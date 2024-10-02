Хотите узнать Москву без спешки и толпы туристов? Попробуйте обзорную экскурсию от индивидуального гида — только для вашей компании.
Вы увидите главные достопримечательности столицы, познакомитесь с ее многовековой историей и выясните, какие интересные места можно найти за пределами популярных локаций. Экскурсия доступна в нескольких форматах — выбирайте, что вам по душе!
Вы увидите главные достопримечательности столицы, познакомитесь с ее многовековой историей и выясните, какие интересные места можно найти за пределами популярных локаций. Экскурсия доступна в нескольких форматах — выбирайте, что вам по душе!
Ближайшие даты:
Время начала: 21:00
Описание экскурсии
Все, что нужно знать о столице Если хотите познакомиться с Москвой без толпы туристов — обзорная экскурсия с индивидуальным гидом станет отличным решением! За несколько часов вы:
- посетите главные достопримечательности столицы от старинного Кремля до современного центра «Москва-сити».
- побываете на лучших смотровых площадках.
- увидите знаменитые сталинские высотки.
выясните, где жили цари и знаменитости, кто изображен на мозаике гостиницы «Метрополь», и познакомитесь с многовековой историей города. Организационные детали Экскурсия проводится в нескольких форматах. Выбирайте, что вам по душе:.
выясните, где жили цари и знаменитости, кто изображен на мозаике гостиницы «Метрополь», и познакомитесь с многовековой историей города. Организационные детали Экскурсия проводится в нескольких форматах. Выбирайте, что вам по душе:.
• выясните, где жили цари и знаменитости, кто изображен на мозаике гостиницы «Метрополь», и познакомитесь с многовековой историей города. Организационные детали Экскурсия проводится в нескольких форматах. Выбирайте, что вам по душе:
• пешеходная прогулка по Москве, • знакомство с городом на автомобиле гида, • аутентичное путешествие на ретро автомобиле. Важная информация:
- Для пешеходной экскурсии наденьте удобную обувь.
- Экскурсия пройдет на автомобиле Volvo S60 при выборе опции.
- При выборе ретро автомобиля маршрут согласовывается по вашим пожеланиям.
Экскурсия может проходить в любое время. Оговаривается при бронировании
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от 10 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический музей
- Мавзолей
- Красная площадь
- Ансамбль Кремля
- Храм Василия Блаженного
- Памятник Минину и Пожарскому
- ГУМ
- Улицы Китай-города: Варварка, Ильинка и Никольская
- Большой и Малый театры
- Гостиница «Метрополь»
- Палаты бояр Романовых
- Парящий мост
- Парк Зарядье
- Старый Английский двор
- Гостиный двор
- Храм Христа спасителя
- ЦУМ
- Новодевичий монастырь
- ГЭС-2
- Воробьевы горы
- МГУ
- Парк Победы
- Триумфальная арка
- Москва-сити и другие достопримечательности города
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт (при выборе опции)
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Обговаривается индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия может проходить в любое время. Оговаривается при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле Volvo S60
- Остановки по желанию гостей и с учётом транспортной ситуации на дорогах
- По возможности заберём от гостиницы или около удобной станции метро
- Возможна встреча вас в аэропорту или на вокзале, проведение экскурсии в ночное или утренняя время. Стоимость и детали уточняйте в личных сообщениях
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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