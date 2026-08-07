9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками

Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной обзорной экскурсии
Всего за 4 часа я предлагаю объехать весь центр Москвы и познакомиться с Красной площадью, Историческим музеем, храмом Василия Блаженного, МГУ, «Мосфильмом» и «Москвой-сити».

Вы погрузитесь в историю столицы от строительства до сегодняшнего дня и узнаете важнейшие имена из летописи Москвы.
4.8
438 отзывов
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками

Описание экскурсии

От древности до современности — история Москвы

На комфортабельном автобусе мы проедем по центру «города на семи холмах» и рассмотрим ее великолепные достопримечательности. На остановках вы услышите интересные и малоизвестные факты из истории столицы, вспомните имена, которые навечно вписаны в летопись Москвы. Я также объясню, с чего началось строительство города, как он развивался и превратился в крупнейший мегаполис. А сравнение древней и современной застройки города поможет прочувствовать историю и понять, какой путь прошла столица России.

Столица как на ладони

Во время автобусной прогулки вы узнаете, по какому принципу строился большой город изначально и как менялся его облик на протяжении столетий. Разберётесь, откуда происходят названия московских улиц, как появилось Садовое кольцо и куда сбежала восьмая высотка. Я покажу, в каком доме Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ», где жил герой войны Денис Давыдов и в какой гимназии учились дети Толстого. И, конечно, вы:

  • Окажетесь на Тверской — главной улице Москвы, увидите Никитский бульвар, театр и Арбатскую площадь.
  • Пройдёте по Красной площади и полюбуетесь на башни Кремля, ГУМ, Исторический музей и храм Василия Блаженного.
  • Узнаете о том, как строили знаменитый дом на Набережной, побываете на территории храма Христа Спасителя и на Патриаршем мосту, где сфотографируетесь на фоне исторического центра Москвы.
  • Насладитесь великолепным архитектурным стилем ведущего ВУЗа России — МГУ им. Ломоносова и полюбуетесь живописным видом на Москву на смотровой площадке возле Воробьёвых гор.
  • Проедете мимо киностудии «Мосфильм», увидите Поклонную гору, Триумфальную арку, Новодевичий монастырь «Москву-Сити».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, дополнительных расходов не предусмотрено. Если в группе меньше 19 человек, экскурсия пройдёт на туристическом микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter. Посещение достопримечательностей не предусмотрено
  • Для детей до 18 лет посещение экскурсии возможно только вместе с родителями (или опекунами). Минимальный возраст ребёнка — 1 год
  • При бронировании 3 и более детских билетов, каждого из детей должен сопровождать один из родителей
  • Посадка в автобус детей до 5 лет осуществляется при наличии детского кресла
  • На стоянках автобус не ждёт дольше 5 минут. Пожалуйста, рассчитывайте своё время и не оставляйте в автобусе личные вещи. Организатор не несёт за них ответственность
  • Вы можете заказывать дополнительное питание на маршруте, а использование аудиогида включает подробное расписание остановок и интересные рассказы о достопримечательностях.
  • При перекрытии Красной площади, Тверской улицы или других локаций возможно изменение маршрута экскурсии (без уменьшения объема и качества программы)

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Пенсионеры1600 ₽
Студенты1600 ₽
Стандартный билет1700 ₽
Дети до 17 лет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра сатиры
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 21352 туристов
Миссия нашей команды — открывать город через призму искренней любви и глубокого знания. Наши гиды — историки, культурологи и краеведы с академическим багажом знаний — создают увлекательные маршруты, где каждый
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факт — это часть большой истории. Мы хорошо знаем Москву, придерживаемся индивидуального подхода к каждому путешественнику, умеем превращать прогулки в захватывающие путешествия, способны увлекать и взрослых, и детей, а ещё постоянно обновляем свои знания и расширяем профессиональный кругозор. Любовь к городу — главный двигатель нашей работы. А наша цель — чтобы вы ушли с экскурсии с новым взглядом на Москву и желанием вернуться сюда снова.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 438 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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38
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29
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3
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9
В
Большое спасибо за прекрасное времяпровождение! Для первого путешествия по Москве, идеальный вариант познакомиться с местными достопримечательностями!
Большое спасибо за прекрасное времяпровождение! Для первого путешествия по Москве, идеальный вариант познакомиться с местными достопримечательностями!
Большое спасибо за прекрасное времяпровождение! Для первого путешествия по Москве, идеальный вариант познакомиться с местными достопримечательностями!
Большое спасибо за прекрасное времяпровождение! Для первого путешествия по Москве, идеальный вариант познакомиться с местными достопримечательностями!
Большое спасибо за прекрасное времяпровождение! Для первого путешествия по Москве, идеальный вариант познакомиться с местными достопримечательностями!
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Светлана
экскурсия очень понравился. все основные достопримечательности проехали, без спешки и суеты, экскурсовод грамотный очень интересно рассказывала, если хотите увидеть Москву за 4 часа, то вам сюда
экскурсия очень понравился. все основные достопримечательности проехали, без спешки и суеты, экскурсовод грамотный очень интересно рассказывала,
экскурсия очень понравился. все основные достопримечательности проехали, без спешки и суеты, экскурсовод грамотный очень интересно рассказывала,
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Е
отличная экскурсия. комфортная поездка, прекрасный живописный маршрут. очень интересный рассказ. все очень понравилось и с погодой повезло. очень рекомендую.
отличная экскурсия. комфортная поездка, прекрасный живописный маршрут. очень интересный рассказ. все очень понравилось и с погодой
отличная экскурсия. комфортная поездка, прекрасный живописный маршрут. очень интересный рассказ. все очень понравилось и с погодой
отличная экскурсия. комфортная поездка, прекрасный живописный маршрут. очень интересный рассказ. все очень понравилось и с погодой
отличная экскурсия. комфортная поездка, прекрасный живописный маршрут. очень интересный рассказ. все очень понравилось и с погодой
отличная экскурсия. комфортная поездка, прекрасный живописный маршрут. очень интересный рассказ. все очень понравилось и с погодой
отличная экскурсия. комфортная поездка, прекрасный живописный маршрут. очень интересный рассказ. все очень понравилось и с погодой
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А
Спасибо за такую замечательную экскурсию! Очень интересно,понятно и организовано! Экскурсовод мастер своего дела🤌🏼
Спасибо за такую замечательную экскурсию! Очень интересно,понятно и организовано! Экскурсовод мастер своего дела🤌🏼
Спасибо за такую замечательную экскурсию! Очень интересно,понятно и организовано! Экскурсовод мастер своего дела🤌🏼
Спасибо за такую замечательную экскурсию! Очень интересно,понятно и организовано! Экскурсовод мастер своего дела🤌🏼
Спасибо за такую замечательную экскурсию! Очень интересно,понятно и организовано! Экскурсовод мастер своего дела🤌🏼
Спасибо за такую замечательную экскурсию! Очень интересно,понятно и организовано! Экскурсовод мастер своего дела🤌🏼
Спасибо за такую замечательную экскурсию! Очень интересно,понятно и организовано! Экскурсовод мастер своего дела🤌🏼
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В
экскурсия прошла отлично. гид был замечательный.
экскурсия прошла отлично. гид был замечательный.
экскурсия прошла отлично. гид был замечательный.
экскурсия прошла отлично. гид был замечательный.
экскурсия прошла отлично. гид был замечательный.
экскурсия прошла отлично. гид был замечательный.
экскурсия прошла отлично. гид был замечательный.
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Максим
Экскурсия очень понравилась! Было и свободное время и интересный рассказ. Особая благодарность экскурсоводу Денису! Не смотря на то, что мы были его уже третьей группой в этот день, история про
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Москву и местные достопримечательности была увлекательной и занимательной, и не без чувства юмора) Около нас даже останавливались и слушали другие туристы. Обязательно вернёмся ещё и на ночную Москву, и на другие предложения. Большое спасибо!

Экскурсия очень понравилась! Было и свободное время и интересный рассказ. Особая благодарность экскурсоводу Денису! Не смотря
Экскурсия очень понравилась! Было и свободное время и интересный рассказ. Особая благодарность экскурсоводу Денису! Не смотря
Экскурсия очень понравилась! Было и свободное время и интересный рассказ. Особая благодарность экскурсоводу Денису! Не смотря
Экскурсия очень понравилась! Было и свободное время и интересный рассказ. Особая благодарность экскурсоводу Денису! Не смотря
Экскурсия очень понравилась! Было и свободное время и интересный рассказ. Особая благодарность экскурсоводу Денису! Не смотря
Экскурсия очень понравилась! Было и свободное время и интересный рассказ. Особая благодарность экскурсоводу Денису! Не смотря
Экскурсия очень понравилась! Было и свободное время и интересный рассказ. Особая благодарность экскурсоводу Денису! Не смотря
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