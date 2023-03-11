Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе

Из сердца столицы - по самым знаковым местам в компании знатоков города

4.4
8 отзывов
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Встреча с Москвой обычно начинается в центре.

Отсюда разбегается множество дорог — какую же выбрать? Дайте нам пару часов — и вам откроются все грани истории и архитектуры Москвы. В группе до 30 человек вы посетите ключевые места столицы и получите максимум впечатлений. А наши гиды — радио- и телеведущие «Москвы 24» — раскроют детали, которые часто остаются за кадром.
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
Ближайшие даты:
14
мар
15
мар
16
мар
17
мар
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Описание

Что вас ожидает

Сквозь судьбы и эпохи

Чем может удивить Москва? Этот город можно узнавать бесконечно, всякий раз восторгаясь, даже если живёшь здесь с рождения. На групповой обзорной экскурсии вас ждёт «свидание с Москвой» — будь то первое туристическое знакомство или поездка выходного дня.

За 2,5 часа мы покажем вам основные достопримечательности столицы из окна комфортабельного автобуса. Сделаем две остановки: на смотровой площадке «Воробьёвы горы» и на фоне «хрустальных» небоскрёбов делового центра «Москва-Сити». Поездка пройдёт в сопровождении гидов «Москвы 24» — их рассказы и искренняя любовь к городу не оставят вас равнодушными.

Самый московский маршрут

Поездка начинается и заканчивается возле парка «Зарядье» (ст. м. «Китай-Город»). В программу экскурсии мы включили места, которые помогут составить самое полное представление о Москве — как о древней столице и современном мегаполисе:

  • Храм Христа Спасителя — главный кафедральный собор России;
  • «Дом на набережной» — здание в цвете золы, в котором сгорели судьбы представителей советской элиты;
  • Памятник 300-летию российского флота на стрелке Москвы-реки;
  • Крымский мост, ЦПКиО им. Горького и Нескучный сад — единый ансамбль с неповторимым обликом;
  • Шуховская и Останкинская телебашни рядом с другими высотными достопримечательностями;
  • Киностудия «Мосфильм» — повод вспомнить известных актёров и режиссёров;
  • Поклонная гора — мемориальный комплекс, посвящённый великой Победе;
  • Триумфальная арка и музей-панорама «Бородинская битва»;
  • Кутузовский проспект с его ампирными сталинскими домами;
  • Новый Арбат с домами-книжками;
  • Бульварное кольцо — средоточие памятников старины и монументов;
  • Театральный проезд, знаменитые театры, мрачная Лубянка и пёстрый «Детский мир».

Организационные детали

  • Маршрут и время отправления могут быть изменены в зависимости от дорожной ситуации и наличия перекрытий
  • Перевозка 8 и более детей без сопровождения родителей возможна с уведомлением за сутки
  • Вход в автобус с едой и напитками запрещён (исключения: бутилированная вода с завинчивающейся крышкой, фрукты)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле парка «Зарядье»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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Елена
11 мар 2023
Уже не в первый раз катаюсь у этой компании. Сегодня заметила,что уже появилась на трипстере. Ко мне приезжают родственники и друзья,всегда хорошее настроение после экскурсии,все нравится. Мне больше всего нравится Наташа 24,ведущая телеканала,потому что у нее интересный слог. Она им привлекает и взрослых и детей,рассказывая экскурсию языком сказок. Насколько я поняла,к ней пытаются попасть на экскурсию со многих городов России, особенно семейные пары с детьми. Спасибо Сититуру24,Вы нам нравитесь,сделайте для нас ещё какие-нибудь программы!!
Анастасия
8 мар 2023
Вчера посетила данную обзорную экскурсию! Мне понравилось всё, начиная с автобуса, заканчивая работой экскурсовода и видами Москвы. Отмечу, что автобус комфортабельный, салон чистенький, окошки панорамные и прозрачные, видно замечательно. Экскурсовод рассказывает очень увлекательно, я заслушивалась и меня искренне поразила широта ее знаний. Я действительно сделала много красивых фото, пока мы останавливались и гуляли по смотровой площадке Воробьевы горы и у башен Москвы сити. Отдельная благодарность очаровательному водителю;)
Александр
7 мар 2023
Очень понравилась экскурсия, я был в восторге! Лучшие локации в Москве для остановки, красивые виды в нестандартное время суток, хоть погода к вечеру и подпортилась всё равно остался очень доволен, и фото тоже получились отличные. Большая благодарность экскурсоводу Надежде — интересно и красочно обо всём рассказала, очень дружелюбный и приятный человек. Экскурсия безумно интересная, всего за 2 часа посмотрел больше чем за несколько дней, всем советую!
Марианна
28 фев 2023
Плохой транспорт. Задержка выезда почти на час. Ждали продажи билетов другим людям.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Марианна, этот автобус был арендован как дополнительный у транспортной компании. Просим извинить за неудобства. Мы уже передали им Ваш отзыв. Отметим, что в зимнее время туристов мало и автобусы отправляются на экскурсию с нашим экскурсоводом примерно каждый час. Если Вы опоздали на экскурсию - то оправляетесь на следующем при наличии мест, поэтому долго ждали. Если на дороге образуется пробка, или перекрытия то также иногда приходится ждать, дорожная ситуация зависит не от нас.
Дима (Команда Трипстера)
М
27 фев 2023
Спасибо большое
Т
27 фев 2023
Посетили экскурсию прямо непосредственно "С корабля на бал", купили билеты заранее, привыкли планировать время в путешествиях. Но каково же было наше удивление, когда подойдя к автобусу и предъявив билеты, услышать "А у нас все места заняты, едут те, кто записался." Правда, 15 минут переживаний- и,благодаря менеджеру Анне, нас все же усадили в автобус, одного на место экскурсовода, другого тоже кого-то уплотнили. Дальше все было хорошо, интересно и удобно. Проехали по основным культовым местам столицы, чего собственно нам и хотелось, рассказали основные истории об этих местах, немного прогулялись пешком и пофотографировали. А что еще нужно для первой экскурсии для понимания. Приятный экскурсовод,интересная подача материала, хороший уютный автобус.
А
25 фев 2023
Грязные окна автобуса
Анна
Анна
Ответ организатора:
Добрый день, Александр. Так быть, конечно, не должно. Приносим извинение за доставленные неудобства, мы передали комментарий транспортной компании, которая предоставила нам этот автобус.
И
13 фев 2023
Отличный обзорный тур. Экскурсия была познавательной и увлекательной. Спасибо большое за организацию.

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