Дом на Набережной – экскурсии в Москве

Найдено 14 экскурсий в категории «Дом на Набережной» в Москве, цены от 842 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вокруг Дома на набережной с его жителем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Историческое путешествие: Дом на набережной и его тайны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Начало: На Берсеневской набережной
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Приятно познакомиться, Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Приятно познакомиться, Москва
Мини-обзорная экскурсия для тех, кто впервые в городе
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
1020 отзывов
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100 за человека
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
648 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400 за человека
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
94 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве на автобусе с гидами канала Москва 24
Погрузитесь в историю и современность Москвы в комфортной обзорной поездке с профессиональными гидами
Начало: Возле парка «Зарядье»
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
13301 197 за человека
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
Погулять по центру города и раскрыть культурные слои разных эпох с гидом-искусствоведом
Начало: У м. Кропоткинская
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
1 500 за всё до 7 чел.
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Нескучная экскурсия по Хамовникам: от храма Христа Спасителя до Девичьего поля
Узнать неожиданные истории о людях - обычных и именитых, домах - простых и известных
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 700 за всё до 4 чел.
7 чудес острова Балчуг
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
17 отзывов
7 чудес острова Балчуг
Отправиться в архитектурно-историческое путешествие по стрелке Болотного острова (в группе)
Начало: В районе станции метро «Кропоткинская»
9 июня в 13:00
16 июня в 13:00
990842 за человека
Секреты Дома на набережной
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Секреты Дома на набережной
Раскрыть тайны одного из самых загадочных зданий Москвы и разобраться в особенностях его архитектуры
Начало: На станции метро Кропоткинская
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 650 за всё до 5 чел.
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
От храма Христа до «Красного Октября» + мастер-класс
Познавательная и вкусная прогулка для взрослых и детей: о главном храме и шоколадной гордости России
Начало: В районе метро Кропоткинская
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
8 000 за всё до 6 чел.
Парадокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Парадокс в центре Москвы. Нераскрытые тайны острова Балчуг
Проследить, как менялся город сквозь века, и отыскать древние артефакты
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 904 за всё до 6 чел.
Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
Узнать о прошлом фабрики, создавшей «Алёнку», и распробовать конфеты с неожиданными вкусами
Начало: у станции метро «Кропоткинская»
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
7 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200 за человека
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
🚶 Пешая
Квест
3.5 часа
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: у метро Кропоткинская
Завтра в 17:00
9 июня в 08:00
1 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
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    и заботливый… в автобусе был кондиционер и было чисто. туристы в автобусе были все доброжелательные, никто не задерживался… рекомендуем эту экскурсию и организаторов всем желающим!!!

  • Л
    Лариса
    3 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
  • т
    татьяна
    3 июня 2024
    Москва: от допетровских палат до ГЭС-2
    Экскурсия очень понравилась! Олеся удивительно приятная девушка, мы получили удовольствие от общения! Было комфортно. Порекомендовала знакомым.
  • Т
    ТатьНа
    2 июня 2024
    7 чудес острова Балчуг
    Незабываемая экскурсия с элементами интерактивной презентации. Узнали много нового о местах и домах, мимо которых проходили сто раз. Очень рекомендуем!
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
    Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
  • К
    Ксения
    27 мая 2024
    7 чудес острова Балчуг
    Всё понравилось! Тщательно подобраны точки остановок с красивыми и необычными ракурсами на архитектурные объекты. Структурированная информация по периодам, с плавными
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    переходами и интересными деталями, поданная спокойным и размеренным голосом в позитивном формате, без негативных оценок объектов и их создателей. Экскурсия вызвала у нас желание узнать о городе ещё больше - после завершения посетили гэс2.

  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Вокруг Дома на набережной с его жителем
    Прогулка-экскурсия вместе с Павлом - восторг! Экскурсовод — харизматичный, великолепный рассказчик, было интересно с первой до последней минуты: неожиданные повороты истории,
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    многослойное событийное повествование, легкость и юмор. Ощущение, что гуляешь со своим хорошим знакомым, увлекательно и в приятном ритме. А самое главное видно, что Павел очень любит свое дело, свой дом, его историю, свой район Замоскворечье, при этом умеет провести параллели с настоящим временем, в своих рассказах легко путешествуя между веками. Вдохновило невероятное любопытство и страсть Павла к жизни! С удовольствием хочу побывать на других экскурсиях Павла!

    Прогулка-экскурсия вместе с Павлом - восторг!Прогулка-экскурсия вместе с Павлом - восторг!Прогулка-экскурсия вместе с Павлом - восторг!Прогулка-экскурсия вместе с Павлом - восторг!Прогулка-экскурсия вместе с Павлом - восторг!
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
    Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Сладкая экскурсия по истории «Красного Октября» и его окрестностям
    Легкая, веселая прогулка в приятной компании Марии понравилась всем участникам. Эта экскурсия определенно подойдет тем, кто ищет приятного времяпрепровождения в легкой и непринужденной компании. Вы гуляете, кушаете конфеты и слушаете интересные факты о местах вокруг вас.
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    7 чудес острова Балчуг
    Благодарю Максима за прекрасную возможность познакомиться с историей нашей столицы. За интересный маршрут, в который вошли памятники архитектуры разных столетий. Легко, позновательно, и к сожалению, быстро пролетело время на этой интересной экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Дом на Набережной»

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  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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