Встреча с Москвой обычно начинается в центре. Отсюда разбегается множество дорог — какую же выбрать? Дайте нам пару часов — и вам откроются все грани истории и архитектуры Москвы. В группе до 30 человек вы посетите ключевые места столицы и получите максимум впечатлений. А наши гиды — радио- и телеведущие «Москвы 24» — раскроют детали, которые часто остаются за кадром.

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Описание

Что вас ожидает

Сквозь судьбы и эпохи

Чем может удивить Москва? Этот город можно узнавать бесконечно, всякий раз восторгаясь, даже если живёшь здесь с рождения. На групповой обзорной экскурсии вас ждёт «свидание с Москвой» — будь то первое туристическое знакомство или поездка выходного дня.

За 2,5 часа мы покажем вам основные достопримечательности столицы из окна комфортабельного автобуса. Сделаем две остановки: на смотровой площадке «Воробьёвы горы» и на фоне «хрустальных» небоскрёбов делового центра «Москва-Сити». Поездка пройдёт в сопровождении гидов «Москвы 24» — их рассказы и искренняя любовь к городу не оставят вас равнодушными.

Самый московский маршрут

Поездка начинается и заканчивается возле парка «Зарядье» (ст. м. «Китай-Город»). В программу экскурсии мы включили места, которые помогут составить самое полное представление о Москве — как о древней столице и современном мегаполисе:

Храм Христа Спасителя — главный кафедральный собор России;

— главный кафедральный собор России; «Дом на набережной» — здание в цвете золы, в котором сгорели судьбы представителей советской элиты;

— здание в цвете золы, в котором сгорели судьбы представителей советской элиты; Памятник 300-летию российского флота на стрелке Москвы-реки;

на стрелке Москвы-реки; Крымский мост, ЦПКиО им. Горького и Нескучный сад — единый ансамбль с неповторимым обликом;

— единый ансамбль с неповторимым обликом; Шуховская и Останкинская телебашни рядом с другими высотными достопримечательностями;

рядом с другими высотными достопримечательностями; Киностудия «Мосфильм» — повод вспомнить известных актёров и режиссёров;

— повод вспомнить известных актёров и режиссёров; Поклонная гора — мемориальный комплекс, посвящённый великой Победе;

— мемориальный комплекс, посвящённый великой Победе; Триумфальная арка и музей-панорама «Бородинская битва»;

и музей-панорама «Бородинская битва»; Кутузовский проспект с его ампирными сталинскими домами;

с его ампирными сталинскими домами; Новый Арбат с домами-книжками;

с домами-книжками; Бульварное кольцо — средоточие памятников старины и монументов;

— средоточие памятников старины и монументов; Театральный проезд, знаменитые театры, мрачная Лубянка и пёстрый «Детский мир».

Организационные детали