Московские набережные: история и архитектура

Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика

Индивидуальная
Приглашаю совместить приятное с полезным: насладиться панорамами Москвы-реки и разобраться в особенностях городской архитектуры 19-21 веков.

Вы увидите дореволюционные, советские и современные здания.

Раскроете, какие грандиозные проекты были реализованы для украшения московских набережных, чем модернизм отличается от футуризма и другие интересные факты.
Московские набережные: история и архитектура
Московские набережные: история и архитектура
Московские набережные: история и архитектура
Московские набережные: история и архитектура
Московские набережные: история и архитектура
Московские набережные: история и архитектура
Московские набережные: история и архитектура
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Что вас ожидает

Москва-река и дореволюционная архитектура

Мы встретимся в районе Киевского вокзала и отправимся гулять по живописным набережным: Бережковской и Тараса Шевченко. Полюбуемся Москвой-рекой и рассмотрим обрамляющие ее здания. Я покажу образцы промышленной дореволюционной архитектуры: Трехгорную мануфактуру и Бадаевский пивоваренный завод. Расскажу, как они изменили облик города и что происходит с ними сегодня.

Советский модернизм и футуристические проекты 21 века

Вы увидите Ростовскую, Смоленскую и Краснопресненскую набережные. А также знаковые артефакты советской эпохи: четыре сталинские высотки, Дом Правительства и «дом-книжку» на Новом Арбате. Затем мы перенесемся в современность и обсудим комплекс небоскребов Москва-Сити. Вы узнаете, в чем его архитектурные особенности, какие дискуссии он вызывает и как к нему относятся москвичи.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Киевская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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