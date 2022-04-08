Что вас ожидает

Дом на набережной: хроники места

Экскурсию начнем со знаменитого Дома, где всё имеет значение, поэтому в моем рассказе будет много тем, имен, исторических параллелей и фактов. Вы узнаете о месте, где стоит Дом — это древняя территория напротив Кремля. Раскроете, для кого и для чего возвели этот комплекс, а также кто из первых лиц советского государства участвовал в строительстве.

Имена Дома на набережной

Почему судьбу архитектора Дома, Бориса Иофана, можно назвать фантастической? Я расскажу о нем и о его «царственном» счастливом браке с герцогиней Руффо. Под окнами квартиры Алексея Баталова вспомним об этом великом артисте. А у мемориальных досок первых героев Советского Союза вы услышите об их подвигах.

Жизнь и дух Дома на набережной

Поговорим мы и о музее Дома, с основателем которого я хорошо знаком. Чтобы проникнуться аурой Дома, зайдем в подъезд, в котором я живу, и познакомимся с его прежними обитателями. Пройдем через дворы, где я расскажу, какими благами пользовались именитые жители. Увидим прачечную, медпункт, детский сад на 11-ом этаже, столовую диетического питания и столярную мастерскую.

Взгляд на Дом культуры «ГЭС-2»

Это новое московское место притяжения с интересной историей: вы узнаете ее и услышите, какие события, факты и люди связывают ГЭС-2 с Домом на набережной. Философия и задачи проекта, удивительные архитектурные и технические идеи Ренцо Пиано — об этом на экскурсии.

Палаты 17 века и интерактивный Музей русского быта

Через мастерские Дома культуры — бывшие винные склады — выйдем к усадьбе Аверкия Кириллова. В палатах думного дьяка вас ждет рассказ о происхождении Замоскворечья, о царских садах, о боярине, садовнике и водочнике. Здесь же полюбуемся сказочным Никольским храмом, а в его подклете посетим музей русского быта «По сусекам». Вы рассмотрите коллекцию предметов русской старины, а за чашкой чая из самовара узнаете об обрядах и традициях.

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