Вам предстоит прогуляться по территории музея-усадьбы «Коломенское», увидеть настоящие шедевры архитектуры и пройти по аллеям ВДНХ, в окружении павильонов первоклассной архитектуры под названием «сталинский ампир».
Узнаете исторические факты, красивые легенды и тайны успеха фабрики «Эйнемъ».Программа данного тура устроена таким образом, что Вы можете заехать в выбранную дату с 28.04.2024 или 29.04.2024 на 7 дней. Каждый экскурсионный день тура закреплен за определенным днем недели.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
28 апреля (воскресенье). Свободный день
За доп. плату предлагается:
- 13:00 Экскурсия Москва-Сити с посещением смотровой площадки на 89 этаже небоскреба.
Стоимость 3 600 руб. /взрослый, 2 800 руб. /ребенок до 14 лет включительно.
Бронировать и оплачивать экскурсию необходимо при покупке тура.
Деловой центр «Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия.
Москва-Сити — сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой, особой средой.
Строительство Москва-Сити полностью еще не завершилось.
Планируется возведение жилого небоскреба в 104 этажа — это будет самый высокий жилой дом в Европе.
Скоростной лифт поднимет вас на смотровую площадку, расположенную на 89 этаже башни «Федерация».
Вам откроются необыкновенные виды на Москва-Сити и на Москву в целом.
Вам предстоит полюбоваться столицей, продегустировать мороженое и угоститься шоколадом.
29 апреля (понедельник). Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве
12:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с московской канатной дорогой.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы.
Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Московская канатная дорога.
Есть в Москве завораживающий аттракцион — на высоте семидесяти метров над водами Москва-реки мерно покачиваясь плывут кабинки канатной дороги, перевозя восхищённых пассажиров.
Есть чем восхищаться, ведь виды открываются поистине потрясающие — небоскрёбы Сити и древние соборы Новодевичьего монастыря, спортивное «сердце» Лужников и величественный силуэт Московского университета.
Заповедные склоны Воробьёвых гор и новейшие швейцарские технологии — Московская канатная дорога готова вас удивлять.
30 апреля (вторник). Свободный день
За доп. плату предлагается:
- Экскурсия по территории Кремля.
Стоимость 2 500 руб. /взрослый, 2 200 руб. /ребенок до 16 лет.
Бронировать и оплачивать экскурсию необходимо при покупке тура.
Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вас ожидают: Колокольня Иван Великий, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
Экскурсия по историческому центру Столицы: главная площадь страны — Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го.
Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый памятник русским героям — Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке.
В связи праздниками Красная площадь может быть закрыта для посещений!
01 мая (среда). Экскурсия по территории ВДНХ
11:30 Экскурсия по территории ВДНХ.
Вам предстоит пройти по территории ВДНХ, по аллеям и в окружении павильонов первоклассной архитектуры под названием «сталинский ампир».
Уже при входе на ВДНХ, вы почувствуете значимость и торжественность этого места.
Шикарные клумбы и мощные фонтаны, великолепные павильоны-дворцы и тихие аллеи, макет ракеты-носителя «Восток» и дивный хоровод золочёных красавиц, дерзость замысла, рекорды, великие эксперименты и вера в счастливое будущее…
Выставка-форум «Россия» рада представить свои первоклассные павильоны.
«Атом», «Сбербанк», «Яндекс», «Роснефть», «Россия» и другие тематики продемонстрируют грандиозность и мощь, а также перспективы развития российской науки и отечественной промышленности.
02 мая (четверг). Свободный день
За доп. плату предлагается:
- 13:30 «Бункер Сталина и его секреты».
Стоимость 2 000 руб. /взрослый, 1 650 руб. /ребенок до 16 лет.
Бронировать и оплачивать экскурсию необходимо при покупке тура.
Вы посетите настоящий бункер Сталина, довоенный стадион, побываете в танковом ангаре и посмотрите кадры восстановленной кинохроники.
Как добирался Сталин в свой бункер?
Как часто бывал он здесь? Каково назначение бункера?
Вы побываете в бункере, созданном в конце 30-х годов 20 века.
Вас ждет небольшое угощение: любимое вино генералиссимуса.
03 мая (пятница). Пешеходная экскурсия по территории музея-усадьбы «Коломенское»
12:00 Пешеходная экскурсия по территории музея-усадьбы «Коломенское».
Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.
Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю.
Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями — 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм был построен по случаю рождения наследника Василия III, будущего царя Ивана Грозного.
На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.
Вы побываете на Сытном дворе.
Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).
Оцените совершенство Церкви Усекновения Главы Иоанна Предтечи — одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.
04 мая (суббота). Свободный день
За доп. плату предлагается:
- 13:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Radisson.
Стоимость 2 200 руб. /взрослый, 2 200 руб. /ребенок до 16 лет.
Бронировать и оплачивать экскурсию необходимо при покупке тура
Продолжительность: 2,5 часа.
Вас ожидают замечательные виды на весенний город!
С реки Москва смотрится совсем иначе!
Панорамное остекление палубы позволит вам полюбоваться живописными набережными, украшенными историческими зданиями и современными районами столицы.
Крытая палуба теплохода обогревается.
Работает ресторан, в котором Вы сможете заказать себе обед или чашку горячего кофе.
А можно и ничего не заказывать: просто любоваться видами вечного города!
05 мая (воскресенье). Экскурсия "Москва шоколадная или приветствие от"Красного Октября "
Экскурсия пройдет в здании, где некогда размещалась легендарная фабрика «Красный Октябрь».
Романтика становления кондитерского бизнеса, исторические факты, красивые легенды и тайны успеха фабрики «Эйнемъ» (с 1922 г «Красный Октябрь») — гости разных возрастов и поколений найдут много интересного: можно вдохновиться неожиданными рекламными ходами и маркетинговыми решениями, подивиться уникальными экспонатами 19 и 20 веков, полюбоваться шоколадными фигурами.
Чашечка горячего шоколада будет приятным комплиментом во время экскурсии.
А мастер-класс «Шоколатье» добавит остроты ощущений.
Каждый сделает по 3 конфеты с разными начинками.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
|Гостиница
|Размещение
|Стоимость
|«Панорама Максима» 4*
|2-местный номер стандартный
|25 400
|1-местный номер стандартный
|34 900
2-местный номер стандартный
Ребенок до 16 лет на основном месте
|24 200
Варианты проживания
«Панорама Максима» 4
Отель «Максима Панорама» расположен рядом со станцией метро и легкого метро «Автозаводская», в деловом районе Москвы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, номера с телевизором с плоским экраном и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств современных номеров телевизор с плоским экраном и кондиционер, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Каждое утро в ресторане отеля накрывают обильный завтрак. Кроме того, в отеле работает бар. Для гостей обустроено несколько конференц-залов.
Дорога до заповедника «Коломенское», где можно покататься верхом и на лодках, займет 10 минут. Парк Царицыно с художественной галереей и развлекательным центром находится всего в 12 км от отеля.
Отель расположен в районе с отличным транспортным сообщением. Кремль и Красная площадь находится всего в 15 минутах езды на метро.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: в выбранной гостинице
- Питание: завтраки со второго дня тура
- Экскурсионная программа: в соответствии с днями недели
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Билеты в московские театры и концертные залы
- Дополнительные индивидуальные экскурсии
- Экскурсии в свободные дни: экскурсия в Москва-Сити с посещением смотровой площадки на 89 этаже небоскреба - 3 600 руб. /взрослый, 2 800 руб. /ребенок до 14 лет включительноэкскурсия по территории Кремля - 2 500 руб. /взрослый, 2 200 руб. /ребенок до 16 летэкскурсия «Бункер Сталина и его секреты» - 2 000 руб. /взрослый, 1 650 руб. /ребенок до 16 леттеплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Radisson - 2 200 руб. /взрослый, 2 200 руб. /ребенок до 16 лет
- Экскурсия в Москва-Сити с посещением смотровой площадки на 89 этаже небоскреба - 3 600 руб. /взрослый, 2 800 руб. /ребенок до 14 лет включительно
- Экскурсия по территории Кремля - 2 500 руб. /взрослый, 2 200 руб. /ребенок до 16 лет
- Экскурсия «Бункер Сталина и его секреты» - 2 000 руб. /взрослый, 1 650 руб. /ребенок до 16 лет
- Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Radisson - 2 200 руб. /взрослый, 2 200 руб. /ребенок до 16 лет
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - 3 000 руб. /машина
- Трансфер гостиница - ж/д вокзал - 3 000 руб. /машина
- Трансфер аэропорт - гостиница - 4 200 руб. /машина
- Трансфер гостиница - аэропорт - 4 200 руб. /машина
- Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7:00 - 1 500 руб
Место начала и завершения?
Где происходит встреча?
Встреча с представителем в первый день тура в фойе гостиницы.
Время встречи сообщается дополнительно.
Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Какие есть дополнительные экскурсии?
|28.04 13:00 экскурсия Москва-Сити с посещением смотровой площадки на 89 этаже небоскреба. Реб. до 14 лет
|2 800
|28.04 13:00 экскурсия Москва-Сити с посещением смотровой площадки на 89 этаже небоскреба. Взрослый
|3 600
|04 мая 15:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Radisson. Ребенок
|2 200
|04 мая 15:00 Теплоходная прогулка по Москва-реке на яхте флотилии Radisson. Взрослый
|2 200
|02.05 13:30 Экскурсия «Бункер Сталина и его секреты». Взрослый
|2 000
|02.05 13:30 Экскурсия «Бункер Сталина и его секреты». Реб. до 16 лет
|1 650
|30.04 12:00 Экскурсия по территории Кремля. Взрослый
|2 500
|30.04 12:00 Экскурсия по территории Кремля. Реб. до 16 лет
|2 200
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Отзывы и рейтинг
Организована была экскурсия по выставке-форуме "Россия". Очень много людей в выставочных павильонах, очень большие очереди везде. Но, спасибо Вам огромное, организовали посещение выставки с гидом. Вход в павильоны был организован без очередей, в сжатой форме всё рассказал гид. Очень-очень Вам благодарны за это!
Спасибо представителям Вашей компании. Везде сопроводили, доставили к месту назначения, убедились что нас гиды на объектах экскурсии приняли.
До места следования были проведены экскурсии по истории города, истории знаковых событий.
Большая Вам благодарность!
Особая благодарность с выбором места проживания! Гостиничный комплекс находился на выходе со станции метро, в самом центре города.