🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 43 отзыва Гостиница «Украина» снаружи и изнутри Посетить одну из сталинских высоток и узнать о ней интересные факты с профессиональным гидом Начало: В районе м. Киевская «Приглашаю погрузиться в историю величественной гостиницы «Украина», младшей из семи сталинских высоток» 4 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 27 отзывов Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом Начало: В районе метро Баррикадная «От сталинской высотки до готического собора, от грузинской слободы до стильного арт-пространства — на этой экскурсии вас ждет смесь стилей и фактур, неистоптанные локации и уютная атмосфера» 6750 6 075 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 692 отзыва Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде» Начало: Станция метро Киевская «Что вас ожидает:Во время экскурсии мы с вами поднимемся на шпиль Сталинской высотки — Гостиницы «Украина», где расположена одна из самых живописных смотровых Москвы» Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1280 отзывов Легенды и мифы сталинских высоток Начало: Триумфальная пл., 2 «Расположились все эти элементы пролетарской символики на самых видных местах грандиозных сталинских высоток, возведенных по желанию И» Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 275 отзывов Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей Начало: В районе метро Красные ворота «Семь сталинских высоток — это и визитная карточка советской архитектуры, и шедевр инженерной мысли, и зеркало, в котором отразились устремления и философия СССР послевоенного времени» Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом «Сталинскую высотку и её интерьеры» 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 3 отзыва Высотка на Котельнической + чаепитие в жилой квартире Посетить в мини-группе одну из семи вершин сталинской архитектуры Начало: На Котельнической набережной «Где планировали возводить восьмую сталинскую высотку, и почему план не осуществился» 2 400 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов 7 сталинских высоток на авто-экскурсии Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий Начало: В районе метро Красные ворота «Сталинские высотки не случайно сегодня называют «семь сестер», ведь они похожи и различны одновременно» 20 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Загадки Старой Москвы Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях Начало: У центрального телеграфа «Вы услышите легенды сталинской высотки на Кудринской площади и увидите храм Воскресения Словущего, двери которого были открыты даже в советское время» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 30 минут 10 отзывов Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц «Сталинская высотка + филиал Франции в Москве — кафе «Мишель»» 8 000 ₽ за всё до 6 чел.

Групповая 1.5 часа 3 отзыва Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская» Изучить одну из самых известных и дорогих сталинских высоток изнутри Начало: В районе метро Комсомольская «изображение сталинской высотки в… самой сталинской высотке» 1 899 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Московские набережные: история и архитектура Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика Начало: У м. Киевская «А также знаковые артефакты советской эпохи: четыре сталинские высотки, Дом Правительства и «дом-книжку» на Новом Арбате» от 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол» Исследовать любопытный советский эксперимент: дачные дома в окружении сталинских высоток Начало: Возле станции метро «Сокол» от 2 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 2 отзыва Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии Объехать все 7 архитектурных доминант столицы и погрузиться в сюжеты из их прошлого Начало: В районе метро «Кропоткинская» «Многие из них так и остались на бумаге, а вот сталинским высоткам повезло больше — 7 из 9 «сестёр» увидели свет несмотря на тяжёлое послевоенное время» Расписание: в воскресенье в 14:00 1 600 ₽ за человека

Групповая 2 часа 6 отзывов Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская» Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле Начало: в отеле «Hilton Ленинградская» «Вы погрузитесь в атмосферу красоты и тайн, которыми окутана самая маленькая и самая роскошная сталинская высотка» Расписание: в четверг и субботу в 19:30 5 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Роскошь и блеск гостиницы «Украина» Раскрыть секреты легендарной высотки с 73-метровым шпилем Начало: Рядом с метро Киевская «Вторая по высоте сталинская высотка в Москве, она же Radisson Collection Hotel, или гостиница «Украина» — это здание поражает своей монументальностью снаружи и богатством внутри» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 31 отзыв По Сталинским высоткам «Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии - увидеть каждую и раскрыть их секреты Начало: У театра сатиры 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка Исследовать древний Китай-город, отличить ампир от барокко и побывать в сталинской высотке Начало: у метро Китай-город «Вы увидите доходный дом с Атлантами 19 века, одну из легендарных сталинских высоток и современный многоярусный парк Горка со сквозными проходами» 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов МГУ и Воробьевы горы Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы Начало: у м. Университет «Расположенный в одной из семи сталинских высоток, МГУ стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших вузов страны» 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

Групповая 3 часа 6 отзывов Сталинские высотки - символ советской эпохи «Фундаменты восьми Сталинских высоток были заложены в 1947 году, как способ показать всему миру, что Советский Союз восстает из пепла войны» Расписание: Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚲 На велосипеде Аудиогид 4 часа Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам Начало: Главное здание МГУ (улица Ленинские горы, д. 1) «Сталинские высотки, или, как их ещё называют «семь сестёр Москвы» — это одна из визитных карточек столицы» Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время 790 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа От села Воробьёво - к небоскрёбу Исследовать Воробьёвы горы и территорию МГУ в компании гида-инсайдера Начало: у станции метро «Воробьёвы горы» «Полюбуемся панорамой Москвы и изучим МГУ со всех ракурсов и во всех деталях — после экскурсии вы легко отличите его от любой другой сталинской высотки» 7000 6 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Неизвестная Красная площадь Узнать, где могла быть восьмая сталинская высотка и почему музей похож на сказочный терем Начало: В районе метро «Театральная» «Где хотели возвести башню Татлина в стиле конструктивизма и восьмую сталинскую высотку» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.