9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

От древности до современности — история Москвы

На комфортабельном автобусе мы проедем по центру «города на семи холмах» и рассмотрим ее великолепные достопримечательности. На остановках вы услышите интересные и малоизвестные факты из истории столицы, вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы. Я также объясню, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился в крупнейший мегаполис. А сравнение древней и современной застройки города поможет прочувствовать историю и понять, какой путь прошла столица России.

Столица как на ладони

Во время автобусной прогулки вы узнаете, по какому принципу строился город изначально и как менялся его облик на протяжении столетий. Разберетесь, откуда происходят названия московских улиц, как появилось Садовое кольцо и куда сбежала восьмая высотка. Я покажу, в каком доме Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», где жил герой войны Денис Давыдов и в какой гимназии учились дети Толстого. И, конечно, вы: