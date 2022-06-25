Мы встретимся в районе Киевского вокзала и отправимся гулять по живописным набережным: Бережковской и Тараса Шевченко. Полюбуемся Москвой-рекой и рассмотрим обрамляющие ее здания. Я покажу образцы промышленной дореволюционной архитектуры: Трехгорную мануфактуру и Бадаевский пивоваренный завод. Расскажу, как они изменили облик города и что происходит с ними сегодня.
Советский модернизм и футуристические проекты 21 века
Вы увидите Ростовскую, Смоленскую и Краснопресненскую набережные. А также знаковые артефакты советской эпохи: четыре сталинские высотки, Дом Правительства и «дом-книжку» на Новом Арбате. Затем мы перенесёмся в современность и обсудим комплекс небоскребов Москва-Сити. Осмотрим его снаружи. Вы узнаете, в чём его архитектурные особенности, какие дискуссии он вызывает и как к нему относятся москвичи.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Экскурсия подойдёт путешественникам старше 14 лет (до 18-ти — в сопровождении взрослых); экскурсии для школьных групп не проводятся
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Киевская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10707 туристов
Историк искусства, выпускница МГУ и аккредитованный гид. В моём профессиональном опыте — преподавание истории искусств, сотрудничество с Третьяковской галереей и работа в музее Москва-Сити.
Сегодня я с удовольствием открываю гостям тайны Москвы. На экскурсиях вас ждут яркие сюжеты, неожиданные факты и увлекательные истории о жителях города. Вместе мы разгадаем архитектурные коды столицы и по-новому взглянем на её неповторимый облик.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Благодаря Юлии получилась душевная интересная прогулка, время пролетело незаметно. Столько новой информации для нас! Юля обращала внимание на детали, которые мы бы точно не заметили. Рассказывала не только архитектурные особенности, читать дальшеуменьшить
но и как были взаимосвязаны судьбы людей и страны. Приводила фильмы, книги, отвечала на все вопросы, заботилась о нас, экскурсантах (сегодня был жаркий день). Юлия-профессионал, спасибо ей за приятное послевкусие от экскурсии и интересно проведенное время.
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А
Анна
Очень насыщенная и интересная прогулка у нас получилась с Юлией. Она прекрасный рассказчик, знаток не только истории, но и архитектуры, время пролетело незаметно. Мы узнали много нового, и вечером с удовольствием пересмотрели "Три тополя на плющихе". Юлия, спасибо!
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Ekaterina
Юлия прекрасный экскурсовод. Очень деликатная. Нам было интересно и весело. Спасибо!
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Татьяна
Эта была наша вторая встреча с Юлией! И опять только восторг! Даже для нас, далёких от архитектуры было всё очень интересно! Спасибо, Юля!!! Вы нам опять показали Москву с необычной стороны! И иы обязательно к вам ещё вернёмся!
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Е
Евгения
Великолепная экскурсия. Юлия отлично разбирается в теме и очень любит свое дело. Было очень интересно прогуляться и послушать про архитектуру Москвы. Время пролетело незаметно. Всем рекомендую.
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М
Мария
Очень понравилось содержание экскурсии и гид Юлия. Живой рассказ, с деталями и интересными фактами. Экскурсия получилась более содержательной, чем планировалась, за это отдельное спасибо!
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