Приглашаю совместить приятное с полезным: насладиться панорамами Москвы-реки и разобраться в особенностях городской архитектуры 19-21 веков. Вы увидите дореволюционные, советские и современные здания. Раскроете, какие грандиозные проекты были реализованы для украшения московских набережных, чем модернизм отличается от футуризма и другие интересные факты.

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Описание экскурсии

Москва-река и дореволюционная архитектура

Мы встретимся в районе Киевского вокзала и отправимся гулять по живописным набережным: Бережковской и Тараса Шевченко. Полюбуемся Москвой-рекой и рассмотрим обрамляющие ее здания. Я покажу образцы промышленной дореволюционной архитектуры: Трехгорную мануфактуру и Бадаевский пивоваренный завод. Расскажу, как они изменили облик города и что происходит с ними сегодня.

Советский модернизм и футуристические проекты 21 века

Вы увидите Ростовскую, Смоленскую и Краснопресненскую набережные. А также знаковые артефакты советской эпохи: четыре сталинские высотки, Дом Правительства и «дом-книжку» на Новом Арбате. Затем мы перенесёмся в современность и обсудим комплекс небоскребов Москва-Сити. Осмотрим его снаружи. Вы узнаете, в чём его архитектурные особенности, какие дискуссии он вызывает и как к нему относятся москвичи.

Организационные детали