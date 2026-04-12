Встреча с Москвой обычно начинается в центре. Отсюда разбегается множество дорог — какую же выбрать? Дайте нам пару часов — и вам откроются все грани истории и архитектуры Москвы. В группе до 30 человек вы посетите ключевые места столицы и получите максимум впечатлений. А наши гиды — радио- и телеведущие, журналисты «Всемирных новостей» — раскроют детали, которые часто остаются за кадром.

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Описание экскурсии

Сквозь судьбы и эпохи

Чем может удивить Москва? Этот город можно узнавать бесконечно, всякий раз восторгаясь, даже если живёшь здесь с рождения. На групповой обзорной экскурсии вас ждёт «свидание с Москвой» — будь то первое туристическое знакомство или поездка выходного дня.

За 2,5 часа мы покажем вам основные достопримечательности столицы из окна комфортабельного автобуса. Сделаем две остановки: на смотровой площадке «Воробьёвы горы» и на фоне «хрустальных» небоскрёбов делового центра «Москва-Сити». Поездка пройдёт в сопровождении опытных экскурсоводов, радио- и телеведущих — их рассказы и искренняя любовь к городу не оставят вас равнодушными.

Самый московский маршрут

Поездка начинается и заканчивается возле парка «Зарядье» (ст. м. «Китай-Город»). В программу экскурсии мы включили места, которые помогут составить самое полное представление о Москве — как о древней столице и современном мегаполисе:

Храм Христа Спасителя — главный кафедральный собор России

— главный кафедральный собор России «Дом на набережной» — здание в цвете золы, в котором сгорели судьбы представителей советской элиты

— здание в цвете золы, в котором сгорели судьбы представителей советской элиты Памятник 300-летию российского флота на стрелке Москвы-реки

на стрелке Москвы-реки Крымский мост, ЦПКиО им. Горького и Нескучный сад — единый ансамбль с неповторимым обликом

— единый ансамбль с неповторимым обликом Шуховская и Останкинская телебашни рядом с другими высотными достопримечательностями

рядом с другими высотными достопримечательностями Киностудия «Мосфильм» — повод вспомнить известных актёров и режиссёров

— повод вспомнить известных актёров и режиссёров Поклонная гора — мемориальный комплекс, посвящённый великой Победе

— мемориальный комплекс, посвящённый великой Победе Триумфальная арка и музей-панорама «Бородинская битва»

и музей-панорама «Бородинская битва» Кутузовский проспект с его ампирными сталинскими домами

с его ампирными сталинскими домами Новый Арбат с домами-книжками

с домами-книжками Бульварное кольцо — средоточие памятников старины и монументов

— средоточие памятников старины и монументов Театральный проезд, знаменитые театры, мрачная Лубянка и пёстрый «Детский мир»

Организационные детали