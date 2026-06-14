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Вокруг Дома на набережной с его жителем

Погрузитесь в уникальную атмосферу Москвы, открывая истории знаменитого Дома на набережной и его выдающихся жителей
Приглашаем вас на эксклюзивную экскурсию, где каждый шаг раскрывает страницы истории Москвы.

Вместе мы пройдем по следам архитектора Бориса Иофана, узнаем о жизни знаменитых жителей Дома на набережной и посетим уникальные
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музеи. Откроется взгляд на историческое прошлое ГЭС-2 и его связь с архитектурой города. Завершится наш маршрут в палатах 17 века, где вы сможете прикоснуться к русскому быту и традициям.

Эта экскурсия - не просто прогулка, а настоящее путешествие во времени, которое оставит неизгладимые впечатления и познавательные моменты.

Забронируйте свое уникальное приключение уже сегодня и откройте для себя историческое богатство и дух Москвы

5
86 отзывов
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем
Вокруг Дома на набережной с его жителем

Описание экскурсии

Дом на набережной: хроники места

Экскурсию начнем со знаменитого Дома, где всё имеет значение, поэтому в моем рассказе будет много тем, имен, исторических параллелей и фактов. Вы узнаете о месте, где стоит Дом — это древняя территория напротив Кремля. Раскроете, для кого и для чего возвели этот комплекс, а также кто из первых лиц советского государства участвовал в строительстве.

Имена Дома на набережной

Почему судьбу архитектора Дома, Бориса Иофана, можно назвать фантастической? Я расскажу о нем и о его «царственном» счастливом браке с герцогиней Руффо. Под окнами квартиры Алексея Баталова вспомним об этом великом артисте. А у мемориальных досок первых героев Советского Союза вы услышите об их подвигах.

Жизнь и дух Дома на набережной

Поговорим мы и о музее Дома, с основателем которого я хорошо знаком. Чтобы проникнуться аурой Дома, зайдем в подъезд, в котором я живу, и познакомимся с его прежними обитателями. Пройдем через дворы, где я расскажу, какими благами пользовались именитые жители. Увидим прачечную, медпункт, детский сад на 11-ом этаже, столовую диетического питания и столярную мастерскую.

Взгляд на Дом культуры «ГЭС-2»

Это новое московское место притяжения с интересной историей: вы узнаете ее и услышите, какие события, факты и люди связывают ГЭС-2 с Домом на набережной. Философия и задачи проекта, удивительные архитектурные и технические идеи Ренцо Пиано — об этом на экскурсии.

Палаты 17 века и единоверческий храм Св. Николая в Берсенях

Через мастерские Дома культуры — бывшие винные склады — выйдем к усадьбе Аверкия Кириллова. В палатах думного дьяка вас ждет рассказ о происхождении Замоскворечья, о царских садах и главном царском садовнике, увидим водочный завод и винные склады знаменитого Смирнова. Здесь же полюбуемся сказочным Никольским храмом, где службы идут, как и в 17 веке, по древнему чину, с древними распевами, а постоянные прихожане крестятся двумя перстами — и всё это в самом центре Москвы!

Организационные детали

  • Экскурсия очень насыщенная по содержанию, поэтому будет интересна взрослым и детям старше 14 лет
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде — на улице мы проведём 2-2,5 часа
  • Если в храме идет служба, желающие могу её посетить и погрузиться в атмосферу 17 века
  • Экскурсия проводится только на русском языке

