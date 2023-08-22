В туре вы увидите купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, места, где сохранилась старая Москва. Вы узнаете историю Кремля, погуляете по Замоскворечью, узнаете тайны и легенды ВДНХ. А еще сможете разнообразить свой отдых дополнительными экскурсиями в свободные дни. Даты заезда: ежедневно до 24.04.2024 и с 15.05 до 26.12.2024, ссылка на майские заезды.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Понедельник. Экскурсия Москва-сити
12:00 Экскурсия Москва-Сити, посещение комплекса Москва-Сити с подъемом на смотровую площадку.
Деловой центр «Москва-Сити» — один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России в последние десятилетия. Москва-Сити — сложившийся деловой район со своей идеологией, культурой, особой средой.
На сегодняшний день завершено строительство небоскребов Око, Империя, Меркурий, Эволюция…
Есть парные башни: Город столиц: Москва и Петербург; Федерация: Восток и Запад.
Строительство Москва-Сити полностью еще не завершилось.
Планируется возведение жилого небоскреба в 104 этажа — это будет самый высокий жилой дом в Европе. И все это в 4-х км от Кремля…
- За доп. плату: посещение смотровой площадки на 89 этаже башни «Федерация». Вам откроются необыкновенные виды на Москва-Сити и на Москву в целом. Вам предстоит полюбоваться столицей и продегустировать мороженое и шоколад.
Взрослый билет: 2600 руб., школьный (до 14 лет включительно): 1800 руб.
Вторник. Свободный день или дополнительная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»
Свободный день.
Дополнительно (за доп. плату):
11:00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское».
Целая история России хранится в пределах Коломенского музея-заповедника.
Усадьба Коломенское имеет более чем шестисотлетнюю историю.
Живописный пейзаж создается ландшафтом, архитектурой и самыми старыми в Москве деревьями – 600-летнимим липами, под которыми учил букварь царевич Петруша, будущий Петр Великий, а небо, усеянное облаками, разрывает высокий шпиль Вознесенской церкви, включенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм был построен по случаю рождения наследника Василия III, будущего царя Ивана Грозного.
На территории усадьбы располагается деревянный теремной дворец царя Алексея Михайловича, воплотивший в себе все лучшее, что достигла деревянная архитектура XVII века.
Вы побываете на Сытном дворе.
Увидите, сохранившийся по сей день, дом Петра I (Государевы светлицы).
Оцените совершенство Церкови Усекновения Главы Иоанна Предтечи – одного из древнейших московских храмов, памятника архитектуры XVI в.
Стоимость с 16.10.23: взрослый – 1550 руб., детский (до 16 лет) – 1350 руб.
Среда. Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье»
12:00 Пешеходная экскурсия «Купеческое Замоскворечье» с посещением Третьяковской галереи.
Замоскворечье – район Москвы, который всегда был купеческим.
Здесь сохранились купеческие особняки, дома «на лавках», старинные храмы, здесь сохранилась старая Москва.
Из этого района вышли такие известные фамилии, как: Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Рябушинские, Сытины.
Именно с обитателей этого района А. Островский (который родился в Замоскворечье), списывал для своих пьес быт и нравы купечества.
С этим районом Москвы тесно связаны жизни многих известных людей: С. Есенина, А. Ахматовой…
Посещение Третьяковской Галереи – сокровищницы русской живописи.
От иконописи 13 в. до работ русских художников 18-20 веков.
«Утро стрелецкой казни», «Иван Грозный и сын его, Иван», «Явление Христа народу», «Неизвестная», «Утро в сосновом лесу» – всего не перечислить.
В каждом зале вас ждёт обязательно что-то знакомое и что-то новое.
Четверг. Свободный день или дополнительная экскурсия
Свободный день.
- Для бронирований с 01.02.2024:
Дополнительно (за доп. плату):
Стоимость 2600 руб. /взрослый, 2600 руб. /ребенок до 16 лет.
- 16:30 Экскурсия «Шелест страниц истории» с посещением Российской Государственной Библиотеки.
Детям возможно посетить эту экскурсию только с 7 лет.
Семь холмов, на которых стоит Москва, испокон веков бережно хранят тайны и секреты стольного града.
Один из этих стражей — Ваганьков холм — расположен в самом сердце Москвы, у кремлёвской стены.
Именно здесь давным-давно жили уличные артисты, музыканты и возлюбленная графа Шереметьева — актриса Прасковья Жемчугова, здесь располагался Аптекарский приказ, и стоял дворец бояр Стрешневых, в котором хранилась личная переписка русских царей.
А древнее предание говорит о том, что в глубине Ваганькова холма до сих пор может быть надёжно спрятана от посторонних глаз Либерея — легендарная библиотека Ивана Грозного…
Может быть, неслучайно именно здесь открыл свои двери настоящий дворец для книг — Российская государственная библиотека — «Ленинка», одно из крупнейших книгохранилищ мира?
Во время экскурсии прогуляемся по тихим читальным залам знаменитого города для книг.
Узнаем, зачем здесь расположилась миниатюрная железная дорога и как работает пневмопочта.
