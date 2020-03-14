115 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вечерняя автобусная экскурсия по must-see местам столицы

Ольга
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Ольга – экскурсионное агентство
Москва — город, которому невероятно идёт вечерний облик: здесь всегда бурлит жизнь.

На этой экскурсии вас ждут главные визитные карточки столицы: вы прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь красотой Большого театра и Храма Христа Спасителя, увидите самые живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток.

А ещё узнаете, где находится московский Голливуд, сфотографируетесь на фоне ультрасовременного квартала Москва-Сити и увидите одну из лучших панорам города.
990 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 45 человек
Можно с детьми
Встреча метро Партизанская
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У этой экскурсии115 отзывов
4.59
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве

Что вас ожидает

Исторический центр
Мы встретимся на Партизанской и отправимся покорять столицу. Первая остановка ждёт вас в сердце города — на Красной площади, самой главной и красивой в Москве и одной из самых больших площадей мира! Вы увидите главные достопримечательности Красной площади, узнаете её многовековую историю и интересные особенности. С Васильевского спуска полюбуетесь великолепным видом на кремлевские башни, а также проедете мимо Театральной площади с её роскошным Большим театром и ЦУМом. Следующая остановка — Храм Христа Спасителя: вы пройдётесь вокруг Храма, узнаете его уникальную историю, полюбуетесь на кремлёвские купола в вечерней подсветке с ажурного Патриаршего моста.

За пределами Садового кольца
Вы проедете по самым красивым набережным, с одной из которых увидите лучшую панораму на деловой центр Москва-Сити с его стеклянными небоскрёбами и миллионами огней. Кроме того, вы увидите здание Мосфильма и прогуляетесь по окрестностям, где вас ждёт Аллея звёзд и памятник Евгению Леонову. И, наконец, подниметесь на самую главную московскую смотровую — площадь на Воробьёвых горах.

На обратном пути мы сделаем дополнительную остановку у метро Театральная (для желающих остаться в центре) или вернемся на место сбора в районе метро Партизанская.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на новом комфортабельном транспорте: микроавтобус до 16 человек; большой туристический автобус — от 16 до 40 человек
  • Продолжительность остановок — 15-20 минут
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды, каждый из которых является профессионалом и истинным москвоведом
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве

Экскурсия проводится в будние дни в 20:30, в субботу в 19:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Местов встречи для начала тура метро Партизанская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, и я представляю московское агентство экскурсий. Всей командой мы рады приветствовать вас в нашей любимой Москве. И мне, и каждому нашему гиду нравится знакомить людей с этим прекрасным городом, открывать в нем что-то новое и дарить людям эмоции. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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115 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Спасибо за хорошее настроение, информативность, и дружелюбие)
14 марта 2020
Всё очень понравилось
1 марта 2020
Посетила экскурсию вечерняя Москва. Единственный минус экскурсии, это место начала. То что не удобно добираться из центра. Всё остальное было просто замечательно. Особо хочется выделить работу экскурсовода Ольги. Я первый раз три часа слушала на одном дыхании. Хотелось все запомнить и рассказать другим)) все были в полном восторге от рассказа, о том как это было подано. Ольга очень талантливый человек. Прошу руководству отметить это если есть возможность. Спасибо большое.
28 февраля 2020
Очень интересно! Гид отлично разбирается в теме, знает детали интересные. Рекомендую
27 февраля 2020
Нам очень понравилось!!! Автобус новый, чистый, водитель очень аккуратный. Маршрут интересный, экскурсовод увлекательно рассказывает!! Экскурсия началась вовремя. Приятно, что сбор на экскурсию в гостинице а не на улице, как у других... Не надо мёрзнуть!!! Очень понравилось, 100% буду рекомендовать знакомым. Превзошли все наши ожидания, спасибо Вам!!!
19 февраля 2020
Потрясающее впечатление о такой разной Москве Вы получите благодаря именно этой обзорке. Москву нужно смотреть вечером!!!
20 января 2020
Осталось много положительных впечатлений.
Новый и очень удобный автобус, душевный, но немного своеобразный, гид. Своеобразность заключалась в форме подачи и содержании информации. Я привыкла к классическому, правильному русскому языку, к логически связанным и законченным предложениям.... Но форма подачи "резала ухо" не многим в автобусе и все были очень довольны. Гид обладает массой разносторонних знаний, включая информацию, из жёлтой прессы и аналогичную из собственного опыта)), чем радовала большинство присутствующих.
Вобщем, для экскурсии с целью "прокатиться и развеяться", подойдёт вполне.
Хорошо бы в маршрут включить хоть кусочек бульварного кольца.
20 января 2020
Шикарно! все понравилось! Гиду отдельное спасибо! только замерзли очень) но это к делу не относится
19 января 2020
Гид Екатерина провела прекрасную экскурсию по вечерней Москве. Большое спасибо, мы очень довольны поездкой!
17 января 2020
Очень хорошая Экскурсия , особенно для тех, кто впервые в Москве!Ольга -грамотный гид-профессионал!!!Все интересно, доступно и грамотно! Прекрасная организация, все вовремя, хорошие водитель и автобус!Повезло с погодой и пробками( их не было)Будем пользоваться услугами tripster и в дальнейшем)))
Ещё 105 отзывов

Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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