Сначала прогуляться вокруг, а затем попасть внутрь - и согреться чаем под рассказы и живую музыку
Что это за место, при упоминании которого шли мурашки по коже и куда попасть могли только привилегированные лица? Вы раскроете историю этого жилого здания в приятном формате: с чаем, под игру профессионального пианиста и за просмотром старых фото.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Прогулка вокруг дома (30 мин.)
Мы встретимся около Театра Эстрады и обойдём огромный Дом на набережной. Вы услышите рассказ не только об истории дома, но и о самых знаменитых жителях. Уникальный памятник архитектуры был построен в 1931 году и стал одной из первых высоток СССР. Раньше попасть в закрытый комплекс напротив Кремля могли только первые люди государства, советская элита. А теперь сможете и вы. И не просто в дом, а в привилегированный 12 подъезд, который в 30-х годах стоял полностью опечатанным из-за проводимых репрессий…
Чаепитие и музыка (2,5 часа)
Далее мы поднимемся в историческую квартиру с невероятными видами на центр Москвы. Выпьем чай с сушками, домашним вареньем и конфетами «Рот Фронт», посмотрим коллекцию советских значков и открыток, послушаем игру на фортепьяно от профессионального пианиста и пластинки. И продолжим рассказ о советском наследии на примере фильмов и песен той эпохи.
Берите с собой фотоальбомы тех лет, будем вместе смотреть, вспоминая детали нашего детства (или детства родителей)!
Организационные детали
- Программа подойдёт детям от 7 лет
- Экскурсию для вас проведёт дипломированный историк из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Театра Эстрады
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.