Выясним, кто и как заказывает книги и для чего нужно обеспыливание.
Возможно, под шелест старинных страниц, эта мощнейшая библиотека приоткроет нам свои секреты…
А из окон этого книжного дворца вы полюбуетесь прекрасным видом на Кремль!
Пятница. Автобусно-пешеходная экскурсия по Москве
11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Москва — столица нашей Родины» с посещением Кремля.
Осмотр исторических и архитектурных памятников столицы. Каждый период истории России отражен в Москве: Храм Христа Спасителя, «Сталинские высотки», Новодевичий монастырь, мемориальный комплекс Победы на Поклонной горе, Воробьёвы Горы со смотровой площадкой, здание легендарного МГУ.
Территория Кремля. Московский Кремль — визитная карточка не только Москвы, но и России.
Красота и величие архитектурно-художественного ансамбля!
Неповторимый природный ландшафт сочетается с непревзойденной рукотворной красотой архитектуры.
Храмы и терема, дворцы и парк — всё это территория Московского Кремля.
Здесь венчали на царство Великих Князей и царей, отсюда издавались (и издаются) самые важные для страны указы, здесь же располагается рабочая резиденция Президента России.
Вам предстоит узнать об истории Кремля от момента его зарождения до наших дней.
Вам предстоит увидеть настоящие шедевры архитектуры.
Вас ожидают: Колокольня Ивана Великого, царь-колокол, царь-пушка, соборная площадь Кремля с расположенными на ней храмами: Успенским, Благовещенским, Архангельским.
Суббота. Свободный день или дополнительная экскурсия
Свободный день.
- Для бронирований с 01.02.2024:
Дополнительно (за доп. плату):
Стоимость 2000 руб. /взрослый, 1800 руб. /ребенок до 16 лет.
10:00 Пешеходная экскурсия "Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм.
Перед Вами откроет двери музей киностудии, экспозиция которого постоянно меняется, т. к. многие экспонаты продолжают сниматься в разных фильмах, и когда одни предметы отправляются на съемки - их место занимают другие из богатейшей коллекции студии.
Сердцем любой киностудии являются, конечно же, съёмочные площадки.
Павильоны, натурные площадки.
Интересно своими глазами увидеть, как они выглядят, ведь только здесь можно перенестись в другую эпоху или без всякого стеснения заглянуть в окно какой-нибудь квартиры, построенной в павильоне.
Воскресенье. Тайны и легенды ВДНХ
09:30 Пешеходная экскурсия «Тайны и легенды ВДНХ».
Во время экскурсии вы узнаете историю создания выставки, увидите знаменитые павильоны и фонтаны ВДНХ.
Узнаете: что изображено на арке Южного входа, как появилась на ВДНХ круговая кинопанорама, где «колдуют над погодой» синоптики.
Вам представится уникальная возможность загадать желание у «Счастливой семьи», увидеть легендарный Зеленый театр, артезианскую скважину, затерявшуюся на необъятных просторах этого чудо-города.
Закончится наше путешествие на Площади Механизации, у самолета.
В свободное после экскурсии время, вы сможете посетить музеи на ВДНХ или просто прогуляться, наслаждаясь шедеврами сталинского ампира.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Даты заезда: ежедневно в периоды с 16.01 по 24.04 и с 12.05 по 24.12.2023; 16.01.2024-26.12.2024.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения с 16.10.23, руб:
|Гостиница
|Номера
|Стоимость
Гостиницы Заря 3*
завтраки – шведский стол
|2-местный номер
|18 400
|2-местный номер
для детей до 16 лет
|17 900
|доп. место в 2-местном номере
|18 400
|доп. место в 2-местном номере
для детей до 16 лет
|17 900
|1-местный номер
|28 500
Гостиница Панорама 4*
завтраки – шведский стол
|2-местные номера стандартные
|22 800
|2-местные номера стандартные
(дети до 16 лет)
|22 200
|1 -местные номера
|40 500
Стоимость дополнительных суток (за номер) в гостиницах, руб:
|Гостиницы «Максима Заря» 3* (с завтраком)
|номера 2-местные с удобствами в номере
|3 000
|номера 1-местные с удобствами в номере
|3 000
|номера 2-местные с доп. местом
|4 500
|Гостиница Космос 3*+ (с завтраком)
|номера 2-местные с удобствами
|3 900
|номера 1-местные с удобствами
|3 900
|номера 2-местные с доп. местом
|5 900
|Гостиница Панорама 4* (с завтраком)
|номера 2-местные с удобствами в номере
|3 900
|номера 1-местные с удобствами в номере
|3 900
Варианты проживания
«Заря» 3
Расположение гостиницы: ст. метро «Окружная», 5 минут пешком.
Отель отличается сочетанием европейского качества и русского гостеприимства. Удобное расположение: недалеко от центра в тихом и спокойном районе.
В шаговой доступности: главный ботанический сад столицы, Останкинская телебашня, музей-усадьба Останкино, дом-музей С. П. Королева, музей космонавтики, ВДНХ.
К услугам гостей: уютные кафе и лобби-бары; парикмахерские услуги; бесплатный Wi Fi.
