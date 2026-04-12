Знакомство с матушкой Москвой. Групповая обзорная экскурсия на автобусе
Из сердца столицы - по самым знаковым местам в компании знатоков города
Встреча с Москвой обычно начинается в центре.
Отсюда разбегается множество дорог — какую же выбрать? Дайте нам пару часов — и вам откроются все грани истории и архитектуры Москвы. В группе до 30 человек вы посетите ключевые места столицы и получите максимум впечатлений.
А наши гиды — радио- и телеведущие, журналисты «Всемирных новостей» — раскроют детали, которые часто остаются за кадром.
Чем может удивить Москва? Этот город можно узнавать бесконечно, всякий раз восторгаясь, даже если живёшь здесь с рождения. На групповой обзорной экскурсии вас ждёт «свидание с Москвой» — будь то первое туристическое знакомство или поездка выходного дня.
За 2,5 часа мы покажем вам основные достопримечательности столицы из окна комфортабельного автобуса. Сделаем две остановки: на смотровой площадке «Воробьёвы горы» и на фоне «хрустальных» небоскрёбов делового центра «Москва-Сити». Поездка пройдёт в сопровождении опытных экскурсоводов, радио- и телеведущих — их рассказы и искренняя любовь к городу не оставят вас равнодушными.
Самый московский маршрут
Поездка начинается и заканчивается возле парка «Зарядье» (ст. м. «Китай-Город»). В программу экскурсии мы включили места, которые помогут составить самое полное представление о Москве — как о древней столице и современном мегаполисе:
Храм Христа Спасителя — главный кафедральный собор России
«Дом на набережной» — здание в цвете золы, в котором сгорели судьбы представителей советской элиты
Памятник 300-летию российского флота на стрелке Москвы-реки
Крымский мост, ЦПКиО им. Горького и Нескучный сад — единый ансамбль с неповторимым обликом
Шуховская и Останкинская телебашни рядом с другими высотными достопримечательностями
Киностудия «Мосфильм» — повод вспомнить известных актёров и режиссёров
Поклонная гора — мемориальный комплекс, посвящённый великой Победе
Триумфальная арка и музей-панорама «Бородинская битва»
Кутузовский проспект с его ампирными сталинскими домами
Новый Арбат с домами-книжками
Бульварное кольцо — средоточие памятников старины и монументов
Театральный проезд, знаменитые театры, мрачная Лубянка и пёстрый «Детский мир»
Организационные детали
Маршрут и время отправления могут быть изменены в зависимости от дорожной ситуации и наличия перекрытий
Перевозка 8 и более детей без сопровождения родителей возможна с уведомлением за трое суток
Вход в автобус с едой и напитками запрещён (исключения: бутилированная вода с завинчивающейся крышкой, фрукты)
ежедневно в 12:15, 13:15, 15:15 и 16:15
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1700 ₽
Дети до 6 лет
1300 ₽
Пенсионеры
1500 ₽
Школьники
1500 ₽
Студенты
1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле парка «Зарядье», рядом с Красной площадью
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:15, 13:15, 15:15 и 16:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 часов 20 минут
Провела экскурсии для 5898 туристов
В чём секрет успеха наших экскурсий? В первую очередь — в нашей команде профессионалов! У нас работают квалифицированные гиды, а также опытные радио- и телеведущие. С ними вас ждут не только увлекательные истории о жизни города, но и яркие впечатления, и незабываемые фотографии! Убедитесь сами: на наших автобусных экскурсиях всегда царит тёплая и весёлая атмосфера.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 173 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
За 2 часа экскурсии удалось узнать много нового и интересного! Экскурсовод Кристина буквально рассказала о каждом здании, мимо которого проезжали. И историю, и современность. Например, я впервые узнала, где находятся читать дальшеуменьшить
самые большие часы в Москве. А ещё захотелось заново перечитать "Мастер и Маргарита", и, вообще, глубже познакомиться с историей Москвы и своей страны. Время пролетело быстро, а так хотелось ещё продолжить это замечательное путешествие! А в конце экскурсии самых внимательных слушателей ждал сладкий сюрприз - и это было очень приятно!
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Н
Наталья
Интересно рассказывают, было 2 остановки. Все супер рекомендую)
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Марина
комфортный транспорт, приятная гид, интересный маршрут
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И
Инна
Спасибо за экскурсию. Маршрут хороший. Хотелось бы больше интересных исторических фактов, историй, связанных с местами маршрута.
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Н
Надежда
очень понравилась экскурсия, все супер! особенно оценила мастерство экскурсовода: исторические факты с точными датами, именами умело чередуются с "лёгкими" историями о местах - воспринимать материал очень интересно!
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Юлия
Организация отличная. Мы попросили места в начале автобуса и, хотя опоздали, наши места были ещё забронированы. Это было приятно. Автобус оказался просторным и комфортным. Экскурсовод была интересной, рассказывала о достопримечательностях на протяжении всего маршрута. Рекомендую всем, кто приезжает в город, посетить эту экскурсию, чтобы лучше понять, что здесь стоит увидеть.
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