Вечернее чаепитие в легендарном Доме на набережной
Индивидуальная экскурсия в Москве

Сначала прогуляться вокруг, а затем попасть внутрь - и согреться чаем под рассказы и живую музыку

Дом на набережной — 8 корпусов, 505 квартир и 25 подъездов. «Камера предварительного заключения» и «улыбка Сталина».

Что это за место, при упоминании которого шли мурашки по коже и куда попасть могли только привилегированные лица? Вы раскроете историю этого жилого здания в приятном формате: с чаем, под игру профессионального пианиста и за просмотром старых фото.
Вечернее чаепитие в легендарном Доме на набережной
Вечернее чаепитие в легендарном Доме на набережной
Вечернее чаепитие в легендарном Доме на набережной
Вечернее чаепитие в легендарном Доме на набережной
Вечернее чаепитие в легендарном Доме на набережной
Вечернее чаепитие в легендарном Доме на набережной
Вечернее чаепитие в легендарном Доме на набережной
Вечернее чаепитие в легендарном Доме на набережной
Вечернее чаепитие в легендарном Доме на набережной
Вечернее чаепитие в легендарном Доме на набережной
Ближайшие даты:
30
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13
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20
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Прогулка вокруг дома (30 мин.)

Мы встретимся около Театра Эстрады и обойдём огромный Дом на набережной. Вы услышите рассказ не только об истории дома, но и о самых знаменитых жителях. Уникальный памятник архитектуры был построен в 1931 году и стал одной из первых высоток СССР. Раньше попасть в закрытый комплекс напротив Кремля могли только первые люди государства, советская элита. А теперь сможете и вы. И не просто в дом, а в привилегированный 12 подъезд, который в 30-х годах стоял полностью опечатанным из-за проводимых репрессий…

Чаепитие и музыка (2,5 часа)

Далее мы поднимемся в историческую квартиру с невероятными видами на центр Москвы. Выпьем чай с сушками, домашним вареньем и конфетами «Рот Фронт», посмотрим коллекцию советских значков и открыток, послушаем игру на фортепьяно от профессионального пианиста и пластинки. И продолжим рассказ о советском наследии на примере фильмов и песен той эпохи.

Берите с собой фотоальбомы тех лет, будем вместе смотреть, вспоминая детали нашего детства (или детства родителей)!

Организационные детали

  • Программа подойдёт детям от 7 лет
  • Экскурсию для вас проведёт дипломированный историк из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Театра Эстрады
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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