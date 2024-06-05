1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Гостиница «Украина» снаружи и изнутри
Посетить одну из сталинских высоток и узнать о ней интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В районе м. Киевская
«Приглашаю погрузиться в историю величественной гостиницы «Украина», младшей из семи сталинских высоток»
14 июня в 16:00
21 июня в 16:30
4 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Красной Пресне: архитектурные контрасты Москвы
Откройте для себя архитектурные чудеса и скрытые истории Москвы в увлекательной фото-прогулке с персональным гидом
Начало: В районе метро Баррикадная
«От сталинской высотки до готического собора, от грузинской слободы до стильного арт-пространства — на этой экскурсии вас ждет смесь стилей и фактур, неистоптанные локации и уютная атмосфера»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:30
67506 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на крышу Сталинки «Путешествие к звезде»
Начало: Станция метро Киевская
«Что вас ожидает:Во время экскурсии мы с вами поднимемся на шпиль Сталинской высотки — Гостиницы «Украина», где расположена одна из самых живописных смотровых Москвы»
Расписание: Каждый день без выходных и праздников 11:00-21:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
«Расположились все эти элементы пролетарской символики на самых видных местах грандиозных сталинских высоток, возведенных по желанию И»
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
Начало: В районе метро Красные ворота
«Семь сталинских высоток — это и визитная карточка советской архитектуры, и шедевр инженерной мысли, и зеркало, в котором отразились устремления и философия СССР послевоенного времени»
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
«Сталинскую высотку и её интерьеры»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Высотка на Котельнической + чаепитие в жилой квартире
Посетить в мини-группе одну из семи вершин сталинской архитектуры
Начало: На Котельнической набережной
«Где планировали возводить восьмую сталинскую высотку, и почему план не осуществился»
9 июня в 13:00
12 июня в 19:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий
Начало: В районе метро Красные ворота
«Сталинские высотки не случайно сегодня называют «семь сестер», ведь они похожи и различны одновременно»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Начало: У центрального телеграфа
«Вы услышите легенды сталинской высотки на Кудринской площади и увидите храм Воскресения Словущего, двери которого были открыты даже в советское время»
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
«Сталинская высотка + филиал Франции в Москве — кафе «Мишель»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Групповая экскурсия в гостиницу «Ленинградская»
Изучить одну из самых известных и дорогих сталинских высоток изнутри
Начало: В районе метро Комсомольская
«изображение сталинской высотки в… самой сталинской высотке»
9 июня в 00:15
12 июня в 13:00
1 899₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Московские набережные: история и архитектура
Погулять по столичным набережным и проследить эволюцию их архитектурного облика
Начало: У м. Киевская
«А также знаковые артефакты советской эпохи: четыре сталинские высотки, Дом Правительства и «дом-книжку» на Новом Арбате»
25 июня в 11:00
26 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол»
Исследовать любопытный советский эксперимент: дачные дома в окружении сталинских высоток
Начало: Возле станции метро «Сокол»
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
от 2 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
4 часа
Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии
Объехать все 7 архитектурных доминант столицы и погрузиться в сюжеты из их прошлого
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Многие из них так и остались на бумаге, а вот сталинским высоткам повезло больше — 7 из 9 «сестёр» увидели свет несмотря на тяжёлое послевоенное время»
Расписание: в воскресенье в 14:00
16 июня в 14:00
23 июня в 14:00
1 600₽ за человека
Групповая
2 часа
Спектакль-экскурсия «Заблудшие в Hilton Ленинградская»
Сходить в театр, где нет кресел, и побывать на фуршете в 5-звёздочном отеле
Начало: в отеле «Hilton Ленинградская»
«Вы погрузитесь в атмосферу красоты и тайн, которыми окутана самая маленькая и самая роскошная сталинская высотка»
Расписание: в четверг и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 июня в 19:30
