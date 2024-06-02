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Если вы в Москве в первый раз, эта экскурсия вам идеально подойдёт. А если думаете, что достаточно хорошо знаете город, я открою его с неожиданной стороны.



Провести время с семьёй, показать столицу гостям — это тоже ко мне! Обзорная экскурсия одинаково хороша и для москвичей, и для гостей, днём или ночью — Москве и мне всегда есть, чем вас удивить.