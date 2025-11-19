В понедельник нам откроются двери студии «Мосфильм», а во вторник ВДНХ, крупнейший в стране выставочный комплекс. В среду посещение богатого района
Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Трансфер до киностудии Мосфильм.
Экскурсия на киностудию «Мосфильм» — ведущее кинопредприятие России, на котором создается практически вся отечественная кино- и видеопродукция.
Мы познакомимся с памятниками киностудии, посетим один из съемочных павильонов, сделаем яркие памятные фотографии на натурной площадке с декорациями Старой Москвы и Санкт-Петербурга, увидим операторскую технику, костюмы, эскизы, макеты и реквизиты к фильмам.
Окончание программы на Мосфильме.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Окончание экскурсии около 15:00.
Вторник. ВДНХ
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка по ВДНХ (Выставке Достижений Народного хозяйства) — крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.
Вы пройдете по Центральной аллее, увидите павильон №1, восстановленные после масштабной реконструкции павильоны в стиле сталинского ампира, а также знаменитые фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов» — своеобразные символы выставки.
Посещение павильона «Макет Москвы».
Посещение павильона «АТОМ» (входные билеты).
Музей «Атом» — открывает долгое время закрытую атомную отрасль.
На экскурсии — знакомство с «Советским атомным проектом» и секретной Лабораторией №2, которую возглавлял Игорь Курчатов, макеты первой отечественной атомной бомбы РДС-1, самого мощного когда-либо испытанного термоядерного устройства — Царь-бомбы — и узнаете, почему разработка их оригиналов была жизненно важна для всего Советского Союза.
Окончание программы на ВДНХ.
Свободное время или за доп. плату:
- посещение «Москвариума» — уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии — 1 750 руб.;
- посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных — от 2 000 руб. /в зависимости от категории места.
Среда. Прогулка-экскурсия по уникальному району Москвы - Хамовники
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка-экскурсия по уникальному району Москвы — Хамовники, место сосредоточения художественных музеев, современных арт-объектов, уникальных архитектурных памятников:
- Храм Христа Спасителя — одно из самых запоминающихся зданий в архитектурном образе столицы, сохраняющее за собой образ главного храма Отечества;
- Патриарший мост заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве;
- фабрика «Красный Октябрь» — это Московская кондитерская фабрика, основанная в 1889 году и проработавшая на Берсеневской набережной Москвы более века. На сегодняшний день — этот комплекс сооружений является арт-кластером, где размещаются художественные галереи, выставки, магазины и проходят ярмарки современного искусства;
- Пушкинский музей — так коротко называют Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, расположившийся на улице Волхонка;
- посещение музея сословий России (входные билеты) — один из самых молодых музеев Москвы. Три этажа, каждый из которых посвящён отдельному сословию — наряды, портреты, иконы, предметы интерьера, воссозданная обстановка комнат и избы. Уникальное собрание картин, предметов быта, и неповторимое придворное платье великой княгини и невесты допетровской эпохи — не оставит равнодушным никого.
Окончание программы в городе.
Свободное время или за доп. плату:
- посещение Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (входные билеты) — одного из самых крупных музеев России, в котором представлены произведения европейского и мирового искусства с древнейших времен до начала XIX века.
Стоимость — 750 руб. /взр., 450 руб. /школьники.
Четверг. Пешеходная экскурсия по Арбату
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по Арбату —одному из символов Москвы и, пожалуй, самой знаменитой пешеходной улице столицы, известной своими магазинами, сувенирными лавками и, конечно, достопримечательностями.
Мы познакомимся с историей Арбата, начитывающей более пятисот лет, узнаем, как связаны с данной улицей имена А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. В. Суворова и Б. Ш. Окуджавы, увидим, в здании какого ресторана А. П. Чехов праздновал премьеру «Чайки» и проводил публичные чтения Л. Н. Толстой, а также раскроем другие секреты одной из старейших московских улиц.
Посещение мемориальной квартиры А. С. Пушкина (по входным билетам), в которой Александр Сергеевич начал жить незадолго до свадьбы и провел вместе с супругой Натальей Николаевной Гончаровой первые месяцы семейной жизни.
Окончание программы на Арбате.
Свободное время.
Пятница. Парк Зарядье, Красная площадь
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка по новому инновационному парку «Зарядье».
Это не просто зона отдыха, а уникальный культурный центр с интерактивным музеем археологии, флорариумом и амфитеатром на открытом воздухе.
Главная достопримечательность парка — Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль.
Пешеходная экскурсия по Красной площади —главной площади страны, где расположены: сказочный Покровский собор (Храм Василия Блаженного), здание Исторического музея, Мавзолей, ГУМ, Лобное место, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасская башня, по часам которой сверяет время вся Россия.
Экскурсия-прогулка по Александровскому саду, на территории которого можно увидеть такие исторические объекты, как Кутафья башня Кремля, Итальянский грот, Могилу неизвестного солдата и др.
Окончание программы в центре.
Свободное время или за доп. плату:
- экскурсия в Оружейную палату — музей-сокровищницу, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов — 2 000 руб. /чел.;
- экскурсия по территории Московского Кремля с посещением одного из соборов-музеев на Соборной площади — 1 800 руб. /чел.
Экскурсионная программа заканчивается ориентировочно в 13:30-14:30.
Суббота. Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу. Москва-сити
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу —первое знакомство с городом, его историей, культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.
