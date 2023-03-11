Чем может удивить Москва? Этот город можно узнавать бесконечно, всякий раз восторгаясь, даже если живёшь здесь с рождения. На групповой обзорной экскурсии вас ждёт «свидание с Москвой» — будь то первое туристическое знакомство или поездка выходного дня.
За 2,5 часа мы покажем вам основные достопримечательности столицы из окна комфортабельного автобуса. Сделаем две остановки: на смотровой площадке «Воробьёвы горы» и на фоне «хрустальных» небоскрёбов делового центра «Москва-Сити». Поездка пройдёт в сопровождении гидов «Москвы 24» — их рассказы и искренняя любовь к городу не оставят вас равнодушными.
Поездка начинается и заканчивается возле парка «Зарядье» (ст. м. «Китай-Город»). В программу экскурсии мы включили места, которые помогут составить самое полное представление о Москве — как о древней столице и современном мегаполисе: