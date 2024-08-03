5 день

08 мая (среда). Свободный день

За доп. плату предлагается:

12:00 Экскурсия по территории Кремля.

Стоимость 2 500 руб. /взрослый, 2 200 руб. /ребенок до 16 лет.

Бронировать и оплачивать экскурсию необходимо при покупке тура.

Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.

Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.

Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.

Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.

Вас ожидают: колокольня Иван Великий, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.

Экскурсия по историческому центру Столицы: главная площадь страны — Красная площадь, архитектурный ансамбль которой создавался в течение пяти столетий, помнит Дмитрия Донского и Ивана Грозного, самозванцев и Дмитрия Пожарского, Наполеона и победный парад 45-го.

Храм Василия Блаженного, который называют «Каменным цветком» и первый памятник русским героям — Минину и Пожарскому, Манежная площадь, Александровский сад, Могила Неизвестного солдата и прекрасная водная композиция из фонтанов на реке Неглинке.

В связи праздниками Красная площадь может быть закрыта для посещений!