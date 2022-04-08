Вокруг Дома на набережной с его жителем

Узнать об истории и жителях легендарного здания и познакомиться с соседними достопримечательностями

Индивидуальная
Дом на набережной, Дом культуры ГЭС-2 и Палаты Аверкия Кириллова — этим объектам посвящена моя экскурсия.

Наш маршрут короткий по расстоянию, но очень насыщенный по содержанию.

Вы погрузитесь в непростую историю Дома на набережной, услышите о его архитекторе и выдающихся жителях.

Узнаете о концепции ГЭС-2, а в конце попадете в 17 век и заглянете в музей русского быта.
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
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Что вас ожидает

Дом на набережной: хроники места

Экскурсию начнем со знаменитого Дома, где всё имеет значение, поэтому в моем рассказе будет много тем, имен, исторических параллелей и фактов. Вы узнаете о месте, где стоит Дом — это древняя территория напротив Кремля. Раскроете, для кого и для чего возвели этот комплекс, а также кто из первых лиц советского государства участвовал в строительстве.

Имена Дома на набережной

Почему судьбу архитектора Дома, Бориса Иофана, можно назвать фантастической? Я расскажу о нем и о его «царственном» счастливом браке с герцогиней Руффо. Под окнами квартиры Алексея Баталова вспомним об этом великом артисте. А у мемориальных досок первых героев Советского Союза вы услышите об их подвигах.

Жизнь и дух Дома на набережной

Поговорим мы и о музее Дома, с основателем которого я хорошо знаком. Чтобы проникнуться аурой Дома, зайдем в подъезд, в котором я живу, и познакомимся с его прежними обитателями. Пройдем через дворы, где я расскажу, какими благами пользовались именитые жители. Увидим прачечную, медпункт, детский сад на 11-ом этаже, столовую диетического питания и столярную мастерскую.

Взгляд на Дом культуры «ГЭС-2»

Это новое московское место притяжения с интересной историей: вы узнаете ее и услышите, какие события, факты и люди связывают ГЭС-2 с Домом на набережной. Философия и задачи проекта, удивительные архитектурные и технические идеи Ренцо Пиано — об этом на экскурсии.

Палаты 17 века и интерактивный Музей русского быта

Через мастерские Дома культуры — бывшие винные склады — выйдем к усадьбе Аверкия Кириллова. В палатах думного дьяка вас ждет рассказ о происхождении Замоскворечья, о царских садах, о боярине, садовнике и водочнике. Здесь же полюбуемся сказочным Никольским храмом, а в его подклете посетим музей русского быта «По сусекам». Вы рассмотрите коллекцию предметов русской старины, а за чашкой чая из самовара узнаете об обрядах и традициях.

Организационные детали

  • Экскурсия очень насыщенная по содержанию, поэтому будет интересна взрослым и детям старше 14 лет
  • Дополнительно оплачивается посещение интерактивного Музея русского быта и чашка горячего чая из самовара — 300 руб. /чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Берсеневской набережной
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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