Завтраки - шведский стол.
Ирбис 3
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Отель Maxima Irbis находится в 5 минутах ходьбы от станции метро «Окружная» и красивого Ботанического сада. От отеля можно легко добраться до Всероссийского выставочного центра и Экспоцентра.
К услугам гостей отеля «Максима Ирбис» комфортабельные номера различных категорий на любой вкус и бюджет. К услугам гостей уютные стандартные номера и просторные люксы с гидромассажными ваннами.
В ресторане отеля, специализирующемся на блюдах русской и европейской кухни, ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». В лобби-баре можно заказать напитки. Деловые путешественники могут воспользоваться услугами хорошо оборудованного бизнес-центра.
«Космос» 3*
Расположена на станции метро «ВДНХ», напротив ВДНХ и Останкино.
Неподалеку от здания гостиницы «Космос» находятся также Ботанический сад и «Лосиный остров».
К услугам гостей: обслуживание в номерах 24 часа; депозитный сейф на ресепшн; обмен валюты; ресторан; бар; кафе; дискотека; кино-концертный зал; фитнес-центр; тренажерный зал; бассейн; баня русская; солярий; салон красоты; парикмахерская; прачечная; химчистка; присмотр за детьми; финская сауна; ночной клуб.
Завтраки шведский стол. (возможны изменения формата завтрака!)
Панорама 4
Отель «Максима Панорама» расположен рядом со станцией метро и легкого метро «Автозаводская», в деловом районе Москвы. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, номера с телевизором с плоским экраном и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств современных номеров телевизор с плоским экраном и кондиционер, а также собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Каждое утро в ресторане отеля накрывают обильный завтрак. Кроме того, в отеле работает бар. Для гостей обустроено несколько конференц-залов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: завтраки со второго дня тура
- Экскурсионная программа в соответствии с днями недели
- Транспортное обслуживание: во время обзорной экскурсии в пятницу
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты в Москву
- Трансфер ж/д вокзал/аэропорт - гостиница и обратное направление
- Встреча туристов у вагона гидом и сопровождение в гостиницу общественным транспортом: 1500 руб. за встречу, в случае прибытия поезда в Москву не раньше 7:00
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница: 2800 руб. за машину
- Трансфер гостиница - ж/д вокзал: 2800 руб. за машину
- Трансфер аэропорт - гостиница: 3900 руб. за машину
- Трансфер гостиница-аэропорт: 3900 руб. за машину
- Билеты в московские театры и концертные залы
- Дополнительные индивидуальные экскурсии
- Посещение смотровой площадки на 89 этаже башни «Федерация»: взрослый билет - 2 600 руб., школьный (до 14 лет включительно) - 1 800 руб
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Где происходит встреча?
Встреча с представителем тура в первый день тура в фойе гостиницы. Время встречи сообщается дополнительно. Гид ожидает туристов с табличкой «Моя Столица».
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.
Какая стоимость дополнительных экскурсий?
Ежедневно (кроме первого дня) к месту начала экскурсий туристы добираются самостоятельно.
Детальную информацию о времени и месте начала экскурсий туристы получают в день заезда, у гида.
Стоимость дополнительных экскурсий:
|Вторник
|11:00 Пешеходная экскурсия по музею-усадьбе «Коломенское»
|взрослый – 1550 руб., детский (до 16 лет) – 1350 руб.
|Четверг
|14:00 Пешеходная экскурсия «Московский Голливуд» с посещением киностудии Мосфильм
|взрослый – 2000 руб., детский (до 16 лет) – 1800 руб.
|Суббота
|10:00 Пешеходная экскурсия «Забытая Москва» с посещением Покровского монастыря.
|взрослый – 1500 руб., детский (до 16 лет) – 1500 руб.
Может ли ребенок поехать с сопровождающим?
При размещении в гостиницах ребенка в сопровождении не родителей (бабушки, дедушки, тети, дяди и т. д.) требуется письменное разрешение от родителя на сопровождающего.
Могу ли я пропустить экскурсию?
При опоздании или неявке туриста на экскурсию по любым причинам, стоимость пропущенной экскурсии не возвращается.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Немного не повезло с погодой, было дождливо.
Отель "Космос" оставил сложное впечатление. С одной стороны, отличный шведский стол, с другой, неудобный
узкий номер, обшарпанная мебель, непонятное освещение. Но это несущественно.
Здесь каждый найдет свою мелодию для души.
По организации все идеально.
Всё в соответствии с описанием.
Программа грамотная и не перегруженная (из доп. экскурсий брали только Коломенское): остаётся время для самостоятельного изучения города. Мы в свои 50 почти по 20 км каждый день нашагивали!
Татьяна увлекательный и доброжелательный гид😊
Жили в Космосе, на фото вид из номера ночью. Соотношение цена-качество в сочетании с близостью к метро идеально. Хорошие завтраки.
Метро Москвы это восторг в смысле удобства, мой совет установите программу Яндекс. Метро и ничего не бойтесь!
Конечно, хочется ещё много много раз посетить НАШУ столицу, будь она благословенна!