Забавные истории и анекдоты сделали рассказ занимательным, в то же время было много фактов, цифр, фамилий. Два часа пролетели незаметно, а прогулка по Бульвару и близлежащим переулкам оставила самое приятное впечатление.
5 июля 2019
Сергей, очень интересный рассказчик.
21 апреля 2019
Спасибо большое Сергею за отличную экскурсию. Покупала в подарок, все были в восторге! Сергей очень интересно рассказывает и оставил самые лучшие впечатления.
19 марта 2019
Интересный рассказ про Пушкинский театр, остались бы еще на спектакль, но увы, это не входило в экскурсию, в целом интересно и познавательно
Светлана
4 февраля 2019
Удивительный субботний день начался приятной прогулкой-экскурсией с Сергеем. Общение один на один, что позволяет более чем демократичная цена, это прекрасный формат познания города и его истории , когда есть возможность задать вопросы, с интересом послушать факты вне темы экскурсии. 2 февраля было почти не холодно, но очень снежно. Однако это не помешало мне заглянуть с помощью Сергея в тайны прошлого московских переулков. Три часа пролетели незаметно, день я завершила походом в театр, а следующий - много читала о том, что поведал Сергей.
Рекомендую!
21 мая 2018
Экскурсия очень интересная! Сергей рассказывает очень хорошо, мы прошли по тихим дворикам , посмотрели необычные памятники,свернули в переулки, где все, каждый дом буквально, связан с громким театральным прошлым. Отлично! 5++
14 января 2018
Подарили экскурсию мамам на новый год, обе остались в восторге и очень нас благодарили! А мы благодарим Сергея за прекрасную прогулку!

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