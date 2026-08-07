9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На комфортабельном автобусе мы проедем по центру «города на семи холмах» и рассмотрим ее великолепные достопримечательности. На остановках вы услышите интересные и малоизвестные факты из истории столицы, вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы. Я также объясню, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился в крупнейший мегаполис. А сравнение древней и современной застройки города поможет прочувствовать историю и понять, какой путь прошла столица России.
Столица как на ладони
Во время автобусной прогулки вы узнаете, по какому принципу строился большой город изначально и как менялся его облик на протяжении столетий. Разберётесь, откуда происходят названия московских улиц, как появилось Садовое кольцо и куда сбежала восьмая высотка. Я покажу, в каком доме Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ», где жил герой войны Денис Давыдов и в какой гимназии учились дети Толстого. И, конечно, вы:
Окажетесь на Тверской — главной улице Москвы, увидите Никитский бульвар, театр и Арбатскую площадь.
Пройдёте по Красной площади и полюбуетесь на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного.
Узнаете о том, как строили знаменитый дом на Набережной, побываете на территории храма Христа Спасителя и на Патриаршем мосту, где сфотографируетесь на фоне исторического центра Москвы.
Насладитесь великолепным архитектурным стилем ведущего ВУЗа России — МГУ им. Ломоносова и полюбуетесь живописным видом на Москву на смотровой площадке возле Воробьёвых гор.
Экскурсия проходит на автобусе, дополнительных расходов не предусмотрено. Если в группе меньше 19 человек, экскурсия пройдёт на туристическом микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter. Посещение достопримечательностей не предусмотрено
Для детей до 18 лет посещение экскурсии возможно только вместе с родителями (или опекунами). Минимальный возраст ребёнка — 1 год
При бронировании 3 и более детских билетов, каждого из детей должен сопровождать один из родителей
Посадка в автобус детей до 5 лет осуществляется при наличии детского кресла
На стоянках автобус не ждёт дольше 5 минут. Пожалуйста, рассчитывайте своё время и не оставляйте в автобусе личные вещи. Организатор не несёт за них ответственность
Вы можете заказывать дополнительное питание на маршруте, а использование аудиогида включает подробное расписание остановок и интересные рассказы о достопримечательностях.
При перекрытии Красной площади, Тверской улицы или других локаций возможно изменение маршрута экскурсии (без уменьшения объема и качества программы)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра сатиры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 21352 туристов
Миссия нашей команды — открывать город через призму искренней любви и глубокого знания. Наши гиды — историки, культурологи и краеведы с академическим багажом знаний — создают увлекательные маршруты, где каждый читать дальшеуменьшить
факт — это часть большой истории.
Мы хорошо знаем Москву, придерживаемся индивидуального подхода к каждому путешественнику, умеем превращать прогулки в захватывающие путешествия, способны увлекать и взрослых, и детей, а ещё постоянно обновляем свои знания и расширяем профессиональный кругозор.
Любовь к городу — главный двигатель нашей работы. А наша цель — чтобы вы ушли с экскурсии с новым взглядом на Москву и желанием вернуться сюда снова.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 438 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вероника
Большое спасибо за прекрасное времяпровождение! Для первого путешествия по Москве, идеальный вариант познакомиться с местными достопримечательностями!
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Светлана
экскурсия очень понравился. все основные достопримечательности проехали, без спешки и суеты, экскурсовод грамотный очень интересно рассказывала, если хотите увидеть Москву за 4 часа, то вам сюда
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Е
Екатерина
отличная экскурсия. комфортная поездка, прекрасный живописный маршрут. очень интересный рассказ. все очень понравилось и с погодой повезло. очень рекомендую.
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А
Анастасия
Спасибо за такую замечательную экскурсию! Очень интересно,понятно и организовано! Экскурсовод мастер своего дела🤌🏼
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В
Виктория
экскурсия прошла отлично. гид был замечательный.
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Максим
Экскурсия очень понравилась! Было и свободное время и интересный рассказ. Особая благодарность экскурсоводу Денису! Не смотря на то, что мы были его уже третьей группой в этот день, история про читать дальшеуменьшить
Москву и местные достопримечательности была увлекательной и занимательной, и не без чувства юмора) Около нас даже останавливались и слушали другие туристы. Обязательно вернёмся ещё и на ночную Москву, и на другие предложения. Большое спасибо!
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