5 700₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Роскошь и блеск гостиницы «Украина»
Раскрыть секреты легендарной высотки с 73-метровым шпилем
Начало: Рядом с метро Киевская
«Вторая по высоте сталинская высотка в Москве, она же Radisson Collection Hotel, или гостиница «Украина» — это здание поражает своей монументальностью снаружи и богатством внутри»
13 июня в 14:00
18 июня в 11:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
По Сталинским высоткам
«Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии - увидеть каждую и раскрыть их секреты
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
Исследовать древний Китай-город, отличить ампир от барокко и побывать в сталинской высотке
Начало: у метро Китай-город
«Вы увидите доходный дом с Атлантами 19 века, одну из легендарных сталинских высоток и современный многоярусный парк Горка со сквозными проходами»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
МГУ и Воробьевы горы
Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы
Начало: у м. Университет
«Расположенный в одной из семи сталинских высоток, МГУ стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге лучших вузов страны»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Сталинские высотки - символ советской эпохи
«Фундаменты восьми Сталинских высоток были заложены в 1947 году, как способ показать всему миру, что Советский Союз восстает из пепла войны»
Расписание: Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
1 200₽ за человека
Аудиогид
4 часа
Семь сестер Москвы: велосипедная аудиоэкскурсия по сталинским высоткам
Начало: Главное здание МГУ (улица Ленинские горы, д. 1)
«Сталинские высотки, или, как их ещё называют «семь сестёр Москвы» — это одна из визитных карточек столицы»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
790₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
От села Воробьёво - к небоскрёбу
Исследовать Воробьёвы горы и территорию МГУ в компании гида-инсайдера
Начало: у станции метро «Воробьёвы горы»
«Полюбуемся панорамой Москвы и изучим МГУ со всех ракурсов и во всех деталях — после экскурсии вы легко отличите его от любой другой сталинской высотки»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Неизвестная Красная площадь
Узнать, где могла быть восьмая сталинская высотка и почему музей похож на сказочный терем
Начало: В районе метро «Театральная»
«Где хотели возвести башню Татлина в стиле конструктивизма и восьмую сталинскую высотку»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
4 часа
Любимая Москва: автобусная экскурсия + канатная дорога
Окунуться в историю древнего города и познакомиться с его главными достопримечательностями
Начало: возле метро «Театральная»
«Здесь вы познакомитесь одной из сталинских высоток — зданием МГУ»
Расписание: в субботу в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Много новой информации по истории Москвы и как строились эти здания. Время пролетело незаметно. Рассказчик давал материал очень интересно. Рекомендую
- ААндрей3 июня 2024Доволен экскурсией, спасибо
- ААлексей2 июня 2024Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
- ВВалерия2 июня 2024Экскурсия понравилась: интересная информация, экскурсовод понятно подает информацию, без воды. великолепный вид из окна квартиры, вкусный чай и в целом приятная атмосфера. Рекомендую
- ЕЕлена2 июня 2024Отличная экскурсия! Гид хорошо, и главное для меня: не скучно, изложила материал, ответила на все возникающие вопросы. Узнали много интересных
- AAnna1 июня 2024Попросила Ольгу прислать хотя бы одно фото в течении 2-х дней после съемки. Получила 7 на следующий день. Очень красиво, в ожидании остальных) Очень приятно и легко проходит с Ольгой прогулка. Спасибо!
- ТТатьяна30 мая 2024Экскурсия превзошла наши ожидания! Высотка прекрасна. Галина ранее работала в гостинице и сообщила нам много интересных и нетривиальных деталей. Благодарим!
- ССоболева29 мая 2024Потрясающий экскурсавод - Ирина, мы получили удовольствие от экскурсии!
- ЕЕкатерина28 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Давно хотела посетить экскурсию по Сталинским высоткам и не пожалела. Гид рассказывала очень интересно. Экскурсия в основном
- ННаталия27 мая 2024Организатор очень грамотная! Экскурсия очень понравилась.
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На этих экскурсиях вы узнаете о Сталинских высотках, которых так же называют – Семь Сестёр. Гиды Москвы расскажут вам историю о их создании, строительстве, о другие проектах которые так и не были возведены после смерти Сталина. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024