Знакомство с Москвой: обзорная экскурсия по столице с личным гидом

Знакомство с Москвой
Хотите узнать Москву без спешки и толпы туристов? Попробуйте обзорную экскурсию от индивидуального гида — только для вашей компании.

Вы увидите главные достопримечательности столицы, познакомитесь с ее многовековой историей и выясните, какие интересные места можно найти за пределами популярных локаций. Экскурсия доступна в нескольких форматах — выбирайте, что вам по душе!
Знакомство с Москвой: обзорная экскурсия по столице с личным гидом
Знакомство с Москвой: обзорная экскурсия по столице с личным гидом
Знакомство с Москвой: обзорная экскурсия по столице с личным гидом
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00

Описание экскурсии

Все, что нужно знать о столице Если хотите познакомиться с Москвой без толпы туристов — обзорная экскурсия с индивидуальным гидом станет отличным решением! За несколько часов вы:

  • посетите главные достопримечательности столицы от старинного Кремля до современного центра «Москва-сити».
  • побываете на лучших смотровых площадках.
  • увидите знаменитые сталинские высотки.
выясните, где жили цари и знаменитости, кто изображен на мозаике гостиницы «Метрополь», и познакомитесь с многовековой историей города. Организационные детали Экскурсия проводится в нескольких форматах. Выбирайте, что вам по душе:.
выясните, где жили цари и знаменитости, кто изображен на мозаике гостиницы «Метрополь», и познакомитесь с многовековой историей города. Организационные детали Экскурсия проводится в нескольких форматах. Выбирайте, что вам по душе:.
• выясните, где жили цари и знаменитости, кто изображен на мозаике гостиницы «Метрополь», и познакомитесь с многовековой историей города. Организационные детали Экскурсия проводится в нескольких форматах. Выбирайте, что вам по душе:

• пешеходная прогулка по Москве, • знакомство с городом на автомобиле гида, • аутентичное путешествие на ретро автомобиле. Важная информация:

  • Для пешеходной экскурсии наденьте удобную обувь.
  • Экскурсия пройдет на автомобиле Volvo S60 при выборе опции.
  • При выборе ретро автомобиля маршрут согласовывается по вашим пожеланиям.

Экскурсия может проходить в любое время. Оговаривается при бронировании

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Билетот 10 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический музей
  • Мавзолей
  • Красная площадь
  • Ансамбль Кремля
  • Храм Василия Блаженного
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • ГУМ
  • Улицы Китай-города: Варварка, Ильинка и Никольская
  • Большой и Малый театры
  • Гостиница «Метрополь»
  • Палаты бояр Романовых
  • Парящий мост
  • Парк Зарядье
  • Старый Английский двор
  • Гостиный двор
  • Храм Христа спасителя
  • ЦУМ
  • Новодевичий монастырь
  • ГЭС-2
  • Воробьевы горы
  • МГУ
  • Парк Победы
  • Триумфальная арка
  • Москва-сити и другие достопримечательности города
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт (при выборе опции)
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Обговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия может проходить в любое время. Оговаривается при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Volvo S60
  • Остановки по желанию гостей и с учётом транспортной ситуации на дорогах
  • По возможности заберём от гостиницы или около удобной станции метро
  • Возможна встреча вас в аэропорту или на вокзале, проведение экскурсии в ночное или утренняя время. Стоимость и детали уточняйте в личных сообщениях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Незабываемая Москва! Обзорная по столице
На автобусе
На микроавтобусе
176 отзывов
4 часа
Групповая
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 300 за человека
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Эпохи Москвы: сладкая обзорная прогулка
Увидеть главные памятники столицы от Кремля до Музеона и попробовать культовые конфеты
Начало: Метро Кропоткинская
Сегодня в 15:00
5 окт в 11:00
5 000 за всё до 6 чел.
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
На автобусе
3799 отзывов
3 часа
Групповая
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 18:55
Завтра в 18:55
от 1 200 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам