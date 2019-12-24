9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

  4. Незабываемая Москва! Обзорная по столице

Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии

Артём
Задать вопрос
Артём – экскурсионное агентство
Всего за 4 часа я предлагаю объехать весь центр Москвы и познакомиться с Красной площадью, Историческим музеем, храмом Василия Блаженного, МГУ, «Мосфильмом» и «Москвой-сити».

Вы погрузитесь в историю столицы от строительства до сегодняшнего дня и узнаете важнейшие имена из летописи Москвы.
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 4 часа
До 49 человек
Встреча у театра Сатиры
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
4.44
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Незабываемая Москва! Обзорная по столице

Что вас ожидает

От древности до современности — история Москвы
На комфортабельном автобусе мы проедем по центру «города на семи холмах» и рассмотрим ее великолепные достопримечательности. На остановках вы услышите интересные и малоизвестные факты из истории столицы, вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы. Я также объясню, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился в крупнейший мегаполис. А сравнение древней и современной застройки города поможет прочувствовать историю и понять, какой путь прошла столица России.

Столица как на ладони
Во время автобусной прогулки вы узнаете, по какому принципу строился город изначально и как менялся его облик на протяжении столетий. Разберетесь, откуда происходят названия московских улиц, как появилось Садовое кольцо и куда сбежала восьмая высотка. Я покажу, в каком доме Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», где жил герой войны Денис Давыдов и в какой гимназии учились дети Толстого. И, конечно, вы:

  • Окажетесь на Тверской — главной улице Москвы, увидите Никитский бульвар и Арбатскую площадь.
  • Пройдете по Красной площади и полюбуетесь на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного.
  • Узнаете о том, как строили знаменитый дом на Набережной, побываете на территории храма Христа Спасителя и на Патриаршем мосту, где сфотографируетесь на фоне исторического центра Москвы.
  • Насладитесь великолепным архитектурным стилем ведущего ВУЗа России — МГУ им. Ломоносова и прогуляетесь по смотровой площадке возле Воробьёвых гор.
  • Проедете мимо киностудии «Мосфильм», увидите Поклонную гору, Триумфальную арку и «Москву-Сити».

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Если вы хотите попасть на экскурсию с детьми, напишите об этом в заказе
  • Экскурсия автобусная, дополнительных расходов не предусмотрено
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Незабываемая Москва! Обзорная по столице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 49 человек.
  • Местов встречи для начала тура у театра Сатиры.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Артём
Артём
Я представляю команду профессиональных аккредитованных гидов. Мы организуем экскурсии как для москвичей, так и для гостей города. Будем рады сделать ваше пребывание в столице незабываемым и помочь взглянуть на Москву под новым углом.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 декабря 2019
Спасибо. Хорошая экскурсия.
17 ноября 2019
большое спасибо за экскурсию! Все понравилось.
15 ноября 2019
Я в Москве впервые и во время экскурсии побывал во многих значимых местах в истории Москвы. Гид рассказала много познавательной и интересной информации об истории города, а также с радостью отвечала на всё вопросы. Экскурсия мне очень понравилась, она была содержательной, продолжительной и насыщенной. Рекомендую всем!
6 ноября 2019
Плохая организация экскурсии. Перед зданием театра Сатиры бегала толпа людей в поисках автобуса и организатора. На это ушло 15 мин. И главное, испортилось настроение.
3 ноября 2019
прекрасная экскурсия,замечательный организатор Артем, спасибо!
2 ноября 2019
Впринципе не плохо, хороший комфортабельеый автобус! Но из-за погодных условий закончили на 40 минут раньше и как-то по - свойски (((
24 апреля 2019
Экскурсия для всех. И детей и взрослых. Маршрут продуман. Чередуются пешая и автобусная часть. Для обзорной экскурсии емко и познаваьельно.
14 апреля 2019
Очень понравилось! И маршрут и гид Ирина были великолепны))
Ещё 1 отзыв

Артём проводит ещё 1 экскурсию

По Сталинским высоткамПо Сталинским высоткамПо Сталинским высоткам
800 за человека
3 часа
«Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии — увидеть каждую и раскрыть их секреты
Знаете ли вы, как строились эти легендарные столичные символы, кто их проектировал и для кого? Что скрывают их цокольные этажи и стены квартир именитых жильцов? Мы объедем каждую из семи высоток и увлечём вас историями, о которых вы точно не знали раньше!

