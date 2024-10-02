Все, что нужно знать о столице Если хотите познакомиться с Москвой без толпы туристов — обзорная экскурсия с индивидуальным гидом станет отличным решением! За несколько часов вы:

посетите главные достопримечательности столицы от старинного Кремля до современного центра «Москва-сити».

побываете на лучших смотровых площадках.

увидите знаменитые сталинские высотки.

выясните, где жили цари и знаменитости, кто изображен на мозаике гостиницы «Метрополь», и познакомитесь с многовековой историей города. Организационные детали Экскурсия проводится в нескольких форматах. Выбирайте, что вам по душе:.

выясните, где жили цари и знаменитости, кто изображен на мозаике гостиницы «Метрополь», и познакомитесь с многовековой историей города. Организационные детали Экскурсия проводится в нескольких форматах. Выбирайте, что вам по душе:.

• выясните, где жили цари и знаменитости, кто изображен на мозаике гостиницы «Метрополь», и познакомитесь с многовековой историей города. Организационные детали Экскурсия проводится в нескольких форматах. Выбирайте, что вам по душе:

• пешеходная прогулка по Москве, • знакомство с городом на автомобиле гида, • аутентичное путешествие на ретро автомобиле. Важная информация: