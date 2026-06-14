Вместе мы пройдем по следам архитектора Бориса Иофана, узнаем о жизни знаменитых жителей Дома на набережной и посетим уникальные
Описание экскурсии
Дом на набережной: хроники места
Экскурсию начнем со знаменитого Дома, где всё имеет значение, поэтому в моем рассказе будет много тем, имен, исторических параллелей и фактов. Вы узнаете о месте, где стоит Дом — это древняя территория напротив Кремля. Раскроете, для кого и для чего возвели этот комплекс, а также кто из первых лиц советского государства участвовал в строительстве.
Имена Дома на набережной
Почему судьбу архитектора Дома, Бориса Иофана, можно назвать фантастической? Я расскажу о нем и о его «царственном» счастливом браке с герцогиней Руффо. Под окнами квартиры Алексея Баталова вспомним об этом великом артисте. А у мемориальных досок первых героев Советского Союза вы услышите об их подвигах.
Жизнь и дух Дома на набережной
Поговорим мы и о музее Дома, с основателем которого я хорошо знаком. Чтобы проникнуться аурой Дома, зайдем в подъезд, в котором я живу, и познакомимся с его прежними обитателями. Пройдем через дворы, где я расскажу, какими благами пользовались именитые жители. Увидим прачечную, медпункт, детский сад на 11-ом этаже, столовую диетического питания и столярную мастерскую.
Взгляд на Дом культуры «ГЭС-2»
Это новое московское место притяжения с интересной историей: вы узнаете ее и услышите, какие события, факты и люди связывают ГЭС-2 с Домом на набережной. Философия и задачи проекта, удивительные архитектурные и технические идеи Ренцо Пиано — об этом на экскурсии.
Палаты 17 века и единоверческий храм Св. Николая в Берсенях
Через мастерские Дома культуры — бывшие винные склады — выйдем к усадьбе Аверкия Кириллова. В палатах думного дьяка вас ждет рассказ о происхождении Замоскворечья, о царских садах и главном царском садовнике, увидим водочный завод и винные склады знаменитого Смирнова. Здесь же полюбуемся сказочным Никольским храмом, где службы идут, как и в 17 веке, по древнему чину, с древними распевами, а постоянные прихожане крестятся двумя перстами — и всё это в самом центре Москвы!
Организационные детали
- Экскурсия очень насыщенная по содержанию, поэтому будет интересна взрослым и детям старше 14 лет
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде — на улице мы проведём 2-2,5 часа
- Если в храме идет служба, желающие могу её посетить и погрузиться в атмосферу 17 века
- Экскурсия проводится только на русском языке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
И отдельное спасибо за то, что помогли найти подъезд, где жили мои родные. Для меня
К сожалению не получилось ответить раньше, но я рад Вашему чудесному отзыву, такие отзывы меня воодушевляют.
Посмотрите другие мои экскурсии на Трипстере, буду рад прогуляться с Вами по другим маршрутам.
Всего хорошего и до встречи, Павел.
Нас с мужем давно интересовала история Дома на набережной и случайно увидела в интернете экскурсию, которую проводит Павел Петрович. Компанию
Для меня это имеет большое значение.
Удачи Вам и здоровья / Павел
Ваши слова меня вдохновляют 🤝