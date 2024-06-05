1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом
Начало: У м. Кропоткинская
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
1 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
2 часа
7 чудес острова Балчуг
Отправиться в архитектурно-историческое путешествие по стрелке Болотного острова (в группе)
Начало: В районе станции метро «Кропоткинская»
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
990842₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Секреты Дома на набережной
Раскрыть тайны одного из самых загадочных зданий Москвы и разобраться в особенностях его архитектуры
Начало: На станции метро Кропоткинская
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парадокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
Проследить, как менялся город сквозь века, и отыскать древние артефакты
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 904₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
Узнать о прошлом фабрики, создавшей «Алёнку», и распробовать конфеты с неожиданными вкусами
Начало: у станции метро «Кропоткинская»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
7 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200₽ за человека
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: у метро Кропоткинская
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ттатьяна3 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Олеся удивительно приятная девушка, мы получили удовольствие от общения! Было комфортно. Порекомендовала знакомым.
- ТТатьНа2 июня 2024Незабываемая экскурсия с элементами интерактивной презентации. Узнали много нового о местах и домах, мимо которых проходили сто раз. Очень рекомендуем!
- ИИрина1 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
- ККсения27 мая 2024Всё понравилось! Тщательно подобраны точки остановок с красивыми и необычными ракурсами на архитектурные объекты. Структурированная информация по периодам, с плавными
- ММарина27 мая 2024Прогулка-экскурсия вместе с Павлом - восторг! Экскурсовод — харизматичный, великолепный рассказчик, было интересно с первой до последней минуты: неожиданные повороты истории,
- ДДмитрий27 мая 2024Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
- ННаталия26 мая 2024Легкая, веселая прогулка в приятной компании Марии понравилась всем участникам. Эта экскурсия определенно подойдет тем, кто ищет приятного времяпрепровождения в легкой и непринужденной компании. Вы гуляете, кушаете конфеты и слушаете интересные факты о местах вокруг вас.
- ЕЕлена25 мая 2024Благодарю Максима за прекрасную возможность познакомиться с историей нашей столицы. За интересный маршрут, в который вошли памятники архитектуры разных столетий. Легко, позновательно, и к сожалению, быстро пролетело время на этой интересной экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дом на Набережной»
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