9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всего за 4 часа я предлагаю объехать весь центр Москвы и познакомиться с Красной площадью, Историческим музеем, храмом Василия Блаженного, МГУ, «Мосфильмом» и «Москвой-сити». Вы погрузитесь в историю столицы от строительства до сегодняшнего дня и узнаете важнейшие имена из летописи Москвы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

От древности до современности — история Москвы

На комфортабельном автобусе мы проедем по центру «города на семи холмах» и рассмотрим ее великолепные достопримечательности. На остановках вы услышите интересные и малоизвестные факты из истории столицы, вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы. Я также объясню, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился в крупнейший мегаполис. А сравнение древней и современной застройки города поможет прочувствовать историю и понять, какой путь прошла столица России.

Столица как на ладони

Во время автобусной прогулки вы узнаете, по какому принципу строился большой город изначально и как менялся его облик на протяжении столетий. Разберётесь, откуда происходят названия московских улиц, как появилось Садовое кольцо и куда сбежала восьмая высотка. Я покажу, в каком доме Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ», где жил герой войны Денис Давыдов и в какой гимназии учились дети Толстого. И, конечно, вы:

Окажетесь на Тверской — главной улице Москвы, увидите Никитский бульвар, театр и Арбатскую площадь.

— главной улице Москвы, увидите Никитский бульвар, театр и Арбатскую площадь. Пройдёте по Красной площади и полюбуетесь на башни Кремля , ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного .

, ГУМ, Исторический музей и . Узнаете о том, как строили знаменитый дом на Набережной, побываете на территории храма Христа Спасителя и на Патриаршем мосту, где сфотографируетесь на фоне исторического центра Москвы.

и на Патриаршем мосту, где сфотографируетесь на фоне исторического центра Москвы. Насладитесь великолепным архитектурным стилем ведущего ВУЗа России — МГУ им. Ломоносова и полюбуетесь живописным видом на Москву на смотровой площадке возле Воробьёвых гор.

и полюбуетесь живописным видом на Москву на смотровой площадке возле Воробьёвых гор. Проедете мимо киностудии «Мосфильм», увидите Поклонную гору, Триумфальную арку, Новодевичий монастырь «Москву-Сити».

Организационные детали

Экскурсия проходит на автобусе, дополнительных расходов не предусмотрено. Если в группе меньше 19 человек, экскурсия пройдёт на туристическом микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter. Посещение достопримечательностей не предусмотрено

Для детей до 18 лет посещение экскурсии возможно только вместе с родителями (или опекунами). Минимальный возраст ребёнка — 1 год

При бронировании 3 и более детских билетов, каждого из детей должен сопровождать один из родителей

Посадка в автобус детей до 5 лет осуществляется при наличии детского кресла

На стоянках автобус не ждёт дольше 5 минут. Пожалуйста, рассчитывайте своё время и не оставляйте в автобусе личные вещи. Организатор не несёт за них ответственность

Вы можете заказывать дополнительное питание на маршруте, а использование аудиогида включает подробное расписание остановок и интересные рассказы о достопримечательностях.

При перекрытии Красной площади, Тверской улицы или других локаций возможно изменение маршрута экскурсии (без уменьшения объема и качества программы)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды