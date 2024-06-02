Если вы в Москве в первый раз, эта экскурсия вам идеально подойдёт. А если думаете, что достаточно хорошо знаете город, я открою его с неожиданной стороны.
Провести время с семьёй, показать столицу гостям — это тоже ко мне! Обзорная экскурсия одинаково хороша и для москвичей, и для гостей, днём или ночью — Москве и мне всегда есть, чем вас удивить.
Провести время с семьёй, показать столицу гостям — это тоже ко мне! Обзорная экскурсия одинаково хороша и для москвичей, и для гостей, днём или ночью — Москве и мне всегда есть, чем вас удивить.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Со мной вы увидите Москву во всем её многообразии: секретные уголки и открыточные виды, знаковые достопримечательности прошлого и настоящего. За время нашей поездки я помогу вам составить собственное впечатление о нашем прекрасном городе.
Вы увидите
- Садовое кольцо, Бульварное кольцо, кольцо центральных площадей
- Красную площадь и древние стены, оставшиеся нам в память о Средневековье
- Нескольких смотровых площадок
- Знаменитые московские переулки
- Сталинскую высотку и её интерьеры
- Деловой комплекс Москва-Сити
- Новый Арбат — «вставную челюсть» Москвы
- Храм Христа Спасителя, Зарядье, ГУМ, ЦУМ, Большой театр, Новодевичий монастырь, ГЭС-2, Воробьёвы горы, МГУ, парк Победы — все must-see-места столицы и ещё больше!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volvo S60
- Экскурсия для взрослых и детей от 7 лет
- Мы можем спланировать наш маршрут в зависимости от ваших пожеланий и дорожной ситуации
- Могу встретить вас в аэропорту или на вокзале, провести экскурсию в ночное или утреннее время. Стоимость и детали уточняйте в личных сообщениях
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Москве
Я Ольга, и я экскурсовод. Я москвичка. Город с его историями и тайными начала изучать с младых ногтей. Сейчас я понимаю, что рассказы бабушек и родителей о местах и событияхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
2 июня 2024
Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
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