Во время путешествия вы проедите по центральной улице города —Тверской, по Садовому и Бульварному кольцам, осмотрите Большой и Малый театры, побываете на Кремлевской набережной, полюбуетесь улицей Волхонкой — центром музейной жизни Москвы, увидите Триумфальную арку на Кутузовском проспекте, Дом Правительства России, новомодный район «Москва-сити», Храм Христа Спасителя, памятник Петру I на Москве-реке и многие другие памятные объекты нашей столицы!
Посещение смотровой площадки на Воробьевых горах – культовое место, обязательное к посещению всеми гостями города.
Именно отсюда Москва видна как на ладони: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, небоскребы делового квартала «Москвы-сити», Храм Христа Спасителя, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки, Останкинская телебашня и многое другое.
Посещение комплекса «Москва-сити» — современного делового квартала российской столицы: вы увидите Краснопресненскую набережную, семиметровый монумент «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, пройдем по торгово-пешеходному мосту «Багратион» и познакомитесь с историей строительства небоскребов.
Окончание программы в центре «Москва-сити».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободное время или за доп. плату:
- подъем на смотровую площадку «Панорама 360» башни Федерация в Москва-сити, где можно не только увидеть Москву с высоты птичьего полета, но и посетить настоящую фабрику по производству мороженого и шоколада и попробовать в неограниченном количестве только что приготовленный десерт — 3 100 руб. /чел.
Воскресенье. Пешеходная экскурсия по Замоскворечью, Третьяковская галерея
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Пешеходная экскурсия по Замоскворечью — одному из самых старых районов Москвы, бывшему московскому предместью, которое с течением времени и ростом Москвы превратилось из ремесленного района в купеческие поселения с богатыми и живописными усадьбами.
Посещение Третьяковской галереи (входные билеты) — настоящей сокровищницы русской живописи, графики и скульптуры: основанный в 1856 году музей хранит более 180 тысяч экспонатов, в числе которых всемирно знаменитые шедевры искусства Андрея Рублёва, «Александра Иванова, Валентина Серова и многие другие.
Окончание программы в городе.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в отель.
Ориентировочное время окончания экскурсии в 15:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|1-местный номер
|Доп. место
|«Академическая» 3*
|27400
|41500
|27400
|«Бородино» 4*
|30500
|47200
|30500
Скидка для детей до 16 лет — 250 руб. /чел.
|«Академическая» 3* (завтрак — «шведский стол»)
|Размещение
|Доп. ночь (с чел.)
|2-местное
|3000
|1-местное
|6000
|Доп. место
|3000
|«Бородино» 4* (завтрак — «шведский стол»)
|Размещение
|Доп. ночь (с чел.)
|2-местное
|3500
|1-местное
|7000
|Доп. место
|3500
Варианты проживания
Бородино
Гостям нравится бизнес-отель «Бородино» в Москве за дизайн номеров и высокий уровень обслуживания.
Бизнес-отель современного класса «Бородино» является прекрасным сочетанием интерьера и дизайна эпохи «Ренессанс». Здесь гостей встретят роскошный и изящный интерьер.
В каждом номере есть все то, что необходимо для комфортного размещения: удобные кровати с ортопедическим матрасом, качественная техника и собственные ванные комнаты с душевой кабиной. На территории предоставляется доступ Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, который предлагается разнообразный выбор блюд, десертов и напитков.
Для проведения деловых встреч, семинаров и конференций различного уровня подготовлен конференц-зал, включающий в себя специальную оргтехнику.
Рядом с гостиницей культурные и деловые центры столицы, исторически значимые достояния архитектуры, развлекательные комплексы и многое другое, что позволит сделать отдых запоминающимся.
Академическая
Здание отреставрировано и полностью подготовлено к встрече гостей. На сегодня, это один из отелей, который предлагает оптимальное сочетание качественного сервиса и удобного местоположения на карте города по адресу ул. Донская, д. 1 (станция метро «Октябрьская»). Убедиться в достойном уровне обслуживания и комфортабельности номеров можно в отзывах ранее отдыхавших гостей.
Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi. Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Гостиница располагает двумя конференц-залами, различными по степени вместимости и оснащенными специальной оргтехникой, а также переговорной комнатой.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта - 39,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: завтраки в гостинице, кроме дня заезда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионная программа в соответствии с днями недели
- Входные билеты в музеи и на объекты экскурсий
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 850 руб. /из аэропорта - от 3 850 руб. /машина
- Дополнительные экскурсии: посещение государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (входные билеты) - 750 руб. /чел., 450 руб. /шк. посещение "Москвариума" - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 750 руб. посещение водного шоу в "Москвариуме" с участием морских животных - от 2 000 руб. /в зависимости от категории местаэкскурсия по территории Московского Кремля - 1 800 руб. /чел. экскурсия в Оружейную палату - 2 000 руб. /чел. подъем на смотровую площадку "Панорама 360" - 3 100 руб. /чел
- Посещение государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (входные билеты) - 750 руб. /чел., 450 руб. /шк
- Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 750 руб
- Посещение водного шоу в «Москвариуме» с участием морских животных - от 2 000 руб. /в зависимости от категории места
- Экскурсия по территории Московского Кремля - 1 800 руб. /чел
- Экскурсия в Оружейную палату - 2 000 руб. /чел
- Подъем на смотровую площадку «Панорама 360» - 3 100 руб. /чел
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание: обеды и ужины
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для детей до 16 лет — 250 руб. /чел.
Как начинается программа в первый день заезда?
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется.
Ориентировочное время начала экскурсионной программы — 10:00.
Освобождение номеров в крайний день тура до 12:00.