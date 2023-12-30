Дом на набережной — 8 корпусов, 505 квартир и 25 подъездов. «Камера предварительного заключения» и «улыбка Сталина». Что это за место, при упоминании которого шли мурашки по коже и куда попасть могли только привилегированные лица? Вы раскроете историю этого жилого здания в приятном формате: с чаем, под игру профессионального пианиста и за просмотром старых фото.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка вокруг дома (30 мин.)

Мы встретимся около Театра Эстрады и обойдём огромный Дом на набережной. Вы услышите рассказ не только об истории дома, но и о самых знаменитых жителях. Уникальный памятник архитектуры был построен в 1931 году и стал одной из первых высоток СССР. Раньше попасть в закрытый комплекс напротив Кремля могли только первые люди государства, советская элита. А теперь сможете и вы. И не просто в дом, а в привилегированный 12 подъезд, который в 30-х годах стоял полностью опечатанным из-за проводимых репрессий…

Чаепитие и музыка (2,5 часа)

Далее мы поднимемся в историческую квартиру с невероятными видами на центр Москвы. Выпьем чай с сушками, домашним вареньем и конфетами «Рот Фронт», посмотрим коллекцию советских значков и открыток, послушаем игру на фортепьяно от профессионального пианиста и пластинки. И продолжим рассказ о советском наследии на примере фильмов и песен той эпохи.

Берите с собой фотоальбомы тех лет, будем вместе смотреть, вспоминая детали нашего детства (или детства родителей)!

Организационные детали