Экскурсии по Москве на автобусе

Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусеКлассическая обзорная экскурсия по Москве на автобусеКлассическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
скидка10%
700 ₽
630 за человека
2 часа
131 отзыв
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Приглашаем познакомиться с одной из древнейших и красивейших столиц мира. На два часа вы окунетесь в многовековую историю города и его эклектичную архитектуру, увидите знаменитые улицы и проспекты, побываете на центральных площадях и надолго запомните шикарный вид с Воробьевых гор. Москва предстанет перед вами во всем великолепии!
Классическая обзорная вечерняя экскурсия по МосквеКлассическая обзорная вечерняя экскурсия по МосквеКлассическая обзорная вечерняя экскурсия по Москве
990 за человека
3 часа
115 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия по must-see местам столицы
Москва — город, которому невероятно идёт вечерний облик: здесь всегда бурлит жизнь. На этой экскурсии вас ждут главные визитные карточки столицы: вы прогуляетесь по Красной площади, полюбуетесь красотой Большого театра и Храма Христа Спасителя, увидите самые живописные набережные и сосчитаете все семь сталинских высоток. А ещё узнаете, где находится московский Голливуд, сфотографируетесь на фоне ультрасовременного квартала Москва-Сити и увидите одну из лучших панорам города.
Весь центр Москвы пешком и на автобусеВесь центр Москвы пешком и на автобусеВесь центр Москвы пешком и на автобусе
скидка10%
1100 ₽
990 за человека
4 часа
30 отзывов
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
На этой авто-пешеходной прогулке перед вами предстанет вся Москва — с её парадными площадями и пышными парками, роскошными усадьбами, монументальными зданиями советской эпохи и зеркальными небоскребами. За пару часов вы увидите культовые места столицы, восхититесь её контрастами и сделаете открыточные снимки. А в сердце Москвы, на Красной площади, проникнетесь духом города, слушая бой курантов на Спасской башне, и узнаете о великих свершениях, изменивших ход истории России.
Билеты на автобус Hop-on Hop-off в МосквеБилеты на автобус Hop-on Hop-off в МосквеБилеты на автобус Hop-on Hop-off в Москве
1900 за билет
1 час
Прокатиться на двухэтажном автобусе и увидеть все главные достопримечательности с необычного ракурса
Красный или зеленый? Какой бы маршрут вы ни выбрали, вас ждет множество новых впечатлений. Красная и Арбатская площади, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Большой театр и Храм Христа Спасителя — поездка по центру познакомит с историческим культурным наследием столицы и поможет понять, как устроена Москва.
Вечерние краски столицыВечерние краски столицыВечерние краски столицы
скидка10%
1000 ₽
900 за человека
3 часа
8 отзывов
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Вечерняя подсветка раскрасит город яркими огнями, в которых старинная и современная архитектура столицы, аккуратные бортики набережных и широкие проспекты приобретут торжественный и немного волшебный вид. Совершив путешествие от нулевого километра на Красной площади до Воробьёвых гор и обратно, вы поразитесь изяществу и монументальности Москвы, откроете историю и легенды её достопримечательностей и насладитесь магией вечерней иллюминации.
Живописные усадьбы ПодмосковьяЖивописные усадьбы ПодмосковьяЖивописные усадьбы Подмосковья
6000 за экскурсию
5 часов
Посетить любимые места императора и высшего света, проникнуться атмосферой роскоши и аристократизма
В Дубровицах вы познакомитесь с уникальной старинной церковью и увидите богатый усадебный комплекс на берегу двух извилистых рек. Имение Ивановское приоткроет вам быт местной знати XIX столетия, а в Остафьево мы насладимся чудесным регулярным парком. Я поделюсь с вами множеством интересных историй об обитателях особняков и научу разбираться в архитектурных стилях.

Выбирайте и другие экскурсии по Москве

ОбзорныеМосква-СитиИстория и архитектураТрансферыГастрономическиеПарки и усадьбыНа автобусеМистическиеЗарядьеНеобычные маршрутыМонастыри, церкви, храмыДля детейПодземныеЗа городомБольшой театрНа автомобилеДля школьниковРомантическиеВДНХКвестыБулгаковМузеи и искусствоСталинские высоткиПарк ГорькогоТеатральныеКремльНочныеЦарицыноВсеНоводевичий монастырьМетроКладбищаПоклонная гораПалаты РомановыхОстанкинская башняХрам Христа СпасителяСтарый АрбатПешкомМастер и МаргаритаСо скидкойВоробьевы горыИндивидуальныеУсадьбы и дворцыБородиноХрам Василия БлаженногоГрупповыеУсадьба КусковоКрасная площадьБилеты в музеиКрыши и панорамыНа корабликеМосква-река