115 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Исторический центр

Мы встретимся на Партизанской и отправимся покорять столицу. Первая остановка ждёт вас в сердце города — на Красной площади, самой главной и красивой в Москве и одной из самых больших площадей мира! Вы увидите главные достопримечательности Красной площади, узнаете её многовековую историю и интересные особенности. С Васильевского спуска полюбуетесь великолепным видом на кремлевские башни, а также проедете мимо Театральной площади с её роскошным Большим театром и ЦУМом. Следующая остановка — Храм Христа Спасителя: вы пройдётесь вокруг Храма, узнаете его уникальную историю, полюбуетесь на кремлёвские купола в вечерней подсветке с ажурного Патриаршего моста.

За пределами Садового кольца

Вы проедете по самым красивым набережным, с одной из которых увидите лучшую панораму на деловой центр Москва-Сити с его стеклянными небоскрёбами и миллионами огней. Кроме того, вы увидите здание Мосфильма и прогуляетесь по окрестностям, где вас ждёт Аллея звёзд и памятник Евгению Леонову. И, наконец, подниметесь на самую главную московскую смотровую — площадь на Воробьёвых горах.

На обратном пути мы сделаем дополнительную остановку у метро Театральная (для желающих остаться в центре) или вернемся на место сбора в районе метро Партизанская.