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Берсеневской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провёл экскурсии для 1170 туристов
Когда рассказываю о Доме, об усадьбе Аверкия Кириллова, о ДК ГЭС-2, то я рассказываю и свою историю. Потому что со всеми этими объектами меня связывают личные отношения. Больше половины своей
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жизни я живу в этом Доме, и вы узнаете, как я в нем оказался, с какими жителями у меня были особо доверительные отношения, какие интересные факты связывают меня с усадьбой Аверкия Кириллова, с ДК ГЭС-2 и фабрикой «Красный Октябрь». Именно поэтому это место для меня так дорого, и я ощущаю себя его частью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
83
4
3
3
2
1
Л
Интересное путешествие с погружением в историю дома на Берсеневской набережной организовал для нашей группы Павел. Большая благодарность ему за возможность прикоснуться к этим знаниям и пройти по местам, хранящим множество событий и эмоций этого дома.
Интересное путешествие с погружением в историю дома на Берсеневской набережной организовал для нашей группы Павел. Большая
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Екатерина
Замечательная экскурсия и ее ведущий Павел. Провели время очень тепло и интересно, всем рекомендую!
Замечательная экскурсия и ее ведущий Павел. Провели время очень тепло и интересно, всем рекомендую!
Замечательная экскурсия и ее ведущий Павел. Провели время очень тепло и интересно, всем рекомендую!
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Анна
Огромное спасибо Павлу за невероятно атмосферную экскурсию! То, что он сам живёт в Доме на набережной, делает погружение в историю совершенно особенным — это не просто рассказ гида, а личная
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история жителя легендарного дома. Павел показал нам детали, которые не найти в путеводителях, поделился бытовыми подробностями и реальными историями соседей, провёл по внутренним дворам с их уникальной атмосферой. Экскурсия оставила очень тёплые и яркие впечатления. Всем, кто хочет увидеть настоящую Москву - рекомендуем!

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К
Спасибо вам большое за экскурсию! Очень понравилось 😊 Было легко, интересно и вообще время пролетело незаметно.
И отдельное спасибо за то, что помогли найти подъезд, где жили мои родные. Для меня
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это был очень особенный момент ❤️ Ну и конечно спасибо за все контакты и информацию, которыми вы поделились. Теперь есть куда дальше копать и узнавать историю семьи.

Очень рада, что попала к вам!

Павел
Павел
Ответ организатора:
Кристина огромное спасибо за отзыв!
К сожалению не получилось ответить раньше, но я рад Вашему чудесному отзыву, такие отзывы меня воодушевляют.
Посмотрите другие мои экскурсии на Трипстере, буду рад прогуляться с Вами по другим маршрутам.
Всего хорошего и до встречи, Павел.
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О
Хочу поблагодарить Павла Петровича за интересное и увлекательное путешествие во времени.
Нас с мужем давно интересовала история Дома на набережной и случайно увидела в интернете экскурсию, которую проводит Павел Петрович. Компанию
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нам с мужем в субботний вечер составили наши друзья, которых тоже заинтересовала данная экскурсия.
Прогулка получилась немного короче, чем я ожидала, но несмотря на это мы все получили удовольствие от общения с Павлом Петровичем и узнали много интересного про историю дома и его жителях. Было бы интересно еще попасть в сам дом и музей, который пока не работает.
В конце экскурсии мы оказались в 17 веке и прогулялись по территории очень красивого единоверческого храма Св. Николая, послушали про историю его происхождения.
Очень интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо!

Павел
Павел
Ответ организатора:
Ольга спасибо за тёплые слова!
Для меня это имеет большое значение.
Удачи Вам и здоровья / Павел
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М
Нашли экскурсию в интернете "Вокруг дома на набережной" и решили сходить. Дело в том, что мы длительное время проживали в районе "Якиманка", пока наш дом не расселили. И двор этого
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дома проходили энное количество раз вдоль и поперек. Ходили в магазины, музей при доме и кинотеатр "Ударник". Видели, как снимали кино в дворе этого дома. Читали по пути мемориальные доски о знаменитых людях, проживавщих в нем, казалось бы, мы все знаем…..
Но после экскурсии, которую провел нам Павел, мы испытали культурный шок! Оказывается, сколько мы еще не знали….. и даже не ведали…. Павел добросовестно и ответственно проводит экскурсию. С уважением относится к своим клиентам. Одним словом - Интеллигент!
Мы уже решили для себя, что будем еще заказывать другие экскурсии у Павла.

Павел
Павел
Ответ организатора:
Марина большое спасибо за отзыв!
Ваши слова меня вдохновляют 🤝
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